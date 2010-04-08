AVWAP Machine Gun
- Rowan Stephan Buys
- 버전: 4.0
- 업데이트됨: 13 12월 2025
- 활성화: 5
AVWAP Machine Gun – 전문가 고문 설명
AVWAP Machine Gun 은 Anchored VWAP 분석의 정밀도를 이동평균 트렌드 필터, MFI 확인, ATR 기반 변동성 관리와 결합하여 고확률 다중 진입 거래 엔진을 제공합니다.
이 EA 는 모멘텀이 기관 수준 신호와 일치할 때 한 캔들에서 여러 거래를 열어 강력한 움직임에 스케일링하고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
Anchored VWAP 엔진
EA 는 방향 편향과 동적 지지/저항 구역을 위해 맞춤 Anchored VWAP 지표를 사용합니다.
지표는 완전히 통합되어 있지만 시각적 참고용으로 다운로드 가능(무료):
다운로드 링크
주요 기능
-
다중 진입 모드: 강력한 신호 발생 시 캔들당 여러 거래 열기.
-
AVWAP 기반 추세 및 반전 감지.
-
이동평균을 통한 추세 필터링.
-
볼륨 가중 MFI 확인.
-
ATR 기반 동적 SL/TP.
-
포지션 방향 완전 제어.
-
정밀 리스크 관리.
-
Magic Number 분리.
-
Kill Switch 버튼으로 모든 거래 즉시 종료.