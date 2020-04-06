TrendScope EA
- Experts
- David A Abercrombie
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
TrendScope EA – Alinhamento de Tendência em Múltiplos Timeframes & Trading com Precisão de Pivôs
TrendScope EA é um avançado sistema automatizado de trading multitemporal, desenvolvido para identificar reversões de mercado e operações de continuação de alta probabilidade, combinando estrutura de tendência diária, comportamento de velas intradiárias e detecção precisa de pivôs.
Este Expert Advisor analisa o mercado em múltiplos timeframes opcionais (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) e seleciona automaticamente apenas oportunidades válidas quando o mercado está alinhado com condições rigorosas de tendência e estrutura de preço. TrendScope não força operações — ele espera por setups limpos e de alta qualidade, baseados em lógica sólida de price action.
Principais Recursos
✔ Filtro de Operações Multitemporal
Ative apenas os timeframes que você deseja que o EA analise.
TrendScope não usa indicadores atrasados — suas entradas são baseadas exclusivamente na estrutura do preço, polaridade das velas e confirmação multizona da tendência diária.
✔ Validação da Tendência Diária
A cada novo dia de negociação, o EA recalcula:
-
As zonas baixas diárias de dois níveis (Z1 & Z2)
-
As zonas altas diárias de dois níveis (Z1 & Z2)
-
Fundos importantes e topos estruturais
-
Confirmações de tendência de 25 e 50 velas
-
Viés do mercado: Altista / Baixista / Neutro
O EA só opera quando todos os filtros de tendência diária estão alinhados.
✔ Dimensionamento Inteligente de Posição com Base no Risco
Escolha seu perfil de risco:
-
Conservative – menor tamanho de lote
-
Normal – risco equilibrado
-
Aggressive – escala aumentada de lotes
O tamanho do lote é ajustado automaticamente com base no saldo da conta e nos limites do ativo.
✔ Lógica de Entrada Validada por Pivôs
TrendScope só entra em uma operação quando estruturas específicas de price action estão presentes:
-
A direção da vela está alinhada com o viés diário
-
O preço recua para uma área estrutural
-
Um pivô se confirma no candle de índice 2 (para precisão)
-
TP/SL são definidos usando os extremos estruturais mais próximos
Esse método gera operações lógicas e tecnicamente consistentes.
✔ Controles Internos de Segurança de Margem
O EA verifica:
-
Margem livre
-
Margem utilizada
-
Margem estimada necessária para novas posições
A operação só é permitida se a conta permanecer dentro dos limites seguros de risco.
✔ Exibição Visual do Viés no Gráfico
TrendScope exibe na tela:
-
BULLISH (ALTISTA)
-
BEARISH (BAIXISTA)
-
NEUTRAL (NEUTRO)
Isso ajuda o trader a entender rapidamente como o EA interpreta a tendência geral do mercado.
✔ Notificações para Celular
Cada setup de operação inclui uma notificação detalhada enviada diretamente para o aplicativo móvel MetaTrader.
⚠ CRÍTICO: TESTE MÚLTIPLOS TIMEFRAMES ANTES DE OPERAR NA CONTA REAL
TrendScope EA é baseado em estruturas sensíveis ao timeframe, o que significa que cada timeframe produzirá sinais, frequência e desempenho diferentes dependendo de:
-
Volatilidade do ativo
-
Comportamento do spread
-
Horários de sessão
-
Regime de mercado (tendência vs. consolidação)
Não existe um timeframe “melhor” universal, pois cada mercado reage de forma distinta.
Antes de operar na conta real, recomenda-se:
-
Executar backtests individualmente em cada timeframe
-
Identificar quais timeframes funcionam melhor para o seu ativo e corretora
-
Ativar apenas os timeframes que mostram estabilidade histórica
-
Testar em conta demo para confirmar o comportamento
Sua lucratividade com o TrendScope EA depende fortemente da escolha correta da combinação de timeframes para o seu instrumento.
Boas Práticas
-
Teste pelo menos 3–6 meses de histórico por timeframe
-
Use modelagem realista de spread e comissão
-
Ative apenas timeframes com estabilidade de ganho/perda
-
Comece no modo Conservative caso as exigências de margem da corretora variem
Para Quem é o TrendScope EA?
-
Traders que preferem lógica baseada em price action
-
Traders que desejam um sistema que espera setups limpos
-
Traders que buscam confirmação multitemporal
-
Traders que preferem baixa frequência, porém alta precisão
-
Traders que entendem a importância de backtesting e otimização