Gold Rebate Flow MT5
- Эксперты
- Sergey Batudayev
- Версия: 1.2
- Активации: 5
Gold Rebate Flow MT5 – это полностью автоматический советник по золоту (XAUUSD), который изначально создавался как “ребейт-машина”: он генерирует много сделок и оборота, стараясь удерживать результат по рынку около нуля или с небольшой прибылью, а основная доходность формируется за счёт rebate/cashback от брокера.
Как работает советник
-
Торговля только по инструменту XAUUSD на счётах MT5.
-
Сеточная логика с ATR-шагом: расстояние между ордерами динамически подстраивается под волатильность золота.
-
Ограничение по числу ордеров с каждой стороны и мягкий мартингейл для контроля нагрузки на депозит.
-
Усреднение убыточных позиций с паузой по времени и ограничением по количеству усредняющих ордеров.
-
Закрытие стороны по общей прибыли после усреднения (Averaging profit).
-
Общий basket-TP по всем позициям и трейлинг корзины.
-
Per-trade трейлинг – подтягивание стопов по отдельным сделкам.
-
Equity-стоп – защита счёта по просадке в процентах от стартовой equity.
Все параметры вынесены во внешние настройки, что позволяет гибко подстроить бота под конкретного брокера, ребейт-сервис и личный риск-профиль.
Для кого и для каких условий
Советник лучше всего подходит для:
-
ECN/RAW-счетов с:
-
узким спредом по XAUUSD;
-
адекватной комиссией за лот;
-
высоким rebate/cashback за оборот.
-
-
Трейдеров и партнёров брокеров, для которых основная цель – максимальный торговый оборот при контролируемой просадке и умеренной рыночной доходности.
Рекомендации по использованию
-
Таймфрейм: H1 (оптимальная работа логики ATR-шага и усреднения).
-
Рекомендуемый минимальный депозит и стартовый лот зависят от условий брокера, плеча и личного уровня риска. Базовый вариант для консервативного режима – депозит от 1000 USD и LotStart = 0.01 с текущими лимитами по ордерам.
-
Перед запуском на реальном счёте обязательно тестируйте и подбирайте параметры на демо или центовом аккаунте под свои условия (спред, комиссия, размер ребейта).
Важно
Gold Rebate Flow MT5 не является «граалем» и не отменяет рыночных рисков.
Советник создаёт много сделок и объёма, что повышает потенциал заработка на ребейте, но просадки и убыточные периоды неизбежны. Используйте только те средства, которые готовы рискнуть, и регулярно контролируйте работу бота.