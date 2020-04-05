Live Candle

Live Candle — автоматический торговый советник на основе ансамблей нейронных сетей: LSTM, N-HiTS и TFT.

LSTM улавливает долгосрочные последовательные зависимости и рыночный контекст. N-HiTS специализируется на многогоризонтном прогнозировании, эффективно выявляя сложные трендовые структуры и точки разворота. TFT добавляет адаптивные механизмы внимания, динамически фокусируясь на наиболее релевантных временных паттернах при различных рыночных условиях.

Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2382619

Ключевая концепция советника — "живая" свеча. Вместо того чтобы действовать только на закрытых барах, советник включает текущую формирующуюся свечу в активную цепочку прогнозирования. Советник оценивает, как закроется свеча старшего таймфрейма, еще до ее фактического закрытия. Это дает реальное преимущество раннего сигнала перед традиционными системами, работающими на закрытых барах.

Советник работает в мультивалютном режиме по шести основным парам. Таймфрейм графика и таймфрейм живой свечи настраиваются независимо.

Для ускорения тестирования можно использовать "Моделирование: OHLC на M1".

Больше информации о разработке этого советника в этой публикации: https://www.mql5.com/en/blogs/post/773155


Входные параметры

=== Advanced Settings (Продвинутые настройки) ===
Live candle flag >> Флаг, чтобы включить "живую" свечу.
Live candle timeframe >> Таймфрейм "живой" свечи.
Max positions per symbol >> Максимальное количество позиций по одному символу.
Range between positions (points) >> Минимальное расстояние между позициями.
Volume >> Объем на одну сделку. Может быть число, например, 0.01. Или процент от эквити, например, 0.01%.
Close all profit >> Закрытие всех сделок по достижению прибыли. Может быть число, например, 500. Или процент от эквити, например, 5%.
Resume trading on "Close all" >> Возобновление торговли после закрытия всех сделок. Если false, то советник начнет открывать новые сделки только со следующей недели. Если true, то со следующего бара.
Spread max >> Максимально допустимый спред для входа в рынок.
Suffix for symbols >> Суффикс символов брокера (например, .m, _i).


=== Standard Settings (Основные настройки) ===
Comment >> Комментарий для позиций.
Magic number >> Волшебное число (уникальный идентификатор).
Take profit (points) >> Фиксированный тейкпрофит.
Stop loss (points) >> Фиксированный стоплосс.
Trailing stop (points) >> трейлинг-стоп (0 — отключен).


=== Misc (Другие настройки) ===
Draw font color / size >> Настройки "термометров" сигналов.
Log messages (min) >> Как часто печатать сообщения в журнале событий (минуты).
Multi mode >> Мультивалютный режим (рекомендуется true).


=== Your Symbols (Выбор пар) ===
Включение и выключение торговли по каждому из 6 доступных символов — вы можете оставить только те рынки, которые считаете подходящими.


