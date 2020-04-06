ONR Correlation Master
💎 ONR CORRELATION MASTER PRO | 统计套利引擎
🚀 像对冲基金一样交易，停止赌博。
ONR Correlation Master Pro 是一款基于 统计套利 (Pairs Trading) 原理的专业 EA。它不预测市场方向，而是利用资产之间的 相关性 (Correlation) 来获取稳定的现金流。
📊 策略原理: 市场中性 (Market Neutral)
-
相关性监控: 实时监控两个高度相关的品种 (如 EURUSD 和 GBPUSD)。
-
价格缺口 (Gap): 当价格因波动而背离时，EA 识别机会。
-
对冲入场: EA 同时 买入 弱势品种并 卖出 强势品种。
-
获利平仓: 当价格回归均值 (Mean Reversion) 时，锁定净利润。
⚔️ 核心功能🛡️ 100% 自动对冲: 无论市场暴涨还是暴跌，您的账户都受到保护。
-
🔫 狙击手逻辑: 无马丁格尔 (No Martingale)。无网格 (No Grid)。 拒绝过度交易。
-
💻 专业面板 (V1.4): 暗黑模式界面，实时显示 RSI 缺口和每日利润。
🏆 推荐设置 (周期 M15 / $1000 资金)
|策略组
|货币对 A / B
|RSI 缺口
|手数 ($1k)
|目标 ($)
|主要货币
|EURUSD / GBPUSD
|15 - 20
|0.04
|$5.0
|大洋洲系
|AUDUSD / NZDUSD
|12 - 16
|0.05
|$4.0
|日元系
|EURJPY / GBPJPY
|20 - 28
|0.03
|$7.0
|法郎系
|USDCHF / USDCAD
|15 - 22
|0.03
|$5.0
|欧系交叉
|EURAUD / EURNZD
|15 - 22
|0.04
|$7.0
|太平洋交叉
|AUDCAD / NZDCAD
|12 - 18
|0.04
|$5.0
|日元交叉
|AUDJPY / NZDJPY
|20 - 28
|0.03
|$6.0
|瑞郎交叉
|AUDCHF / NZDCHF
|15 - 22
|0.03
|$5.0
|加元交叉
|GBPCAD / EURCAD
|18 - 25
|0.03
|$6.0
|英镑系
|GBPAUD / GBPNZD
|18 - 25
|0.03
|$7.0
|英镑瑞郎
|GBPCHF / EURCHF
|15 - 22
|0.03
|$5.0
|瑞郎/日元
|CHFJPY / CADJPY
|22 - 30
|0.02
|$6.0
|贵金属
|XAUUSD / XAGUSD
|25 - 40
|0.01
|$8.0
|欧元金属
|XAUEUR / XAUUSD
|30 - 45
|0.01
|$8.0
⚠️ 重要: 每个图表必须使用不同的 Magic Number！