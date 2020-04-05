Live Candle
- Эксперты
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- Версия: 3.0
- Обновлено: 16 июля 2026
- Активации: 10
Live Candle — автоматический торговый советник на основе ансамблей нейронных сетей: LSTM, N-HiTS и TFT.
LSTM улавливает долгосрочные последовательные зависимости и рыночный контекст. N-HiTS специализируется на многогоризонтном прогнозировании, эффективно выявляя сложные трендовые структуры и точки разворота. TFT добавляет адаптивные механизмы внимания, динамически фокусируясь на наиболее релевантных временных паттернах при различных рыночных условиях.
Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2382619
Ключевая концепция советника — "живая" свеча. Вместо того чтобы действовать только на закрытых барах, советник включает текущую формирующуюся свечу в активную цепочку прогнозирования. Советник оценивает, как закроется свеча старшего таймфрейма, еще до ее фактического закрытия. Это дает реальное преимущество раннего сигнала перед традиционными системами, работающими на закрытых барах.
Советник работает в мультивалютном режиме по шести основным парам. Таймфрейм графика и таймфрейм живой свечи настраиваются независимо.
Для ускорения тестирования можно использовать "Моделирование: OHLC на M1".
Больше информации о разработке этого советника в этой публикации: https://www.mql5.com/en/blogs/post/773155
Входные параметры
=== Advanced Settings (Продвинутые настройки) ===
Live candle flag >> Флаг, чтобы включить "живую" свечу.
Live candle timeframe >> Таймфрейм "живой" свечи.
Max positions per symbol >> Максимальное количество позиций по одному символу.
Range between positions (points) >> Минимальное расстояние между позициями.
Volume >> Объем на одну сделку. Может быть число, например, 0.01. Или процент от эквити, например, 0.01%.
Close all profit >> Закрытие всех сделок по достижению прибыли. Может быть число, например, 500. Или процент от эквити, например, 5%.
Resume trading on "Close all" >> Возобновление торговли после закрытия всех сделок. Если false, то советник начнет открывать новые сделки только со следующей недели. Если true, то со следующего бара.
Spread max >> Максимально допустимый спред для входа в рынок.
Suffix for symbols >> Суффикс символов брокера (например, .m, _i).
=== Standard Settings (Основные настройки) ===
Comment >> Комментарий для позиций.
Magic number >> Волшебное число (уникальный идентификатор).
Take profit (points) >> Фиксированный тейкпрофит.
Stop loss (points) >> Фиксированный стоплосс.
Trailing stop (points) >> трейлинг-стоп (0 — отключен).
=== Misc (Другие настройки) ===
Draw font color / size >> Настройки "термометров" сигналов.
Log messages (min) >> Как часто печатать сообщения в журнале событий (минуты).
Multi mode >> Мультивалютный режим (рекомендуется true).
=== Your Symbols (Выбор пар) ===
Включение и выключение торговли по каждому из 6 доступных символов — вы можете оставить только те рынки, которые считаете подходящими.