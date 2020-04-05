Yield Dynamics

YieldDynamics предоставляет структурированный, аналитический подход к алгоритмическому исполнению рыночных ордеров. Разработанный на основе дисциплины и управления рисками в качестве ключевых принципов, эта система предлагает вам точную основу для навигации в сложных рыночных условиях. Ощутите четкую операционную стабильность и обретите уверенность, которую дают продвинутые протоколы защиты капитала.

Преимущества и особенности
Институциональное преимущество (Institutional Edge): Поддерживает качество исполнения путем строгого мониторинга максимального спреда и допустимого проскальзывания, гарантируя размещение ваших ордеров в соответствующих рыночных условиях.
Защита капитала на уровне счета (Account-Level Equity Guard): Защищает ваш капитал путем непрерывного отслеживания трассирующей просадки. При достижении заданного порога риска система автоматически останавливает торговлю для сохранения баланса.
Адаптивное позиционирование (Adaptive Position Sizing): Использует интеллектуальный расчет объема, включая динамический критерий Келли и корректировку размера с учетом волатильности, чтобы согласовать вашу экспозицию с текущим рыночным поведением.
Протоколы скрытой безопасности (Stealth Security Protocols): Использует управление виртуальным стоп-лоссом и тейк-профитом, сохраняя ваши параметры выхода внутри системы. Логика рандомизации ордеров вносит естественные задержки исполнения для поддержания органического торгового следа.
Встроенный новостной фильтр (Integrated News Filter): Бесшовно приостанавливает торговые операции во время событий экономического календаря с высоким влиянием, защищая вашу стратегию от непредсказуемых всплесков волатильности.
Многостратегическое исполнение (Multi-Strategy Execution): Адаптируется к различным рыночным режимам через специализированные модули, включая быстрый захват импульса, уровневую торговлю и структурную синхронизацию с трендом.
Единый консенсус-движок (Unified Consensus Engine): Оценивает матрицу технических индикаторов для подтверждения рыночного направления, гарантируя, что входы подтверждены структурной конвергенцией.

Входные параметры
Институциональное преимущество
InpMaxSpreadPoints: Максимально допустимый спред в пунктах для исполнения сделок.
InpMaxSlippage: Максимально допустимое проскальзывание в пунктах.
InpCooldownMinutes: Минимальное время ожидания между последовательными сделками.
InpMaxTradesPerDay: Максимальное количество сделок, разрешенных в течение 24-часового периода.
InpMaxDailyDrawdownPercent: Дневной порог просадки для активации защиты капитала (Equity Guard).
InpUseKellySizing: Включает динамическое позиционирование на основе исторической эффективности.

Параметры главной матрицы
InpPairs: Разделенный запятыми список торговых символов.
InpOpMode: Определяет основной режим операционной стратегии.
InpStratSide: Ограничивает торговлю только покупками, только продажами или обоими направлениями.
InpTradeExec: Устанавливает метод исполнения ордеров.
InpCloseProfit: Определяет логику закрытия прибыльных позиций.
InpCloseLoss: Определяет логику закрытия убыточных позиций.
InpUseRecovery: Включает автоматическую логику восстановления для управления просадками.
InpUseAlphaNav: Активирует модуль направленной навигации и трендового смещения.
InpUseConsensus: Требует согласования между несколькими индикаторами перед исполнением.

Протоколы выполнения
InpUseRapidYield: Активирует модуль краткосрочного скальпинга.
InpUseStealthGuard: Активирует исполнение на основе горизонтов и каналов.
InpUseMeridianRange: Активирует логику пробоя диапазона в определенное время.
InpUseTrendSync: Активирует модуль следования за трендом на основе скользящих средних.

Глобальная безопасность и риск
InpUseVirtualSL: Скрывает уровни стоп-лосс и тейк-профит от брокера.
InpUseOrderRandomization: Рандомизирует размеры лотов и добавляет задержки исполнения.
