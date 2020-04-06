ONR Correlation Master

💎 ONR CORRELATION MASTER PRO | MOTOR DE ARBITRAJE ESTADÍSTICO

🚀 DEJE DE APOSTAR. OPERE COMO UN FONDO DE COBERTURA.

ONR Correlation Master Pro es un sistema profesional de Trading de Pares (Pairs Trading) diseñado para explotar ineficiencias del mercado. No predecimos la dirección, operamos la correlación.

📊 ESTRATEGIA: MERCADO NEUTRAL

  1. Análisis: Monitorea dos activos correlacionados (ej. EURUSD y GBPUSD).

  2. Divergencia (Gap): Cuando los precios se separan ("Efecto Goma"), el robot actúa.

  3. Cobertura: COMPRA el activo débil y VENDE el fuerte simultáneamente.

  4. Beneficio: Cuando los precios convergen, cerramos ambas posiciones con beneficio neto.

⚔️ CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • 🛡️ Cobertura 100%: Su cuenta está protegida contra colapsos del mercado.

  • 🔫 Lógica Francotirador: SIN MARTINGALA. SIN GRID. Solo operaciones precisas.

  • 💻 Panel Pro (V1.4): Interfaz oscura con datos de P/L en vivo y Gap RSI.

🏆 CONFIGURACIÓN RECOMENDADA (M15 / Saldo $1000)

GRUPO SÍMBOLO A / B RANGO GAP LOTE ($1k) META ($)
Clásico EURUSD / GBPUSD 15 - 20 0.04 $5.0
Océano AUDUSD / NZDUSD 12 - 16 0.05 $4.0
Yen Japonés EURJPY / GBPJPY 20 - 28 0.03 $7.0
Francófono USDCHF / USDCAD 15 - 22 0.03 $5.0
Cruce Euro EURAUD / EURNZD 15 - 22 0.04 $7.0
Pacífico AUDCAD / NZDCAD 12 - 18 0.04 $5.0
Cruce Yen AUDJPY / NZDJPY 20 - 28 0.03 $6.0
Cruce Franco AUDCHF / NZDCHF 15 - 22 0.03 $5.0
Cruce Cad GBPCAD / EURCAD 18 - 25 0.03 $6.0
Línea Libra GBPAUD / GBPNZD 18 - 25 0.03 $7.0
Libra Franco GBPCHF / EURCHF 15 - 22 0.03 $5.0
Franco/Yen CHFJPY / CADJPY 22 - 30 0.02 $6.0
Metales XAUUSD / XAGUSD 25 - 40 0.01 $8.0
Euro Metal XAUEUR / XAUUSD 30 - 45 0.01 $8.0


⚠️ IMPORTANTE: ¡Use un Magic Number único para cada gráfico!


