TrendScope EA

TrendScope EA – マルチタイムフレームのトレンド整合性 & ピボット精密トレード

TrendScope EA は、高度なマルチタイムフレーム自動売買システムで、日足トレンド構造、日中ローソク足の動き、そして精密なピボット検出を組み合わせることで、確度の高いトレンド転換やトレンド継続の取引機会を特定するよう設計されています。

このエキスパートアドバイザーは、複数のオプションタイムフレーム（M15、M20、M30、H1、H2、H3、H4）で市場を分析し、厳密なトレンド条件と価格構造条件に市場が一致した場合にのみ、有効なエントリーを自動で選択します。TrendScope は無理にトレードしません。堅牢なプライスアクションロジックに基づき、きれいで質の高いセットアップが出現するまで待ちます。

主な特徴

マルチタイムフレーム取引フィルタリング

EA に分析させたいタイムフレームのみを有効化できます。TrendScope は遅行指標を使用せず、価格構造、ローソク足の方向性、複数ゾーンの日足トレンド検証のみを基にエントリーします。

日足トレンドの検証

毎日新しい取引日になると、EA は以下を再計算します：

  • 2 段階のデイリー安値ゾーン（Z1 & Z2）

  • 2 段階のデイリー高値ゾーン（Z1 & Z2）

  • 主要安値と主要高値

  • 25 本足および 50 本足によるトレンド確認

  • 強気 / 弱気 / 中立 の市場バイアス

日足の全トレンドフィルターが一致した場合にのみ、EA は取引を行います。

リスクに基づくスマートなロット調整

デフォルトのリスクプロファイルを選択できます：

  • Conservative（低リスク） – 最小ロット

  • Normal（標準リスク） – バランス型

  • Aggressive（高リスク） – 拡張ロットスケーリング

ロットサイズは、口座残高や銘柄の制限に基づいて自動調整されます。

ピボット検証されたエントリーロジック

TrendScope は、特定のプライスアクション構造が形成されたときにのみエントリーします：

  • ローソク足の方向が日足バイアスと一致している

  • 価格が構造的エリアにプルバックしている

  • ピボットがバーインデックス 2 で確定（高精度）

  • TP/SL は最も近い構造的極値に設定

このアプローチにより、論理的かつ技術的に一貫したトレードが生成されます。

組み込みのマージン安全管理

EA は以下をチェックします：

  • 使用可能証拠金

  • 使用中証拠金

  • 新規ポジションに必要な推定証拠金

口座が安全なリスク範囲内に留まる場合にのみ、取引が許可されます。

チャート上のバイアス表示

TrendScope は視覚的に以下を表示します：

  • BULLISH（強気）

  • BEARISH（弱気）

  • NEUTRAL（中立）

これにより、EA が市場全体のトレンドをどのように判断しているかを即座に把握できます。

モバイル通知

すべての取引セットアップは、MetaTrader モバイルアプリに詳細な通知として送信されます。

重要：実運用前に複数タイムフレームを必ずテストしてください

TrendScope EA は、タイムフレームに強く依存する構造のため、各タイムフレームは以下の要因により異なるシグナル頻度とパフォーマンスを示します：

  • 銘柄のボラティリティ

  • スプレッドの特性

  • セッション時間

  • 市場環境（トレンド相場かレンジ相場か）

すべての市場が異なる反応をするため、「最適な」タイムフレームは存在しません。

実運用前に推奨される手順：

  1. 各タイムフレームで個別にバックテストを実行

  2. 銘柄とブローカーに最適なタイムフレームを特定

  3. 安定した履歴結果を持つタイムフレームのみ有効化

  4. デモ口座でフォワードテストして挙動を確認

TrendScope EA の収益性は、あなたの取引銘柄に適したタイムフレーム選択に大きく依存します。

ベストプラクティス

  • タイムフレームごとに 3〜6 ヶ月以上の履歴データでテスト

  • 現実的なスプレッド／手数料モデルを使用

  • 安定した勝率/負率比率を持つタイムフレームのみ有効化

  • ブローカーの証拠金条件が変動する場合は Conservative モードから開始

TrendScope EA は以下のトレーダーに最適です

  • プライスアクションを重視するトレーダー

  • 明確でクリーンなセットアップを待つシステムを求める人

  • マルチタイムフレーム確認を求める人

  • 低頻度でも高精度トレードを好む人

  • バックテストや最適化の重要性を理解しているトレーダー


