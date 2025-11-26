💎 ONR CORRELATION MASTER PRO | İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ MOTORU

Piyasanın yönünü tahmin etmeye çalışmaktan yoruldunuz mu? Tam işleme girdiğinizde trendin tersine dönmesinden bıktınız mı?

Tahmin yürütmeyi bırakın. Büyük bankalar ve fon yöneticileri tahmin etmez, MATEMATİK kullanır. Artık siz de bu güce sahipsiniz.

ONR Correlation Master Pro, sıradan bir indikatör robotu değildir. Bu yazılım, piyasadaki fiyat verimsizliklerini (inefficiencies) yakalamak için tasarlanmış profesyonel bir İstatistiksel Arbitraj (Pairs Trading) sistemidir. Varlıkların yönüne değil, aralarındaki ilişkiye (korelasyona) odaklanarak düzenli nakit akışı sağlar.

📊 STRATEJİ: NASIL KAZANÇ SAĞLIYOR?

Sistem, "Piyasa Nötr" (Market Neutral) olarak bilinen gelişmiş bir strateji kullanır:

Korelasyon Analizi: Robot, tarihsel olarak birlikte hareket eden iki varlığı (Örn: EURUSD ve GBPUSD) saniyelik olarak izler. Fiyat Ayrışması (Gap): Fiyatlar geçici volatilite nedeniyle birbirinden koptuğunda ("Lastik Etkisi"), matematiksel bir fırsat doğar. Hedge Girişi: Robot, zayıf kalan varlığı ALIRKEN, aşırı değerlenen varlığı SATAR. Kâr Realizasyonu: Korelasyon kaçınılmaz olarak normale döndüğünde (Ortalamaya Dönüş), sistem her iki pozisyonu kapatarak NET KÂRI cebine koyar.

✅ PİYASA ÇÖKÜYOR MU? UMURUMUZDA DEĞİL.

Aynı anda hem Alış (Long) hem Satış (Short) pozisyonunda olduğunuz için, piyasanın çökmesi veya ralli yapması bakiyenizi korur. Siz sadece iki varlığın tekrar kavuşmasını beklersiniz.

⚔️ TEMEL ÖZELLİKLER

🛡️ %100 Otomatik Hedge: Hesabınız her zaman ters yönlü pozisyonlarla koruma altındadır (Drawdown Koruması).

🧠 Akıllı Trend Filtresi (AI): Basit arbitraj robotlarının aksine, bu sistem piyasanın eğimini kontrol eder ve likidite boşluklarında hatalı işlem açmaz.

🔫 Keskin Nişancı Mantığı: MARTINGALE YOK. GRID YOK. Aşırı işlem açmayı (over-trading) önleyen "Akıllı Soğuma" (Smart Cooldown) özelliği ile tek ve net işlem açar.

💻 Profesyonel Panel (V1.4): Karanlık modda tasarlanmış şık arayüz; Günlük Kâr , Canlı P/L, RSI Farkı ve hesap sağlığını anlık gösterir.

💰 Otomatik Bileşik Getiri: Kasa büyüdükçe işlem hacmini (Lot) otomatik artıran para yönetimi modülü mevcuttur.

🏆 TAVSİYE EDİLEN PARİTELER (ALTIN LİSTE)

Maksimum verim için M15 Zaman Diliminde şu çiftleri kullanın:

STRATEJİ SEMBOL A SEMBOL B RİSK PROFİLİ Klasik EURUSD GBPUSD 🟢 DÜŞÜK RİSK / İSTİKRARLI Okyanus AUDUSD NZDUSD 🟢 DÜŞÜK RİSK / GÜVENLİ Metaller XAUUSD XAGUSD 🔴 YÜKSEK GETİRİ / OYNAK ABD Endeksleri US30 US500 🔴 YÜKSEK GETİRİ / HIZLI

⚙️ AYARLAR VE PARAMETRELER (INPUTS)

Symbol_A & Symbol_B: Korelasyonlu çiftlerin isimleri (Örn: EURUSD - GBPUSD). Brokerınızdaki isimle birebir aynı olmalıdır.

LotSize: 1000$ bakiye için başlangıç lotu (Tavsiye: 0.01 - 0.05).

GapThreshold: Giriş hassasiyeti (RSI Farkı). 20: Agresif (Daha sık işlem) 35: Konservatif (Nokta atışı)

TargetProfit ($): Sepet kâr hedefi. (5$ - 10$ arası hızlı "Vur-Kaç" için idealdir).

MagicNum: ÇOK ÖNEMLİ! Aynı hesapta birden fazla çift çalıştıracaksanız, her grafik için farklı bir numara (Örn: 100, 200, 300) girmelisiniz.

📋 KURULUM REHBERİ

Sembol A'nın grafiğini açın (Örn: EURUSD M15). Robotu grafiğin üzerine sürükleyin. Ayarlardan doğru sembol isimlerini girin. Benzersiz bir Magic Number belirleyin. "Algo Trading" butonuna basın ve matematiğin gücünü izleyin.

⚠️ GEREKSİNİMLER:

Hesap: ECN, Raw Spread veya Swap-Free (İslami) hesaplar kârı maksimize eder.

Kaldıraç: Minimum 1:100.

VPS: 7/24 kesintisiz kazanç için VPS kullanılması şiddetle tavsiye edilir.





Aşağıdaki ayarlar 1.000 $Bakiye baz alınarak hesaplanmıştır. Bakiyeniz 5.000$ ise lotları 5 ile çarpabilirsiniz. Zaman Dilimi: M15 (15 Dakika)



PARİTE GRUBU SEMBOL A SEMBOL B LOT (1000$ İçin) HEDEF KÂR (TP) GAP EŞİĞİ Klasik EURUSD GBPUSD 0.03 - 0.04 15.0 $ 20 Okyanus AUDUSD NZDUSD 0.04 - 0.05 15.0 $ 15 Japon Yeni EURJPY GBPJPY 0.02 - 0.03 20.0 $ 25 Avrupa EURAUD EURNZD 0.03 - 0.04 20.0 $ 20 Kuzey Amerika USDCHF USDCAD 0.03 15.0 $ 20 Emtia (Dikkat) XAUUSD XAGUSD 0.01 (Sabit) 10.0 $ 25 Çapraz Kur AUDCAD NZDCAD 0.04 15.0 $ 15





⚠️ ÖNEMLİ: Her grafik için farklı bir Magic Number (Örn: 1, 2, 3...) girmeyi unutmayınız!



💎 NEDEN BU ROBOTU SATIN ALMALISINIZ?

Piyasadaki çoğu robot, hesabınızı patlatmayı bekleyen Martingale bombalarıdır. ONR Correlation Master Pro farklıdır. Temeli İstatistiksel Olasılık bilimine dayanır.

Ticaretinizi stresli bir kumardan, sıkıcı ama kârlı bir işe dönüştürür.