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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Другие продукты этого автора
Gold Chaser
Evgeniy Scherbina
4.2 (5)
Эксперты
Советник Gold Chaser ("Искатель золота") торгует полностью автоматически на 6 символах: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silver), US30, US500, XBRUSD (Нефть) и BTCUSD (Bitcoin). Возможности "неосновных" символов действительно отличаются от того, к чему привыкаешь с основным набором символов. Прежде всего, золото движется очень быстро. Также как и основные символы, золото реагирует на политическую обстановку, важнейшие экономические события и заявления "важных людей". Однако, движения золота более размашис
Edge Ensemble
Evgeniy Scherbina
4.5 (2)
Эксперты
Edge Ensemble — это профессиональный торговый советник, построенный на ансамбле из 10 независимых нейросетей двух разных архитектур: LSTM, TCN и Transformer. Каждая сеть в ансамбле выступает как отдельная торговая стратегия, а итоговый торговый сигнал формируется на основе коллективного решения всего набора моделей. Вместо поиска одной универсальной модели, обученной по классической схеме 80/20, Edge Ensemble использует ансамбль, специально рассчитанный на работу с нестационарными временными ря
Your False Hope
Evgeniy Scherbina
3.88 (17)
Эксперты
Советник Your False Hope (с англ. — "Ваша ложная надежда") — полностью автоматическая стратегия. Торгует тремя символами: AUDCHF, EURCHF, GBPCHF. Таймфрейм H6. Запускайте на одном графике любого символа — советник сам торгует все свои символы. В основе советника — ансамбль из 9 LSTM-моделей. Модели обучены на разных таймфреймах: H12, H8 и H6. Каждый таймфрейм видит рынок по-своему. Ансамбль собирает эти мнения вместе и принимает взвешенное решение. Это надёжнее, чем одна модель, обученная на одн
FREE
LSTM Ensemble
Evgeniy Scherbina
5 (2)
Эксперты
LSTM Ensemble — это профессиональный торговый советник, построенный на ансамбле из 12 независимых LSTM-моделей, каждая из которых является отдельной торговой стратегией. Вместо одной «идеальной» модели, обученной по классической схеме 80/20, советник использует коллектив решений, где итоговый торговый сигнал формируется на основе согласия нескольких нейросетей Ключевая идея: ансамбль вместо одной модели Традиционный подход к обучению нейросетей в трейдинге — это: одна модель → одно обучение → о
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Эксперты
Chanlun Master: Слияние восточной философии рынка и нейросетей Chanlun Master — это профессиональный торговый робот, объединяющий легендарную китайскую теорию движения цены и современные технологии глубокого машинного обучения (Deep Learning). История: Что такое Чаньлунь? В 2006 году в китайском сегменте интернета появился загадочный трейдер под псевдонимом Chan Shi («Мастер Дзен»). Он опубликовал серию статей, описывающих уникальную математическую структуру рынка, которую назвал «Чаньлунь»
High Trend MT5
Evgeniy Scherbina
Индикаторы
Индикатор High Trend Pro (высокий тренд, профессиональная версия) мониторит большое количество символов на 4 таймфреймах одновременно и определяет силу сигнала. Индикатор сообщает, когда происходит совпадение сигналов на разных таймфреймах. При этом индикатор может быть запущен на одном графике. Таким образом, High Trend Pro - это мильтивалютный и мультитаймфреймовый индикатор. High Trend Pro использует переработанные версии популярных и востребованных индикаторов для определения силы сигнала. H
IQuantum
Evgeniy Scherbina
Индикаторы
Индикатор IQuantum показывает торговые сигналы по 10 символам на дневном графике: AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF и USDJPY. Сигналы индикатора генерируются двумя нейронными моделями, которые были обучены независимо друг от друга. В качестве входов для нейронных моделей используются нормализованные цены символов, а также золота, серебра и указатели текущего дня. Каждая нейронная модель была обучена в двух вариантах. Максимальный режим (Ultimate) представляет
FREE
NewsCatcher Free MT5
Evgeniy Scherbina
4.5 (2)
Эксперты
