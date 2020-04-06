Qora

QORA — это полностью автоматизированный Expert Advisor, основанный на концепциях Smart Money — той же методологии, которую используют институциональные трейдеры и хедж-фонды. Вместо запаздывающих индикаторов QORA анализирует Fair Value Gaps, Order Blocks и рыночную структуру для определения сетапов с высокой вероятностью успеха. Встроенная система конфлюенции гарантирует, что сделки исполняются только при совпадении нескольких элементов. Адаптивный движок автоматически подстраивает параметры под текущие рыночные условия, а комплексное управление рисками, включающее фильтр новостей, контроль сессий и защиту на выходные, обеспечивает сохранность вашего капитала. Предварительно оптимизирован для BTCUSD, XAUUSD, US500, GER40 и US30.

Скачать: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ QORA
Скачать: РУКОВОДСТВО ПО ОПТИМИЗАЦИИ QORA
Скачать: SET-Файл настроек оптимизации

    🎯 Почему Smart Money Concepts?

    QORA построен на концепциях Smart Money (SMC) — той же методологии, которую используют институциональные трейдеры и хедж-фонды. В отличие от обычных советников, полагающихся на запаздывающие индикаторы, QORA читает рынок так, как это делают крупные игроки.

    Fair Value Gaps (FVG) Ценовые дисбалансы, которые действуют как магниты для будущего движения цены

    Order Blocks (OB) Институциональные следы, где крупные игроки накапливали позиции

    Рыночная структура Паттерны HH/HL, Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH)

    🧠 Преимущество без индикаторов

    • Без задержки индикаторов — не ждёт, пока MA, RSI или MACD подтвердят то, что уже произошло
    • Без подгонки под историю — логика SMC основана на рыночной механике, а не на переоптимизированных параметрах
    • Чистый график, понятная логика — каждое торговое решение визуально проверяемо на графике
    • Универсальное применение — работает на любом ликвидном рынке на основе спроса, предложения и потока ордеров

    🌍 Мультирыночная оптимизация

    QORA поставляется с готовыми к использованию SET-файлами для самых популярных рынков:

    BTCUSD • XAUUSD • US500 • GER40 • US30

    Просто загрузите SET-файл для вашего инструмента и начните торговать с оптимизированными параметрами.

    💡 Рекомендуемые настройки

    • Таймфрейм: M15 + HTF H1
    • Лучшие сессии: Лондон и Нью-Йорк
    • Рекомендуется: от $500 (плечо 1:30)

    📊 Ключевые функции

    Интеллектуальная система входа

    • Скоринг конфлюенции с настраиваемыми весами (FVG/OB/Структура)
    • Минимальный порог оценки сигнала (0-100)
    • Фильтр тренда на старшем таймфрейме (H4)
    • Настраиваемые требования к конфлюенции

    🔄 Адаптивный режим (опционально)

    Включите адаптивный режим для реальной торговли для автоматической настройки:

    • Периодов lookback на основе волатильности ATR
    • Пороговых значений оценки на основе силы тренда ADX
    • Соотношений SL/TP на основе рыночных условий
    • Дистанций трейлинга на основе текущей результативности

    Все адаптированные параметры сохраняются каждые 5 минут и автоматически восстанавливаются при перезапуске терминала MT5.

    🛡️ Профессиональное управление рисками

    • Процентный расчёт размера позиции
    • Максимальный лимит сделок в день
    • Защита от максимальной дневной просадки
    • Контроль максимального количества одновременных сделок

    Расширенное управление сделками

    • Трейлинг-стоп с настраиваемой активацией
    • Функция безубытка
    • Частичный тейк-профит для фиксации прибыли
    • Размещение Stop Loss на основе ATR и SMC

    Встроенная защита

    • Фильтр новостей с интеграцией экономического календаря
    • Защита на выходные с автоматическим закрытием
    • Фильтр сессий для оптимальных торговых часов
    • Мониторинг спреда

    📈 Панель управления и статистика

    Панель в реальном времени отображает:

    • Текущие оценки сигналов (FVG, OB, Структура)
    • Общую конфлюенцию и тип сигнала
    • Процент выигрыша и профит-фактор
    • Отслеживание дневной P&L
    • Статус новостей и следующее событие
    • Адаптивные значения (если включено)

