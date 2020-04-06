TrendScope EA
- Asesores Expertos
- David A Abercrombie
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
TrendScope EA – Alineación de Tendencias en Múltiples Temporalidades y Trading con Precisión de Pivotes
TrendScope EA es un avanzado sistema automatizado de trading multitemporal diseñado para identificar reversiones de mercado y operaciones de continuación con alta probabilidad, mediante una combinación de estructura de tendencia diaria, comportamiento de velas intradía y detección precisa de pivotes.
Este Asesor Experto analiza el mercado a través de múltiples temporalidades opcionales (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) y selecciona automáticamente solo las oportunidades válidas cuando el mercado cumple estrictas condiciones de tendencia y estructura de precio. TrendScope no fuerza operaciones — espera configuraciones claras y de alta calidad basadas en lógica sólida de acción del precio.
Características Principales
✔ Filtro Multitemporal de Operaciones
Activa únicamente las temporalidades que deseas que el EA analice.
TrendScope no utiliza indicadores rezagados — las entradas se basan exclusivamente en estructura del precio, polaridad de velas y verificación multizona de la tendencia diaria.
✔ Validación de Tendencia Diaria
Cada nuevo día de trading, el EA recalcula:
-
Zonas bajas diarias de dos niveles (Z1 y Z2)
-
Zonas altas diarias de dos niveles (Z1 y Z2)
-
Mínimos de pico y máximos de suelo
-
Confirmaciones de tendencia de 25 y 50 velas
-
Sesgo del mercado: Alcista / Bajista / Neutral
El EA solo opera cuando todos los filtros de tendencia diaria coinciden.
✔ Gestión Inteligente del Riesgo y Tamaño de Posición
Elige tu perfil de riesgo:
-
Conservative – tamaño de posición mínimo
-
Normal – riesgo equilibrado
-
Aggressive – mayor escala de lotes
El tamaño del lote se ajusta automáticamente según el balance de la cuenta y los límites del símbolo.
✔ Lógica de Entrada Validada por Pivotes
TrendScope solo entra cuando se cumplen condiciones muy específicas:
-
La dirección de la vela coincide con el sesgo diario
-
El precio retrocede hacia un área estructural
-
Un pivote se confirma en el índice de vela 2 (para precisión)
-
TP/SL se establecen usando los extremos estructurales más cercanos
Este enfoque produce operaciones lógicas y técnicamente sólidas.
✔ Controles de Seguridad de Margen
El EA revisa:
-
Margen libre
-
Margen usado
-
Margen estimado requerido para nuevas posiciones
La operación solo se permite si la cuenta permanece dentro de límites seguros de riesgo.
✔ Visualización del Sesgo en el Gráfico
TrendScope muestra en pantalla:
-
BULLISH (ALCISTA)
-
BEARISH (BAJISTA)
-
NEUTRAL (NEUTRAL)
Permitiendo al trader comprender rápidamente la interpretación del EA sobre la tendencia general del mercado.
✔ Notificaciones Móviles
Cada configuración de operación incluye una notificación detallada enviada directamente a la aplicación móvil de MetaTrader.
⚠ CRÍTICO: PRUEBA VARIAS TEMPORALIDADES ANTES DE OPERAR EN VIVO
TrendScope EA está basado en estructuras sensibles al marco temporal, lo que significa que cada temporalidad generará señales, frecuencia y rendimiento diferentes según:
-
Volatilidad del instrumento
-
Comportamiento del spread
-
Sesiones de mercado
-
Régimen del mercado (tendencia vs. rango)
No existe una temporalidad “universalmente mejor”, ya que cada mercado reacciona de forma distinta.
Antes de operar en real, se recomienda:
-
Realizar backtests individuales en cada temporalidad
-
Identificar cuáles funcionan mejor para tu símbolo y tu broker
-
Activar solo las temporalidades con resultados históricos estables
-
Probar en demo para confirmar el comportamiento
Tu rentabilidad con TrendScope EA depende en gran medida de elegir la combinación correcta de temporalidades para tu instrumento.
Mejores Prácticas
-
Probar al menos 3–6 meses de datos históricos por temporalidad
-
Usar modelado realista de spread y comisión
-
Activar solo temporalidades con buena estabilidad en ganancia/pérdida
-
Comenzar en modo Conservative si los requisitos de margen del broker varían
¿Para Quién es TrendScope EA?
-
Traders que prefieren lógica basada en acción del precio
-
Traders que quieren un sistema que espere configuraciones claras
-
Traders que buscan confirmación multitemporal
-
Traders que prefieren baja frecuencia pero alta precisión
-
Traders que entienden la importancia del backtesting y la optimización