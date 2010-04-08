AVWAP Machine Gun

AVWAP Machine Gun – 전문가 고문 설명

AVWAP Machine Gun 은 Anchored VWAP 분석의 정밀도를 이동평균 트렌드 필터, MFI 확인, ATR 기반 변동성 관리와 결합하여 고확률 다중 진입 거래 엔진을 제공합니다.
이 EA 는 모멘텀이 기관 수준 신호와 일치할 때 한 캔들에서 여러 거래를 열어 강력한 움직임에 스케일링하고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

Anchored VWAP 엔진
EA 는 방향 편향과 동적 지지/저항 구역을 위해 맞춤 Anchored VWAP 지표를 사용합니다.
지표는 완전히 통합되어 있지만 시각적 참고용으로 다운로드 가능(무료):
다운로드 링크

주요 기능

  • 다중 진입 모드: 강력한 신호 발생 시 캔들당 여러 거래 열기.

  • AVWAP 기반 추세 및 반전 감지.

  • 이동평균을 통한 추세 필터링.

  • 볼륨 가중 MFI 확인.

  • ATR 기반 동적 SL/TP.

  • 포지션 방향 완전 제어.

  • 정밀 리스크 관리.

  • Magic Number 분리.

  • Kill Switch 버튼으로 모든 거래 즉시 종료.

추천 제품
Forex Pulse Detector MT5
Gyunay Sali
Experts
>>> CHRISTMAS SALE: -60% OFF!  - Promo price: $68 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Pulse Detector – The 3-in-1 Trading Powerhouse Forex Pulse Detector is a one-of-a-kind expert advisor (EA) that combines three powerful trading functionalities in a single system: 1. Fully Automated Trading 2. Manual Trading Capability 3. AI-Driven Signal Execution That’s why we proudly call it a “3-in-1 Trading System.” Developed to capitalize on market impulses, Forex Pulse De
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experts
Revivalist — Gold Breakout EA Overview Revivalist is a next-generation Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who want precision and focus, Revivalist executes breakout-based strategies with advanced risk and position management logic. Key Facts (MQL5-compliant) Fully aligned with MQL5 Market rules — no promises of profits or guaranteed outcomes. High-risk warning: this EA can blow your account in seconds if misused. Always apply strict risk control, tes
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
Experts
The  DYJ Williams Percent Range  is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and  Williams' Percent Range  indicators. The Indicator values ranging between -80% and -100% indicate that the market is oversold. Indicator values ranging between -0% and -20% indicate that the market is overbought.  Input Parameters  WPR  settings InpSpread = 50 -- When the spread is greater than or equal to 50, the signal is ignor
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Experts
Your Grox EA   –   The Next Evolution in Automated Trading Your Grox EA is an advanced and innovative trading advisor built on a   unique Buy and Sell strategy . Designed to adapt dynamically to market conditions, this   EA follows the trend with precision , leveraging a proprietary algorithm and a powerful internal system of indicators. Revolutionary Buy Sell Powered Strategy: This cutting-edge advisor doesn’t rely on ordinary trading logic— it utilizes your exclusive strategy and optimized se
Moon light drizzle
Abobakr Kamal Abobakr Baobaid
Experts
