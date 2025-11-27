TrendScope EA

TrendScope EA – Allineamento del Trend Multi-Timeframe & Trading di Precisione sui Pivot

TrendScope EA è un avanzato sistema di trading automatizzato multi-timeframe progettato per identificare inversioni di mercato ad alta probabilità e setup di continuazione del trend. Utilizza una combinazione della struttura del trend giornaliero, del comportamento delle candele intraday e della rilevazione precisa dei pivot.

Questo Expert Advisor analizza il mercato su diversi timeframe opzionali (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) e seleziona automaticamente solo le opportunità di trading valide quando il mercato rispetta rigorosi criteri di trend e struttura del prezzo. TrendScope non forza l'apertura di posizioni—attende configurazioni pulite e di alta qualità basate su una solida logica di price action.

Caratteristiche Principali

Filtraggio Multi-Timeframe

Attiva solo i timeframe che vuoi che l’EA analizzi.
TrendScope non utilizza indicatori ritardati—gli ingressi si basano esclusivamente su struttura del prezzo, direzione delle candele e verifica multi-zona del trend giornaliero.

Validazione Giornaliera del Trend

Ad ogni nuovo giorno di trading, l’EA ricalcola:

  • Le due zone dei minimi giornalieri (Z1 & Z2)

  • Le due zone dei massimi giornalieri (Z1 & Z2)

  • I minimi significativi e i massimi strutturali

  • Le conferme di trend su 25 e 50 barre

  • Il bias di mercato: rialzista / ribassista / neutrale

L’EA effettua trades solo quando tutti i filtri sono allineati.

Dimensionamento Intelligente della Posizione in Base al Rischio

Scegli il tuo profilo di rischio:

  • Conservative – lotti più piccoli

  • Normal – rischio equilibrato

  • Aggressive – aumento della dimensione dei lotti

La dimensione del lotto si adatta automaticamente al saldo del conto e ai limiti del simbolo.

Logica d’Entrata Basata su Pivot Confermati

TrendScope entra nel mercato solo quando si verificano condizioni molto specifiche:

  • La direzione della candela coincide con il bias giornaliero

  • Il prezzo ritraccia in un’area strutturale

  • Un pivot si conferma alla candela con indice 2 (massima precisione)

  • TP/SL vengono impostati sugli estremi strutturali più vicini

Questo crea ingressi logici, coerenti e tecnicamente solidi.

Controlli Integrati sulla Sicurezza della Margine

L’EA verifica:

  • Margine libero

  • Margine utilizzato

  • Margine stimato richiesto per nuove posizioni

Una posizione viene aperta solo se il conto rimane entro limiti di rischio sicuri.

Visualizzazione del Bias a Grafico

TrendScope mostra chiaramente:

  • BULLISH (Rialzista)

  • BEARISH (Ribassista)

  • NEUTRAL (Neutrale)

Aiutandoti a capire rapidamente come l’EA interpreta il trend generale.

Notifiche Mobile

Ogni setup di trade viene inviato come notifica dettagliata all’app mobile MetaTrader.

CRITICO: TESTA PIÙ TIMEFRAME PRIMA DI TRADARE IN REAL

TrendScope EA si basa su strutture sensibili al timeframe. Ogni timeframe produce segnali, frequenze e prestazioni differenti in base a:

  • Volatilità del simbolo

  • Comportamento dello spread

  • Orari di sessione

  • Regime di mercato (trend o range)

Non esiste un timeframe “migliore” universale, poiché ogni mercato reagisce in modo diverso.

Prima del trading reale si consiglia vivamente di:

  1. Eseguire backtest su ciascun timeframe singolarmente.

  2. Identificare quali timeframe funzionano meglio per il tuo simbolo e broker.

  3. Attivare solo i timeframe con risultati storici stabili.

  4. Confermare il comportamento tramite forward-test in demo.

La tua redditività con TrendScope EA dipende fortemente dalla scelta della giusta combinazione di timeframe per lo strumento che stai tradando.

