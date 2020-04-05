Funded Titan

  • Эксперты
  • Ian Plakushko
    Ian Plakushko

    Ian Plakushko

    5 (1)
    Всем привет!
    Я занимаюсь трейдингом, разработкой алгоритмических торговых стратегий и созданием советников для MetaTrader. Мой опыт в разработке и тестировании торговых систем — более 5 лет.
    2 продукта 2 сигнала
  • Версия: 2.1
  • Активации: 20

Funded Titan — дисциплина, контроль и автоматическая торговля EURUSD

Funded Titan — это полностью автоматический советник для EURUSD, созданный на основе авторской торговой стратегии.

Основной рабочий таймфрейм советника — H1. Это значит, что Funded Titan устанавливается и работает на графике EURUSD H1. При этом внутри логики используется анализ нескольких таймфреймов: M1, H1, D1 и MN1. Такой подход позволяет советнику учитывать не только локальное движение цены, но и более широкий рыночный контекст.

Идея Funded Titan строится вокруг дисциплины. Это не хаотичный торговый робот, который пытается догонять рынок после убытка. Советник работает по заранее заданной логике, контролирует риск и открывает сделки только тогда, когда рыночные условия соответствуют заложенным правилам.

Funded Titan избегает recovery-based моделей: без мартингейла, без сетки и без усреднения. Каждая сделка открывается со своим Stop Loss и Take Profit. Это делает торговлю более прозрачной: риск по каждой позиции заранее определён, а советник не использует опасные методы восстановления после убытков.

Стоимость Funded Titan будет постепенно увеличиваться: после каждых 10 покупок цена продукта будет повышаться на $50. Это позволяет первым пользователям получить советник на более выгодных условиях, пока продукт находится на раннем этапе публикации.

Официальный канал Funded Titan - https://www.mql5.com/ru/channels/titan

Следить за обновлениями Funded Titan, новыми отчётами тестирования, пояснениями по настройкам и материалами по демо-версии можно в официальном MQL5-канале:

Торговая логика

Funded Titan работает по авторской стратегии на EURUSD. Общий принцип построен на rule-based execution: советник анализирует рыночные условия, использует фильтры и принимает торговые решения только при совпадении нужных условий.

Советник не предназначен для торговли каждого движения рынка. Его задача — дождаться подходящего сценария, рассчитать параметры сделки и выполнить торговую операцию в рамках установленной модели риска.

В работе используются фильтры рыночных условий, контроль спреда, ATR-фильтр волатильности, ограничение количества открытых позиций и контроль проскальзывания. Если значения Stop Loss и Take Profit установлены на 0, советник рассчитывает их автоматически.

Риск и режимы работы

По умолчанию в Funded Titan установлен риск 4% на сделку. Это более агрессивный режим, который может подойти пользователям, понимающим возможную нагрузку на депозит и готовым к более высокой волатильности результата.

Для более консервативного подхода риск можно снизить до 2% на сделку. Такой вариант может быть более подходящим для трейдеров, которые хотят уменьшить просадку, снизить давление на счёт или использовать советник в более строгой модели риск-менеджмента.

Риск меняется в настройке Risk per Trade (%).

Funded-style protection

Funded Titan может быть полезен трейдерам, которые торгуют на счетах проп-фирм или работают по правилам funded-style аккаунтов. В советнике предусмотрен отдельный блок защитных настроек, который помогает адаптировать торговлю под ограничения по дневной просадке, общей просадке и целевой прибыли.

Для этого нужно включить параметр Enable Prop Firm Protection и задать нужные значения:

Maximum Daily Drawdown (%) — максимальная дневная просадка.
Maximum Total Drawdown (%) — максимальная общая просадка.
Profit Target (%) — целевой процент прибыли.

По умолчанию в настройках указаны значения: Maximum Daily Drawdown 4.8%, Maximum Total Drawdown 9.5%, Profit Target 10%. При необходимости пользователь может изменить эти значения под правила своей проп-фирмы или под собственную модель контроля риска.

Важно: эти настройки не гарантируют прохождение prop firm challenge и не гарантируют прибыль. Их задача — дать пользователю дополнительный инструмент контроля риска на уровне советника.

Ключевые параметры

Основные настройки по умолчанию:

Risk per Trade (%) — 4%.
Maximum Allowed Spread — 1.2.
Maximum Number of Open Positions — 3.
Stop Loss — 0, автоматический расчёт.
Take Profit — 0, автоматический расчёт.
Volatility Filter — enabled.
ATR Period — 24.
ATR Filter Coefficient — 0.6.
Maximum Slippage — 3.
Magic Number — 15420.
Order Comment — Funded Titan.

Эти параметры можно изменять в зависимости от выбранного риска, условий счёта и личной модели управления капиталом.

Рекомендации по использованию

Установите советник на график EURUSD H1.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать Funded Titan на демо-счёте и подобрать риск под свой депозит, брокерские условия и личные ограничения.

Для более консервативного режима можно использовать риск 2% на сделку. Риск 4% является более агрессивным и подходит только пользователям, которые понимают возможную просадку и нагрузку на депозит.

Если вы торгуете по правилам проп-фирмы, включите Enable Prop Firm Protection и настройте лимиты дневной просадки, общей просадки и целевой прибыли в соответствии с правилами вашего счёта.

Минимальный депозит: $100. При этом оптимальный размер депозита зависит от выбранного риска, условий торговли и индивидуальной модели управления капиталом.

Для стабильной работы рекомендуется использовать VPS.

Тестирование

Скриншоты с результатами тестирования Funded Titan представлены в галерее продукта.

Важно

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют будущую доходность. Реальная торговля может отличаться из-за спреда, комиссии, проскальзывания, скорости исполнения, настроек брокера и рыночных условий.

После покупки вы можете написать мне через сообщения MQL5, если нужна помощь с установкой или настройками.


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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
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Funded Gold
Ian Plakushko
5 (1)
Эксперты
Funded Gold — король золота, который долго выстраивал и совершенствовал свою торговую стратегию, прежде чем прийти в этот мир и показать её другим трейдерам. Сигнал Funded Gold https://www.mql5.com/en/signals/2381971?source=Site +Profile+Seller  Этот советник создан специально для XAUUSD — одного из самых динамичных и требовательных торговых инструментов. Золото способно быстро менять направление, резко реагировать на ликвидность и создавать сильные движения внутри одного торгового дня. Поэтому
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