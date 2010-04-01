Neon Trade EA MT4

O robô periodicamente carrega novas otimizações do servidor e atualiza as configurações “em tempo real”. Essa abordagem oferece duas vantagens fundamentais:

A principal tarefa de qualquer robô de trading é prever o movimento futuro do preço . A rentabilidade das operações depende diretamente da qualidade dessas previsões. A maioria dos robôs que usam aprendizado de máquina opera com um princípio desatualizado: todos os cálculos ocorrem diretamente no VPS, onde trading e processamento de dados acontecem simultaneamente. Isso gera dois problemas:

Pilar 2: Diversificação

A diversificação é um dos métodos mais eficazes para aumentar a estabilidade do trading. Ela permite:

Equilibrar a curva de lucros.

Reduzir os drawdowns (quedas máximas da conta).

Aumentar com segurança a frequência das operações.

A maioria dos robôs opera com um ou poucos pares de moedas pré-definidos. Essa “diversificação” é mínima e quase não gera efeito prático. Meu robô corrige facilmente esse problema:

Opera todos os pares de moedas simultaneamente, maximizando o efeito da diversificação.

Distribui automaticamente o volume das operações para que cada par contribua de forma equilibrada.

Isso evita situações em que todo o risco está concentrado em um único instrumento. O sistema de distribuição funciona totalmente de forma automática.