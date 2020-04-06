ONR Correlation Master
- Asesores Expertos
- Onur Erkan Yildiz
- Versión: 5.0
- Actualizado: 9 diciembre 2025
- Activaciones: 5
💎 ONR CORRELATION MASTER PRO | MOTOR DE ARBITRAJE ESTADÍSTICO
🚀 DEJE DE APOSTAR. OPERE COMO UN FONDO DE COBERTURA.
ONR Correlation Master Pro es un sistema profesional de Trading de Pares (Pairs Trading) diseñado para explotar ineficiencias del mercado. No predecimos la dirección, operamos la correlación.
📊 ESTRATEGIA: MERCADO NEUTRAL
Análisis: Monitorea dos activos correlacionados (ej. EURUSD y GBPUSD).
Divergencia (Gap): Cuando los precios se separan ("Efecto Goma"), el robot actúa.
Cobertura: COMPRA el activo débil y VENDE el fuerte simultáneamente.
Beneficio: Cuando los precios convergen, cerramos ambas posiciones con beneficio neto.
⚔️ CARACTERÍSTICAS CLAVE
🛡️ Cobertura 100%: Su cuenta está protegida contra colapsos del mercado.
🔫 Lógica Francotirador: SIN MARTINGALA. SIN GRID. Solo operaciones precisas.
💻 Panel Pro (V1.4): Interfaz oscura con datos de P/L en vivo y Gap RSI.
🏆 CONFIGURACIÓN RECOMENDADA (M15 / Saldo $1000)
|GRUPO
|SÍMBOLO A / B
|RANGO GAP
|LOTE ($1k)
|META ($)
|Clásico
|EURUSD / GBPUSD
|15 - 20
|0.04
|$5.0
|Océano
|AUDUSD / NZDUSD
|12 - 16
|0.05
|$4.0
|Yen Japonés
|EURJPY / GBPJPY
|20 - 28
|0.03
|$7.0
|Francófono
|USDCHF / USDCAD
|15 - 22
|0.03
|$5.0
|Cruce Euro
|EURAUD / EURNZD
|15 - 22
|0.04
|$7.0
|Pacífico
|AUDCAD / NZDCAD
|12 - 18
|0.04
|$5.0
|Cruce Yen
|AUDJPY / NZDJPY
|20 - 28
|0.03
|$6.0
|Cruce Franco
|AUDCHF / NZDCHF
|15 - 22
|0.03
|$5.0
|Cruce Cad
|GBPCAD / EURCAD
|18 - 25
|0.03
|$6.0
|Línea Libra
|GBPAUD / GBPNZD
|18 - 25
|0.03
|$7.0
|Libra Franco
|GBPCHF / EURCHF
|15 - 22
|0.03
|$5.0
|Franco/Yen
|CHFJPY / CADJPY
|22 - 30
|0.02
|$6.0
|Metales
|XAUUSD / XAGUSD
|25 - 40
|0.01
|$8.0
|Euro Metal
|XAUEUR / XAUUSD
|30 - 45
|0.01
|$8.0
⚠️ IMPORTANTE: ¡Use un Magic Number único para cada gráfico!