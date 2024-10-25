MR Gold Trader
MR-GOLD TRADER достиг впечатляющей 1503%-й прибыли по сравнению с начальным депозитом во время тестирования, что делает его высокоприбыльным советником (EA) для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме H4. Начав с начального баланса 10 000 долларов США, советник заработал чистую прибыль в размере 150 305,26 долларов США за тестовый период с 8 апреля 2019 года по 25 октября 2024 года.
Этот советник предназначен как для начинающих, так и для опытных трейдеров, предлагая сбалансированное сочетание прибыльности, управления рисками и надежности.
Ключевые особенности:
- Целевой инструмент: XAUUSD (Золото)
- Таймфрейм: H4 (4-часовой график)
- Начальный депозит: 10 000 долларов США
- Кредитное плечо: 1:100
- Моделирование:Каждый тик
- Период тестирования: 8 апреля 2019 - 25 октября 2024
- Торговая стратегия: Сочетание технических индикаторов, анализа ценовых движений и методов следования за трендом. Советник разработан для использования волатильности золота с своевременными входами и выходами на рынок.
|
Результаты
|Качество истории:
|98%
|Количество баров:
|8558
|Тиков:
|188407056
|Символы:
|1
|Чистая прибыль:
|150 305,26
|Абсолютная просадка баланса:
|947,01
|Абсолютная просадка по эквити:
|2 291,08
|Валовая прибыль:
|299 980,25
|Максимальная просадка баланса:
|22 594,62 (13,82%)
|Максимальная просадка эквити:
|54 931,11 (28,08%)
|Валовый убыток:
|-149 674,99
|Относительная просадка баланса:
|35,10% (11 852,42)
|Относительная просадка эквити:
|54,64% (24 329,89)
|Фактор прибыли:
|2,00
|Ожидаемая прибыль:
|118,54
|Уровень маржи:
|38251,17%
|Фактор восстановления:
|2,74
|Коэффициент Шарпа:
|1,39
|Z-оценка:
|-29,37 (99,74%)
|AHPR:
|1,0022 (0,22%)
|Корреляция LR:
|0,87
|Результат OnTester:
|0
|GHPR:
|1,0022 (0,22%)
|Стандартная ошибка LR:
|28 541,34
|Всего сделок:
|1268
|Короткие сделки (выигранные %):
|6 (16,67%)
|Длинные сделки (выигранные %):
|1262 (40,89%)
|Всего сделок:
|2536
|Прибыльные сделки (% от общего количества):
|517 (40,77%)
|Убыточные сделки (% от общего количества):
|751 (59,23%)
|Наибольшая прибыльная сделка:
|2 133,33
|Наибольшая убыточная сделка:
|-364,02
|Средняя прибыльная сделка:
|580,23
|Средняя убыточная сделка:
|-199,30
|Максимальное количество последовательных выигрышей ($):
|40 (68 461,45)
|Максимальное количество последовательных проигрышей ($):
|42 (-9 740,75)
|Максимальная последовательная прибыль (количество):
|68 461,45 (40)
|Максимальный последовательный убыток (количество):
|-9 740,75 (42)
|Средняя последовательная прибыль:
|10
|Средняя последовательная потеря:
|14
|Корреляция (Прибыль, MFE):
|0,99
|Корреляция (Прибыль, MAE):
|0,56
|Корреляция (MFE, MAE):
|0,5812
|Минимальное время удержания позиции:
|0:08:02
|Максимальное время удержания позиции:
|793:25:05
|Среднее время удержания позиции:
|118:25:36
Результаты тестирования:
- Чистая прибыль: 150 305,26 долларов США
- Фактор прибыли: 2,00
- Коэффициент Шарпа: 1,39
- Фактор восстановления: 2,74
- Всего сделок: 1,268
- Прибыльные сделки: 517 (40,77%)
- Средняя прибыльная сделка: 580,23 долларов США
- Максимальная просадка баланса: 13,82%
- Максимальная просадка эквити: 28,08%
Дополнительные ресурсы:
- Результаты тестирования: Для более подробного анализа производительности в различных условиях и настройках рынка см. подробные результаты тестирования здесь.
- Файлы настроек: Получите доступ к нескольким оптимизированным файлам настроек для различных предпочтений и уровней риска здесь.
- HTML-отчет тестирования: Изучите текущий отчет тестирования с подробными данными о производительности, просадках и статистике сделок здесь.
- Другие HTML отчеты о тестировании: перейдите сюда
Преимущества:
- Надежные показатели: Обеспечивает стабильную прибыльность в различных рыночных условиях, что делает его надежным дополнением к вашей торговой стратегии.
- Встроенное управление рисками: Минимизирует риски и эффективно управляет капиталом, одновременно извлекая выгоду из прибыльных возможностей на рынке золота.
- Настраиваемый: Советник поставляется с несколькими оптимизированными файлами настроек, позволяющими вам адаптировать параметры, такие как размер лота, риск на сделку и т. д., в зависимости от вашего стиля торговли и размера счета.
Подходит для:
- Трейдеров, стремящихся диверсифицировать свой портфель с помощью стратегии автоматической торговли, ориентированной на золото.
- Тех, кто ищет среднесрочный торговый подход на таймфрейме H4.
- Трейдеров, готовых к управлению умеренными рисками и просадками ради высокой прибыли.
Начните торговать золотом с прибылью с MR-GOLD TRADER и воспользуйтесь его проверенной надежностью и гибкостью для MetaTrader 5!
Новый результат теста: MR-GOLD TRADER продемонстрировал впечатляющий рост с начального депозита в 10 000 долларов США до конечного баланса в 341 000 долларов США за период с 8 апреля 2019 года по 28 октября 2024 года, обеспечив впечатляющую 3 300%-ю прибыль. С фактором прибыли 2,42, этот дополнительный тест подчеркивает стабильность и прибыльность советника на длительных таймфреймах.
Новый отчет (HTML)
Скачать файл настроек
