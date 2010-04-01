Neon Trade EA MT4
Neon Trade — uma solução de trading ultra-moderna que abre o caminho para a sua liberdade financeira e para o mais alto nível de operação
Procurei criar uma solução comercial única, capaz de atender às necessidades de qualquer trader, independentemente dos seus objetivos ou desafios. A ideia central foi unir o aprendizado de máquina com técnicas avançadas de trading, de forma a extrair o máximo da sua combinação. O sistema é adequado tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto para investimentos de longo prazo, ao longo de vários anos.
Se você deseja:
Modos de utilização do Neon Trade
- Impulsionar um depósito pequeno a partir de 300 dólares, utilizando técnicas agressivas (para quem considera o risco elevado justificado e necessário, e não teme assumir riscos)
- Operar a longo prazo, destinado a investidores sérios e experientes que valorizam a segurança do capital e a estabilidade ao longo de períodos muito prolongados.
- Passar nos desafios de firmas proprietárias (FTMO, Darwinex). Ajudo-o a configurar tudo de acordo com os seus requisitos e explico como minimizar o risco e obter financiamento o mais rapidamente possível.
Vantagens
|Versatilidade
|Adequado para qualquer objetivo e inclui múltiplas técnicas comerciais auxiliares para resolver cada tarefa específica.
|Operação multimoeda
|O sistema foi projetado como uma ferramenta única, indiferente ao instrumento em que opera.
|Adaptação dinâmica
|A atualização contínua das configurações através dos meus servidores remotos garante resposta atempada às condições de mercado em mudança.
|Computação em nuvem
|Apenas uma pequena percentagem dos cálculos é executada no seu dispositivo; o grosso do trabalho ocorre em servidores potentes.
|Facilidade de uso
|Instalação num único gráfico — qualquer um que escolher.
|Fiabilidade
|O robô recupera as suas posições e continua a operar após reinícios do terminal ou outras situações imprevistas. Como opera com base em barras, desconexões breves do equipamento não terão efeito crítico no trading.
|Controlo de risco
|Os riscos são distribuídos automaticamente entre os pares de moedas. O sistema procura manter a percentagem desejada de rentabilidade e recalcula os riscos em tempo real.
|Minimização de drawdowns
|Graças ao hedging, o sistema reduz os drawdowns operando em diferentes pares de moedas e timeframes.
|Resistência a atrasos
|O robô executa operações quando surge uma nova barra, garantindo eficácia igual tanto em contas demo como em contas reais.
|Escalabilidade e extensibilidade
|Graças à sua arquitetura cliente-servidor única, é possível aumentar continuamente a capacidade do aprendizado de máquina e operar praticamente qualquer instrumento com qualidade incomparável.
|Flexibilidade
|Amplas possibilidades de configuração: seleção de pares de moedas, modos de operação e direções de trading (compra/venda).
Recomendações
- Depósito ideal: a partir de 300 USD (quanto maior o depósito, melhor, embora não seja obrigatório)
- Tipo de conta: hedging (devido à operação multimoeda simultânea em diferentes timeframes)
- Corretoras recomendadas: qualquer corretora confiável, por exemplo RoboForex ou IC Markets (escolha aquelas com swaps e spreads mais baixos)
- Preparação antes do lançamento: envie-me obrigatoriamente uma mensagem privada — ajudá-lo-ei a configurar tudo corretamente de acordo com os seus objetivos para obter os melhores resultados.
Como funciona — em termos simples
Pilar 1: Cálculos em servidores remotos
A principal tarefa de qualquer robô de trading é prever o movimento futuro do preço. A rentabilidade das operações depende diretamente da qualidade dessas previsões. A maioria dos robôs que usam aprendizado de máquina opera com um princípio desatualizado: todos os cálculos ocorrem diretamente no VPS, onde trading e processamento de dados acontecem simultaneamente. Isso gera dois problemas:
- Limita as capacidades do aprendizado de máquina.
- Reduz a qualidade do trading devido à carga no VPS.
A minha abordagem é diferente:
- Todos os cálculos são realizados em servidores potentes e dedicados.
- O MetaTrader lida apenas com o trading — não com cálculos — pois foi feito exatamente para isso.
O robô periodicamente carrega novas otimizações do servidor e atualiza as configurações “em tempo real”. Essa abordagem oferece duas vantagens fundamentais:
- Aumento contínuo da capacidade computacional, o que faz com que o robô opere com qualidade cada vez maior.
- Permite um treinamento multimoeda completo, algo que outros robôs não conseguem realizar devido a limitações técnicas.
Pilar 2: Diversificação
A diversificação é um dos métodos mais eficazes para aumentar a estabilidade do trading. Ela permite:
- Equilibrar a curva de lucros.
- Reduzir os drawdowns (quedas máximas da conta).
- Aumentar com segurança a frequência das operações.
A maioria dos robôs opera com um ou poucos pares de moedas pré-definidos. Essa “diversificação” é mínima e quase não gera efeito prático. Meu robô corrige facilmente esse problema:
- Opera todos os pares de moedas simultaneamente, maximizando o efeito da diversificação.
- Distribui automaticamente o volume das operações para que cada par contribua de forma equilibrada.
Isso evita situações em que todo o risco está concentrado em um único instrumento. O sistema de distribuição funciona totalmente de forma automática.
Pilar 3: Trading por portfólio e modos adicionais
Quando distribuímos volumes de trading entre múltiplos pares de moedas e períodos gráficos, surge a possibilidade de aplicar efeitos de portfólio — algo como um “ajuste fino” da estratégia. Isso significa exatamente o seguinte:
- É possível reforçar o hedge, considerando a composição das moedas nos instrumentos negociados.
- É possível intensificar a influência de determinadas moedas ou, inversamente, compensá-la.
- É possível ativar modos de trading adicionais.
Entre esses modos estão:
- Martingale.
- Média móvel (averaging).
- Mantenimento de posições em longo prazo.
- Trading com swaps positivos.
- Filtros avançados.
Ao operar com um grande número de pares de moedas simultaneamente, essas abordagens tornam-se muito mais seguras, pois os riscos são distribuídos por todo o portfólio. Todos os modos adicionais estão descritos na documentação disponível. O link para ela encontra-se no início deste documento.