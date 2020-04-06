AVWAP Machine Gun
- エキスパート
- Rowan Stephan Buys
- バージョン: 4.0
- アップデート済み: 13 12月 2025
- アクティベーション: 5
AVWAP Machine Gun – EA 説明
AVWAP Machine Gun は、アンカード VWAP 分析の精度を移動平均トレンドフィルター、MFI 確認、および ATR ベースのボラティリティ管理と組み合わせ、高確率・マルチエントリの取引エンジンを提供します。
この EA は、モメンタムが機関投資家レベルのシグナルと一致する場合に、1 本のローソク足で複数の取引を開き、強い値動きにスケーリングしたいトレーダー向けです。
アンカード VWAP エンジン
EA はカスタムアンカード VWAP インジケーターを使用して方向性バイアスと動的サポート/レジスタンスゾーンを提供します。
インジケーターは完全に統合されていますが、視覚的参照用にダウンロード可能です（無料）：
ダウンロードリンク
主な機能
-
マルチエントリモード：強力なシグナル時にローソク足ごとに複数取引。
-
AVWAP に基づくトレンドと反転の検出。
-
移動平均によるトレンドフィルター。
-
ボリューム加重 MFI 確認。
-
ATR に基づく動的ストップとターゲット。
-
ポジション方向の完全制御。
-
精密リスク管理。
-
Magic Number 分離。
-
Kill Switch ボタンで全取引を即時クローズ。