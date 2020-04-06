Gold Rebate Flow MT5

Gold Rebate Flow MT5 es un Asesor Experto en oro (XAUUSD) totalmente automatizado, diseñado originalmente como una "máquina de reembolsos".
Genera un gran número de operaciones y un alto volumen de negocios, con el objetivo de mantener el resultado del mercado en torno al punto de equilibrio o con un pequeño beneficio, mientras que el principal ingreso proviene de los reembolsos del broker.

Cómo funciona el EA

  • Opera sólo con XAUUSD en cuentas MT5.

  • Lógica de rejilla con paso basado en ATR: la distancia entre órdenes se adapta dinámicamente a la volatilidad del oro.

  • Límite de órdenes por lado y una martingala suave para controlar la carga en el depósito.

  • Promediación de posiciones perdedoras con retardo y número máximo de órdenes de promediación.

  • El lado se cierra por el beneficio total después de promediar (Averaging_Profit).

  • Take profit global de cesta para todas las posiciones y trailing de cesta.

  • Trailing stop por operación - trailing de cada operación por separado.

  • Protección de capital - stop de capital basado en el porcentaje del capital inicial.

Todos los parámetros principales están disponibles en las entradas para que pueda ajustar el EA a su corredor, servicio de reembolso y perfil de riesgo personal.

Para quién y en qué condiciones

El EA es más adecuado para:

  • Cuentas ECN/RAW con

    • spread bajo en XAUUSD

    • comisión razonable por lote;

    • alto reembolso por volumen de operaciones.

  • Traders y brokers asociados cuyo objetivo principal sea el máximo volumen de operaciones con un drawdown controlado y una rentabilidad de mercado moderada.

Recomendaciones de uso

  • Marco temporal: H1 (óptimo para el paso del ATR y la lógica de promediación).

  • El depósito mínimo recomendado y el lote inicial dependen de las condiciones del broker, el apalancamiento y su nivel de riesgo.
    Una configuración conservadora básica es un depósito a partir de 1000 USD y LotStart = 0.01 con los límites de orden actuales.

  • Antes de empezar a operar, siempre pruebe y optimice el EA en una cuenta demo o cent para sus condiciones específicas (spread, comisión, tamaño del reembolso).

Importante

Gold Rebate Flow MT5 no es un "santo grial" y no cancela el riesgo de mercado.
El EA crea una gran cantidad de operaciones y volumen, lo que aumenta el potencial de reembolso, pero las caídas y los períodos de pérdidas son inevitables.
Utilice sólo capital de riesgo y monitorice el EA regularmente.

