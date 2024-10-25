MR Gold Trader

MR-GOLD TRADER достиг впечатляющей 1503%-й прибыли по сравнению с начальным депозитом во время тестирования, что делает его высокоприбыльным советником (EA) для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме H4. Начав с начального баланса 10 000 долларов США, советник заработал чистую прибыль в размере 150 305,26 долларов США за тестовый период с 8 апреля 2019 года по 25 октября 2024 года.

Этот советник предназначен как для начинающих, так и для опытных трейдеров, предлагая сбалансированное сочетание прибыльности, управления рисками и надежности.

Ключевые особенности:

  • Целевой инструмент: XAUUSD (Золото)
  • Таймфрейм: H4 (4-часовой график)
  • Начальный депозит: 10 000 долларов США
  • Кредитное плечо: 1:100
  • Моделирование:Каждый тик
  • Период тестирования: 8 апреля 2019 - 25 октября 2024
  • Торговая стратегия: Сочетание технических индикаторов, анализа ценовых движений и методов следования за трендом. Советник разработан для использования волатильности золота с своевременными входами и выходами на рынок.


Результаты
Качество истории: 98%
Количество баров: 8558 Тиков: 188407056 Символы: 1
Чистая прибыль: 150 305,26 Абсолютная просадка баланса: 947,01 Абсолютная просадка по эквити: 2 291,08
Валовая прибыль: 299 980,25 Максимальная просадка баланса: 22 594,62 (13,82%) Максимальная просадка эквити: 54 931,11 (28,08%)
Валовый убыток: -149 674,99 Относительная просадка баланса: 35,10% (11 852,42) Относительная просадка эквити: 54,64% (24 329,89)
Фактор прибыли: 2,00 Ожидаемая прибыль: 118,54 Уровень маржи: 38251,17%
Фактор восстановления: 2,74 Коэффициент Шарпа: 1,39 Z-оценка: -29,37 (99,74%)
AHPR: 1,0022 (0,22%) Корреляция LR: 0,87 Результат OnTester: 0
GHPR: 1,0022 (0,22%) Стандартная ошибка LR: 28 541,34
Всего сделок: 1268 Короткие сделки (выигранные %): 6 (16,67%) Длинные сделки (выигранные %): 1262 (40,89%)
Всего сделок: 2536 Прибыльные сделки (% от общего количества): 517 (40,77%) Убыточные сделки (% от общего количества): 751 (59,23%)
Наибольшая прибыльная сделка: 2 133,33 Наибольшая убыточная сделка: -364,02
Средняя прибыльная сделка: 580,23 Средняя убыточная сделка: -199,30
Максимальное количество последовательных выигрышей ($): 40 (68 461,45) Максимальное количество последовательных проигрышей ($): 42 (-9 740,75)
Максимальная последовательная прибыль (количество): 68 461,45 (40) Максимальный последовательный убыток (количество): -9 740,75 (42)
Средняя последовательная прибыль: 10 Средняя последовательная потеря: 14
Корреляция (Прибыль, MFE): 0,99 Корреляция (Прибыль, MAE): 0,56 Корреляция (MFE, MAE): 0,5812
Минимальное время удержания позиции: 0:08:02 Максимальное время удержания позиции: 793:25:05 Среднее время удержания позиции: 118:25:36


Результаты тестирования:

  • Чистая прибыль: 150 305,26 долларов США
  • Фактор прибыли: 2,00
  • Коэффициент Шарпа: 1,39
  • Фактор восстановления: 2,74
  • Всего сделок: 1,268
  • Прибыльные сделки: 517 (40,77%)
  • Средняя прибыльная сделка: 580,23 долларов США
  • Максимальная просадка баланса: 13,82%
  • Максимальная просадка эквити: 28,08%

Дополнительные ресурсы:

  • Результаты тестирования: Для более подробного анализа производительности в различных условиях и настройках рынка см. подробные результаты тестирования здесь.
  • Файлы настроек: Получите доступ к нескольким оптимизированным файлам настроек для различных предпочтений и уровней риска здесь.
  • HTML-отчет тестирования: Изучите текущий отчет тестирования с подробными данными о производительности, просадках и статистике сделок здесь.
  • Другие HTML отчеты о тестировании: перейдите сюда 

Преимущества:

  • Надежные показатели: Обеспечивает стабильную прибыльность в различных рыночных условиях, что делает его надежным дополнением к вашей торговой стратегии.
  • Встроенное управление рисками: Минимизирует риски и эффективно управляет капиталом, одновременно извлекая выгоду из прибыльных возможностей на рынке золота.
  • Настраиваемый: Советник поставляется с несколькими оптимизированными файлами настроек, позволяющими вам адаптировать параметры, такие как размер лота, риск на сделку и т. д., в зависимости от вашего стиля торговли и размера счета.