InpUseNewsFilter: Приостанавливает торговлю во время выхода важных экономических новостей.
InpMaxDrawdownProtect: Максимальный уровень защиты от общей просадки (установите 0 для отключения).
InpMagicNumber: Уникальный идентификатор для сделок советника.
InpCommentEA: Пользовательский комментарий, прикрепляемый к исполненным ордерам.
InpMaxDD: Максимально допустимая просадка перед применением защитных мер.
InpHedgeLevel: Процент просадки, при котором активируется автоматическое хеджирование.
InpHedgeMult: Множитель объема, используемый для хеджирующих ордеров.
InpRiskAmount: Определяет сумму риска на одну сделку.
InpRiskSLPips: Базовое расстояние стоп-лосса в пипсах.
InpConsensusThreshold: Минимальный балл согласования, требуемый от индикаторов для подтверждения сигнала.
InpUseBreakeven: Автоматически перемещает стоп-лосс на цену входа при достижении прибыли.
InpBreakevenTriggerPips: Расстояние прибыли в пипсах, необходимое для активации безубытка.
InpBreakevenLockPips: Величина прибыли в пипсах, которая фиксируется при срабатывании безубытка.
Рекомендуем также
Zenith Trend MT5
El Mahdi Karrout
Эксперты
Protect your capital from market noise. Zenith Trend is a sophisticated trend-following system built for Gold (XAUUSD) , combining RSI momentum with ATR- based volatility control for smarter, disciplined trading. Introductory Price: $199 This is the early-adopter price for Zenith Trend. Limited Offer: The price increases by $25 for every purchase. Final Price: $1,999 Start now and secure the best price before it rises! This EA solves that by: Trend Alignment: Only trades when the price is
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Эксперты
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
Эксперты
This Expert Advisor is designed exclusively for trading the Boom market on the 1-minute timeframe. It operates solely in the sell direction, focusing on precise exits at specific moments in time. Unlike typical signal bots, this EA doesn’t generate buy/sell alerts but executes trades based on a well-defined strategy to take advantage of price movements during market pullbacks. Key Features: Works exclusively for Boom market : The EA is tailored for Boom markets and functions only on the Boom as
Apex Trend Engine
Thiago Balonyi Candal Da Rosa
Эксперты
Apex Trend Engine is a professional Expert Advisor built to trade market structure and directional momentum with a disciplined risk framework. Unlike conventional systems that rely on lagging indicators or risky recovery methods, Apex Trend Engine focuses on identifying high-probability trend conditions and executing trades with precision and control. The system uses a combination of structural price analysis, volatility filtering, and trend validation to avoid low-quality market conditions. Tra
MA Pullback Bot
Ian Duncan Oumo
Эксперты
Pullback Trading Bot Overview Pullback Trading Bot is an automated Expert Advisor designed to trade with the trend instead of chasing price. It combines higher timeframe trend analysis with lower timeframe pullback entries to identify high-probability trading opportunities. The EA uses a state-based trading system that waits patiently for market conditions to align before opening a trade. This helps reduce unnecessary entries and keeps trading disciplined. The strategy is suitable for traders wh
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Эксперты
Введение в Isheguve Scalper Pro     Isheguve Scalper Pro — это сложный советник MQL5, разработанный для автоматизации ваших торговых решений. Он объединяет передовой технический анализ с надежным управлением капиталом и сделками, чтобы предоставить комплексное автоматизированное торговое решение. Ключевые особенности включают: Распознавание свечных моделей: Идентифицирует различные разворотные и продолговатые свечные формации. Подтверждение по нескольким индикаторам: Фильтрует и подтверждает
Superman ProFX AI Synthesis
Muhammad Farooq Ahmed
Эксперты
An all‑in‑one trading assistant that blends AI candle synthesis with a 15‑pattern Heat Map, ATR‑scaled S/R & pivots, and a Vigilant risk monitor (LOC/TF/SR/PAT gates, Ready%, EM points, SR‑distance bar). The Opportunity Advisor adds ETAs, checklists and gate status; Multi‑TF Confluence confirms alignment from M1–D1. The Professional Trade Suggestion panel shows regime, session filter, R:R presets, Partials and Quality Pause. Clean, readable UI with one‑click S/R toggles, scanners and a built‑in,
