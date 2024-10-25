MR-GOLD TRADER достиг впечатляющей 1503%-й прибыли по сравнению с начальным депозитом во время тестирования, что делает его высокоприбыльным советником (EA) для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме H4. Начав с начального баланса 10 000 долларов США, советник заработал чистую прибыль в размере 150 305,26 долларов США за тестовый период с 8 апреля 2019 года по 25 октября 2024 года.

Этот советник предназначен как для начинающих, так и для опытных трейдеров, предлагая сбалансированное сочетание прибыльности, управления рисками и надежности.

Ключевые особенности:

Целевой инструмент : XAUUSD (Золото)

Таймфрейм : H4 (4-часовой график)

Начальный депозит : 10 000 долларов США

Кредитное плечо : 1:100

Моделирование:Каждый тик



Период тестирования : 8 апреля 2019 - 25 октября 2024

Торговая стратегия: Сочетание технических индикаторов, анализа ценовых движений и методов следования за трендом. Советник разработан для использования волатильности золота с своевременными входами и выходами на рынок.





Результаты Качество истории: 98% Количество баров: 8558 Тиков: 188407056 Символы: 1 Чистая прибыль: 150 305,26 Абсолютная просадка баланса: 947,01 Абсолютная просадка по эквити: 2 291,08 Валовая прибыль: 299 980,25 Максимальная просадка баланса: 22 594,62 (13,82%) Максимальная просадка эквити: 54 931,11 (28,08%) Валовый убыток: -149 674,99 Относительная просадка баланса: 35,10% (11 852,42) Относительная просадка эквити: 54,64% (24 329,89) Фактор прибыли: 2,00 Ожидаемая прибыль: 118,54 Уровень маржи: 38251,17% Фактор восстановления: 2,74 Коэффициент Шарпа: 1,39 Z-оценка: -29,37 (99,74%) AHPR: 1,0022 (0,22%) Корреляция LR: 0,87 Результат OnTester: 0 GHPR: 1,0022 (0,22%) Стандартная ошибка LR: 28 541,34 Всего сделок: 1268 Короткие сделки (выигранные %): 6 (16,67%) Длинные сделки (выигранные %): 1262 (40,89%) Всего сделок: 2536 Прибыльные сделки (% от общего количества): 517 (40,77%) Убыточные сделки (% от общего количества): 751 (59,23%) Наибольшая прибыльная сделка: 2 133,33 Наибольшая убыточная сделка: -364,02 Средняя прибыльная сделка: 580,23 Средняя убыточная сделка: -199,30 Максимальное количество последовательных выигрышей ($): 40 (68 461,45) Максимальное количество последовательных проигрышей ($): 42 (-9 740,75) Максимальная последовательная прибыль (количество): 68 461,45 (40) Максимальный последовательный убыток (количество): -9 740,75 (42) Средняя последовательная прибыль: 10 Средняя последовательная потеря: 14 Корреляция (Прибыль, MFE): 0,99 Корреляция (Прибыль, MAE): 0,56 Корреляция (MFE, MAE): 0,5812 Минимальное время удержания позиции: 0:08:02 Максимальное время удержания позиции: 793:25:05 Среднее время удержания позиции: 118:25:36







Результаты тестирования:

Чистая прибыль : 150 305,26 долларов США

Фактор прибыли : 2,00

Коэффициент Шарпа : 1,39

Фактор восстановления : 2,74

Всего сделок : 1,268

Прибыльные сделки : 517 (40,77%)

Средняя прибыльная сделка : 580,23 долларов США

Максимальная просадка баланса : 13,82%

: 13,82% Максимальная просадка эквити: 28,08%

Дополнительные ресурсы:

Результаты тестирования : Для более подробного анализа производительности в различных условиях и настройках рынка см. подробные результаты тестирования здесь .

Файлы настроек : Получите доступ к нескольким оптимизированным файлам настроек для различных предпочтений и уровней риска здесь .

HTML-отчет тестирования : Изучите текущий отчет тестирования с подробными данными о производительности, просадках и статистике сделок здесь .

: Изучите текущий отчет тестирования с подробными данными о производительности, просадках и статистике сделок . Другие HTML отчеты о тестировании: перейдите сюда

Преимущества:

Надежные показатели : Обеспечивает стабильную прибыльность в различных рыночных условиях, что делает его надежным дополнением к вашей торговой стратегии.

Встроенное управление рисками : Минимизирует риски и эффективно управляет капиталом, одновременно извлекая выгоду из прибыльных возможностей на рынке золота.

: Минимизирует риски и эффективно управляет капиталом, одновременно извлекая выгоду из прибыльных возможностей на рынке золота. Настраиваемый: Советник поставляется с несколькими оптимизированными файлами настроек, позволяющими вам адаптировать параметры, такие как размер лота, риск на сделку и т. д., в зависимости от вашего стиля торговли и размера счета.

Подходит для:

Трейдеров, стремящихся диверсифицировать свой портфель с помощью стратегии автоматической торговли, ориентированной на золото.

Тех, кто ищет среднесрочный торговый подход на таймфрейме H4.

Трейдеров, готовых к управлению умеренными рисками и просадками ради высокой прибыли.

Начните торговать золотом с прибылью с MR-GOLD TRADER и воспользуйтесь его проверенной надежностью и гибкостью для MetaTrader 5!





Новый результат теста: MR-GOLD TRADER продемонстрировал впечатляющий рост с начального депозита в 10 000 долларов США до конечного баланса в 341 000 долларов США за период с 8 апреля 2019 года по 28 октября 2024 года, обеспечив впечатляющую 3 300%-ю прибыль. С фактором прибыли 2,42, этот дополнительный тест подчеркивает стабильность и прибыльность советника на длительных таймфреймах.

Новый отчет (HTML)

Скачать файл настроек