Подходит для:

  • Трейдеров, стремящихся диверсифицировать свой портфель с помощью стратегии автоматической торговли, ориентированной на золото.
  • Тех, кто ищет среднесрочный торговый подход на таймфрейме H4.
  • Трейдеров, готовых к управлению умеренными рисками и просадками ради высокой прибыли.

Начните торговать золотом с прибылью с MR-GOLD TRADER и воспользуйтесь его проверенной надежностью и гибкостью для MetaTrader 5!


Новый результат теста: MR-GOLD TRADER продемонстрировал впечатляющий рост с начального депозита в 10 000 долларов США до конечного баланса в 341 000 долларов США за период с 8 апреля 2019 года по 28 октября 2024 года, обеспечив впечатляющую 3 300%-ю прибыль. С фактором прибыли 2,42, этот дополнительный тест подчеркивает стабильность и прибыльность советника на длительных таймфреймах.

Новый отчет (HTML)
Скачать файл настроек


Фильтр:
anderson310577
14
anderson310577 2025.07.24 21:10 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mujeeb J
3807
Ответ разработчика Mujeeb J 2025.09.21 10:04
Hi @anderson310577, We’re glad to hear you’ve had good results with MR GOLD TRADER. Your observation about trade closing is very valuable to us, and we’re already working on improvements for the next version, which will include more configuration options and optimizations 🚀. If you’d like, we’ll be happy to share the next version with you as soon as it’s published. Thank you again for trusting our work! 🙌
Benjamin Afedzie
3439
Benjamin Afedzie 2025.07.02 22:12 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mujeeb J
3807
Ответ разработчика Mujeeb J 2025.09.21 10:00
Thank you @Benjamin Afedzie
Aleks_77
14
Aleks_77 2025.05.22 14:12 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mujeeb J
3807
Ответ разработчика Mujeeb J 2025.09.21 10:00
Hi @Aleks_77, Thank you for taking the time to share your feedback 🙏. We truly appreciate it, as it helps us improve MR GOLD TRADER PRO. We understand your experience and want you to know that we are already working on a new and improved version with significant enhancements and bug fixes. 🚀 Once it is published, we will update you right away. Your support means a lot to us, and we’re committed to delivering a more stable and profitable EA. Thank you again for testing and helping us grow together.
Mustafa Bilgic
132
Mustafa Bilgic 2025.05.11 15:23 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mujeeb J
3807
Ответ разработчика Mujeeb J 2025.09.21 09:55
Hi @Mustafa Bilgic, could you please check here https://mt5ea.mr-innovations.com/test_reports/
aangarita
59
aangarita 2025.04.27 12:20 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mujeeb J
3807
Ответ разработчика Mujeeb J 2025.09.21 09:43
Thank you @aangarita
Peter Dietrich
151
Peter Dietrich 2024.11.18 16:03 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mujeeb J
3807
Ответ разработчика Mujeeb J 2024.11.19 11:20
Thank you Peter Dietrich. I have translated your review into English, and here it is: "My first review: I have tested many bots, and this one has delivered the BEST results of all the ones tested. Top! The test period was from 01.01.2024 to 18.11.2024. If the bot delivers the same results in live trading, there will be a bonus! Adjustments to the Moving Average settings, lot size, and automatic position closing were the key! Thank you, thank you, and thank you!" I'm glad to inform you that an improved version is currently being tested and will be released on January 1st, 2025. During testing, the bot grew an account from $10,000 to $900,000. This will be a paid version, but I would be happy to provide it to you for free as a token of appreciation for your review. Thank you again for your kind words!
Ответ на отзыв