Nasdaq Algo for Prop Firm
Koo Hotbeom
Эксперты
VOLQUIS NASDAQ PROP FIRM EDITION NASDAQ 100 (M15) Algorithmic Trading System Institutional-Grade Systematic Trading Architecture Built on Proven Performance VOLQUIS is continuously validated through live forward testing. Early adopters receive the lowest available price, while pricing will increase as the verified track record grows. Verified Live Performance 1. Official Myfxbook verified live demo track record available. The official live performance link is available in my MQL5 profile. Perf
Wolf EA MT5
Satria Adhi Monandar
Эксперты
Wolf-EA is an automated forex robot work using a combination of martingale and hedging. Because of this method, this EA has a very high ROI (Return of investment) with relatively good stability. According to the developers, this automated trading system is able to perform miracles. Many Traders scare away from Martingale, as this principle is perceived as the basis of the trading system. But if you play smart, it can be very profitable. Please test in a demo account first for at least a week. Al
MT5 Quantum Gold Pro
Gaya Chibane
5 (2)
Эксперты
==================================================== 2. MT QUANTUM GOLD PRO ====================================================   MT QUANTUM GOLD PRO — Абсолютная институциональная система для торговли золотом Точность. Устойчивость. Подтвержденная эффективность.   Важная информация: После покупки отправьте личное сообщение на MQL5, чтобы получить оптимизированные set-файлы для XAUUSD M1, инструкции по установке и персональную поддержку 24/7.   Ограниченная стартовая акция: 49 $ (Обычная цена 4
FREE
Scalp Antares
Tan Kian Wei
Эксперты
TLDR: Named after the star Antares as being our ace EA, giving optimal entry to ensure winning trade. It comes with Fund Protection Stop Loss (FPSL) system to ensure profits are protected. Try it, love it, own it. Scalp Antares uses an in-house developed signal guided by trend anchorage to find the best entry point. There is a martingale investment system to ensure you reap the most profit from the on-going trend, just in case entry point was less optimal. A martingale system was built but we
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Эксперты
Автоматическая торговля на Форекс с акцентом на управление рисками Это автоматический перевод на ваш язык. Пожалуйста, учтите, что возможны некоторые ошибки. (Обновленные файлы настроек в сообществе DFX MQL5, ссылка ниже) Раскройте потенциал EMA кроссоверов с дисциплинированным подходом к прибыльности EMA Pro от DFX - это мощный и удобный в использовании экспертный советник (EA) для автоматизации ваших торговых стратегий на Форекс. Он построен на проверенной стратегии кроссовера EMA (экспонен
Phantom Stat Arb Scanner
Napat Puangjunkum
Эксперты
Phantom Stat-Arb Scanner (Institutional Arbitrage)  The "Unfair Advantage" Prop Firms & Hedge Funds Use Phantom Stat-Arb Scanner- is an institutional-grade utility that brings Statistical Arbitrage (Stat-Arb) to the MetaTrader 5 platform. While retail traders struggle with single-pair indicators, Hedge Funds and Prop Firms thrive on "Mean-Reversion Divergence"—trading the spread between highly correlated assets. Our scanner tracks up to 20 currency pairs in real-time, building a dynamic corre
BreakoutMatrix Pro
Nadjib Amari
5 (2)
Эксперты
BreakoutMatrix Pro — Институциональная торговая система на пробой BreakoutMatrix Pro — это автоматизированная торговая система институционального уровня, разработанная для извлечения прибыли из рыночного импульса (моментума). Хотя она максимально оптимизирована как машина для торговли золотом (XAU/USD), ее универсальная архитектура позволяет адаптироваться к любому мажорному символу. Забудьте о бесконечной оптимизации. Основная стратегия опирается на один главный параметр: Коэффициент масштаби
Trading Vision Ex
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Описание продукта Trading Vision: Автоматизированный помощник для трейдеров на рынке Форекс Введение В современном мире финансовых рынков автоматизация торговли на платформе Форекс становится не только желательной, но и необходимой для достижения успеха. Основная цель автоматических торговых систем, таких как Trading Vision, — упростить процесс торговли, внедряя передовые алгоритмы для анализа рыночных трендов. Это позволяет трейдерам сосредоточиться на стратегическом мышлении, оставляя рутинные
