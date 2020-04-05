Funded Titan — дисциплина, контроль и автоматическая торговля EURUSD

Funded Titan — это полностью автоматический советник для EURUSD, созданный на основе авторской торговой стратегии.

Основной рабочий таймфрейм советника — H1. Это значит, что Funded Titan устанавливается и работает на графике EURUSD H1. При этом внутри логики используется анализ нескольких таймфреймов: M1, H1, D1 и MN1. Такой подход позволяет советнику учитывать не только локальное движение цены, но и более широкий рыночный контекст.

Идея Funded Titan строится вокруг дисциплины. Это не хаотичный торговый робот, который пытается догонять рынок после убытка. Советник работает по заранее заданной логике, контролирует риск и открывает сделки только тогда, когда рыночные условия соответствуют заложенным правилам.

Funded Titan избегает recovery-based моделей: без мартингейла, без сетки и без усреднения. Каждая сделка открывается со своим Stop Loss и Take Profit. Это делает торговлю более прозрачной: риск по каждой позиции заранее определён, а советник не использует опасные методы восстановления после убытков.

Стоимость Funded Titan будет постепенно увеличиваться: после каждых 10 покупок цена продукта будет повышаться на $50. Это позволяет первым пользователям получить советник на более выгодных условиях, пока продукт находится на раннем этапе публикации.

Официальный канал Funded Titan - https://www.mql5.com/ru/channels/titan

Следить за обновлениями Funded Titan, новыми отчётами тестирования, пояснениями по настройкам и материалами по демо-версии можно в официальном MQL5-канале:

Торговая логика

Funded Titan работает по авторской стратегии на EURUSD. Общий принцип построен на rule-based execution: советник анализирует рыночные условия, использует фильтры и принимает торговые решения только при совпадении нужных условий.

Советник не предназначен для торговли каждого движения рынка. Его задача — дождаться подходящего сценария, рассчитать параметры сделки и выполнить торговую операцию в рамках установленной модели риска.

В работе используются фильтры рыночных условий, контроль спреда, ATR-фильтр волатильности, ограничение количества открытых позиций и контроль проскальзывания. Если значения Stop Loss и Take Profit установлены на 0, советник рассчитывает их автоматически.

Риск и режимы работы

По умолчанию в Funded Titan установлен риск 4% на сделку. Это более агрессивный режим, который может подойти пользователям, понимающим возможную нагрузку на депозит и готовым к более высокой волатильности результата.

Для более консервативного подхода риск можно снизить до 2% на сделку. Такой вариант может быть более подходящим для трейдеров, которые хотят уменьшить просадку, снизить давление на счёт или использовать советник в более строгой модели риск-менеджмента.

Риск меняется в настройке Risk per Trade (%).

Funded-style protection

Funded Titan может быть полезен трейдерам, которые торгуют на счетах проп-фирм или работают по правилам funded-style аккаунтов. В советнике предусмотрен отдельный блок защитных настроек, который помогает адаптировать торговлю под ограничения по дневной просадке, общей просадке и целевой прибыли.

Для этого нужно включить параметр Enable Prop Firm Protection и задать нужные значения:

Maximum Daily Drawdown (%) — максимальная дневная просадка.

Maximum Total Drawdown (%) — максимальная общая просадка.

Profit Target (%) — целевой процент прибыли.

По умолчанию в настройках указаны значения: Maximum Daily Drawdown 4.8%, Maximum Total Drawdown 9.5%, Profit Target 10%. При необходимости пользователь может изменить эти значения под правила своей проп-фирмы или под собственную модель контроля риска.

Важно: эти настройки не гарантируют прохождение prop firm challenge и не гарантируют прибыль. Их задача — дать пользователю дополнительный инструмент контроля риска на уровне советника.

Ключевые параметры

Основные настройки по умолчанию:

Risk per Trade (%) — 4%.

Maximum Allowed Spread — 1.2.

Maximum Number of Open Positions — 3.

Stop Loss — 0, автоматический расчёт.

Take Profit — 0, автоматический расчёт.

Volatility Filter — enabled.

ATR Period — 24.

ATR Filter Coefficient — 0.6.

Maximum Slippage — 3.

Magic Number — 15420.

Order Comment — Funded Titan.

Эти параметры можно изменять в зависимости от выбранного риска, условий счёта и личной модели управления капиталом.

Рекомендации по использованию

Установите советник на график EURUSD H1.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать Funded Titan на демо-счёте и подобрать риск под свой депозит, брокерские условия и личные ограничения.

Для более консервативного режима можно использовать риск 2% на сделку. Риск 4% является более агрессивным и подходит только пользователям, которые понимают возможную просадку и нагрузку на депозит.

Если вы торгуете по правилам проп-фирмы, включите Enable Prop Firm Protection и настройте лимиты дневной просадки, общей просадки и целевой прибыли в соответствии с правилами вашего счёта.

Минимальный депозит: $100. При этом оптимальный размер депозита зависит от выбранного риска, условий торговли и индивидуальной модели управления капиталом.

Для стабильной работы рекомендуется использовать VPS.

Тестирование

Скриншоты с результатами тестирования Funded Titan представлены в галерее продукта.

Важно

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют будущую доходность. Реальная торговля может отличаться из-за спреда, комиссии, проскальзывания, скорости исполнения, настроек брокера и рыночных условий.

После покупки вы можете написать мне через сообщения MQL5, если нужна помощь с установкой или настройками.