Aurum Quant Logic
- Experts
- Fatih Yayli
- Version: 1.10
- Activations: 10
Aurum Quant Logic – Algorithme Professionnel XAUUSD
Aurum Quant Logic est un système de trading spécialisé conçu exclusivement pour le marché XAUUSD (Or) sur l’unité de temps H1. Contrairement aux robots Grid ou Martingale à haut risque, cet EA repose sur une analyse quantitative pure, une logique de cassure de volatilité et une gestion stricte du risque.
Conçu pour la durabilité, il utilise une stratégie de cassure de canaux dynamiques filtrée par l’ADX afin de capter des mouvements à forte probabilité tout en éliminant le bruit du marché.
🏆 Caractéristiques Clés
- Compatible Prop Firm : Hard Stop Loss et limitation du drawdown
- Aucune méthode dangereuse : 100% Price Action
- Optimisé par Machine Learning : Adapté à la volatilité de l’or
- Canaux dynamiques : Niveaux High/Low adaptatifs
⚙️ Spécifications Techniques
- Symbole : XAUUSD uniquement
- Unité de temps : H1
- Gestion du risque : Lot automatique ou fixe
- Filtres : ADX, ATR, filtre horaire
🚀 Installation
- Ouvrir le graphique XAUUSD
- Sélectionner H1
- Attacher l’EA
- Régler InpRiskPercent
- Activer “Algo Trading” sur MT5
📊 Paramètres
- InpRiskPercent : Risque par trade
- InpStopLoss_ATR : Stop Loss basé sur ATR
- InpTrendPeriod : Période de tendance
- InpUseTimeFilter : Trading en heures actives
Avertissement : Le trading de l’or comporte des risques.