    В комплект входит

    • ✓ Expert Advisor QORA
    • ✓ Оптимизированные SET-файлы для BTCUSD, XAUUSD, US500, GER40, US30
    • ✓ Подробное руководство пользователя и руководство по оптимизации
    • ✓ Бесплатные обновления

    ⚠️ Важные примечания

    • Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность
    • Всегда тестируйте на демо-счёте перед реальной торговлей
    • Начинайте с консервативных настроек риска (0,5-1% на сделку)
    • VPS рекомендуется для работы 24/5

    Торгуйте как институционалы. Торгуйте с QORA.

    Рекомендуем также
    Neural Bitcoin Impulse
    Denys Babiak
    Эксперты
    Представляем Neural Bitcoin Impulse - инновационный торговый бот, созданный с использованием технологии обучения нейросети на объёмных массивах рыночных данных. Встроенная математическая модель искусственного интеллекта ищет потенциальный импульс каждого следующего рыночного бара и использует образовавшиеся паттерны дивергенции и конвергенции между прогностическими показателями и ценой для формирования высокоточных разворотных точек открытия торговых позиций. В основе торгового робота лежит ра
    New Rate MT5
    POPEY GROUP S.A.C.S.
    Эксперты
    New Rate EA – автоматизация точных прорывов New Rate EA – это полностью автоматизированный советник, разработанный для точного и дисциплинированного использования ежедневных возможностей прорыва. Он торгует только один раз в день , фиксируя определенный внутридневной диапазон и выполняя сделки в точной точке прорыва. Без повторных входов, без чрезмерной торговли, без эмоций. Основанный на проверенной концепции Opening Range Breakout (ORB), New Rate сочетает в себе чистое исполнение, строгий конт
    Exp TickSniper PRO FULL
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (58)
    Эксперты
    Exp-TickSniper -  высокоскоростной тиковый скальпер (scalper) с автоподбором параметров для каждой валютной пары автоматически. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться? Мы представляем нашу новую разработку в мире форекс. Тиковый скальпер для терминалов  МТ5 TickSniper . Версия TickSniper  Скальпер  для терминала MetaTrader 4 TickSniper - Полная инструкция   + DEMO + PDF Советник разработан на основе о
    Turnaround Technique
    Razvan-andrei Tomegea
    5 (1)
    Эксперты
    Transform your trading with Turnaround Technique EA, a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture profitable market reversals and trend reversals using advanced RSI indicator setup. This professional-grade Expert Advisor is perfect for traders seeking consistent returns through automated trading. The "trading robot" provides signals for swing and day trading on forex, commodities, stocks, indices, and crypto. It works on any financial markets. 90% of traders lose money throu
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Эксперты
    Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Эксперты
    Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
    OXI DCA machine
    Nickey Magale
    Эксперты
    Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    4.04 (26)
    Эксперты
    Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
    Royal Radiante Basic
    Mr Jeeraphat Lommahadthai
    Эксперты
    Basic Version with Limited Lot sizes for Real world Testing. Royal Radiante   is an automated scalping robot that uses a very advanced Logic, Proprietary Indicator, Alot of Technical analysis.  Tested and Proven itself on real accounts with a Good Realistic risk-to-reward ratio. The   Logic in this strategy is the core of its performance , Even with   bad   optimization this strategy will still be very profitable! This strategy   does not use Any High & Risky Methods like Martingale / Grid Syste
    Super Rebate Mix System
    Mr Punnatorn Tunbee
    Эксперты
    Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Эксперты
    Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
    Sir Stoch and Commodities
    Sergio Izquierdo Rodriguez
    Эксперты
    An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
    Imbalance HFT
    Mei Yang
    Эксперты
    This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
    FabTradeX GJ
    Raffaele Romano
    Эксперты
    Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
    SmartScalp Pro MT5
    Serhii Shtepa
    Эксперты
    Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
    Envelopes RSI Scalper EA
    Abraham Theuri Wangui
    Эксперты
    Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
    GoldSupreme
    Sihan Shabani
    Эксперты
    GoldSupreme is a sophisticated Expert Advisor designed for the gold market (XAUUSD). Using a combination of advanced technical indicators and rigorous selection criteria, GoldSupreme aims to identify only the best trading opportunities in gold, optimizing profit potential while minimizing risk. Key Features: Selection of the Best Trades: GoldSupreme employs a set of technical indicators, including exponential moving averages (EMA), stochastic oscillators, and Bollinger Bands, to pinpoint the be
    TropangFX v1 MT5
    Jordanilo Sarili
    Эксперты
    PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
    Open Season
    Philipp Shvetsov
    Эксперты