Moon light drizzle an EA to approaches the realm of modularity. It is equipped with 3 moving averages, 1 RSI, and 1 ADX which each could be toggled on or off, or flipped for entering with trend or counter trend to try and find the optimal combination for each pair. The bot can be run in grid based mode, martingale mode, or scalping mode based on the user's desire. The EA also shines in the closing of trades territory, where it can be set up to calculate profits and losses based on multiple diffe
Grid Following Robot MT5
Songkiet Manoharn
Experts
Grid-Trading Buy and Sell Options:  You can set the system to place buy orders below the market price and sell orders above it. This ensures profits during price movements in either direction.   Adjustable Parameter: Maximum and Minimum Price Levels:  Define the range within which the grid operates. Grid Distance:  Set the spacing between each buy and sell order, allowing you to control the frequency of trades. Volume (Lot Sizes):  Adjust the trading volume for each order to manage risk and pote
Kurobot MT5
Massimiliano Cianci
Experts
Kurobot MT5 draws its strength from the deep principles of Bushido. This highly trained EA silently and patiently waits for the market to leave itself exposed, then swiftly strikes with power and precision, providing you with solid trading performance while maintaining easy configuration. The Dojo where Kurobot has been assembled in an ancient school of black Expert Advisors, based on a reliable system of Moving Averages that reveals entry points even in fast-paced trading like scalping. Victory
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Experts
HMA Crossover EA HMA Crossover EA는 MetaTrader 5용으로 개발된 정밀 트렌드 추종형 EA로, 반응성이 뛰어난 Hull Moving Average(HMA)를 활용하여 거래 기회를 포착합니다. 주요 기능: 동적 HMA 교차 감지 ATR 기반 스톱로스 & 테이크프로핏 스마트 로트 사이징 유연한 매매 방향 설정 최적화된 성능 안전하고 신뢰성 높은 리스크 관리 규칙 기반 트렌드 전략을 선호하는 트레이더에게 적합합니다. 여기에서 MT5용 무료 Hull Moving Average(HMA) 지표를 다운로드하여 차트에서 표시하고 모니터링하세요:  https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site
TradeFocus
Kia Alipour Moradi
Experts
Trade Focus는 빠르고 느린 이동 평균 교차점을 식별하여 추세 반전 및 시장 방향 변경을 효과적으로 활용할 수 있도록 합니다. 최소한의 입력으로 조기 추세 전환을 효율적으로 포착하는 데 도움을 줍니다. Trade Focus는 특정 거래 목표를 달성하려는 트레이더를 위해 설계되었으며, 특히 프롭 회사 와 같은 어려운 환경에서 유용합니다. 일일 손익 목표 및 고급 위험 관리 설정과 같은 전략적 도구를 제공하여 회사에서 부과한 제한 내에서 거래할 수 있도록 돕습니다. 공격적인 회복 전략을 찾는 트레이더를 위해, Trade Focus는 사용자 정의 가능한 전략적 손실 회복 모드 를 포함하고 있습니다. 이 모드는 최소 $2000의 더 큰 입금이 필요하지만, EA의 손실 회복 능력을 강화하여 손실 기간 동안 더 빠르게 회복할 수 있게 도와줍니다. 간편한 설정: Trade Focus를 단일 차트 USDCAD M15 에 붙이고, 설정을 구성한 다음 EA가 모든 것을 관리하도록 하십시오
Fake out strategy
Julian Gonzalez Conde
Experts
This expert advisor finds and operates the Fake out pattern, the search algorithm and its management can be adjusted from the Bot's configuration parameters.  Features: - Designed to operate with any type of asset. - It is possible to set the time range in which the expert advisor will operate. - Trailing stop managed internally by the algorithm. - Partial position closing (partial profit taking), when the price has moved in favour of the position. - Take profit automatically adjusted by t