Best Practices

  • Testa almeno 3–6 mesi di dati storici per timeframe

  • Usa una simulazione realistica di spread e commissioni

  • Attiva solo i timeframe che mostrano stabilità nel rapporto win/loss

  • Inizia con la modalità Conservative se i requisiti di margine del broker variano

A Chi è Destinato TrendScope EA?

  • Trader che preferiscono logiche basate sul price action

  • Trader che vogliono attendere setup puliti e ad alta probabilità

  • Trader che richiedono conferme multi-timeframe

  • Trader che preferiscono una bassa frequenza ma alta precisione

  • Trader che comprendono l’importanza del backtesting e dell’ottimizzazione


Altri dall’autore
ChronoTrader
David A Abercrombie
Utilità
ChronoTrader.mq5 — Expert Advisor per la gestione degli ordini basata sull’orario ChronoTrader è un Expert Advisor (EA) leggero e potente per MetaTrader 5, progettato per gestire automaticamente le posizioni aperte in base all’orario. È la soluzione ideale per i trader che desiderano automatizzare la chiusura giornaliera delle operazioni e, se necessario, riaprirle quando le condizioni sono favorevoli. Caratteristiche principali Chiusura automatica basata sull’orario Chiude automaticamen
FREE
PivotPulseMT4
David A Abercrombie
Experts
PivotPulse – Expert Advisor di Trading per Reversal su Multi-Timeframe PivotPulse è un Expert Advisor (EA) progettato con precisione per individuare e negoziare inversioni di mercato ad alta probabilità , utilizzando l’analisi multi-timeframe, la logica dei pivot e filtri avanzati basati sull’allineamento delle medie mobili (MA). Combina un sistema di ingresso tecnico rigoroso con un calcolo intelligente della dimensione del lotto in base al rischio , rendendolo una scelta potente per i trad
Watchman EA MT4
David A Abercrombie
Experts
WATCHMAN EA — Cacciatore di Inversioni Multi-Timeframe con Controllo Intelligente del Rischio Versione: 1.0 Autore: Ten Talents Trading Piattaforma: MetaTrader 4 Simbolo: Qualsiasi Timeframe: da H1 a D1 (selezionabili dall'utente) Modalità di rischio: Conservativa, Normale, Aggressiva Panoramica WATCHMAN EA è un Expert Advisor progettato con precisione per rilevare inversioni di tendenza ad alta probabilità, utilizzando l’azione del prezzo su più timeframe e crossover dinamici di medie mobi
WickHunter
David A Abercrombie
Experts
WickHunter EA – Precision Reversal Trading WickHunter is a powerful multi-timeframe Expert Advisor designed to catch sharp trend reversals with precision. Now enhanced with user-configurable controls , WickHunter offers the best of automation and flexibility, making it perfect for traders who want smart execution and full control over risk and trade behavior. Built on an intelligent moving average and envelope-band strategy, the EA scans across 6  key timeframes for wick-based reversal signals.
PivotPulse
David A Abercrombie
Experts
PivotPulse – Multi-Timeframe Reversal Trading Expert Advisor PivotPulse is a precision-engineered Expert Advisor designed to detect and trade high-probability market reversals using multi-timeframe analysis, pivot logic, and advanced MA alignment filtering. This EA combines a rigorous technical entry system with smart, risk-adjustable lot sizing—making it a powerful choice for traders who value disciplined setups and adaptable strategies. Key Features Multi-Timeframe Confirmation Select
Watchman EA
David A Abercrombie
Experts
WATCHMAN EA — Sistema di trading automatico per inversioni di tendenza multi-timeframe (con gestione del rischio integrata) Versione: 1.0 Sviluppatore: Ten Talents Trading Piattaforma: MetaTrader 5 Strumenti supportati: Forex e CFD Timeframe compatibili: Da H1 a D1 (personalizzabili) Modalità di rischio: Conservativa / Normale / Aggressiva Panoramica WATCHMAN EA è un Expert Advisor progettato per individuare inversioni di tendenza ad alta probabilità tramite l’analisi tecnica su più timeframe
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione