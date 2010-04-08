AVWAP Machine Gun – 전문가 고문 설명

AVWAP Machine Gun 은 Anchored VWAP 분석의 정밀도를 이동평균 트렌드 필터, MFI 확인, ATR 기반 변동성 관리와 결합하여 고확률 다중 진입 거래 엔진을 제공합니다.

이 EA 는 모멘텀이 기관 수준 신호와 일치할 때 한 캔들에서 여러 거래를 열어 강력한 움직임에 스케일링하고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

Anchored VWAP 엔진

EA 는 방향 편향과 동적 지지/저항 구역을 위해 맞춤 Anchored VWAP 지표를 사용합니다.

지표는 완전히 통합되어 있지만 시각적 참고용으로 다운로드 가능(무료):

다운로드 링크

주요 기능