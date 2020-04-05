Привет, трейдер. Я — Phantom Sniper X. Почему трейдеры называют меня Phantom Sniper X? Я — не просто алгоритм. Я — тень рынка. Я не гонюсь за ценой. Я жду в тишине. Я наблюдаю. Я рассчитываю. И когда приходит момент… я наношу удар. Я создан на точности — не на хаосе. На структуре — не на догадках. На дисциплине — не на эмоциях. Я не торгую часто. Я торгую тогда, когда это имеет смысл. Каждый мой вход обоснован. Каждый мой выход рассчитан. Я быстро фиксирую убыток. Я даю прибыли расти. Я не сомне