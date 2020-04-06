TrendScope EA

TrendScope EA – Alinhamento de Tendência em Múltiplos Timeframes & Trading com Precisão de Pivôs

TrendScope EA é um avançado sistema automatizado de trading multitemporal, desenvolvido para identificar reversões de mercado e operações de continuação de alta probabilidade, combinando estrutura de tendência diária, comportamento de velas intradiárias e detecção precisa de pivôs.

Este Expert Advisor analisa o mercado em múltiplos timeframes opcionais (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) e seleciona automaticamente apenas oportunidades válidas quando o mercado está alinhado com condições rigorosas de tendência e estrutura de preço. TrendScope não força operações — ele espera por setups limpos e de alta qualidade, baseados em lógica sólida de price action.

Principais Recursos

✔ Filtro de Operações Multitemporal

Ative apenas os timeframes que você deseja que o EA analise.
TrendScope não usa indicadores atrasados — suas entradas são baseadas exclusivamente na estrutura do preço, polaridade das velas e confirmação multizona da tendência diária.

✔ Validação da Tendência Diária

A cada novo dia de negociação, o EA recalcula:

  • As zonas baixas diárias de dois níveis (Z1 & Z2)

  • As zonas altas diárias de dois níveis (Z1 & Z2)

  • Fundos importantes e topos estruturais

  • Confirmações de tendência de 25 e 50 velas

  • Viés do mercado: Altista / Baixista / Neutro

O EA só opera quando todos os filtros de tendência diária estão alinhados.

✔ Dimensionamento Inteligente de Posição com Base no Risco

Escolha seu perfil de risco:

  • Conservative – menor tamanho de lote

  • Normal – risco equilibrado

  • Aggressive – escala aumentada de lotes

O tamanho do lote é ajustado automaticamente com base no saldo da conta e nos limites do ativo.

✔ Lógica de Entrada Validada por Pivôs

TrendScope só entra em uma operação quando estruturas específicas de price action estão presentes:

  • A direção da vela está alinhada com o viés diário

  • O preço recua para uma área estrutural

  • Um pivô se confirma no candle de índice 2 (para precisão)

  • TP/SL são definidos usando os extremos estruturais mais próximos

Esse método gera operações lógicas e tecnicamente consistentes.

✔ Controles Internos de Segurança de Margem

O EA verifica:

  • Margem livre

  • Margem utilizada

  • Margem estimada necessária para novas posições

A operação só é permitida se a conta permanecer dentro dos limites seguros de risco.

✔ Exibição Visual do Viés no Gráfico

TrendScope exibe na tela:

  • BULLISH (ALTISTA)

  • BEARISH (BAIXISTA)

  • NEUTRAL (NEUTRO)

Isso ajuda o trader a entender rapidamente como o EA interpreta a tendência geral do mercado.

✔ Notificações para Celular

Cada setup de operação inclui uma notificação detalhada enviada diretamente para o aplicativo móvel MetaTrader.

CRÍTICO: TESTE MÚLTIPLOS TIMEFRAMES ANTES DE OPERAR NA CONTA REAL

TrendScope EA é baseado em estruturas sensíveis ao timeframe, o que significa que cada timeframe produzirá sinais, frequência e desempenho diferentes dependendo de:

  • Volatilidade do ativo

  • Comportamento do spread

  • Horários de sessão

  • Regime de mercado (tendência vs. consolidação)

Não existe um timeframe “melhor” universal, pois cada mercado reage de forma distinta.

Antes de operar na conta real, recomenda-se:

  • Executar backtests individualmente em cada timeframe

  • Identificar quais timeframes funcionam melhor para o seu ativo e corretora

  • Ativar apenas os timeframes que mostram estabilidade histórica

  • Testar em conta demo para confirmar o comportamento

Sua lucratividade com o TrendScope EA depende fortemente da escolha correta da combinação de timeframes para o seu instrumento.

Boas Práticas

  • Teste pelo menos 3–6 meses de histórico por timeframe

  • Use modelagem realista de spread e comissão

  • Ative apenas timeframes com estabilidade de ganho/perda

  • Comece no modo Conservative caso as exigências de margem da corretora variem

Para Quem é o TrendScope EA?

  • Traders que preferem lógica baseada em price action

  • Traders que desejam um sistema que espera setups limpos

  • Traders que buscam confirmação multitemporal

  • Traders que preferem baixa frequência, porém alta precisão

  • Traders que entendem a importância de backtesting e otimização


