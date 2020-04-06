Gold Rebate Flow MT5

Gold Rebate Flow MT5 – это полностью автоматический советник по золоту (XAUUSD), который изначально создавался как “ребейт-машина”: он генерирует много сделок и оборота, стараясь удерживать результат по рынку около нуля или с небольшой прибылью, а основная доходность формируется за счёт rebate/cashback от брокера.

Как работает советник

  • Торговля только по инструменту XAUUSD на счётах MT5.

  • Сеточная логика с ATR-шагом: расстояние между ордерами динамически подстраивается под волатильность золота.

  • Ограничение по числу ордеров с каждой стороны и мягкий мартингейл для контроля нагрузки на депозит.

  • Усреднение убыточных позиций с паузой по времени и ограничением по количеству усредняющих ордеров.

  • Закрытие стороны по общей прибыли после усреднения (Averaging profit).

  • Общий basket-TP по всем позициям и трейлинг корзины.

  • Per-trade трейлинг – подтягивание стопов по отдельным сделкам.

  • Equity-стоп – защита счёта по просадке в процентах от стартовой equity.

Все параметры вынесены во внешние настройки, что позволяет гибко подстроить бота под конкретного брокера, ребейт-сервис и личный риск-профиль.

Для кого и для каких условий

Советник лучше всего подходит для:

  • ECN/RAW-счетов с:

    • узким спредом по XAUUSD;

    • адекватной комиссией за лот;

    • высоким rebate/cashback за оборот.

  • Трейдеров и партнёров брокеров, для которых основная цель – максимальный торговый оборот при контролируемой просадке и умеренной рыночной доходности.

Рекомендации по использованию

  • Таймфрейм: H1 (оптимальная работа логики ATR-шага и усреднения).

  • Рекомендуемый минимальный депозит и стартовый лот зависят от условий брокера, плеча и личного уровня риска. Базовый вариант для консервативного режима – депозит от 1000 USD и LotStart = 0.01 с текущими лимитами по ордерам.

  • Перед запуском на реальном счёте обязательно тестируйте и подбирайте параметры на демо или центовом аккаунте под свои условия (спред, комиссия, размер ребейта).

Важно

Gold Rebate Flow MT5 не является «граалем» и не отменяет рыночных рисков.
Советник создаёт много сделок и объёма, что повышает потенциал заработка на ребейте, но просадки и убыточные периоды неизбежны. Используйте только те средства, которые готовы рискнуть, и регулярно контролируйте работу бота.


