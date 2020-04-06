Gold Rebate Flow MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Gold (XAUUSD), der ursprünglich als "Rabattmaschine" konzipiert wurde .

Er generiert eine große Anzahl von Trades und einen hohen Umsatz und zielt darauf ab, das Marktergebnis in der Nähe der Gewinnschwelle oder mit einem kleinen Gewinn zu halten, während das Haupteinkommen aus dem Broker-Rabatt/Cashback stammt.

Wie der EA funktioniert

Handelt nur mit XAUUSD auf MT5-Konten.

Grid-Logik mit ATR-basiertem Schritt : Der Abstand zwischen den Aufträgen passt sich dynamisch an die Goldvolatilität an.

Limit der Aufträge pro Seite und ein Soft-Martingale , um die Belastung der Einlage zu kontrollieren.

Mittelwertbildung von Verlustpositionen mit Zeitverzögerung und maximaler Anzahl von Mittelwertbildungsaufträgen.

Die Seite wird durch den Gesamtgewinn nach der Mittelwertbildung (Averaging_Profit) geschlossen.

Globaler Basket-Take-Profit für alle Positionen und Basket-Trailing.

Trailing-Stop pro Handel - Trailing für jeden Handel separat.

Equity Protection - Equity Stop basierend auf einem Prozentsatz des Anfangskapitals.

Alle wichtigen Parameter sind in den Eingaben verfügbar, so dass Sie den EA auf Ihren Broker, Ihren Rabattservice und Ihr persönliches Risikoprofil abstimmen können.

Für wen und zu welchen Bedingungen

Der EA ist am besten geeignet für:

ECN/RAW-Konten mit niedrigem Spread für XAUUSD; Angemessene Kommission pro Lot; hohe Rabatte/Cashbacks für das Handelsvolumen.

Trader und Brokerpartner, deren primäres Ziel ein maximaler Handelsumsatz bei kontrolliertem Drawdown und moderater Marktrentabilität ist.

Empfehlungen für die Nutzung

Zeitrahmen: H1 (optimal für ATR-Schritt und Mittelwertbildungslogik).

Die empfohlene Mindesteinlage und das Startlot hängen von den Bedingungen des Brokers, dem Leverage und Ihrem Risikoniveau ab.

Eine konservative Grundeinstellung ist eine Einlage von 1000 USD und LotStart = 0.01 mit aktuellen Orderlimits.

Bevor Sie live gehen, sollten Sie den EA immer auf einem Demo- oder Cent-Konto für Ihre spezifischen Bedingungen (Spread, Kommission, Rabattgröße) testen und optimieren.

Wichtig

Gold Rebate Flow MT5 ist kein "heiliger Gral" und hebt das Marktrisiko nicht auf.

Der EA erzeugt eine Menge Trades und Volumen, was das Rabattpotenzial erhöht, aber Drawdowns und Verlustphasen sind unvermeidlich.

Setzen Sie nur Risikokapital ein und überwachen Sie den EA regelmäßig.