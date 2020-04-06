TrendScope EA – Alinhamento de Tendência em Múltiplos Timeframes & Trading com Precisão de Pivôs

TrendScope EA é um avançado sistema automatizado de trading multitemporal, desenvolvido para identificar reversões de mercado e operações de continuação de alta probabilidade, combinando estrutura de tendência diária, comportamento de velas intradiárias e detecção precisa de pivôs.

Este Expert Advisor analisa o mercado em múltiplos timeframes opcionais (M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4) e seleciona automaticamente apenas oportunidades válidas quando o mercado está alinhado com condições rigorosas de tendência e estrutura de preço. TrendScope não força operações — ele espera por setups limpos e de alta qualidade, baseados em lógica sólida de price action.

Principais Recursos

✔ Filtro de Operações Multitemporal

Ative apenas os timeframes que você deseja que o EA analise.

TrendScope não usa indicadores atrasados — suas entradas são baseadas exclusivamente na estrutura do preço, polaridade das velas e confirmação multizona da tendência diária.

✔ Validação da Tendência Diária

A cada novo dia de negociação, o EA recalcula:

As zonas baixas diárias de dois níveis (Z1 & Z2)

As zonas altas diárias de dois níveis (Z1 & Z2)

Fundos importantes e topos estruturais

Confirmações de tendência de 25 e 50 velas

Viés do mercado: Altista / Baixista / Neutro

O EA só opera quando todos os filtros de tendência diária estão alinhados.

✔ Dimensionamento Inteligente de Posição com Base no Risco

Escolha seu perfil de risco:

Conservative – menor tamanho de lote

Normal – risco equilibrado

Aggressive – escala aumentada de lotes

O tamanho do lote é ajustado automaticamente com base no saldo da conta e nos limites do ativo.

✔ Lógica de Entrada Validada por Pivôs

TrendScope só entra em uma operação quando estruturas específicas de price action estão presentes:

A direção da vela está alinhada com o viés diário

O preço recua para uma área estrutural

Um pivô se confirma no candle de índice 2 (para precisão)

TP/SL são definidos usando os extremos estruturais mais próximos

Esse método gera operações lógicas e tecnicamente consistentes.

✔ Controles Internos de Segurança de Margem

O EA verifica:

Margem livre

Margem utilizada

Margem estimada necessária para novas posições

A operação só é permitida se a conta permanecer dentro dos limites seguros de risco.

✔ Exibição Visual do Viés no Gráfico

TrendScope exibe na tela:

BULLISH (ALTISTA)

BEARISH (BAIXISTA)

NEUTRAL (NEUTRO)

Isso ajuda o trader a entender rapidamente como o EA interpreta a tendência geral do mercado.

✔ Notificações para Celular

Cada setup de operação inclui uma notificação detalhada enviada diretamente para o aplicativo móvel MetaTrader.

⚠ CRÍTICO: TESTE MÚLTIPLOS TIMEFRAMES ANTES DE OPERAR NA CONTA REAL

TrendScope EA é baseado em estruturas sensíveis ao timeframe, o que significa que cada timeframe produzirá sinais, frequência e desempenho diferentes dependendo de:

Volatilidade do ativo

Comportamento do spread

Horários de sessão

Regime de mercado (tendência vs. consolidação)

Não existe um timeframe “melhor” universal, pois cada mercado reage de forma distinta.

Antes de operar na conta real, recomenda-se:

Executar backtests individualmente em cada timeframe

Identificar quais timeframes funcionam melhor para o seu ativo e corretora

Ativar apenas os timeframes que mostram estabilidade histórica

Testar em conta demo para confirmar o comportamento

Sua lucratividade com o TrendScope EA depende fortemente da escolha correta da combinação de timeframes para o seu instrumento.

Boas Práticas

Teste pelo menos 3–6 meses de histórico por timeframe

Use modelagem realista de spread e comissão

Ative apenas timeframes com estabilidade de ganho/perda

Comece no modo Conservative caso as exigências de margem da corretora variem

Para Quem é o TrendScope EA?