TrendScope EA – Alignement de Tendances Multi-Unités & Trading de Précision sur Points Pivot

TrendScope EA est un système de trading automatisé avancé, basé sur plusieurs unités de temps, conçu pour identifier les retournements de marché à forte probabilité ainsi que les configurations de continuation. Il combine l’analyse de la structure de tendance quotidienne, le comportement des bougies intrajournalières et la détection précise des points pivot.

Cet Expert Advisor analyse le marché à travers plusieurs unités de temps optionnelles (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) et sélectionne automatiquement les opportunités valides uniquement lorsque le marché respecte des conditions strictes de tendance et de structure de prix. TrendScope ne force jamais l’entrée en position—il attend des configurations propres et de haute qualité, basées sur une logique robuste d’action des prix.

Fonctionnalités Principales

✔ Filtrage de Trading Multi-Unité de Temps

Activez uniquement les unités de temps que vous souhaitez analyser. TrendScope n’utilise aucun indicateur retardé—ses entrées sont basées exclusivement sur la structure des prix, la polarité des bougies et une vérification multi-zones de la tendance quotidienne.

✔ Validation Quotidienne de la Tendance

À chaque nouvelle journée de trading, l’EA recalculte :

Les zones de creux quotidiennes à deux niveaux (Z1 & Z2)

Les zones de sommets quotidiennes à deux niveaux (Z1 & Z2)

Les plus bas extrêmes (peak lows) et les plus hauts extrêmes (floor highs)

Les confirmations de tendance sur 25 et 50 barres

Un biais de marché : haussier / baissier / neutre

L’EA ne prendra une position que si tous les filtres de tendance sont alignés.

✔ Gestion Intelligente du Risque et Taille Dynamique des Positions

Choisissez votre niveau de risque :

Conservateur – plus petite taille

Normal – risque équilibré

Agressif – augmentation du lot

La taille du lot est ajustée automatiquement selon le solde du compte et les limites du symbole.

✔ Entrées Basées sur des Points Pivot Validés

TrendScope entre en position uniquement lorsque des structures très spécifiques se forment :

La direction de la bougie correspond au biais quotidien

Le prix effectue un repli dans une zone structurelle

Un pivot se confirme sur la bougie d’indice 2

Le TP/SL est défini selon les extrêmes structurels les plus proches

Cette approche produit des transactions cohérentes, logiques et techniquement solides.

✔ Contrôles de Sécurité sur la Marge

L’EA vérifie :

La marge libre

La marge utilisée

La marge requise estimée

Une position n’est ouverte que si le compte reste dans des limites de risque acceptables.

✔ Affichage Visuel du Biais sur le Graphique

TrendScope affiche clairement :

BULLISH (Haussier)

BEARISH (Baissier)

NEUTRAL (Neutre)

✔ Notifications Mobiles

Chaque configuration de trading est envoyée avec un message détaillé sur l’application mobile MetaTrader.

⚠ CRUCIAL : TESTEZ PLUSIEURS UNITÉS DE TEMPS AVANT DE TRADER EN RÉEL

TrendScope EA repose sur la structure propre à chaque unité de temps. Cela signifie que chaque timeframe produira :

Des signaux différents

Une fréquence différente

Des résultats différents

selon :

La volatilité du symbole

Le comportement du spread

Les horaires de session

Le régime de marché (tendance / range)

Il n’existe pas de meilleure unité de temps universelle.

Avant de trader en réel, il est fortement recommandé de :

Backtester chaque unité de temps séparément. Identifier celles qui performent le mieux pour votre symbole et votre broker. Activer uniquement les meilleures unités testées. Faire un test en démo pour confirmer le comportement.

Vos résultats avec TrendScope EA dépendent directement du choix des bonnes unités de temps.

Bonnes Pratiques

Backtestez au moins 3 à 6 mois de données.

Utilisez un modèle de spread/commission réaliste.

Activez seulement les unités stables et régulières.

Commencez en mode Conservateur si la marge varie selon le broker.

Pour Qui est TrendScope EA ?