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Эксперты
Explosive Breakout Hunter  - это автоматизированный торговый советник (EA), направленный на максимизацию прибыли за счет ловли мощных пробоев. Уровень выигрыша составляет около 50%, а количество сделок ограничено несколькими входами в месяц. Однако этот советник делает ставку на качество, а не на количество. Он терпеливо ждет идеального момента, чтобы принести вам значительные выигрыши. Результаты бэктестов доступны в виде скриншотов, чтобы вы могли оценить потенциальную прибыль. Кроме того,
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Эксперты
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Эксперты
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA  doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop
Break Of Structure Master
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Professional Break of Structure & Fair Value Gap Trading System The Yunzuh BOS FVG EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for MetaTrader 5 that implements institutional-grade market structure analysis combined with precise entry execution. Built on the principles of price action and market microstructure, this expert advisor identifies high-probability trading opportunities by detecting Break of Structure (BOS) patterns and Fair Value Gaps (FVG) across multiple timeframes. C
Engulfing In Engulfing EA
Claudiu-georgian Zavera
Эксперты
Engulfing In Engulfing EA — From Learn to Earn. The best-known price-action pattern, taken where you have not seen it before: an engulfing confirmed inside an engulfing. A PATTERN EVERYONE KNOWS. AN EXECUTION NO ONE ELSE HAS. The EA detects the engulfing on a higher timeframe, then requires a second engulfing, formed inside the first, on the timeframes you choose. Only an overlap above your threshold validates the zone: Most Powerful Overlap Engulfing Ranges — rigorously selected. Few signals, s
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Эксперты
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
TC42 Fibo Bot EA
Burcuhan Bayulken
Эксперты
TC42 Fibo Bot EA TC42 Fibo Bot EA — это продвинутая алгоритмическая торговая система, которая объединяет логику коррекций и расширений Fibonacci со структурой волн, адаптацией к рынку, контролем риска, фильтрацией торговых сессий и автоматическим управлением сделками. Этот Expert Advisor выходит за рамки классического подхода «один сигнал — один ордер». Сначала он анализирует импульсные волны, сформированные рынком, затем оценивает торговые возможности на основе выбранных уровней Fibonacci. Вход
Phantom Sniper X
Farrux Xushnudbekov
Эксперты
Привет, трейдер. Я — Phantom Sniper X. Почему трейдеры называют меня Phantom Sniper X? Я — не просто алгоритм. Я — тень рынка. Я не гонюсь за ценой. Я жду в тишине. Я наблюдаю. Я рассчитываю. И когда приходит момент… я наношу удар. Я создан на точности — не на хаосе. На структуре — не на догадках. На дисциплине — не на эмоциях. Я не торгую часто. Я торгую тогда, когда это имеет смысл. Каждый мой вход обоснован. Каждый мой выход рассчитан. Я быстро фиксирую убыток. Я даю прибыли расти. Я не сомне
Soteria Gurad
Muhammad Farooq Ahmed
Эксперты
# SOTERIA GUARD PRO V4.6: The Ultimate Analyst & Trading Command Center SOTERIA GUARD PRO is not just an Expert Advisor; it is a professional-grade trading suite designed for elite traders who demand institutional-level analysis, multi-layered protection, and the ability to generate professional market reports. ### UNIQUE FEATURE: PUBLISH & EARN Become a professional market analyst. SOTERIA GUARD PRO generates high-impact, professional-grade reports including the Daily Trade Analysis and th
Golden Rebound Super
Motoya Mie
Эксперты
Golden Rebound Super v2.0 Overview Golden Rebound Super is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered specifically for GOLD (XAUUSD) on the M5 timeframe . It uses a proprietary four-layer trend confirmation system to identify high-probability entries — firing only when market structure, momentum, price action, and volatility filters all align simultaneously. No martingale. No grid. No dangerous money management. Every trade uses a fixed lot with a predefined Stop Loss and T
