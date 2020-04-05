Live Candle — автоматический торговый советник на основе ансамблей нейронных сетей: LSTM, N-HiTS и TFT.

LSTM улавливает долгосрочные последовательные зависимости и рыночный контекст. N-HiTS специализируется на многогоризонтном прогнозировании, эффективно выявляя сложные трендовые структуры и точки разворота. TFT добавляет адаптивные механизмы внимания, динамически фокусируясь на наиболее релевантных временных паттернах при различных рыночных условиях.

Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2382619

Ключевая концепция советника — "живая" свеча. Вместо того чтобы действовать только на закрытых барах, советник включает текущую формирующуюся свечу в активную цепочку прогнозирования. Советник оценивает, как закроется свеча старшего таймфрейма, еще до ее фактического закрытия. Это дает реальное преимущество раннего сигнала перед традиционными системами, работающими на закрытых барах.

Советник работает в мультивалютном режиме по шести основным парам. Таймфрейм графика и таймфрейм живой свечи настраиваются независимо.

Для ускорения тестирования можно использовать "Моделирование: OHLC на M1".

Больше информации о разработке этого советника в этой публикации: https://www.mql5.com/en/blogs/post/773155





Входные параметры



=== Advanced Settings (Продвинутые настройки) ===

Live candle flag >> Флаг, чтобы включить "живую" свечу.

Live candle timeframe >> Таймфрейм "живой" свечи.

Max positions per symbol >> Максимальное количество позиций по одному символу.

Range between positions (points) >> Минимальное расстояние между позициями.

Volume >> Объем на одну сделку. Может быть число, например, 0.01. Или процент от эквити, например, 0.01%.

Close all profit >> Закрытие всех сделок по достижению прибыли. Может быть число, например, 500. Или процент от эквити, например, 5%.

Resume trading on "Close all" >> Возобновление торговли после закрытия всех сделок. Если false, то советник начнет открывать новые сделки только со следующей недели. Если true, то со следующего бара.

Spread max >> Максимально допустимый спред для входа в рынок.

Suffix for symbols >> Суффикс символов брокера (например, .m, _i).



=== Standard Settings (Основные настройки) ===

Comment >> Комментарий для позиций.

Magic number >> Волшебное число (уникальный идентификатор).

Take profit (points) >> Фиксированный тейкпрофит.

Stop loss (points) >> Фиксированный стоплосс.

Trailing stop (points) >> трейлинг-стоп (0 — отключен).



=== Misc (Другие настройки) ===

Draw font color / size >> Настройки "термометров" сигналов.

Log messages (min) >> Как часто печатать сообщения в журнале событий (минуты).

Multi mode >> Мультивалютный режим (рекомендуется true).



=== Your Symbols (Выбор пар) ===

Включение и выключение торговли по каждому из 6 доступных символов — вы можете оставить только те рынки, которые считаете подходящими.