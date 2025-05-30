SmartChoise MT4 EA – Торговая система на основе нейросети для XAU/USD (золото) на таймфрейме M15

Руководство пользователя: доступно по ссылке на странице моего профиля.

На данный момент оно совпадает с версией для MT5 — некоторые опции удалены в версии для MT4, но все актуальные настройки объяснены там. Отдельное руководство для MT4 будет выпущено в будущем.

SmartChoise MT4 разработан для долгосрочного, контролируемого роста, основанного на движке нейросети, который адаптируется к изменяющимся рыночным условиям.

Цель — обеспечивать умные входы, контролируемую экспозицию и плавное восстановление после просадок, без использования мартингейла.

Этот эксперт предназначен для трейдеров, которые ценят стабильность, прозрачность и гибкость в настройке рисков под свой комфорт.

Основные технологии

Решения на базе нейросети: постоянный анализ рыночных данных для адаптации торгового поведения.

Без мартингейла: акцент на устойчивый рост без наращивания риска.

Динамический размер лота: основан на капитале, волатильности, силе тренда и рыночных условиях.

Ключевые функции

Множественные уровни риска: Низкий, Средний, Высокий, Экстремальный

Торговые стили: Консервативный (меньше сделок), Агрессивный (больше сделок)

Только трендовая стратегия: улучшена и оптимизирована для надежности

Продвинутая система восстановления: умное управление просадками

Виртуальный тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп (скрыты от брокера)

Поддержка/сопротивление и распознавание свечей (по желанию)

Фильтр новостей: приостанавливает торговлю перед/после важных событий

Встроенные кнопки панели для ручных входов и восстановления

Важные замечания

Небольшие счета могут быть не идеальны для стратегий с восстановлением из-за ограниченной просадочной емкости.

Используйте жесткий стоп % и SL для более безопасной торговли на небольших депозитах.

Отключение системы восстановления или использование фиксированного размера лота превращает советник в базового робота с TP/SL.

Установка Take Profit или Trailing Stop отключает внутреннюю логику фиксации прибыли EA. Сделки будут закрываться только при достижении заданного TP или уровня трейлинга.

Тестирование в тестере не отражает результаты в реальном времени из-за адаптивной природы нейросети. Всегда сначала тестируйте на демо-счете.

Рекомендации по использованию

Малые счета Используйте низкий или средний риск. Фокусируйтесь на сохранении капитала и стабильном росте.

Крупные счета / опытные пользователи Можно использовать высокий или экстремальный риск. Подходит для стратегий с более высокой доходностью и широкой допустимой просадкой.



Базовая конфигурация

Уровень риска: Низкий (1), Средний (2), Высокий (3), Экстремальный (4)

Торговый стиль: Консервативный (C) (меньше сделок, меньший риск) или Агрессивный (A) (больше сделок, больший риск)

Жесткий стоп %: Лимит дневных потерь (например, 20 = максимум 20% просадки от капитала)

Максимальный спред: Контролирует входы во время волатильных периодов

Виртуальный (скрытый) трейлинг-стоп-лосс: уровни SL управляются только внутри EA для лучшей защиты и исключения внешних помех.

Фильтр новостей Приостанавливает входы перед/после новостей с высокой важностью (низкая, средняя, высокая) Настраиваемое время приостановки перед/после новостей Важно: для работы фильтра новостей необходимо включить WebRequest



Комментарии к сделкам

Каждая сделка включает комментарий для идентификации использованной стратегии:

NN = Нейросеть

TR = Тренд

R = Восстановление

M = Ручной вход через панель

MR = Ручное восстановление через панель

Пример: SmartChoise_4A_NN означает, что сделка была открыта с:

экстремальным риском (4) — где 1 = низкий, 2 = средний, 3 = высокий, 4 = экстремальный

агрессивным стилем (A) — где C = консервативный, A = агрессивный

стратегией нейросети (NN) — где NN = нейросеть, TR = тренд

Перед началом торговли на реальном счете

Всегда сначала тестируйте советник на демо-счете. Это поможет вам понять, как он работает при выбранных настройках / брокере, и убедиться, что ваш риск соответствует вашим ожиданиям.

Для диверсификации риска можно запускать несколько графиков с разными Magic Numbers.

Чтобы сделать использование более безопасным и простым, я удалил большинство опций, которые увеличивают размер лота, так как некоторые пользователи брали на себя слишком большой риск, не полностью понимая последствия.

Некоторые стратегии также были слишком рискованными, поэтому я улучшил нейросеть и оставил только доработанную версию трендовой стратегии, которая показала более стабильные и надежные результаты.

Большинство доступных настроек аналогичны версии для MT5, поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием на реальном счете.

Важно: Единственное основное отличие — если вы установите Take Profit или Trailing Stop, внутренняя логика фиксации прибыли EA будет отключена. Это значит, что сделки будут закрываться только при достижении уровня TP или трейлинга.