Allgain100
Nissar Ahmed
Experts
Key Features Strategy Core EMA Crossover System : Fast EMA (default: 20) and Slow EMA (default: 50) Generates buy signals when Fast EMA crosses above Slow EMA. Generates sell signals when Fast EMA crosses below Slow EMA. Fibonacci Filter : Calculates Fibonacci retrenchment levels (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) based on recent price swings. Requires price to be near a Fibonacci level (configurable threshold) to validate trades. Risk Management Position Sizing : Dynamically calculates lot size
Gold 5 minutes strategy
Mohanad Layth Muslim Radhi
Experts
MultiIndicatorEA Pro v2.0 Advanced Triple-Confirmation Trading System with Dynamic Swing Protection OVERVIEW Gold scalper Pro   is a sophisticated algorithmic trading solution engineered for MetaTrader 5, designed to identify high-probability market reversals through   triple-indicator convergence . By synergistically combining   RSI, Money Flow Index (MFI), and Stochastic Oscillator , the EA captures precise entry signals at market extremes while implementing institutional-grade risk managem
GBPCrasher
Marco Resseghini
Experts
GBPCrasher를 발견하세요: 주의와 전략으로 외환 시장 거래를 최적화하고자 하는 사람들을 위해 설계된 봇입니다! GBPCrasher는 M15 시간 프레임으로 GBP 시장에서 거래할 수 있도록 개발된 알고리즘 거래 봇입니다. 장기적으로 자동화된 솔루션을 찾는 사람들을 위해 설계되었으며, 신중한 접근 방식과 안정적인 자본 성장을 목표로 시장 변동성을 활용합니다. M15 시간 프레임에서 작동하는 고급 기술 분석에 기반한 전략. GBP 시장에 최적화되어 보다 집중적이고 목표 지향적인 거래 가능. 자동으로 작동하도록 설계되어 인간의 개입을 최소화하고 즉각적인 의사 결정에서 오는 스트레스를 줄입니다. Forex 거래에서 여러분을 지원할 도구를 찾고 있다면, GBPCrasher는 장기적인 금융 여정에 동반할 이상적인 솔루션입니다. GBPCrasher는 거래 운영 관리를 개선하기 위해 개발되었으며, 외환 시장에서 가장 변동성이 큰 도구 중 하나인 GBPUSD에 중점을 둡니다. M15 시간 프
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
Experts
Time Range Trading EA v4.2 - MQL5 마켓 설명 개요 Time Range Trading EA v4.2 는 MetaTrader 5용으로 설계된 고급이고 고도로 사용자 정의 가능한 전문가 고문(EA)으로, 지정된 시간 범위 내의 가격 움직임에서 수익을 창출할 수 있도록 합니다. 이 EA는 특히 US30, DAX, NASDAQ과 같은 트렌드 자산 거래에 탁월하며, 고급 기술 분석과 강력한 거래 관리 기능을 활용합니다. 이동 평균과 일목균형표 필터, 일일 거래 제한, 동적 손절매 추적 기능을 갖추고 있어 트렌드 시장에서 범위 기반 전략을 위한 안정적인 자동화 솔루션을 찾는 트레이더에게 이상적입니다. 주요 기능 시간 범위 기반 거래 : 사용자가 정의한 시간 범위 내에서 자동으로 식별하고 거래하여 가격 돌파 또는 반전을 포착하며, 인덱스와 같은 트렌드 자산에 최적화되어 있습니다. 유연한 거래 스타일 : 시장 조건에 따라 돌파(With_Break) 또는 평균 회귀(Oppo
Swag EA
Joshua Didas Taban
Experts
Overview Swag Expert Advisor Pro is an advanced trading tool designed to help you make informed buy and sell decisions in the forex market. This expert advisor analyzes price movements in relation to the Exponential Moving Averages (EMAs) to identify optimal entry points, ensuring you stay ahead of market trends. Key Features EMA Analysis: Executes buy orders when the price is above the 200 EMA and when the 25, 30, 35, 40, 45, and 50 EMAs cross upwards on candle ID 1. The opposite is true for s
Tokyo Fix Strategy GotoBi USDJPY 1min
Yu Song
Experts