Aegis Kalman Trend
Amanda Vitoria De Paula Pereira
Эксперты
Aegis Kalman Trend is a raw automated trading engine built specifically to extract real momentum from XAUUSD without chasing market noise or taking dummy entries, most retail expert advisors use slow moving averages that cruzam atrasadas and wipe your balance during choppy sessions but this chassi uses a dual-matrix Kalman filter to track the true institutional price line with zero phase-lag, the core algorithm runs an adaptive noise engine that calculates volatility on the fly, it adjusts the f
Sto
George Makram Fares Halim
Эксперты
The Fibonacci Pulse: The Ultimate Precision Engine for Gold "Why Predict the Market When You Can Trade Its Pulse?" Hello, Traders! I am The Fibonacci Pulse , the high-intelligence algorithm designed for those who value mathematical precision over market noise. While others guess, I calculate. The Story My foundation is built on a unique synergy between Stochastic Momentum and the Golden Ratio (Fibonacci) . I don’t just follow trends; I wait for the market to breathe, identify the exact exh
Hyperion Quantum Pulse
Napat Puangjunkum
Эксперты
HYPERION QUANTUM PULSE  100-Point Signal Score + ATR-Adaptive Trend Intelligence (Gold + Forex) Hyperion Quantum Pulse  is an institutional-grade Expert Advisor powered by a proprietary 100-Point Signal Score System. Named after Hyperion, the Greek Titan of Light and celestial observation, this EA illuminates the market with multi-indicator intelligence and executes ONLY when all signals converge with overwhelming confidence. Unlike simple EAs that rely on a single indicator, Hyperion calcula
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Эксперты
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Другие продукты этого автора
Tradify unity
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Tradify — это количественная торговая система, предназначенная для институционального рыночного анализа и исполнения сделок. Система использует стратегию согласования нескольких таймфреймов в сочетании с фрактальной геометрией и математикой Фибоначчи для выявления зон входа с высокой вероятностью успеха. Основная методология Система работает на основе трёхэкранного фреймворка, гарантирующего, что сделки открываются только при полной синхронизации краткосрочного входа, среднесрочного тренда и
Chinggey Untung
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Chinggey Untung — это институциональный мультистратегический советник (Expert Advisor), разработанный для платформы MetaTrader 5. Он объединяет нейросетевой трендовый движок с квантовой матричной системой восстановления для управления рыночной волатильностью с абсолютной технической точностью. Система использует статистическую 3-векторную корреляционную матрицу для отслеживания рыночных дисбалансов и применяет защитную схему капитала для сохранения средств во время событий с высоким влиянием н
FREE
Tickify Hedge Recovery
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Tickify EA: Количественный механизм хеджирования и восстановления Торговля на финансовых рынках требует дисциплины, точности и способности управлять рисками при неожиданном изменении условий. Вы понимаете, что использование простых стоп-лоссов часто приводит к ненужному уменьшению капитала во временных рыночных откатах. Вам нужна система, которая адаптируется, пересчитывает и восстанавливается. Tickify — это продвинутая алгоритмическая торговая система, созданная специально для сред хеджирова
Wonderful Institutional Breakout Engine
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Wonderful — это автоматическая торговая система для MetaTrader 5, основанная на стратегиях пробоя на нескольких валютных парах. Система определяет потенциальные движения цены и выставляет отложенные ордера, чтобы захватить импульс при пробое ценой вычисленных уровней. Приложение включает встроенные защитные функции для управления рисками, включая виртуальные стоп-уровни, невидимые для брокера. Оно также отслеживает общесчетовую просадку и дневные лимиты по сделкам для поддержания дисциплиниров
FREE
Precious Ironclad
