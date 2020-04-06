The Moving Average EA Israel Pelumi Abioye 5 (1) エキスパート

移動平均EAの紹介 注意 - The Moving Average EAを購入後、私にプライベートメッセージを送っていただければ、無料でユーティリティTradeWatch EAをお送りします！ 移動平均EAは、合成インデックス用に特別に設計された柔軟な取引ツールであり、外国為替やその他の資産クラスにも効果的に機能します。固定された移動平均設定に依存する多くのEAとは異なり、このEAはユーザーがコーディングスキルなしで移動平均のパラメータを完全にカスタマイズできるようにします。この柔軟性により、ユーザーは異なる時間枠にわたって詳細なバックテストを行い、各金融商品に適した最適な設定を特定できます。 EAは、市場の状況に基づいてストップロスの配置場所を賢く決定し、ユーザーがテイクプロフィットレベルのためのリスク・リワード比（RRR）を指定できるようにします。また、ユーザーは取引ごとにリスクにさらすアカウント残高の割合を設定できるため、リスク管理においてさらに正確な制御を提供します。 さらに、ユーザーはMT5の期間区切り機能を使用して、特定の期間内の取引数を制御できます。期間区切りは選択された