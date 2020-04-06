Neon Trade EA MT4
- Experts
- Evgeniy Ilin
- 버전: 8.7
- 업데이트됨: 6 12월 2025
- 활성화: 5
Neon Trade — 최첨단 트레이딩 솔루션으로 재정적 자유와 최고 수준의 거래를 실현하세요
저는 모든 트레이더의 목표와 과제에 관계없이 그들의 요구를 충족시킬 수 있는 독보적인 거래 솔루션을 만들고자 했습니다. 핵심 아이디어는 머신러닝과 고급 거래 기법을 결합하여 시너지 효과를 극대화하는 것이었습니다. 이 시스템은 1~2개월 만에 소액 자금을 빠르게 성장시키는 데도 적합하며, 수년에 걸친 장기 투자에도 완벽하게 대응할 수 있습니다.
제품에 대해 더 자세히 알아보실 수 있는 링크
다음과 같은 경우:
Neon Trade 활용 방식
- 300달러 이상의 소액 자금을 공격적인 기법으로 빠르게 키우기 (높은 리스크를 정당하고 필요하다고 여기며 리스크를 감수하는 분들께 적합)
- 자금의 안전성과 장기적인 안정성을 최우선시하는 진지하고 경험이 풍부한 투자자를 위한 장기 거래
- 프롭펌(FTMO, Darwinex 등) 챌린지 통과 지원. 귀하의 요구에 맞게 전략을 설정해 드리고, 리스크를 최소화하며 자금 확보를 최대한 빠르게 달성하는 방법을 안내해 드립니다.
주요 장점
|다양한 활용성
|모든 거래 목표에 적합하며, 각각의 구체적인 과제를 해결하기 위한 다수의 보조 거래 기법을 내장하고 있습니다.
|다중 통화 지원
|시스템은 거래하는 상품에 구애받지 않는 독특한 도구로 설계되었습니다.
|동적 적응력
|내 원격 서버를 통해 지속적으로 설정을 업데이트하여 시장 상황의 변화에 즉각적으로 대응합니다.
|클라우드 기반 연산
|계산의 일부만 귀하의 장치에서 처리되며, 대부분의 작업은 고성능 서버에서 실행됩니다.
|편의성
|원하는 차트 단 하나에만 설치하면 됩니다.
|신뢰성
|터미널 재시작이나 기타 예기치 못한 상황에서도 로봇은 자동으로 포지션을 복구하고 거래를 계속합니다. 바(bar) 기반으로 작동하므로, 장비의 일시적 연결 끊김이 거래에 치명적인 영향을 주지 않습니다.
|리스크 관리
|리스크는 통화쌍에 자동으로 분산됩니다. 시스템은 목표 수익률을 유지하면서 실시간으로 리스크를 재조정합니다.
|드로다운 최소화
|헤징을 통해 다양한 통화쌍과 시간 프레임에서 거래함으로써 드로다운을 효과적으로 줄입니다.
|지연 저항성
|로봇은 새 바(bar)가 생성될 때 거래를 실행하므로, 데모 계좌와 실계좌 모두에서 동일한 효율로 작동합니다.
|확장성 및 확장 용이성
|고유한 클라이언트-서버 아키텍처 덕분에 머신러닝 성능을 지속적으로 확장할 수 있으며, 거의 모든 거래 상품을 타의 추종을 불허하는 품질로 거래할 수 있습니다.
|유연성
|통화쌍, 운영 모드, 거래 방향(long/short) 등 광범위한 설정이 가능합니다.
권장 사항
- 권장 초기 자금: 300달러 이상 (자금이 많을수록 효과적이지만 필수 조건은 아님)
- 계좌 유형: 헤징 계좌 (다중 통화 및 여러 시간 프레임에서 동시 거래가 필요함)
- 권장 브로커: RoboForex 또는 IC Markets 등 신뢰할 수 있는 브로커 (스왑과 스프레드가 낮은 브로커 선택 권장)
- 시작 전 준비: 반드시 저에게 개인 메시지를 보내 주세요. 귀하의 목표에 맞춰 최적의 설정을 도와드리고 최상의 결과를 달성할 수 있도록 지원해 드리겠습니다.
어떻게 작동하는지 — 쉽게 설명하자면
기둥 1: 원격 서버에서의 계산 처리
모든 트레이딩 로봇의 핵심 과제는 향후 가격 움직임을 예측하는 것입니다. 거래 수익성은 바로 이러한 예측의 정확도에 직접적으로 좌우됩니다. 머신러닝을 사용하는 대부분의 로봇은 구식 방식으로 작동합니다. 즉, 거래와 데이터 처리가 동시에 VPS에서 이루어집니다. 이는 두 가지 문제를 야기합니다:
- 머신러닝의 성능을 제한합니다.
- VPS 부하로 인해 거래 품질이 저하됩니다.
저의 접근법은 다릅니다:
- 모든 계산 처리는 별도의 고성능 서버에서 이루어집니다.
- MetaTrader는 계산이 아닌 거래만 담당합니다. 이것이 바로 MetaTrader가 본래 설계된 목적입니다.
로봇은 주기적으로 서버에서 최신 최적화 데이터를 다운로드하여 설정을 실시간으로 업데이트합니다. 이 방식은 두 가지 핵심적인 장점을 제공합니다:
- 계산 능력이 지속적으로 향상되어 로봇의 거래 정확도가 점점 더 높아집니다.
- 다른 로봇들이 기술적 한계로 인해 불가능한, 본격적인 다중 통화 동시 학습이 가능합니다.
기둥 2: 분산 투자(Diversification)
분산 투자는 거래의 안정성을 높이는 데 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 이를 통해 다음이 가능해집니다:
- 수익 곡선을 매끄럽게 만듭니다.
- 드로다운(Drawdown)을 줄입니다.
- 거래 빈도를 안전하게 높일 수 있습니다.
대부분의 로봇은 하나 또는 사전 정의된 소수의 통화쌍만 거래합니다. 이러한 ‘분산’은 최소한에 그치며 거의 효과가 없습니다. 제 로봇은 이 문제를 간단히 해결합니다:
- 모든 통화쌍을 동시에 거래하여 분산 효과를 극대화합니다.
- 각 통화쌍이 균형 있게 기여하도록 거래 규모를 자동으로 배분합니다.
이렇게 하면 모든 리스크가 단일 종목에 집중되는 상황을 완전히 방지할 수 있습니다. 이 배분 시스템은 완전히 자동으로 작동합니다.
기둥 3: 포트폴리오 기반 거래 및 추가 모드
다수의 통화쌍과 시간 프레임에 걸쳐 거래 규모를 분산하면 ‘포트폴리오 효과’를 활용할 수 있습니다. 이는 전략의 ‘미세 조정’과 같은 개념입니다. 구체적으로 다음을 의미합니다:
- 거래 상품 내 통화 구성에 따라 헤징 효과를 강화할 수 있습니다.
- 특정 통화의 영향을 강조하거나 반대로 상쇄할 수 있습니다.
- 추가 거래 모드를 활성화할 수 있습니다.
이러한 모드에는 다음이 포함됩니다:
- 마틴게일(Martingale).
- 평균포지션(Averaging).
- 장기 포지션 보유.
- 플러스 스왑(Swap)을 활용한 거래.
- 고급 필터.
다수의 통화쌍을 동시에 거래할 경우, 이러한 전략이 훨씬 더 안전해집니다. 리스크가 전체 포트폴리오에 고르게 분산되기 때문입니다. 모든 추가 모드는 제공되는 문서에 자세히 설명되어 있습니다. 해당 문서 링크는 본문 시작 부분에서 확인하실 수 있습니다.