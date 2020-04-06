TrendScope EA

TrendScope EA – 多时间框架趋势对齐 & 精准枢轴交易系统

TrendScope EA 是一款先进的多时间框架自动化交易系统，通过结合日线趋势结构、日内K线行为以及精准枢轴点检测，来识别高概率的市场反转与趋势延续交易。

该智能交易系统可分析多个可选时间框架（M15、M20、M30、H1、H2、H3、H4），并仅在市场满足严格的趋势与价格结构条件时才选择有效的交易机会。TrendScope 不会强行开仓——它只等待清晰且高质量的交易结构，基于稳健的价格行为逻辑入场。

核心功能

✔ 多时间框架交易过滤

您可以自由启用想让 EA 分析的时间框架。
TrendScope 不使用滞后指标——所有入场信号完全基于价格结构、K线方向性以及多区域的日线趋势验证。

✔ 日线趋势验证

每天开盘时，EA 会重新计算：

  • 日线两级低点区域（Z1 & Z2）

  • 日线两级高点区域（Z1 & Z2）

  • 峰值低点与底部高点

  • 25 根与 50 根K线的趋势确认

  • 市场方向：看涨 / 看跌 / 中性

仅当所有日线趋势过滤条件一致时，EA 才会允许交易。

✔ 智能风险控制仓位管理

您可以选择默认风险模式：

  • Conservative（保守） – 最小仓位

  • Normal（正常） – 平衡风险

  • Aggressive（激进） – 更高仓位比例

EA 会根据账户余额与品种限制自动调整手数。

✔ 枢轴验证的入场逻辑

TrendScope 仅在极其严格的结构条件下入场：

  • K线方向符合日线趋势方向

  • 价格回调至结构区域

  • 枢轴点在 index 2 的位置确认（确保精确）

  • 止盈止损基于最近的结构性极值

此方法保证每笔交易都逻辑清晰且技术面扎实。

✔ 内置保证金安全控制

EA 自动检查：

  • 可用保证金

  • 已用保证金

  • 新仓位的预计保证金需求

只有在确保账户处于安全区间时才允许交易。

✔ 图表趋势方向显示

TrendScope 会在图表上显示：

  • BULLISH（看涨）

  • BEARISH（看跌）

  • NEUTRAL（中性）

让交易者一眼看到 EA 对整体趋势的解读。

✔ 移动端通知提醒

每一笔交易机会都会通过详细推送通知发送到您的 MetaTrader 移动应用。

重要：在实盘之前务必测试不同时间框架

TrendScope EA 的结构依赖时间框架，这意味着不同的时间框架会根据以下因素产生不同的信号质量与交易频率：

  • 品种波动性

  • 点差变化

  • 交易时段

  • 市场状态（趋势 vs 震荡）

不存在“普遍最优”的时间框架，因为每个市场反应方式不同。

在实盘之前，强烈建议：

  • 在每个时间框架上分别进行回测

  • 找出对您的品种和经纪商表现最好的时间框架

  • 只启用历史表现稳定的时间框架

  • 通过模拟账户前置验证

您的 TrendScope EA 盈利能力高度依赖为您的品种选择正确的时间框架组合。

使用建议

  • 每个时间框架至少回测 3–6 个月

  • 使用真实点差与佣金模型

  • 仅启用胜率稳定的时间框架

  • 如果经纪商保证金要求不稳定，建议从 Conservative 模式开始

适合使用 TrendScope EA 的交易者

  • 喜欢价格行为逻辑的交易者

  • 需要只在清晰结构出现时才入场的系统

  • 希望进行多时间框架确认的交易者

  • 追求低频但高精度交易策略的交易者

  • 理解回测与优化重要性的交易者