설명 외환 거래에서 Tokyo Fix 전략은 도쿄에서 일본 엔화(JPY)의 기준 환율이 설정되는 시점에 거래하는 것을 포함합니다. 이 고정환율은 일반적으로 도쿄 시간 오전 9시 55분에 설정되며, 금융 기관과 기업들이 다양한 거래에서 참조하는 기준 환율을 제공합니다. Tokyo Fix란 무엇입니까? 정의: Tokyo Fix는 일본 엔화(JPY)와 다른 통화 간의 기준 환율을 결정하는 일일 과정입니다. 시간: 고정환율은 도쿄 시간 오전 9시 55분에 설정됩니다. 목적: 이는 포트폴리오 평가, 계약 체결, 일본 금융 시장 성과 측정을 위한 기준 환율로 사용됩니다. Tokyo Fix 전략의 작동 방식 시기: 거래자들은 도쿄 시간 오전 9시 55분을 전후한 시점에 집중하여, 고정환율 설정으로 인한 거래 활동 증가와 잠재적 가격 변동을 예상합니다. 거래량: cBot은 계좌 자본에 따라 거래량을 자동으로 조정합니다. 이점과 위험 이점: 예측 가능한 시간: 고정된 시간 덕분에 거래자
Orygen
Nickey Magale
Experts
General Overview  Trade 4 trading and management strategies in 1 system. "4 in 1 system" This trading system is built on simple, proven, and effective principles. In trading, getting the basics right is crucial, and we've focused on developing a system that is both realistic and reliable. With over a year of dedicated development and years of market experience behind it, this system is designed for consistency and safety—core values that matter to real traders. What sets this system apart is its
ORB Fair Value Gap EA
Koo Er Wei
Experts
ORB Pro: Fair Value Gap Breakout ORB Pro is a fully automated mechanical scalping system designed to trade the Opening Range Breakout (ORB) with institutional precision. Unlike standard breakout bots that enter blindly on a high/low break, this EA uses Fair Value Gaps (FVG) and displacement to confirm that the breakout is valid before entering. This strategy is based on the specific mechanical rules outlined in the popular trading video "The Only Trading Strategy You Will Ever Need" . It combine
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Experts
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price. This EA Strategy M5 candle close moving average vs CCI Rosse over in 1M. Running Verry Smoothly in all pairs especially in GOLD it will gives good profit. Inputs are  important inputs: inp7_PipsAway: -50 to -500 for Gold, -2  for USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 fore Gold, 2 for USDJPY, GBPUSD, EURUSD all Target Stoploss is set Zero All instrument working well in this EA also You can Use y
Nexus Scalper
Thang Chu
Experts
Nexus Scalper Live Signal:  Signal  ( 2.5% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out Nexus Portfolio for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+
DYJ SuperGamingTrend
Daying Cao
Experts
DYJ SuperGamingTrend EA는 DYJ 카멜레온 인디케이터를 기반으로 작동합니다. 그것은dyj 변색용 변색용 트렌드 라인 색을 사용하여 장단 위치를 제어하여 신호를 엽니다. 빠른 마, 중간 마, 느린 마와 협조하여 허위 신호를 필터링한다. EA는 gmaing 정책을 사용하여 오류 신호가 켜져 발생하는 손실을 수정하고 이윤을 조정할 수 있도록 합니다. EA가 실행될 때 지표dyj 카멜레온의 추세 색상 변화 곡선을 표시하려면 지표 dyj 카멜레온을 다운로드하여 지표\시장 디렉터리에 넣어야 합니다. 지표를 다운로드하고 구매하지 않으면 EA에도 지표 알고리즘이 있습니다. 표시기 커브는 표시되지 않습니다. Please download the latest parameter link in the product comment area Download boom1000 index parameter link Download jump 10 index parameter link Downloa
Adaptative Trend System
Pol Lazaro Porta
Experts