    Open Season - полностью автоматический советник, работающий по принципу "установил и забыл". Он позволяет активным трейдерам торговать по сигналам с высокой вероятностью на основе пробоя ценового действия на EURUSD H1. Он находит модели ценового действия перед открытием лондонской сессии и торгует по пробоям. Советник совершает короткие сделки на основе сигналов с высокой вероятностью Каждая сделка защищена стоп-лоссом Встроенный фильтр времени Три метода определения размера позиции в зависимост
    Supply Demand Brake Out
    Domantas Juodenis
    Эксперты
    Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
    Super Euro FX
    Michael Prescott Burney
    Эксперты
    Super Euro FX is an Expert Advisor specifically engineered for the EURUSD currency pair on the H1 timeframe. Its core design philosophy revolves around achieving a high win rate while simultaneously integrating advanced risk management protocols to maintain the lowest possible drawdown relative to its performance. The system is powered by a complex engine running 225 distinct trading strategies. This multi-strategy approach allows the Expert Advisor to adapt to various market phases and conditi
    Sun Bin SCF
    Peat Winch
    Эксперты
    Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
    Grid ATR Bands Bounce EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Эксперты
    Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
    Simo Professional
    Maryna Shulzhenko
    Эксперты
    Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
    ChronoATR Guardian
    Roman Lomaev
    Эксперты
    ChronoATR Guardian ( Трендовый скальперский советник ) - это инструмент для автоматической торговли на финансовых рынках, разработанный для работы на импульсах с подтверждением по ATR (Average True Range) и тренду. Советник оснащен готовыми пресетами для различных валютных пар, что делает его простым в использовании даже для начинающих трейдеров. ️ Основные параметры Параметр Назначение cSeconds Временной интервал (в секундах) для анализа рыночных условий. PriceShotPercentATR Процент от ATR
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Эксперты
    Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
    R1 Deep Seek EA
    Canberk Dogan Denizli
    Эксперты
    R1 Deep Seek EA - The Ultimate Precision Trading Solution! If you are searching for a highly efficient, consistent, and sustainable trading approach in the Forex market, combined with an advanced mathematically-driven averaging system, then R1 Deep Seek EA is the perfect solution for you! What Makes R1 Deep Seek EA Unique? R1 Deep Seek EA is designed with an intelligent strategy that executes precise and calculated trades. It places multiple buy and sell orders at predetermined intervals around
    MOVING 5 best expert advisor For all symbols
    Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
    Эксперты
    No need for strategies or thinking, just hire him for $300 or purchase him. I see that this expert is good in Forex in 2026! Tips: Note: These settings apply to the arrows; you can change the settings. Watch the video more than once, as you will encounter new information each time. You won't understand or benefit from it if you don't watch the entire video due to the overwhelming amount of information. Real-life experience with this expert: Earn from $3,000 to $227,272 per month and $2,500,000
    The Bitcoin Reaper
    Profalgo Limited
    3.7 (33)
    Эксперты
    ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
    С этим продуктом покупают
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (377)
    Эксперты
    Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.72 (36)
    Эксперты
    AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Эксперты
    РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Эксперты
    Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Эксперты
    Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Эксперты
    ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Эксперты
    Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Эксперты
    Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Эксперты
    Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Эксперты
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (13)
    Эксперты
    С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Эксперты
    Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (4)
    Эксперты
    X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Эксперты
    Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Эксперты
    Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Эксперты
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Эксперты
    BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Эксперты
    ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
    Remstone
    Remstone
    5 (7)
    Эксперты
    Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Эксперты
    PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Эксперты
    How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Эксперты
    Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.25 (4)
    Эксперты
    Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Эксперты
    ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Эксперты
    Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    Эксперты
    Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Эксперты
    ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Эксперты
    Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
    Фильтр:
    Нет отзывов
    Ответ на отзыв