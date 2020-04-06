TrendScope EA – Alineación de Tendencias en Múltiples Temporalidades y Trading con Precisión de Pivotes

TrendScope EA es un avanzado sistema automatizado de trading multitemporal diseñado para identificar reversiones de mercado y operaciones de continuación con alta probabilidad, mediante una combinación de estructura de tendencia diaria, comportamiento de velas intradía y detección precisa de pivotes.

Este Asesor Experto analiza el mercado a través de múltiples temporalidades opcionales (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) y selecciona automáticamente solo las oportunidades válidas cuando el mercado cumple estrictas condiciones de tendencia y estructura de precio. TrendScope no fuerza operaciones — espera configuraciones claras y de alta calidad basadas en lógica sólida de acción del precio.

Características Principales

✔ Filtro Multitemporal de Operaciones

Activa únicamente las temporalidades que deseas que el EA analice.

TrendScope no utiliza indicadores rezagados — las entradas se basan exclusivamente en estructura del precio, polaridad de velas y verificación multizona de la tendencia diaria.

✔ Validación de Tendencia Diaria

Cada nuevo día de trading, el EA recalcula:

Zonas bajas diarias de dos niveles (Z1 y Z2)

Zonas altas diarias de dos niveles (Z1 y Z2)

Mínimos de pico y máximos de suelo

Confirmaciones de tendencia de 25 y 50 velas

Sesgo del mercado: Alcista / Bajista / Neutral

El EA solo opera cuando todos los filtros de tendencia diaria coinciden.

✔ Gestión Inteligente del Riesgo y Tamaño de Posición

Elige tu perfil de riesgo:

Conservative – tamaño de posición mínimo

Normal – riesgo equilibrado

Aggressive – mayor escala de lotes

El tamaño del lote se ajusta automáticamente según el balance de la cuenta y los límites del símbolo.

✔ Lógica de Entrada Validada por Pivotes

TrendScope solo entra cuando se cumplen condiciones muy específicas:

La dirección de la vela coincide con el sesgo diario

El precio retrocede hacia un área estructural

Un pivote se confirma en el índice de vela 2 (para precisión)

TP/SL se establecen usando los extremos estructurales más cercanos

Este enfoque produce operaciones lógicas y técnicamente sólidas.

✔ Controles de Seguridad de Margen

El EA revisa:

Margen libre

Margen usado

Margen estimado requerido para nuevas posiciones

La operación solo se permite si la cuenta permanece dentro de límites seguros de riesgo.

✔ Visualización del Sesgo en el Gráfico

TrendScope muestra en pantalla:

BULLISH (ALCISTA)

BEARISH (BAJISTA)

NEUTRAL (NEUTRAL)

Permitiendo al trader comprender rápidamente la interpretación del EA sobre la tendencia general del mercado.

✔ Notificaciones Móviles

Cada configuración de operación incluye una notificación detallada enviada directamente a la aplicación móvil de MetaTrader.

⚠ CRÍTICO: PRUEBA VARIAS TEMPORALIDADES ANTES DE OPERAR EN VIVO

TrendScope EA está basado en estructuras sensibles al marco temporal, lo que significa que cada temporalidad generará señales, frecuencia y rendimiento diferentes según:

Volatilidad del instrumento

Comportamiento del spread

Sesiones de mercado

Régimen del mercado (tendencia vs. rango)

No existe una temporalidad “universalmente mejor”, ya que cada mercado reacciona de forma distinta.

Antes de operar en real, se recomienda:

Realizar backtests individuales en cada temporalidad

Identificar cuáles funcionan mejor para tu símbolo y tu broker

Activar solo las temporalidades con resultados históricos estables

Probar en demo para confirmar el comportamiento

Tu rentabilidad con TrendScope EA depende en gran medida de elegir la combinación correcta de temporalidades para tu instrumento.

Mejores Prácticas

Probar al menos 3–6 meses de datos históricos por temporalidad

Usar modelado realista de spread y comisión

Activar solo temporalidades con buena estabilidad en ganancia/pérdida

Comenzar en modo Conservative si los requisitos de margen del broker varían

¿Para Quién es TrendScope EA?