Adaptive Trend System (ATS) is an advanced algorithmic trading system designed to operate following market trends. It executes positions when it detects clear signals of favorable movement and uses an intelligent averaging system to manage trades that initially go against you, waiting for market recovery. Key Features Three integrated strategies: Choose the one that best fits your risk profile and trading style. Advanced filter system: Customizable settings to increase entry precision and avoid
Mad Max Trader
Mduduzi Gift Ngcebo Langa
Experts
MadMax Trader – Multi-Strategy Forex EA for MQL5 Overview MadMax Trader is an automated trading system designed for the MetaTrader 5 Windows platform. It integrates multiple trading approaches to adapt to different market conditions across various Forex pairs and timeframes. The EA operates without manual intervention, executing trades based on predefined technical criteria. Key Functionalities Multi-Strategy Approach The EA incorporates three distinct trading methodologies: Swing Trading: Iden
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experts
Custom Range Breakout EA (CRB) is a highly configurable breakout trading system that lets you define any price range and automate trades based on your strategy. Whether you're targeting the London open, New York session, or a custom intraday level, CRB gives you complete control over how and when to enter trades, with advanced risk tools and precise timing filters. The EA includes trailing stop, break-even logic, news filtering, day-of-week control, and more. All dynamic trade management inputs
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Experts
수익을 극대화하고 리스크를 최소화하고 싶으신가요? SENTINEL Heikin-Ashi는 Heikin-Ashi 신호와 SENTINEL 모듈의 강력한 리스크 관리 기능을 결합하여 사용하기 쉬우면서도 고급 기능을 제공합니다. 시작 지점 (2024년 백테스트): EURUSD M15, XAUUSD M12, USDJPY M5 · 다양한 자산 및 시간 프레임에 적응 가능 정확한 기회를 포착하세요 : Heikin-Ashi 신호, RSI 및 새로운 이동 평균 교차 필터를 결합하여 수익성 있는 거래를 포착하십시오. 최적화된 리스크 관리 : 변동성 기반의 동적 손절매, 클래식 또는 혁신적인 트레일링 스톱, 고정된 포인트 수를 기준으로 손절매를 설정할 수 있는 고급 옵션을 활용하세요. 컨트롤과 사용의 용이성 : 새로운 사전 구성된 메뉴로 백테스팅을 단순화하여 불필요한 조합을 줄이고 더 빠르고 효율적으로 최적화할 수 있습니다. 스타일에 맞게 조정 : 보수적이든 공격적이든 상관없이 SENTINEL은 포지
Euro Compounder Alpha
Juan Sebastian Vecchi
Experts
Euro Compounder Alpha  Euro Compounder Alpha is a EUR/USD Expert Advisor built for traders who care more about surviving drawdowns and passing rules than chasing headline returns. It trades one pair only and runs several independent strategies together.  Most of the strategies are uncorrelated and they do not rely on martingale or grid recovery . The idea is simple: spread risk across different entry logics so the account isn’t dependent on one market behaviour. This EA was built with prop f
FractalScalper
Ivan Simonika
Experts
This bot is based on the analysis of adaptive moving averages. The expert is characterized by stable signals, which can be used as accurate short-term signals. This is a semi-scalping system that analyzes the market using reliable indicators. Scalper is a system or not, depends on the parameters TakeProfit and StopLoss . Using this adviser, you need to understand that this bot requires optimization. The bot works both on netting accounts and on hedging accounts. But the settings must be optimiz
