TrendScope EA – Alineación de Tendencias en Múltiples Temporalidades y Trading con Precisión de Pivotes

TrendScope EA es un avanzado sistema automatizado de trading multitemporal diseñado para identificar reversiones de mercado y operaciones de continuación con alta probabilidad, mediante una combinación de estructura de tendencia diaria, comportamiento de velas intradía y detección precisa de pivotes.

Este Asesor Experto analiza el mercado a través de múltiples temporalidades opcionales (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) y selecciona automáticamente solo las oportunidades válidas cuando el mercado cumple estrictas condiciones de tendencia y estructura de precio. TrendScope no fuerza operaciones — espera configuraciones claras y de alta calidad basadas en lógica sólida de acción del precio.

Características Principales

✔ Filtro Multitemporal de Operaciones

Activa únicamente las temporalidades que deseas que el EA analice.
TrendScope no utiliza indicadores rezagados — las entradas se basan exclusivamente en estructura del precio, polaridad de velas y verificación multizona de la tendencia diaria.

✔ Validación de Tendencia Diaria

Cada nuevo día de trading, el EA recalcula:

  • Zonas bajas diarias de dos niveles (Z1 y Z2)

  • Zonas altas diarias de dos niveles (Z1 y Z2)

  • Mínimos de pico y máximos de suelo

  • Confirmaciones de tendencia de 25 y 50 velas

  • Sesgo del mercado: Alcista / Bajista / Neutral

El EA solo opera cuando todos los filtros de tendencia diaria coinciden.

✔ Gestión Inteligente del Riesgo y Tamaño de Posición

Elige tu perfil de riesgo:

  • Conservative – tamaño de posición mínimo

  • Normal – riesgo equilibrado

  • Aggressive – mayor escala de lotes

El tamaño del lote se ajusta automáticamente según el balance de la cuenta y los límites del símbolo.

✔ Lógica de Entrada Validada por Pivotes

TrendScope solo entra cuando se cumplen condiciones muy específicas:

  • La dirección de la vela coincide con el sesgo diario

  • El precio retrocede hacia un área estructural

  • Un pivote se confirma en el índice de vela 2 (para precisión)

  • TP/SL se establecen usando los extremos estructurales más cercanos

Este enfoque produce operaciones lógicas y técnicamente sólidas.

✔ Controles de Seguridad de Margen

El EA revisa:

  • Margen libre

  • Margen usado

  • Margen estimado requerido para nuevas posiciones

La operación solo se permite si la cuenta permanece dentro de límites seguros de riesgo.

✔ Visualización del Sesgo en el Gráfico

TrendScope muestra en pantalla:

  • BULLISH (ALCISTA)

  • BEARISH (BAJISTA)

  • NEUTRAL (NEUTRAL)

Permitiendo al trader comprender rápidamente la interpretación del EA sobre la tendencia general del mercado.

✔ Notificaciones Móviles

Cada configuración de operación incluye una notificación detallada enviada directamente a la aplicación móvil de MetaTrader.

CRÍTICO: PRUEBA VARIAS TEMPORALIDADES ANTES DE OPERAR EN VIVO

TrendScope EA está basado en estructuras sensibles al marco temporal, lo que significa que cada temporalidad generará señales, frecuencia y rendimiento diferentes según:

  • Volatilidad del instrumento

  • Comportamiento del spread

  • Sesiones de mercado

  • Régimen del mercado (tendencia vs. rango)

No existe una temporalidad “universalmente mejor”, ya que cada mercado reacciona de forma distinta.

Antes de operar en real, se recomienda:

  • Realizar backtests individuales en cada temporalidad

  • Identificar cuáles funcionan mejor para tu símbolo y tu broker

  • Activar solo las temporalidades con resultados históricos estables

  • Probar en demo para confirmar el comportamiento

Tu rentabilidad con TrendScope EA depende en gran medida de elegir la combinación correcta de temporalidades para tu instrumento.

Mejores Prácticas

  • Probar al menos 3–6 meses de datos históricos por temporalidad

  • Usar modelado realista de spread y comisión

  • Activar solo temporalidades con buena estabilidad en ganancia/pérdida

  • Comenzar en modo Conservative si los requisitos de margen del broker varían

¿Para Quién es TrendScope EA?

  • Traders que prefieren lógica basada en acción del precio

  • Traders que quieren un sistema que espere configuraciones claras

  • Traders que buscan confirmación multitemporal

  • Traders que prefieren baja frecuencia pero alta precisión

  • Traders que entienden la importancia del backtesting y la optimización


