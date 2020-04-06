Aurum Quant Logic – Algorithme Professionnel XAUUSD

Aurum Quant Logic est un système de trading spécialisé conçu exclusivement pour le marché XAUUSD (Or) sur l’unité de temps H1. Contrairement aux robots Grid ou Martingale à haut risque, cet EA repose sur une analyse quantitative pure, une logique de cassure de volatilité et une gestion stricte du risque.

Conçu pour la durabilité, il utilise une stratégie de cassure de canaux dynamiques filtrée par l’ADX afin de capter des mouvements à forte probabilité tout en éliminant le bruit du marché.

🏆 Caractéristiques Clés

Compatible Prop Firm : Hard Stop Loss et limitation du drawdown

Aucune méthode dangereuse : 100% Price Action

Optimisé par Machine Learning : Adapté à la volatilité de l’or

Canaux dynamiques : Niveaux High/Low adaptatifs

⚙️ Spécifications Techniques

Symbole : XAUUSD uniquement

Unité de temps : H1

Gestion du risque : Lot automatique ou fixe

Filtres : ADX, ATR, filtre horaire

🚀 Installation

Ouvrir le graphique XAUUSD Sélectionner H1 Attacher l’EA Régler InpRiskPercent Activer “Algo Trading” sur MT5

📊 Paramètres

InpRiskPercent : Risque par trade

InpStopLoss_ATR : Stop Loss basé sur ATR

InpTrendPeriod : Période de tendance

InpUseTimeFilter : Trading en heures actives

Avertissement : Le trading de l’or comporte des risques.