EMA Retrace
Jerome Osa
Experts
EMA Retrace Strategy Overview The   EMA Crossover Pro EA   is a sophisticated MQL5 trading robot that combines   trend-following   principles with   advanced risk management   to execute automated trades based on Exponential Moving Average crossovers with multiple confirmation filters. Core Trading Logic EMA Crossover System Dual EMA Configuration : Fast EMA (6-period) : Quick trend detection Slow EMA (15-period) : Overall trend direction Trend Alignment : Trades only in the direction of t
Myniq
Rizki Fadillah
Experts
백테스트 설정: 파일 과 가이드를 받으려면 저에게 연락하세요. 지금까지 판매된 1 복사본은 단 1개입니다. 각 10 복사본이 판매된 후 가격이 상승합니다. 놓치지 마세요. 다음 가격: 126 시험 버전은 요청 시 제공 됩니다 (저에게 연락하세요). Myniq는 불필요한 매개변수로 혼란을 주지 않으면서 일관된 실행을 제공하도록 설계되었습니다. 명확성을 염두에 두고 제작되어 복잡한 시스템에서 종종 발생하는 혼란을 제거합니다. 구매 후 보너스 EA를 받으려면 저에게 연락하세요 주요 보호 기능: 최대 손실 한도: 손실 한도를 정의할 수 있으며, 이 한도가 충족되면 모든 거래가 종료되고 EA가 일시 중지됩니다. 뉴스 필터: 위험한 거래를 피하기 위한 옵션 뉴스 필터가 포함되어 있습니다. 실행의 단순함: 복잡한 오버레이나 수십 가지 조건이 없습니다. 단지 XAUUSD의 M15 시간프레임에 EA를 부착하면 나머지는 자동으로 처리됩니다. 모든 포지션을 내부적으로 관리하기 위해서는 하나의 차
RiskShield Hedge EA
Andrei Frasin
Experts
TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN RiskShield Hedge EA 는 XAUUSD 및 기타 CFD/외환 등 변동성이 높은 시장에서 스마트하고 자동화된 신중한 거래 관리를 제공하도록 설계된 전문가 어드바이저(EA)입니다. 주요 특징: 지능형 리스크 관리: 시스템은 시장 변동성을 지속적으로 모니터링하며, 가장 위험한 시기를 피하도록 거래 활동을 조정해 높은 불안정성 시기에 노출을 줄입니다. 고급 보호 기능: 독자적인 리스크 필터를 통해 잠재적으로 위험한 날에는 거래를 차단하여, 중요한 시장 국면에서 자본을 보호합니다. 자동 헤지 전략: RiskShield Hedge EA는 헤지 논리를 적용하여 불리한 시장 상황을 관리하고, 예상치 못한 가격 변동에도 통제를 유지합니다. 동적 포지션 관리: 시장 상황에 따라 주문 크기와 포지션 간격을 자동으로 조정하여, 수동 개입이 필요 없습니다. 간단하고 맞춤 설정 가능한 입력: 초기 로트, 곱셈기, 리스크 필터, 이익
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.95 (38)
Experts
VolumeHedger EA [ 라이브 시그널 ]  ,  [ 내 채널 ]   ,  [ 세트 파일 ]  ,   [ 블로그 ]   , [ AI 사용 ]  ,  [ PDF Guide ] 권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트 계좌; 프랍펌(FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질을 통해 이미 그의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA와 함께 커스텀 인디케이터를 사용하여 진입 전략을 정의할 수 있기 때문에, 더 이상 추가 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 마틴게일 전략에 헤징과 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 트레이딩 알고리즘으로, 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다. 추세 방향을 예측하려 하지 않고, 거래량을 분석하여 지능적인 전략으로 진입합니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 Forex, Gold, 주식, Crypto와 같은 상품에서 효과적인 성과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이나 안정적인 추세가 있는 종목에서 더욱 뛰어난
제작자의 제품 더 보기
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
지표
MT5용 Hull Moving Average (HMA) – 빠르고 부드럽고 지연 없는 트렌드 지표 Hull Moving Average(HMA)는 매우 부드럽고 거의 지연이 없는 신호를 제공하는 고성능 MT5 트렌드 지표입니다. SMA, EMA, WMA와 달리 시장 방향 변화에 즉각적으로 반응하며 노이즈를 효과적으로 제거합니다. 스캘퍼와 데이트레이더에게 최적입니다. 효율적인 가중 이동평균 엔진을 기반으로 Alan Hull의 공식 공식을 정확히 구현하여 리페인트 없는 깨끗하고 정확한 트렌드 라인을 제공합니다. 핵심 장점 트렌드 변화에 지연 없는 반응 매우 부드럽고 안정적인 곡선 SMA/EMA/WMA보다 높은 정확도 리페인트 없음, EA 친화적 모든 상품에서 작동: Forex, 금, 지수, 암호화폐 최적 사용처: 트렌드 방향, 진입/청산, 풀백, 반전, 자동매매 전략. 진지한 트레이더를 위한 빠르고 신뢰성 높은 HMA.
