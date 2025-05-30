SmartChoise MT4
- Эксперты
- Gabriel Costin Floricel
- Версия: 1.0
- Активации: 20
SmartChoise MT4 EA – Торговая система на основе нейросети для XAU/USD (золото) на таймфрейме M15
Руководство пользователя: доступно по ссылке на странице моего профиля.
На данный момент оно совпадает с версией для MT5 — некоторые опции удалены в версии для MT4, но все актуальные настройки объяснены там. Отдельное руководство для MT4 будет выпущено в будущем.
SmartChoise MT4 разработан для долгосрочного, контролируемого роста, основанного на движке нейросети, который адаптируется к изменяющимся рыночным условиям.
Цель — обеспечивать умные входы, контролируемую экспозицию и плавное восстановление после просадок, без использования мартингейла.
Этот эксперт предназначен для трейдеров, которые ценят стабильность, прозрачность и гибкость в настройке рисков под свой комфорт.
Основные технологии
-
Решения на базе нейросети: постоянный анализ рыночных данных для адаптации торгового поведения.
-
Без мартингейла: акцент на устойчивый рост без наращивания риска.
-
Динамический размер лота: основан на капитале, волатильности, силе тренда и рыночных условиях.
Ключевые функции
-
Множественные уровни риска: Низкий, Средний, Высокий, Экстремальный
-
Торговые стили: Консервативный (меньше сделок), Агрессивный (больше сделок)
-
Только трендовая стратегия: улучшена и оптимизирована для надежности
-
Продвинутая система восстановления: умное управление просадками
-
Виртуальный тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп (скрыты от брокера)
-
Поддержка/сопротивление и распознавание свечей (по желанию)
-
Фильтр новостей: приостанавливает торговлю перед/после важных событий
-
Встроенные кнопки панели для ручных входов и восстановления
Важные замечания
-
Небольшие счета могут быть не идеальны для стратегий с восстановлением из-за ограниченной просадочной емкости.
-
Используйте жесткий стоп % и SL для более безопасной торговли на небольших депозитах.
-
Отключение системы восстановления или использование фиксированного размера лота превращает советник в базового робота с TP/SL.
-
Установка Take Profit или Trailing Stop отключает внутреннюю логику фиксации прибыли EA. Сделки будут закрываться только при достижении заданного TP или уровня трейлинга.
-
Тестирование в тестере не отражает результаты в реальном времени из-за адаптивной природы нейросети. Всегда сначала тестируйте на демо-счете.
Рекомендации по использованию
-
Малые счета
-
Используйте низкий или средний риск.
-
Фокусируйтесь на сохранении капитала и стабильном росте.
-
-
Крупные счета / опытные пользователи
-
Можно использовать высокий или экстремальный риск.
-
Подходит для стратегий с более высокой доходностью и широкой допустимой просадкой.
-
Базовая конфигурация
-
Уровень риска: Низкий (1), Средний (2), Высокий (3), Экстремальный (4)
-
Торговый стиль: Консервативный (C) (меньше сделок, меньший риск) или Агрессивный (A) (больше сделок, больший риск)
-
Жесткий стоп %: Лимит дневных потерь (например, 20 = максимум 20% просадки от капитала)
-
Максимальный спред: Контролирует входы во время волатильных периодов
-
Виртуальный (скрытый) трейлинг-стоп-лосс: уровни SL управляются только внутри EA для лучшей защиты и исключения внешних помех.
-
Фильтр новостей
-
Приостанавливает входы перед/после новостей с высокой важностью (низкая, средняя, высокая)
-
Настраиваемое время приостановки перед/после новостей
-
Важно: для работы фильтра новостей необходимо включить WebRequest
-
Комментарии к сделкам
Каждая сделка включает комментарий для идентификации использованной стратегии:
-
NN = Нейросеть
-
TR = Тренд
-
R = Восстановление
-
M = Ручной вход через панель
-
MR = Ручное восстановление через панель
Пример: SmartChoise_4A_NN означает, что сделка была открыта с:
-
экстремальным риском (4) — где 1 = низкий, 2 = средний, 3 = высокий, 4 = экстремальный
-
агрессивным стилем (A) — где C = консервативный, A = агрессивный
-
стратегией нейросети (NN) — где NN = нейросеть, TR = тренд
Перед началом торговли на реальном счете
-
Всегда сначала тестируйте советник на демо-счете. Это поможет вам понять, как он работает при выбранных настройках / брокере, и убедиться, что ваш риск соответствует вашим ожиданиям.
-
Для диверсификации риска можно запускать несколько графиков с разными Magic Numbers.
-
Чтобы сделать использование более безопасным и простым, я удалил большинство опций, которые увеличивают размер лота, так как некоторые пользователи брали на себя слишком большой риск, не полностью понимая последствия.
-
Некоторые стратегии также были слишком рискованными, поэтому я улучшил нейросеть и оставил только доработанную версию трендовой стратегии, которая показала более стабильные и надежные результаты.
-
Большинство доступных настроек аналогичны версии для MT5, поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием на реальном счете.
Важно: Единственное основное отличие — если вы установите Take Profit или Trailing Stop, внутренняя логика фиксации прибыли EA будет отключена. Это значит, что сделки будут закрываться только при достижении уровня TP или трейлинга.
