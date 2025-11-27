TrendScope EA – Allineamento del Trend Multi-Timeframe & Trading di Precisione sui Pivot

TrendScope EA è un avanzato sistema di trading automatizzato multi-timeframe progettato per identificare inversioni di mercato ad alta probabilità e setup di continuazione del trend. Utilizza una combinazione della struttura del trend giornaliero, del comportamento delle candele intraday e della rilevazione precisa dei pivot.

Questo Expert Advisor analizza il mercato su diversi timeframe opzionali (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) e seleziona automaticamente solo le opportunità di trading valide quando il mercato rispetta rigorosi criteri di trend e struttura del prezzo. TrendScope non forza l'apertura di posizioni—attende configurazioni pulite e di alta qualità basate su una solida logica di price action.

Caratteristiche Principali

✔ Filtraggio Multi-Timeframe

Attiva solo i timeframe che vuoi che l’EA analizzi.

TrendScope non utilizza indicatori ritardati—gli ingressi si basano esclusivamente su struttura del prezzo, direzione delle candele e verifica multi-zona del trend giornaliero.

✔ Validazione Giornaliera del Trend

Ad ogni nuovo giorno di trading, l’EA ricalcola:

Le due zone dei minimi giornalieri (Z1 & Z2)

Le due zone dei massimi giornalieri (Z1 & Z2)

I minimi significativi e i massimi strutturali

Le conferme di trend su 25 e 50 barre

Il bias di mercato: rialzista / ribassista / neutrale

L’EA effettua trades solo quando tutti i filtri sono allineati.

✔ Dimensionamento Intelligente della Posizione in Base al Rischio

Scegli il tuo profilo di rischio:

Conservative – lotti più piccoli

Normal – rischio equilibrato

Aggressive – aumento della dimensione dei lotti

La dimensione del lotto si adatta automaticamente al saldo del conto e ai limiti del simbolo.

✔ Logica d’Entrata Basata su Pivot Confermati

TrendScope entra nel mercato solo quando si verificano condizioni molto specifiche:

La direzione della candela coincide con il bias giornaliero

Il prezzo ritraccia in un’area strutturale

Un pivot si conferma alla candela con indice 2 (massima precisione)

TP/SL vengono impostati sugli estremi strutturali più vicini

Questo crea ingressi logici, coerenti e tecnicamente solidi.

✔ Controlli Integrati sulla Sicurezza della Margine

L’EA verifica:

Margine libero

Margine utilizzato

Margine stimato richiesto per nuove posizioni

Una posizione viene aperta solo se il conto rimane entro limiti di rischio sicuri.

✔ Visualizzazione del Bias a Grafico

TrendScope mostra chiaramente:

BULLISH (Rialzista)

BEARISH (Ribassista)

NEUTRAL (Neutrale)

Aiutandoti a capire rapidamente come l’EA interpreta il trend generale.

✔ Notifiche Mobile

Ogni setup di trade viene inviato come notifica dettagliata all’app mobile MetaTrader.

⚠ CRITICO: TESTA PIÙ TIMEFRAME PRIMA DI TRADARE IN REAL

TrendScope EA si basa su strutture sensibili al timeframe. Ogni timeframe produce segnali, frequenze e prestazioni differenti in base a:

Volatilità del simbolo

Comportamento dello spread

Orari di sessione

Regime di mercato (trend o range)

Non esiste un timeframe “migliore” universale, poiché ogni mercato reagisce in modo diverso.

Prima del trading reale si consiglia vivamente di:

Eseguire backtest su ciascun timeframe singolarmente. Identificare quali timeframe funzionano meglio per il tuo simbolo e broker. Attivare solo i timeframe con risultati storici stabili. Confermare il comportamento tramite forward-test in demo.

La tua redditività con TrendScope EA dipende fortemente dalla scelta della giusta combinazione di timeframe per lo strumento che stai tradando.

Best Practices

Testa almeno 3–6 mesi di dati storici per timeframe

Usa una simulazione realistica di spread e commissioni

Attiva solo i timeframe che mostrano stabilità nel rapporto win/loss

Inizia con la modalità Conservative se i requisiti di margine del broker variano

A Chi è Destinato TrendScope EA?