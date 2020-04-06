QORA — это полностью автоматизированный Expert Advisor, основанный на концепциях Smart Money — той же методологии, которую используют институциональные трейдеры и хедж-фонды. Вместо запаздывающих индикаторов QORA анализирует Fair Value Gaps, Order Blocks и рыночную структуру для определения сетапов с высокой вероятностью успеха. Встроенная система конфлюенции гарантирует, что сделки исполняются только при совпадении нескольких элементов. Адаптивный движок автоматически подстраивает параметры под текущие рыночные условия, а комплексное управление рисками, включающее фильтр новостей, контроль сессий и защиту на выходные, обеспечивает сохранность вашего капитала. Предварительно оптимизирован для BTCUSD, XAUUSD, US500, GER40 и US30.

🎯 Почему Smart Money Concepts?

QORA построен на концепциях Smart Money (SMC) — той же методологии, которую используют институциональные трейдеры и хедж-фонды. В отличие от обычных советников, полагающихся на запаздывающие индикаторы, QORA читает рынок так, как это делают крупные игроки.

Fair Value Gaps (FVG) Ценовые дисбалансы, которые действуют как магниты для будущего движения цены

Order Blocks (OB) Институциональные следы, где крупные игроки накапливали позиции

Рыночная структура Паттерны HH/HL, Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH)

🧠 Преимущество без индикаторов

Без задержки индикаторов — не ждёт, пока MA, RSI или MACD подтвердят то, что уже произошло

Без подгонки под историю — логика SMC основана на рыночной механике, а не на переоптимизированных параметрах

Чистый график, понятная логика — каждое торговое решение визуально проверяемо на графике

Универсальное применение — работает на любом ликвидном рынке на основе спроса, предложения и потока ордеров

🌍 Мультирыночная оптимизация

QORA поставляется с готовыми к использованию SET-файлами для самых популярных рынков:

BTCUSD • XAUUSD • US500 • GER40 • US30

Просто загрузите SET-файл для вашего инструмента и начните торговать с оптимизированными параметрами.

💡 Рекомендуемые настройки

Таймфрейм: M15 + HTF H1

Лучшие сессии: Лондон и Нью-Йорк

Рекомендуется: от $500 (плечо 1:30)

📊 Ключевые функции

Интеллектуальная система входа

Скоринг конфлюенции с настраиваемыми весами (FVG/OB/Структура)

Минимальный порог оценки сигнала (0-100)

Фильтр тренда на старшем таймфрейме (H4)

Настраиваемые требования к конфлюенции

🔄 Адаптивный режим (опционально)

Включите адаптивный режим для реальной торговли для автоматической настройки:

Периодов lookback на основе волатильности ATR

Пороговых значений оценки на основе силы тренда ADX

Соотношений SL/TP на основе рыночных условий

Дистанций трейлинга на основе текущей результативности

Все адаптированные параметры сохраняются каждые 5 минут и автоматически восстанавливаются при перезапуске терминала MT5.

🛡️ Профессиональное управление рисками

Процентный расчёт размера позиции

Максимальный лимит сделок в день

Защита от максимальной дневной просадки

Контроль максимального количества одновременных сделок

Расширенное управление сделками

Трейлинг-стоп с настраиваемой активацией

Функция безубытка

Частичный тейк-профит для фиксации прибыли

Размещение Stop Loss на основе ATR и SMC

⏰ Встроенная защита

Фильтр новостей с интеграцией экономического календаря

Защита на выходные с автоматическим закрытием

Фильтр сессий для оптимальных торговых часов

Мониторинг спреда

📈 Панель управления и статистика

Панель в реальном времени отображает:

Текущие оценки сигналов (FVG, OB, Структура)

Общую конфлюенцию и тип сигнала

Процент выигрыша и профит-фактор

Отслеживание дневной P&L

Статус новостей и следующее событие

Адаптивные значения (если включено)

В комплект входит

✓ Expert Advisor QORA

✓ Оптимизированные SET-файлы для BTCUSD, XAUUSD, US500, GER40, US30

✓ Подробное руководство пользователя и руководство по оптимизации

✓ Бесплатные обновления

⚠️ Важные примечания

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность

Всегда тестируйте на демо-счёте перед реальной торговлей

Начинайте с консервативных настроек риска (0,5-1% на сделку)

VPS рекомендуется для работы 24/5

Торгуйте как институционалы. Торгуйте с QORA.