FREE
Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
지표
앵커드 VWAP (AVWAP) 및 표준편차 밴드 – MT5 정밀한 앵커드 VWAP와 동적 표준편차 밴드로 트레이딩 수준을 향상시키세요. 속도, 명확성 및 실용적인 시장 인사이트를 요구하는 트레이더를 위해 설계됨. 주요 기능: 다중 앵커: 시작 날짜와 시간을 맞춤 설정하여 무제한 VWAP 추가 가능. 고급 표준편차 밴드: VWAP당 최대 3개의 밴드, 멀티플라이어 완전 조정 가능, 정밀한 변동성 분석 지원. 즉시 시장 인사이트: 주요 지지/저항 수준, 트렌드, 잠재적 반전 신속 파악. 직관적 인터페이스: 세련되고 사용하기 쉬워 빠르고 효율적인 의사결정 가능. 트레이더가 선택하는 이유: 전문 도구와 단순성을 결합하여 일간, 스윙, 알고리즘 트레이딩에 이상적입니다. 시장 통찰력을 명확히 하여 더 현명한 거래 결정 지원.
FREE
Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
지표
MT5용 Anchored VWAP (AVWAP) Anchored VWAP는 MT5에서 사용 가능한 강력한 지표로, 정확한 날짜와 시간 앵커를 활용하여 단일 차트에 여러 라인을 쉽게 추가할 수 있습니다. 이 지표는 거래자가 주요 가격 수준을 빠르고 명확하게 분석하고, 시장의 주요 움직임과 동적 지지/저항을 직관적으로 이해할 수 있도록 설계되었습니다. 일중 거래, 스윙 거래 등 다양한 전략에 적합하며, 효율적인 거래 결정을 지원합니다. 주요 기능 및 장점: 차트당 여러 VWAP 라인을 앵커할 수 있어 동시에 다양한 시간대의 중요 가격 수준 추적 가능 각 라인의 시작 날짜와 시간을 사용자 정의로 설정하여 개별 전략에 맞춤 적용 가능 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스 제공, 초보자도 쉽게 사용 가능 추세 분석과 동적 지지/저항 확인을 통해 잠재적인 거래 기회 포착 거래 과정 단순화, 신속하고 정확한 의사결정 지원 이 Anchored VWAP 전략은 전체 EA와 함께 사용하면 자동화할 수
FREE
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Crossover + RSI EA — 간단하고 신뢰할 수 있는, 정말 잘 작동하는 트렌드 시스템 불필요하게 복잡하지 않은, 단순하고 규칙적이며 효과적인 EA를 찾고 계신가요? 이 EA는 명확한 트렌드 진입, 강력한 확인, 시장 상황에 적응하는 스마트한 리스크 관리를 원하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. MA Crossover + RSI EA는 클래식한 트렌드 추종 전략에 모멘텀 확인을 결합해 고품질 신호와 완전 자동화된 매매를 제공합니다. 이 EA가 선택받는 이유 1️⃣ 깨끗하고 신뢰성 높은 트렌드 진입 사용자 정의 가능한 빠른/느린 MA로 트렌드를 감지. 2️⃣ RSI 확인 = 높은 정확도 RSI > 50일 때만 매수 RSI < 50일 때만 매도 3️⃣ 적응형 리스크 관리 ATR 기반 SL/TP 반대 MA 교차 시 포지션 종료 4️⃣ 완전한 유연성 MA RSI ATR 슬리피지 트렌드 종료 필터 고정 로트 또는 % 리스크 전략 작동
AVWAP Sniper
Rowan Stephan Buys
Experts
AVWAP Sniper – EA 설명 AVWAP Sniper는 Anchored VWAP 수준, 이동평균(MA) 방향, MFI 필터를 조합하여 고확률 거래 기회를 자동으로 식별하는 EA입니다. 각 진입 신호당 단일 거래만 열리므로 위험을 관리하면서 명확한 시장 기회를 활용할 수 있습니다. 사용자 정의 지표: EA에 완전히 통합되어 있으며, 무료 다운로드 가능: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site 리스크 관리: Max Risk Percentage로 계좌 손실을 제한하며, ATR 기반 SL/TP가 시장 변동성에 따라 자동 조정됩니다. Magic Number: 여러 EA 동시 운용 시 거래 충돌 방지용 고유 식별자. EA는 VWAP 레벨, MA 방향, MFI 조건이 모두 충족될 때만 거래하며, VWAP Anchor Start Point를 설정하여 분석 및 거래 시작 시점을 세션과 전략에 맞게 조정할 수 있습니다.
