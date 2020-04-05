Yield Dynamics
- Эксперты
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Saiful Izham Bin HassanПредставьте рынок, где хаос сменяется ясностью.
- Версия: 1.0
- Активации: 20
YieldDynamics предоставляет структурированный, аналитический подход к алгоритмическому исполнению рыночных ордеров. Разработанный на основе дисциплины и управления рисками в качестве ключевых принципов, эта система предлагает вам точную основу для навигации в сложных рыночных условиях. Ощутите четкую операционную стабильность и обретите уверенность, которую дают продвинутые протоколы защиты капитала.
Преимущества и особенности
Институциональное преимущество (Institutional Edge): Поддерживает качество исполнения путем строгого мониторинга максимального спреда и допустимого проскальзывания, гарантируя размещение ваших ордеров в соответствующих рыночных условиях.
Защита капитала на уровне счета (Account-Level Equity Guard): Защищает ваш капитал путем непрерывного отслеживания трассирующей просадки. При достижении заданного порога риска система автоматически останавливает торговлю для сохранения баланса.
Адаптивное позиционирование (Adaptive Position Sizing): Использует интеллектуальный расчет объема, включая динамический критерий Келли и корректировку размера с учетом волатильности, чтобы согласовать вашу экспозицию с текущим рыночным поведением.
Протоколы скрытой безопасности (Stealth Security Protocols): Использует управление виртуальным стоп-лоссом и тейк-профитом, сохраняя ваши параметры выхода внутри системы. Логика рандомизации ордеров вносит естественные задержки исполнения для поддержания органического торгового следа.
Встроенный новостной фильтр (Integrated News Filter): Бесшовно приостанавливает торговые операции во время событий экономического календаря с высоким влиянием, защищая вашу стратегию от непредсказуемых всплесков волатильности.
Многостратегическое исполнение (Multi-Strategy Execution): Адаптируется к различным рыночным режимам через специализированные модули, включая быстрый захват импульса, уровневую торговлю и структурную синхронизацию с трендом.
Единый консенсус-движок (Unified Consensus Engine): Оценивает матрицу технических индикаторов для подтверждения рыночного направления, гарантируя, что входы подтверждены структурной конвергенцией.
Входные параметры
Институциональное преимущество
InpMaxSpreadPoints: Максимально допустимый спред в пунктах для исполнения сделок.
InpMaxSlippage: Максимально допустимое проскальзывание в пунктах.
InpCooldownMinutes: Минимальное время ожидания между последовательными сделками.
InpMaxTradesPerDay: Максимальное количество сделок, разрешенных в течение 24-часового периода.
InpMaxDailyDrawdownPercent: Дневной порог просадки для активации защиты капитала (Equity Guard).
InpUseKellySizing: Включает динамическое позиционирование на основе исторической эффективности.
Параметры главной матрицы
InpPairs: Разделенный запятыми список торговых символов.
InpOpMode: Определяет основной режим операционной стратегии.
InpStratSide: Ограничивает торговлю только покупками, только продажами или обоими направлениями.
InpTradeExec: Устанавливает метод исполнения ордеров.
InpCloseProfit: Определяет логику закрытия прибыльных позиций.
InpCloseLoss: Определяет логику закрытия убыточных позиций.
InpUseRecovery: Включает автоматическую логику восстановления для управления просадками.
InpUseAlphaNav: Активирует модуль направленной навигации и трендового смещения.
InpUseConsensus: Требует согласования между несколькими индикаторами перед исполнением.
Протоколы выполнения
InpUseRapidYield: Активирует модуль краткосрочного скальпинга.
InpUseStealthGuard: Активирует исполнение на основе горизонтов и каналов.
InpUseMeridianRange: Активирует логику пробоя диапазона в определенное время.
InpUseTrendSync: Активирует модуль следования за трендом на основе скользящих средних.
Глобальная безопасность и риск
InpUseVirtualSL: Скрывает уровни стоп-лосс и тейк-профит от брокера.
InpUseOrderRandomization: Рандомизирует размеры лотов и добавляет задержки исполнения.
InpUseNewsFilter: Приостанавливает торговлю во время выхода важных экономических новостей.
InpMaxDrawdownProtect: Максимальный уровень защиты от общей просадки (установите 0 для отключения).
InpMagicNumber: Уникальный идентификатор для сделок советника.
InpCommentEA: Пользовательский комментарий, прикрепляемый к исполненным ордерам.
InpMaxDD: Максимально допустимая просадка перед применением защитных мер.
InpHedgeLevel: Процент просадки, при котором активируется автоматическое хеджирование.
InpHedgeMult: Множитель объема, используемый для хеджирующих ордеров.
InpRiskAmount: Определяет сумму риска на одну сделку.
InpRiskSLPips: Базовое расстояние стоп-лосса в пипсах.
InpConsensusThreshold: Минимальный балл согласования, требуемый от индикаторов для подтверждения сигнала.
InpUseBreakeven: Автоматически перемещает стоп-лосс на цену входа при достижении прибыли.
InpBreakevenTriggerPips: Расстояние прибыли в пипсах, необходимое для активации безубытка.
InpBreakevenLockPips: Величина прибыли в пипсах, которая фиксируется при срабатывании безубытка.