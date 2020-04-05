Adaptive Xauusd for Brokers and Prop Firms Full

PRB Prime Range Breakout Professional

Профессиональная платформа для торговли на пробой и статистического анализа в MetaTrader 5

PRB объединяет автоматическое исполнение пробойной стратегии, расширенное управление рисками и статистический анализ в одной профессиональной торговой платформе.

Система разработана таким образом, чтобы сохранять стабильную торговую методологию и одновременно помогать трейдеру оценивать исторические результаты и принимать более обоснованные решения по размеру позиции на основе объективных данных.

Вместо постоянного изменения стратегии PRB анализирует, как различные торговые сетапы показывали себя на более крупных и репрезентативных выборках. Логика исполнения остаётся неизменной, а трейдер может корректировать размер позиции в соответствии со статистическими доказательствами.

Профессиональный торговый модуль

PRB автоматически:

  • Определяет Prime Range
  • Находит подтверждённые пробойные сигналы
  • Рассчитывает объём позиции на основе окончательной дистанции Stop Loss
  • Управляет Stop Loss и Take Profit
  • Поддерживает Break-even и Trailing Stop
  • Применяет правила защиты счёта
  • Учитывает ограничения брокера по объёму, марже и исполнению

Система обеспечивает стабильное исполнение и позволяет управлять риском без изменения основной торговой логики.

Setup Matrix

Setup Matrix является одним из ключевых компонентов PRB.

Каждая завершённая сделка классифицируется по типу сетапа и включается в статистический анализ.

Каждый сетап оценивается по следующим параметрам:

  • Количество сделок
  • Процент прибыльных сделок
  • Profit Factor
  • Чистая прибыль
  • Среднее значение R
  • Статистическая надёжность

На основании результатов PRB классифицирует сетапы как:

  • TOP
  • BOTTOM
  • LOW DATA
  • RARE
  • DEFAULT

После этого Setup Matrix может предложить коэффициент размера позиции на основе доступных статистических данных.

Рекомендации никогда не применяются автоматически. Пользователь самостоятельно проверяет и подтверждает каждое изменение коэффициента.

Важность данных

Качество статистических рекомендаций напрямую зависит от объёма и качества используемых данных.

Высокий процент прибыльных сделок при очень небольшом количестве наблюдений может не давать надёжных выводов. Более крупная и репрезентативная выборка обычно обеспечивает более устойчивую основу для оценки эффективности.

По мере накопления дополнительных корректных данных Setup Matrix может формировать более надёжные рекомендации.

PRB не изменяет саму торговую стратегию. Система анализирует, как существующая логика работала при различных сетапах и рыночных условиях.

Логика остаётся стабильной.
Статистическая надёжность повышается.
Решение об изменении риска принимает трейдер.

Импорт, объединение и управление данными

PRB позволяет создавать и поддерживать собственную исследовательскую базу данных.

Платформа поддерживает:

  • CSV-файлы бэктестов
  • CSV-файлы реальных счетов
  • Выбор отдельных наборов данных
  • Объединение нескольких файлов
  • Статистику текущего счёта

Пользователь может:

  • Загружать совместимые CSV-файлы
  • Выбирать отдельные файлы
  • Объединять несколько наборов данных
  • Сравнивать разные торговые периоды
  • Анализировать эффективность сетапов
  • Удалять устаревшие файлы непосредственно из EA

Рекомендуется объединять только совместимые и проверенные файлы. Смешивание разных символов, версий стратегии, брокерских условий или настроек может снизить надёжность анализа.

Управление риском на основе данных

Коэффициенты PRB влияют только на размер позиции.

Они не изменяют:

  • Логику входа
  • Логику Stop Loss
  • Подтверждение пробоя
  • Направление сделки
  • Правила Break-even
  • Расчёт цели
  • Структуру стратегии

Это позволяет адаптировать уровень риска без постоянного изменения самой стратегии.

Расширенное управление рисками

PRB включает несколько независимых уровней защиты:

  • Риск в процентах
  • Максимальный объём
  • Лимит маржи
  • Защита по дневной просадке
  • Защита по общей просадке
  • Целевой уровень прибыли
  • Break-even
  • Trailing Stop
  • Торговые сессии
  • Новостной фильтр
  • Максимальное количество открытых сделок
  • Ограничения брокера по объёму

Финальный объём рассчитывается только после определения окончательного Stop Loss.

Важная настройка часового пояса

Перед использованием PRB всегда устанавливайте правильный часовой пояс брокера непосредственно в настройках EA.

От правильного времени сервера зависят:

  • Построение Prime Range
  • Торговые сессии
  • Дневные торговые окна
  • Сброс дневной просадки
  • Дневная прибыль
  • Сопоставимость бэктестов
  • Статистическая классификация

Неверный часовой пояс может привести к неправильному построению диапазона, пропущенным сигналам, торговле вне нужной сессии и некорректной статистике.

Рекомендуемый рабочий процесс

  1. Установите правильный часовой пояс брокера в EA.
  2. Выполните бэктест для конкретного символа.
  3. Сформируйте начальный статистический набор данных.
  4. Проверьте Setup Matrix.
  5. Оцените количество сделок за каждой рекомендацией.
  6. Не меняйте коэффициенты при статусе LOW DATA.
  7. Добавьте совместимые файлы бэктестов или реальных счетов.
  8. Удалите устаревшие данные.
  9. Объединяйте только проверенные и совместимые файлы.
  10. Подтверждайте изменения коэффициентов вручную.

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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
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Xauusd Breakout Light — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для торговли пробоями по золоту (XAUUSD). Он автоматически управляет входами, выходами, рисками, переводом сделки в безубыток, трейлинг-стопом и защитой торгового счёта. Версия Light включает полноценный торговый движок и предназначена для трейдеров, которым нужна простая и готовая к использованию автоматическая стратегия без расширенной статистической оптимизации. Важная настройка
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XAU Prime Range Breakout MT5
Mauro Mazzacco
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Advanced breakout trading EA for MetaTrader 5 with dynamic margin-based sizing, professional risk management, integrated dashboard, runtime controls, historical visualization, and institutional-style trade management. Designed especially for: XAUUSD (Gold) Indices Forex Prop Firm trading MAIN FEATURES Smart Breakout Box System Automatically detects trading ranges and executes breakout trades using configurable session logic. Features: historical box visualization breakout levels pullback confirm
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Xau Prime Range Breakout Prop Ready
Mauro Mazzacco
Эксперты
Prime Range Breakout EA Профессиональный торговый робот для проп-трейдинга и фондированных счетов. Prime Range Breakout EA был специально разработан для трейдеров, работающих с проп-фирмами, челленджами и счетами с жесткими ограничениями по рискам. Основные возможности: Автоматический расчет объема позиции на основе риска на сделку Контроль дневной просадки Контроль максимальной просадки счета Расчет лота по размеру стоп-лосса Интерактивная панель управления на графике Подтверждение
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