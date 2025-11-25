Neon Trade EA MT4
- Experts
- Evgeniy Ilin
- Version: 8.6
- Activations: 10
Neon Trade — une solution de trading ultra-moderne qui vous ouvre la voie vers la liberté financière et le plus haut niveau de performance
J’ai cherché à créer une solution de trading unique, capable de répondre aux besoins de tout trader, quels que soient ses objectifs ou ses contraintes. L’idée centrale a été de combiner l’apprentissage automatique (machine learning) à des techniques avancées de trading, afin d’en tirer le maximum de leur synergie. Ce système convient aussi bien pour faire croître rapidement un petit capital en 1 à 2 mois que pour investir sur le très long terme, pendant plusieurs années.
Liens utiles pour en savoir plus sur le produit
Si vous souhaitez :
Modes d’utilisation de Neon Trade
- Booster un petit capital à partir de 300 $, en utilisant des techniques agressives (pour ceux qui considèrent le risque accru comme justifié, nécessaire, et qui n’ont pas peur de prendre des risques)
- Trader sur le long terme, destiné aux investisseurs sérieux et expérimentés qui placent la sécurité de leur capital et la stabilité de la performance au cœur de leurs priorités.
- Réussir les challenges de firmes propriétaires (FTMO, Darwinex). Je vous aiderai à tout configurer selon vos besoins et à minimiser les risques pour obtenir un financement le plus rapidement possible.
Avantages clés
|Polyvalence
|Adapté à toute stratégie, avec de nombreuses techniques auxiliaires intégrées pour résoudre chaque objectif spécifique.
|Multi-devises
|Le système a été conçu comme un outil universel, indifférent à l’instrument sur lequel il opère.
|Adaptation dynamique
|La mise à jour continue des paramètres via mes serveurs distants garantit une réaction rapide aux conditions changeantes du marché.
|Calcul en cloud
|Seule une faible proportion des calculs s’effectue sur votre appareil ; l’essentiel est traité sur des serveurs puissants.
|Facilité d’utilisation
|Installation sur un seul et unique graphique — celui de votre choix.
|Fiabilité
|Le robot récupère automatiquement ses positions et reprend le trading après un redémarrage du terminal ou tout autre incident. Comme il fonctionne sur la base des bougies, les coupures temporaires n’ont pas d’impact critique sur les opérations.
|Gestion des risques
|Les risques sont répartis automatiquement entre les paires de devises. Le système vise à maintenir un taux de rentabilité cible et recalcule les risques en temps réel.
|Minimisation des drawdowns
|Grâce au hedging, le système réduit les drawdowns en tradant simultanément sur plusieurs paires de devises et timeframes.
|Résistance aux latences
|Le robot exécute les ordres à l’apparition d’une nouvelle bougie, ce qui garantit une efficacité identique sur compte démo et compte réel.
|Évolutivité et extensibilité
|Grâce à son architecture client-serveur unique, la puissance de l’apprentissage automatique peut être constamment renforcée, permettant de trader presque n’importe quel instrument avec une qualité inégalée.
|Flexibilité
|Paramétrage avancé : choix des paires de devises, modes de fonctionnement, directions de trading (long/court).
Recommandations
- Capital recommandé : à partir de 300 $ (plus le capital est élevé, mieux c’est, bien que ce ne soit pas obligatoire)
- Type de compte : hedging (nécessaire en raison du trading simultané sur plusieurs devises et timeframes)
- Brokers recommandés : tout broker de confiance, par exemple RoboForex ou IC Markets (privilégiez ceux avec des swaps et spreads les plus bas)
- Préparation avant lancement : envoyez-moi impérativement un message privé — je vous aiderai à configurer le tout selon vos objectifs pour obtenir les meilleurs résultats.
Fonctionnement — en termes simples
Pilier 1 : Calculs sur des serveurs distants
La mission principale de tout robot de trading est de prédire les mouvements futurs des prix. La rentabilité des opérations dépend directement de la qualité de ces prévisions. La majorité des robots utilisant le machine learning fonctionnent selon un principe obsolète : tous les calculs s’effectuent directement sur le VPS, où trading et traitement des données se déroulent simultanément. Cela crée deux problèmes :
- Cela limite les capacités du machine learning.
- Cela réduit la qualité du trading en raison de la charge sur le VPS.
Mon approche est différente :
- Tous les calculs sont déportés sur des serveurs puissants et dédiés.
- MetaTrader se concentre uniquement sur le trading — et non sur les calculs — car c’est précisément à cela qu’il est destiné.
Le robot télécharge périodiquement de nouvelles optimisations depuis le serveur et met à jour ses paramètres « à la volée ». Cette approche procure deux avantages clés :
- Une puissance de calcul en constante augmentation, ce qui permet au robot de trader avec une qualité toujours supérieure.
- La possibilité d’un apprentissage multidevises complet, impossible pour les autres robots en raison de contraintes techniques.
Pilier 2 : Diversification
La diversification est l’une des méthodes les plus efficaces pour renforcer la stabilité du trading. Elle permet de :
- Lisser la courbe de performance.
- Réduire les drawdowns (pertes maximales).
- Augmenter en toute sécurité la fréquence des transactions.
La plupart des robots ne tradent qu’avec une ou quelques paires de devises prédéfinies. Une telle « diversification » est minimale et produit à peine un effet. Mon robot corrige aisément ce défaut :
- Il trade simultanément toutes les paires de devises, maximisant ainsi l’effet de diversification.
- Il répartit automatiquement le volume des opérations de sorte que chaque paire contribue de manière équilibrée.
Cela élimine tout risque de concentration sur un seul instrument. Le système de répartition fonctionne entièrement de manière automatique.
Pilier 3 : Trading par portefeuille et modes supplémentaires
En répartissant les volumes de trading entre de nombreuses paires de devises et différentes unités de temps, on peut exploiter des effets de portefeuille — une sorte de « réglage fin » de la stratégie. Cela signifie précisément ceci :
- On peut renforcer le hedging en tenant compte de la composition des devises dans les instruments tradés.
- On peut amplifier l’influence de certaines devises ou, au contraire, la compenser.
- On peut activer des modes de trading supplémentaires.
Ces modes incluent notamment :
- Le martingale.
- La moyennation (averaging).
- Le maintien de positions sur le long terme.
- Le trading sur swaps positifs.
- Des filtres avancés.
Lorsqu’on trade simultanément un grand nombre de paires de devises, ces approches deviennent nettement plus sûres, car les risques sont répartis sur l’ensemble du portefeuille. Tous les modes supplémentaires sont décrits dans la documentation fournie. Le lien vers celle-ci se trouve en tout début de document.