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Experts
AVWAP Bands Scalper AVWAP Bands Scalper는 스캘퍼와 단타 트레이더를 위해 설계된 완전 자동화 EA입니다. AVWAP(앵커드 거래량 가중 평균가)와 표준편차 밴드를 활용하여 고확률 매수/매도 기회를 포착합니다. 주요 특징: 통합 커스텀 인디케이터: 모든 진입·SL·TP에 AVWAP + StdDev Bands 인디케이터를 사용합니다. 차트 표시용 인디케이터 다운로드: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site 여러 시나리오 제공: 최근 종가와 AVWAP의 위치를 기준으로 3가지 매수-매도 시나리오를 자동 탐지. 매수 시나리오: VWAP 위 → 매수, 목표 +2SD –1SD ~ VWAP → 매수, 목표 +1SD –2SD ~ –1SD → 매수, 목표 VWAP 매도 시나리오: VWAP 아래 → 매도, 목표 –2SD +1SD ~ VWAP → 매도, 목표 –1SD +2SD ~ +1SD → 매도, 목표
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – MT5용 정밀 트렌드 캡처 EA Moving Average Surfer는 높은 정확도, 효율적인 매매 흐름, 그리고 자동화된 리스크 관리를 중요하게 생각하는 트레이더를 위해 설계된 전문적인 EA입니다. 빠른 이동평균선과 느린 이동평균선을 조합하여 시장의 방향성을 정밀하게 파악하며, 여기에 RSI 필터를 추가하여 모멘텀을 검증함으로써 불필요하거나 품질이 낮은 진입을 효과적으로 피할 수 있습니다. 또한 ATR 기반의 자동 스톱로스 및 테이크프로핏 계산 기능을 통해 변동성에 맞게 손익 목표를 조정하고, 동적 로트 관리 기능은 계좌 보호와 최적의 포지션 크기 계산을 동시에 수행합니다. 모든 시간대에서 작동 가능하며, 스캘핑부터 스윙 트레이딩까지 다양한 스타일을 지원합니다. 고유한 매직 넘버 기능 덕분에 여러 차트에서 동시에 EA를 실행해도 안전성이 유지됩니다. Moving Average Surfer는 추세 탐지, 모멘텀 검증, 스마트 리스크 제어를
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Experts
HMA Crossover EA HMA Crossover EA는 MetaTrader 5용으로 개발된 정밀 트렌드 추종형 EA로, 반응성이 뛰어난 Hull Moving Average(HMA)를 활용하여 거래 기회를 포착합니다. 주요 기능: 동적 HMA 교차 감지 ATR 기반 스톱로스 & 테이크프로핏 스마트 로트 사이징 유연한 매매 방향 설정 최적화된 성능 안전하고 신뢰성 높은 리스크 관리 규칙 기반 트렌드 전략을 선호하는 트레이더에게 적합합니다. 여기에서 MT5용 무료 Hull Moving Average(HMA) 지표를 다운로드하여 차트에서 표시하고 모니터링하세요:  https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변