TrendScope EA – Çok Zamanlı Trend Hizalama ve Pivot-Hassasiyetli İşlem

TrendScope EA, günlük trend yapısı, gün içi mum davranışı ve hassas pivot tespiti kombinasyonu ile yüksek olasılıklı piyasa dönüşlerini ve devam eden işlemleri belirlemeye yönelik gelişmiş, çok zaman dilimli otomatik bir işlem sistemidir.

Bu Expert Advisor, piyasayı birden fazla isteğe bağlı zaman diliminde (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) analiz eder ve yalnızca piyasa sıkı trend ve fiyat yapısı koşullarıyla uyumlu olduğunda geçerli işlem fırsatlarını otomatik olarak seçer. TrendScope, işlemleri zorlamaz—sağlam fiyat hareketi mantığına dayalı temiz, yüksek kaliteli kurulumları bekler.

Ana Özellikler

✔ Çok Zaman Dilimli İşlem Filtresi

EA’nın analiz etmesini istediğiniz zaman dilimlerini etkinleştirin. TrendScope gecikmeli göstergeler kullanmaz—girişler tamamen fiyat yapısı, mum yönü ve çoklu bölge günlük trend doğrulamasına dayalıdır.

✔ Günlük Trend Doğrulaması

Her yeni işlem gününde EA şunları yeniden hesaplar:

İki seviyeli günlük düşük bölgeler (Z1 & Z2)

İki seviyeli günlük yüksek bölgeler (Z1 & Z2)

Tepe düşükleri ve taban yüksekleri

25-bar ve 50-bar trend doğrulamaları

Boğa / Ayı / Nötr piyasa eğilimi

EA, yalnızca tüm günlük trend filtreleri uyumlu olduğunda işlem yapar.

✔ Akıllı Risk Tabanlı Pozisyon Büyüklüğü

Varsayılan risk profilinizi seçin:

Conservative (Muhafazakar) – en küçük pozisyon boyutu

Normal – dengeli risk

Aggressive (Agresif) – artırılmış lot ölçekleme

Lot büyüklüğü, hesap bakiyesi ve sembol limitlerine göre otomatik olarak ayarlanır.

✔ Pivot Doğrulamalı Giriş Mantığı

TrendScope, yalnızca çok özel fiyat hareketi yapıları oluştuğunda girer:

Mum yönü günlük eğilimle uyumlu

Fiyat yapısal bir alana geri çekilir

Pivot, 2. bar indeksinde doğrulanır (hassasiyet için)

TP/SL en yakın yapısal uçlarla belirlenir

Bu yaklaşım, hem mantıklı hem de teknik olarak sağlam işlemler oluşturur.

✔ Yerleşik Marjin Güvenlik Kontrolleri

EA şunları kontrol eder:

Serbest marjin

Kullanılan marjin

Yeni pozisyonlar için tahmini marjin

Hesap güvenli risk eşiklerinde kaldığı sürece işlem izin verilir.

✔ Grafikte Eğilim Görüntüleme

TrendScope görsel olarak şunları gösterir:

BULLISH (BOĞA)

BEARISH (AYI)

NEUTRAL (NÖTR)

Bu, traderların EA’nın genel piyasa eğilimini hemen anlamasına yardımcı olur.

✔ Mobil Bildirimler

Her işlem kurulumu, MetaTrader mobil uygulamanıza doğrudan gönderilen detaylı bir bildirim içerir.

⚠ KRİTİK: CANLIYA GEÇMEDEN ÖNCE BİRDEN FAZLA ZAMAN DİLİMİNİ TEST EDİN

TrendScope EA, zaman dilimine duyarlı yapıya göre inşa edilmiştir; bu nedenle her zaman dilimi, sinyal, frekans ve performans açısından farklı sonuçlar üretebilir:

Sembol volatilitesi

Spread davranışı

Seans zamanlaması

Piyasa rejimi (trend vs. yatay)

Evrensel bir “en iyi” zaman dilimi yoktur, çünkü her piyasa farklı tepki verir.

Canlı işlem öncesinde şiddetle tavsiye edilir:

Her zaman diliminde ayrı ayrı backtest çalıştırın.

Sembolünüz ve broker için en iyi performans gösteren zaman dilimlerini belirleyin.

Sadece istikrarlı tarihsel sonuç gösteren zaman dilimlerini etkinleştirin.

Davranışı doğrulamak için demo modda ileri test yapın.

TrendScope EA ile kârlılığınız, işlem aracınız için doğru zaman dilimi kombinasyonunu seçmenize büyük ölçüde bağlıdır.

En İyi Uygulamalar

Her zaman dilimi için en az 3–6 ay geçmiş veriyi test edin.

Gerçekçi spread/komisyon modellemesi kullanın.

Sadece istikrarlı kazanç/kayıp gösteren zaman dilimlerini etkinleştirin.

Broker’inizin marjin gereksinimleri değişkense Conservative modla başlayın.

TrendScope EA Kimler İçin?