AVWAP Machine Gun

AVWAP Machine Gun – EA 説明

AVWAP Machine Gun は、アンカード VWAP 分析の精度を移動平均トレンドフィルター、MFI 確認、および ATR ベースのボラティリティ管理と組み合わせ、高確率・マルチエントリの取引エンジンを提供します。
この EA は、モメンタムが機関投資家レベルのシグナルと一致する場合に、1 本のローソク足で複数の取引を開き、強い値動きにスケーリングしたいトレーダー向けです。

アンカード VWAP エンジン
EA はカスタムアンカード VWAP インジケーターを使用して方向性バイアスと動的サポート/レジスタンスゾーンを提供します。
インジケーターは完全に統合されていますが、視覚的参照用にダウンロード可能です（無料）：
ダウンロードリンク

主な機能

  • マルチエントリモード：強力なシグナル時にローソク足ごとに複数取引。

  • AVWAP に基づくトレンドと反転の検出。

  • 移動平均によるトレンドフィルター。

  • ボリューム加重 MFI 確認。

  • ATR に基づく動的ストップとターゲット。

  • ポジション方向の完全制御。

  • 精密リスク管理。

  • Magic Number 分離。

  • Kill Switch ボタンで全取引を即時クローズ。


The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
エキスパート
移動平均EAの紹介 注意 - The Moving Average EAを購入後、私にプライベートメッセージを送っていただければ、無料でユーティリティTradeWatch EAをお送りします！ 移動平均EAは、合成インデックス用に特別に設計された柔軟な取引ツールであり、外国為替やその他の資産クラスにも効果的に機能します。固定された移動平均設定に依存する多くのEAとは異なり、このEAはユーザーがコーディングスキルなしで移動平均のパラメータを完全にカスタマイズできるようにします。この柔軟性により、ユーザーは異なる時間枠にわたって詳細なバックテストを行い、各金融商品に適した最適な設定を特定できます。 EAは、市場の状況に基づいてストップロスの配置場所を賢く決定し、ユーザーがテイクプロフィットレベルのためのリスク・リワード比（RRR）を指定できるようにします。また、ユーザーは取引ごとにリスクにさらすアカウント残高の割合を設定できるため、リスク管理においてさらに正確な制御を提供します。 さらに、ユーザーはMT5の期間区切り機能を使用して、特定の期間内の取引数を制御できます。期間区切りは選択された
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
エキスパート
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Ichimoku Cloud Breakout
Sylvestre Setufa Djagbavi
エキスパート
General Idea of the Strategy The Ichimoku Cloud Breaker robot harnesses the power of the famous Ichimoku Kinko Hyo indicator but with a unique multi–timeframe approach. The goal of the robot is to identify true trend breakouts while filtering out false signals. The robot continuously monitors the Ichimoku clouds across multiple timeframes and only opens a position when the signals are perfectly aligned between the smaller and higher timeframes. Result: precise, powerful, and high–potential entri
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
エキスパート
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
エキスパート
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
エキスパート
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Smart EMA Pro EA
Jerome Osa
エキスパート
Smart EMA Trend EA – Precision Trend Trading with Dynamic Risk Management Version: 1.00 Platform: MetaTrader 5 Account Type: Supports both netting and hedging accounts Timeframe: M5 (adjustable) Strategy Type: Trend-following based on dynamic EMA crossover and alignment Risk Management: Fully integrated with custom SL/TP, risk-reward settings, and lot validation Description: Smart EMA Trend EA is a powerful algorithmic trading solution designed to identify high-probability entries using
