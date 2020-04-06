TrendScope EA
- Experten
- David A Abercrombie
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
TrendScope EA – Mehrzeitrahmen-Trendabgleich & Präzises Pivot-Trading
TrendScope EA ist ein fortschrittliches, mehrzeitrahmenbasiertes automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Marktumkehrpunkte und Trendfortsetzungs-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Dies geschieht durch eine Kombination aus täglicher Trendstruktur, intraday-Kerzenverhalten und präziser Pivot-Erkennung.
Dieser Expert Advisor analysiert den Markt über mehrere optionale Zeitrahmen hinweg (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) und wählt automatisch nur dann gültige Handelsmöglichkeiten aus, wenn der Markt die strengen Trend- und Preisstrukturbedingungen erfüllt. TrendScope erzwingt keine Trades – er wartet auf klare, qualitativ hochwertige Setups auf Basis robuster Price-Action-Logik.
Wichtigste Funktionen
✔ Mehrzeitrahmen-Handelsfilter
Aktivieren Sie nur die Zeitrahmen, die der EA analysieren soll.
TrendScope verwendet keine nachlaufenden Indikatoren – seine Einstiege basieren ausschließlich auf Preisstruktur, Kerzenrichtung und mehrzoniger Trendbestätigung des Tagescharts.
✔ Tägliche Trendvalidierung
Zu Beginn jedes Handelstages berechnet der EA Folgendes neu:
-
Zwei-stufige tägliche Tiefzonen (Z1 & Z2)
-
Zwei-stufige tägliche Hochzonen (Z1 & Z2)
-
Wichtige Tiefpunkte und Decken-Hochs
-
Trendbestätigung anhand der letzten 25 und 50 Kerzen
-
Markt-Bias: Bullisch / Bärisch / Neutral
Der EA handelt nur, wenn alle Tagestrendfilter übereinstimmen.
✔ Intelligente, risikobasierte Positionsgrößenberechnung
Wählen Sie Ihr bevorzugtes Risikoprofil:
-
Conservative – kleinste Positionsgröße
-
Normal – ausgewogene Lotgröße
-
Aggressive – erhöhte Lot-Skalierung
Die Lotgröße passt sich automatisch an das Kontoguthaben und die Symbolgrenzen an.
✔ Pivot-validierte Einstiegslogik
TrendScope eröffnet nur dann Trades, wenn ganz bestimmte Price-Action-Strukturen auftreten:
-
Kerzenrichtung stimmt mit dem Tagestrend überein
-
Der Preis zieht in einen strukturellen Bereich zurück
-
Ein Pivot bestätigt sich auf Balkenindex 2 (für Präzision)
-
TP/SL werden anhand der nächstgelegenen strukturellen Extrempunkte gesetzt
Dieser Ansatz führt zu logisch und technisch fundierten Einstiegen.
✔ Integrierte Margin-Sicherheitskontrollen
Der EA prüft:
-
Freie Margin
-
Verwendete Margin
-
Geschätzte Marginanforderung für neue Positionen
Ein Trade wird nur zugelassen, wenn das Konto innerhalb sicherer Risikogrenzen bleibt.
✔ Bias-Anzeige auf dem Chart
TrendScope zeigt visuell:
-
BULLISH (Bullisch)
-
BEARISH (Bärisch)
-
NEUTRAL (Neutral)
So erkennt der Trader sofort, wie der EA den Gesamtmarkttrend interpretiert.
✔ Mobile Benachrichtigungen
Jedes Handelssignal wird als detaillierte Push-Nachricht an Ihre MetaTrader-Mobile-App gesendet.
⚠ WICHTIG: TESTEN SIE MEHRERE ZEITRAHMEN, BEVOR SIE LIVE HANDELN
TrendScope EA basiert auf zeitrahmensensitiver Struktur. Das bedeutet: Jeder Zeitrahmen erzeugt unterschiedliche Signale, Frequenzen und Ergebnisse, abhängig von:
-
Volatilität des Symbols
-
Spread-Verhalten
-
Sitzungszeiten
-
Marktphase (Trend vs. Range)
Es gibt keinen universell „besten“ Zeitrahmen, da jeder Markt anders reagiert.
Vor dem Live-Handel wird dringend empfohlen:
-
Führen Sie Backtests für jeden Zeitrahmen einzeln durch.
-
Identifizieren Sie, welche Zeitrahmen für Ihr Symbol & Ihren Broker am besten funktionieren.
-
Aktivieren Sie nur Zeitrahmen mit stabilen historischen Ergebnissen.
-
Testen Sie das Verhalten zusätzlich im Demokonto.
Ihre Rentabilität mit TrendScope EA hängt stark davon ab, die richtige Kombination von Zeitrahmen für Ihr Handelsinstrument zu wählen.
Best Practices
-
Testen Sie 3–6 Monate an historischen Daten je Zeitrahmen
-
Nutzen Sie realistische Spread- und Kommissionsmodelle
-
Aktivieren Sie nur Zeitrahmen mit stabiler Gewinn/Verlust-Statistik
-
Beginnen Sie mit dem Conservative-Modus, wenn die Marginanforderungen des Brokers schwanken
Für wen ist TrendScope EA geeignet?
-
Trader, die Price-Action-basierte Logik bevorzugen
-
Trader, die auf klare, saubere Setups warten möchten
-
Trader, die Mehrzeitrahmen-Bestätigung nutzen möchten
-
Trader, die wenige, aber präzise Trades bevorzugen
-
Trader, die die Bedeutung von Backtesting und Optimierung verstehen