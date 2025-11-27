TrendScope EA
- Experts
- David A Abercrombie
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
TrendScope EA – Allineamento del Trend Multi-Timeframe & Trading di Precisione sui Pivot
TrendScope EA è un avanzato sistema di trading automatizzato multi-timeframe progettato per identificare inversioni di mercato ad alta probabilità e setup di continuazione del trend. Utilizza una combinazione della struttura del trend giornaliero, del comportamento delle candele intraday e della rilevazione precisa dei pivot.
Questo Expert Advisor analizza il mercato su diversi timeframe opzionali (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) e seleziona automaticamente solo le opportunità di trading valide quando il mercato rispetta rigorosi criteri di trend e struttura del prezzo. TrendScope non forza l'apertura di posizioni—attende configurazioni pulite e di alta qualità basate su una solida logica di price action.
Caratteristiche Principali
✔ Filtraggio Multi-Timeframe
Attiva solo i timeframe che vuoi che l’EA analizzi.
TrendScope non utilizza indicatori ritardati—gli ingressi si basano esclusivamente su struttura del prezzo, direzione delle candele e verifica multi-zona del trend giornaliero.
✔ Validazione Giornaliera del Trend
Ad ogni nuovo giorno di trading, l’EA ricalcola:
-
Le due zone dei minimi giornalieri (Z1 & Z2)
-
Le due zone dei massimi giornalieri (Z1 & Z2)
-
I minimi significativi e i massimi strutturali
-
Le conferme di trend su 25 e 50 barre
-
Il bias di mercato: rialzista / ribassista / neutrale
L’EA effettua trades solo quando tutti i filtri sono allineati.
✔ Dimensionamento Intelligente della Posizione in Base al Rischio
Scegli il tuo profilo di rischio:
-
Conservative – lotti più piccoli
-
Normal – rischio equilibrato
-
Aggressive – aumento della dimensione dei lotti
La dimensione del lotto si adatta automaticamente al saldo del conto e ai limiti del simbolo.
✔ Logica d’Entrata Basata su Pivot Confermati
TrendScope entra nel mercato solo quando si verificano condizioni molto specifiche:
-
La direzione della candela coincide con il bias giornaliero
-
Il prezzo ritraccia in un’area strutturale
-
Un pivot si conferma alla candela con indice 2 (massima precisione)
-
TP/SL vengono impostati sugli estremi strutturali più vicini
Questo crea ingressi logici, coerenti e tecnicamente solidi.
✔ Controlli Integrati sulla Sicurezza della Margine
L’EA verifica:
-
Margine libero
-
Margine utilizzato
-
Margine stimato richiesto per nuove posizioni
Una posizione viene aperta solo se il conto rimane entro limiti di rischio sicuri.
✔ Visualizzazione del Bias a Grafico
TrendScope mostra chiaramente:
-
BULLISH (Rialzista)
-
BEARISH (Ribassista)
-
NEUTRAL (Neutrale)
Aiutandoti a capire rapidamente come l’EA interpreta il trend generale.
✔ Notifiche Mobile
Ogni setup di trade viene inviato come notifica dettagliata all’app mobile MetaTrader.
⚠ CRITICO: TESTA PIÙ TIMEFRAME PRIMA DI TRADARE IN REAL
TrendScope EA si basa su strutture sensibili al timeframe. Ogni timeframe produce segnali, frequenze e prestazioni differenti in base a:
-
Volatilità del simbolo
-
Comportamento dello spread
-
Orari di sessione
-
Regime di mercato (trend o range)
Non esiste un timeframe “migliore” universale, poiché ogni mercato reagisce in modo diverso.
Prima del trading reale si consiglia vivamente di:
-
Eseguire backtest su ciascun timeframe singolarmente.
-
Identificare quali timeframe funzionano meglio per il tuo simbolo e broker.
-
Attivare solo i timeframe con risultati storici stabili.
-
Confermare il comportamento tramite forward-test in demo.
La tua redditività con TrendScope EA dipende fortemente dalla scelta della giusta combinazione di timeframe per lo strumento che stai tradando.
Best Practices
-
Testa almeno 3–6 mesi di dati storici per timeframe
-
Usa una simulazione realistica di spread e commissioni
-
Attiva solo i timeframe che mostrano stabilità nel rapporto win/loss
-
Inizia con la modalità Conservative se i requisiti di margine del broker variano
A Chi è Destinato TrendScope EA?
-
Trader che preferiscono logiche basate sul price action
-
Trader che vogliono attendere setup puliti e ad alta probabilità
-
Trader che richiedono conferme multi-timeframe
-
Trader che preferiscono una bassa frequenza ma alta precisione
-
Trader che comprendono l’importanza del backtesting e dell’ottimizzazione