Советник NewsCatcher Free открывает сделки на развороте от уровней поддержки и сопротивления. Возможность входа в рынок подтверждается индикатором "индекса относительной силы" (RSI). Индикатор RSI представлен в виде тахометра. Рекомендуется торговать в периоды сильной волатильности на рынке, которая возникает после политических событий или публикации экономических данных. Советник можно использовать как в полуавтоматическом режиме (индикатор RSI выполняет информационную цель), так и в автоматиче
FREE
My Big Bars MT5
Evgeniy Scherbina
4.54 (13)
Индикаторы
Индикатор My Big Bars (мои большие бары) показывает бары (свечи) более старшего таймфрейма. То есть, если открыт график с таймфреймом H1 (один час), индикатор "подкладывает" снизу график с таймфреймом H3, H4, H6 и так далее. Используются следующие старшие таймфреймы: M3, M5, M10, M15, M30, H1, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1 и MN1. Индикатор автоматически подбирает только те старшие таймфреймы, которые кратны текущему. Если открыт график с таймрфеймом M2 (2 минуты), то среди старших таймфреймов не б
FREE
IDixie
Evgeniy Scherbina
Индикаторы
IDixie - это индикатор, показывающий значения открытия и закрытия индекса американского доллара DXY или "Дикси". Индикатор рассчитывается из взвешенных значений 6 основных символов: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK и USDCHF. Помимо значений "Дикси", индикатор также показывает скользящую среднюю. Вы можете задать период скользящей средней. Когда бары индикатора пробивают скользящую среднюю, это создает хорошие сигналы для входа в рынок. Как правило, сигналы индикатора надежнее, чем похожие
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High Trend Lite MT5
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Индикаторы
Индикатор High Trend Lite (высокий тренд, простая версия) мониторит 5 символов на 3 таймфреймах одновременно и определяет силу сигнала. Индикатор сообщает, когда происходит совпадение сигналов на разных таймфреймах. При этом индикатор может быть запущен на одном графике. Таким образом, High Trend Lite - это мильтивалютный и мультитаймфреймовый индикатор. С индикатором High Trend Pro , доступным по этой ссылке , у вас будет неограниченное количество символов, 4 таймфрейма, раскрашенный график осн
FREE
High Trend Lite
Evgeniy Scherbina
1 (1)
Индикаторы
Индикатор High Trend Lite (высокий тренд, простая версия) мониторит 5 символов на 3 таймфреймах одновременно и определяет силу сигнала. Индикатор сообщает, когда происходит совпадение сигналов на разных таймфреймах. При этом индикатор может быть запущен на одном графике. Таким образом, High Trend Lite - это мильтивалютный и мультитаймфреймовый индикатор. С индикатором High Trend Pro , доступным по этой ссылке , у вас будет неограниченное количество символов, 4 таймфрейма, раскрашенный график осн
FREE
IRush
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Индикаторы
Индикатор IRush использует модифицированную версию популярного индикатора RSI (Relative Strength Index, "Индекс относительной силы") для определения входов в рынок на дневном графике или меньше. Индикатор настроен и проверен для работы на основных символах: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF и USDJPY. Автоматическая торговля по этому индикатору реализована в советнике Intraday Rush . Советник умеет открывать, вести и закрывать свои сделки. Обязательно посмотрите, возможно, это то, что вы иск
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Filled Area Chart MT5
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Утилиты
Утилита Filled Area Chart (закрашенный график) позволяет дополнить стандартный набор представлений цены. Красивый график, который обязательно понравится, если вы хотите почувствовать себя трейдером, рожденным под счастливой звездой Блумберга. Свойства утилиты позволяют задать цвета и не только: Color preset - цветовая схема. Выберите предустановленную, либо задайте значение Custom (Пользовательская) и задайте свои цвета для свойств ниже. Custom area color - цвет области ниже ценовой линии. Раб
FREE
My Big Bars
Evgeniy Scherbina
4.75 (4)
Индикаторы
Индикатор My Big Bars (мои большие бары) показывает бары (свечи) более старшего таймфрейма. То есть, если открыт график с таймфреймом H1 (один час), индикатор "подкладывает" снизу график с таймфреймом H4, D1 и так далее. Используются следующие старшие таймфреймы: M3, M5, M10, M15, M30, H1, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1 и MN1. Индикатор автоматически подбирает только те старшие таймфреймы, которые больше текущего и кратны ему. Если открыт график с таймрфеймом M30 (30 минут), то среди старших таймфр
FREE
TradeKeeper Lite MT5
Evgeniy Scherbina
Утилиты
Утилита TradeKeeper Lite (хранитель сделок, простая версия) умеет не только показывать прибыль за разные периоды, но и оповещать звуковым сигналом при достижении заданного значения прибыли. Щелкните рисунок тахометра, чтобы переключиться на следующий период подсчета прибыли. Всего их 5: текущий день (This Day), текущая неделя (This Week), текущий месяц (This Month), последние 90 дней (Last 90 Days) и за все время (All I Made). Утилита TradeKeeper Pro , доступная по этой ссылке , позволяет также
FREE
NewsCatcher Free
Evgeniy Scherbina
4.67 (3)
Эксперты
Советник NewsCatcher Free открывает сделки на развороте от уровней поддержки и сопротивления. Возможность входа в рынок подтверждается индикатором "индекса относительной силы" (RSI). Индикатор RSI представлен в виде тахометра. Рекомендуется торговать в периоды сильной волатильности на рынке, которая возникает после политических событий или публикации экономических данных. Советник можно использовать как в полуавтоматическом режиме (индикатор RSI выполняет информационную цель), так и в автоматиче
FREE
TradeKeeper Lite
Evgeniy Scherbina
Утилиты
Утилита TradeKeeper Lite (хранитель сделок, простая версия) умеет не только показывать прибыль за разные периоды, но и оповещать звуковым сигналом при достижении заданного значения прибыли. Щелкните рисунок тахометра, чтобы переключиться на следующий период подсчета прибыли. Всего их 5: текущий день (This Day), текущая неделя (This Week), текущий месяц (This Month), последние 90 дней (Last 90 Days) и за все время (All I Made). Утилита TradeKeeper Pro , доступная по этой ссылке , позволяет также
FREE
NewsCatcher Pro
Evgeniy Scherbina
4.71 (14)
Эксперты
Советник NewsCatcher Pro открывает как отложенные, так и рыночные ордеры на основе данных из календаря mql5.com . В режиме реальной торговли NewsCatcher Pro автоматически скачивает календарь, открывает, сопровождает и закрывает ордеры. NewsCatcher Pro может торговать любые новости из календаря на любом символе, доступном в МетаТрейдере, включая золото, нефть и кросс-курсы. Чтобы изменить символ, перейдите в представление стратегии. Советник NewsCatcher Pro работает по двум стратегиям: Стратегия
Filled Area Chart
Evgeniy Scherbina
Утилиты
Утилита Filled Area Chart (закрашенный график) позволяет дополнить стандартный набор представлений цены. Красивый график, который обязательно понравится, если вы хотите почувствовать себя трейдером, рожденным под счастливой звездой Блумберга. Свойства утилиты позволяют задать цвета и не только: Color preset - цветовая схема. Выберите предустановленную, либо задайте значение Custom (Пользовательская) и задайте свои цвета для свойств ниже. Custom area color - цвет области ниже ценовой линии. Раб
FREE
TradeKeeper Pro
Evgeniy Scherbina
Утилиты
Утилита TradeKeeper Pro (хранитель сделок, профессиональная версия) позволяет вручную открыть сделку с заданным волшебным числом и объемом. Не открывает собственных сделок, только сделки по нажатой кнопке. TradeKeeper Pro тралит любые сделки по индикатору параболик (iSAR), простому трейлу, а также выводит сделки в безубыток. Чтобы тралить все сделки любых инструментов, достаточно запустить утилиту на одном графике. TradeKeeper Pro закрывает открытые сделки или отложенные ордеры определенного тип
High Trend
Evgeniy Scherbina
Индикаторы
Индикатор High Trend Pro (высокий тренд, профессиональная версия) мониторит большое количество символов на 4 таймфреймах одновременно и определяет силу сигнала. Индикатор сообщает, когда происходит совпадение сигналов на разных таймфреймах. При этом индикатор может быть запущен на одном графике. Таким образом, High Trend Pro - это мильтивалютный и мультитаймфреймовый индикатор. High Trend Pro использует переработанные версии популярных и востребованных индикаторов для определения силы сигнала. H
NewsCatcher Visual
Evgeniy Scherbina
Эксперты
Советник NewsCatcher Visual автоматически скачивает актуальные данные из календаря mql5.com . Советник умеет работать в режиме "автоклик", то есть он автоматически открывает ордеры, сравнивая текущее значение с прогнозом. Также советник позволяет открывать вручную как рыночные, так и отложенные ордеры с заданным объемом. Рекомендации По умолчанию советник NewsCatcher Visual создает стратегию "автоклика" для событий с высокой волатильностью. Однако это не является эффективным подходом в новостно
QuantumPip MT4
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Эксперты
Советник QuantumPip ("КвантумПип") - это полностью автоматический советник, который умеет торговать несколько символов с одного графика. Советник также использует цены Золота, Нефти, Дикси, DAX или FTSE для расчета входов по этим символам. Советник использует два вида рекуррентной нейронной модели - односетевую (решения "бай" или "селл") и двухсетевую (решения "бай" или неопределенность и "селл" или неопределенность). Таким образом, советник QuantumPip торгует одновременно по 20 стратегиям - по
TradeKeeper Pro MT5
Evgeniy Scherbina
Утилиты
Утилита TradeKeeper Pro (хранитель сделок, профессиональная версия) позволяет вручную открыть сделку с заданным волшебным числом и объемом. Не открывает собственных сделок, только сделки по нажатой кнопке. TradeKeeper Pro тралит любые сделки по индикатору параболик (iSAR), простому трейлу, а также выводит сделки в безубыток. Чтобы тралить все сделки любых инструментов, достаточно запустить утилиту на одном графике. TradeKeeper Pro закрывает открытые сделки или отложенные ордеры определенного тип
NewsCatcher Pro for MT5
Evgeniy Scherbina
Эксперты
Советник NewsCatcher Pro открывает как отложенные, так и рыночные ордеры на основе данных из календаря mql5.com . В режиме реальной торговли NewsCatcher Pro автоматически скачивает календарь, открывает, сопровождает и закрывает ордеры. NewsCatcher Pro может торговать любые новости из календаря на любом символе, доступном в МетаТрейдере, включая золото, нефть и кросс-курсы. Чтобы изменить символ, перейдите в представление стратегии. Советник NewsCatcher Pro работает по двум стратегиям: Стратегия
NewsCatcher Visual MT5
Evgeniy Scherbina
Эксперты
Советник NewsCatcher Visual автоматически скачивает актуальные данные из экономического календаря mql5.com . Советник умеет работать в режиме "автоклик", то есть он автоматически открывает ордеры, сравнивая текущее значение с прогнозом. Также советник позволяет открывать вручную как рыночные, так и отложенные ордеры с заданным объемом. Рекомендации По умолчанию советник NewsCatcher Visual создает стратегию "автоклика" для событий с высокой волатильностью. Однако это не является эффективным подх
Intraday Rush
Evgeniy Scherbina
4 (4)
Эксперты
Советник Intraday Rush торгует одновременно несколько символов в автоматическом режиме: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF и USDJPY. Советник использует измененный вариант популярного индикатора RSI (Relative Strength Index, "Индекс относительной силы"), чтобы принимать торговые решения на открытие и закрытие. Вы можете скачать бесплатный индикатор IRush , на основе которого работает этот советник, чтобы визуализировать торговлю. Главная особенность этого советника в том, что он может "прове
Latte
Evgeniy Scherbina
5 (9)
Эксперты
Советник Latte готов к полностью автоматической торговли с несколькими символами с одного графика. Советник использует нейронную сеть "трансформер" для прогнозирования движения цены. Основное преимущество трансформера перед сетью LSTM в том, что трансформер способен найти закономерности даже для очень длинной цепочки данных. Если сеть LSTM теряет информацию для цепочки баров больше 2-3 месяцев, то трансформер прекрасно справляется даже с цепочками длиной 1 год. В 2017 году Google создал сеть тра
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Эксперты
Советник QuantumPip ("КвантумПип") - это полностью автоматический советник, который умеет торговать на нескольких символах с одного графика. Советник также использует цены Золота, Нефти, "Шмукси" (мой аналог "Дикси"), DAX или FTSE для расчета входов по этим символам. Советник использует два вида рекуррентной нейронной модели - односетевую (решения "бай" или "селл") и двухсетевую (решения "бай" или неопределенность и "селл" или неопределенность). Таким образом, советник QuantumPip торгует одновре
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