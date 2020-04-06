Aurum Quant Logic

Aurum Quant Logic – Profesyonel XAUUSD Algoritması

Aurum Quant Logic, yalnızca XAUUSD (Altın) piyasası için ve H1 zaman diliminde çalışmak üzere geliştirilmiş özel bir işlem sistemidir. Yüksek riskli Grid veya Martingale botlarının aksine, bu EA tamamen nicel analiz, volatilite kırılım mantığı ve katı risk yönetimine dayanır.

Uzun vadeli kullanım için tasarlanmıştır; ADX (Average Directional Index) filtresiyle desteklenen dinamik kanal kırılım stratejisi kullanarak yüksek olasılıklı hareketleri yakalar ve piyasa gürültüsünü filtreler.

🏆 Temel Özellikler

  • Prop Firm Uyumlu: Hard Stop Loss ve sınırlı drawdown özellikleri sayesinde FTMO, MyForexFunds ve benzeri fonlama challenge’ları için uygundur.
  • Tehlikeli Yöntem Yok: %100 Price Action mantığı. Grid yok, Martingale yok, Averaging yok.
  • Makine Öğrenmesi ile Optimize: Parametreler, Altın’ın volatilitesine uyum sağlamak için geçmiş verilerle optimize edilmiştir.
  • Dinamik Kanallar: Gerçek trend değişimlerini tespit etmek için adaptif High/Low seviyeleri hesaplar.

⚙️ Teknik Özellikler

  • Sembol: Yalnızca XAUUSD (Altın)
  • Zaman Dilimi: H1 (1 Saat) – Trend stabilitesi için optimize edilmiştir.
  • Risk Yönetimi: Bakiye yüzdesine göre otomatik lot veya sabit lot.
  • Filtreler: ADX Trend Gücü, ATR Volatilite ve Günün Saatine Göre Filtreler.

🚀 Kurulum Talimatları

  1. XAUUSD grafiğini açın.
  2. Zaman dilimini H1 olarak ayarlayın.
  3. EA’yı grafiğe ekleyin.
  4. InpRiskPercent değerini risk tercihinize göre ayarlayın (Önerilen: %0.25 – %1.0).
  5. MetaTrader 5’te “Algo Trading” özelliğini etkinleştirin.

📊 Parametreler

  • InpRiskPercent: İşlem başına riske edilecek bakiye yüzdesi.
  • InpStopLoss_ATR: Volatiliteye dayalı dinamik Stop Loss çarpanı.
  • InpTrendPeriod: Trend belirleme için kullanılan lookback periyodu.
  • InpUseTimeFilter: Yalnızca yüksek hacimli saatlerde işlem yapmak için kullanılır.

Uyarı: Altın işlemleri risk içerir. Gerçek hesapta kullanmadan önce yüksek kaliteli tick verileriyle backtest yapmanız ve demo hesapta denemeniz önerilir.


