Gold Rebate Flow MT5 es un Asesor Experto en oro (XAUUSD) totalmente automatizado, diseñado originalmente como una "máquina de reembolsos".

Genera un gran número de operaciones y un alto volumen de negocios, con el objetivo de mantener el resultado del mercado en torno al punto de equilibrio o con un pequeño beneficio, mientras que el principal ingreso proviene de los reembolsos del broker.

Cómo funciona el EA

Opera sólo con XAUUSD en cuentas MT5.

Lógica de rejilla con paso basado en ATR : la distancia entre órdenes se adapta dinámicamente a la volatilidad del oro.

Límite de órdenes por lado y una martingala suave para controlar la carga en el depósito.

Promediación de posiciones perdedoras con retardo y número máximo de órdenes de promediación.

El lado se cierra por el beneficio total después de promediar (Averaging_Profit).

Take profit global de cesta para todas las posiciones y trailing de cesta.

Trailing stop por operación - trailing de cada operación por separado.

Protección de capital - stop de capital basado en el porcentaje del capital inicial.

Todos los parámetros principales están disponibles en las entradas para que pueda ajustar el EA a su corredor, servicio de reembolso y perfil de riesgo personal.

Para quién y en qué condiciones

El EA es más adecuado para:

Cuentas ECN/RAW con spread bajo en XAUUSD comisión razonable por lote; alto reembolso por volumen de operaciones.

Traders y brokers asociados cuyo objetivo principal sea el máximo volumen de operaciones con un drawdown controlado y una rentabilidad de mercado moderada.

Recomendaciones de uso

Marco temporal: H1 (óptimo para el paso del ATR y la lógica de promediación).

El depósito mínimo recomendado y el lote inicial dependen de las condiciones del broker, el apalancamiento y su nivel de riesgo.

Una configuración conservadora básica es un depósito a partir de 1000 USD y LotStart = 0.01 con los límites de orden actuales.

Antes de empezar a operar, siempre pruebe y optimice el EA en una cuenta demo o cent para sus condiciones específicas (spread, comisión, tamaño del reembolso).

Importante

Gold Rebate Flow MT5 no es un "santo grial" y no cancela el riesgo de mercado.

El EA crea una gran cantidad de operaciones y volumen, lo que aumenta el potencial de reembolso, pero las caídas y los períodos de pérdidas son inevitables.

Utilice sólo capital de riesgo y monitorice el EA regularmente.