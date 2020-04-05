Adaptive Xauusd for Brokers and Prop Firms Full

Профессиональная платформа для торговли на пробой и статистического анализа в MetaTrader 5

PRB Prime Range Breakout Professional

PRB объединяет автоматическое исполнение пробойной стратегии, расширенное управление рисками и статистический анализ в одной профессиональной торговой платформе.

Система разработана таким образом, чтобы сохранять стабильную торговую методологию и одновременно помогать трейдеру оценивать исторические результаты и принимать более обоснованные решения по размеру позиции на основе объективных данных.

Вместо постоянного изменения стратегии PRB анализирует, как различные торговые сетапы показывали себя на более крупных и репрезентативных выборках. Логика исполнения остаётся неизменной, а трейдер может корректировать размер позиции в соответствии со статистическими доказательствами.

Профессиональный торговый модуль

PRB автоматически:

Определяет Prime Range

Находит подтверждённые пробойные сигналы

Рассчитывает объём позиции на основе окончательной дистанции Stop Loss

Управляет Stop Loss и Take Profit

Поддерживает Break-even и Trailing Stop

Применяет правила защиты счёта

Учитывает ограничения брокера по объёму, марже и исполнению

Система обеспечивает стабильное исполнение и позволяет управлять риском без изменения основной торговой логики.

Setup Matrix

Setup Matrix является одним из ключевых компонентов PRB.

Каждая завершённая сделка классифицируется по типу сетапа и включается в статистический анализ.

Каждый сетап оценивается по следующим параметрам:

Количество сделок

Процент прибыльных сделок

Profit Factor

Чистая прибыль

Среднее значение R

Статистическая надёжность

На основании результатов PRB классифицирует сетапы как:

TOP

BOTTOM

LOW DATA

RARE

DEFAULT

После этого Setup Matrix может предложить коэффициент размера позиции на основе доступных статистических данных.

Рекомендации никогда не применяются автоматически. Пользователь самостоятельно проверяет и подтверждает каждое изменение коэффициента.

Важность данных

Качество статистических рекомендаций напрямую зависит от объёма и качества используемых данных.

Высокий процент прибыльных сделок при очень небольшом количестве наблюдений может не давать надёжных выводов. Более крупная и репрезентативная выборка обычно обеспечивает более устойчивую основу для оценки эффективности.

По мере накопления дополнительных корректных данных Setup Matrix может формировать более надёжные рекомендации.

PRB не изменяет саму торговую стратегию. Система анализирует, как существующая логика работала при различных сетапах и рыночных условиях.

Логика остаётся стабильной.

Статистическая надёжность повышается.

Решение об изменении риска принимает трейдер.

Импорт, объединение и управление данными

PRB позволяет создавать и поддерживать собственную исследовательскую базу данных.

Платформа поддерживает:

CSV-файлы бэктестов

CSV-файлы реальных счетов

Выбор отдельных наборов данных

Объединение нескольких файлов

Статистику текущего счёта

Пользователь может:

Загружать совместимые CSV-файлы

Выбирать отдельные файлы

Объединять несколько наборов данных

Сравнивать разные торговые периоды

Анализировать эффективность сетапов

Удалять устаревшие файлы непосредственно из EA

Рекомендуется объединять только совместимые и проверенные файлы. Смешивание разных символов, версий стратегии, брокерских условий или настроек может снизить надёжность анализа.

Управление риском на основе данных

Коэффициенты PRB влияют только на размер позиции.

Они не изменяют:

Логику входа

Логику Stop Loss

Подтверждение пробоя

Направление сделки

Правила Break-even

Расчёт цели

Структуру стратегии

Это позволяет адаптировать уровень риска без постоянного изменения самой стратегии.

Расширенное управление рисками

PRB включает несколько независимых уровней защиты:

Риск в процентах

Максимальный объём

Лимит маржи

Защита по дневной просадке

Защита по общей просадке

Целевой уровень прибыли

Break-even

Trailing Stop

Торговые сессии

Новостной фильтр

Максимальное количество открытых сделок

Ограничения брокера по объёму

Финальный объём рассчитывается только после определения окончательного Stop Loss.

Важная настройка часового пояса

Перед использованием PRB всегда устанавливайте правильный часовой пояс брокера непосредственно в настройках EA.

От правильного времени сервера зависят:

Построение Prime Range

Торговые сессии

Дневные торговые окна

Сброс дневной просадки

Дневная прибыль

Сопоставимость бэктестов

Статистическая классификация

Неверный часовой пояс может привести к неправильному построению диапазона, пропущенным сигналам, торговле вне нужной сессии и некорректной статистике.

Рекомендуемый рабочий процесс