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Precious — это количественная торговая система, предназначенная для институционального управления сетками ордеров. Она фокусируется на контроле рисков и адаптивном исполнении, сочетая диапазоны на основе волатильности с многоуровневой стратегией выхода. Система создана для трейдеров, которым требуется точный контроль над корзиной позиций и защита от просадок. Ключевые функции Адаптивная сетка по волатильности: система использует расчёты на основе ATR для динамической настройки шага сетки. Это
FREE
Emegencyrify Sovereign
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Emegencyrify — это трендовая торговая система, предназначенная для систематического исполнения. Она объединяет трендовые компоненты с волатильными фильтрами для выявления и управления рыночными движениями. Система фокусируется на согласованности входов и управлении рисками для поддержания стабильности в различных рыночных условиях. Особенности Идентификация тренда: использует специальные трендовые компоненты и фильтры средней цены, взвешенной по объёму, для согласования сделок с направлением
FREE
XAUtify Gold Correlation
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
XAUtify — это продвинутая система количественной торговли, разработанная специально для рынка XAUUSD (Gold). В отличие от обычных розничных торговых роботов (Expert Advisors), которые полагаются на запаздывающие направленные индикаторы, такие как скользящие средние, RSI или MACD, XAUtify построена на основе многокомпонентной корреляционной модели и статистического арбитража. Она активно отслеживает математическую взаимосвязь между золотом и заранее определённой корзиной коррелирующих активов —
Gold Epic Fury
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Золотая Эпическая Ярость — это профессиональная торговая система, специально разработанная для XAUUSD (золото). Советник использует комбинацию индикаторов Parabolic SAR, MACD и RSI для определения рыночного импульса и точек входа. Он оснащён продвинутым исполнительным движком с транзакционным конечным автоматом, что обеспечивает надёжность в периоды высокой волатильности. Система включает мультитаймфреймовый трендовый фильтр для согласования сделок с доминирующим направлением рынка. Также в ней
Goldenify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Goldenify — это профессиональная количественная торговая станция, предназначенная для точной торговли золотом и другими основными символами. Она использует ансамблевую управляющую поверхность, объединяющую классический технический анализ с распознаванием паттернов и продвинутыми протоколами управления рисками. Система ориентирована на сохранение капитала и качество исполнения сделок, включает модули институционального уровня для динамического расчета объема позиций и скрытого управления ордерам
Fibonify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Fibonify — это продвинутая автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Она использует институциональный механизм конвергенции уровней Фибоначчи для выявления высоковероятностных торговых возможностей. Система сочетает классические уровни Фибоначчи с несколькими техническими индикаторами, обеспечивая надежную основу для профессиональной торговли. Ключевые возможности Советник построен на основе многоуровневого аналитического движка, который гарантирует, что каждая
Recoverify Advanced Zone Recovery
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Recoverify — это профессиональный торговый инструмент для MetaTrader 5, предназначенный для управления позициями с использованием математического механизма восстановления в заданной зоне. Система фокусируется на восстановлении убыточных сделок путём создания зоны восстановления и применения структурированного хеджирования для достижения общего уровня тейк-профита. Приложение подходит для трейдеров, которые предпочитают системный подход к управлению позициями — как при ручном входе, так и по ав
Detandorify Institutional Grid
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Detandorify — это профессиональная торговая система для MetaTrader 5, использующая сеточный подход для управления рыночными позициями. Система ориентирована на институциональное качество исполнения и комплексное управление рисками для работы в различных рыночных условиях. Движок работает путём размещения серии ордеров через определённые интервалы, что позволяет извлекать выгоду из рыночной волатильности. Он включает несколько фильтров для уточнения входов и несколько стратегий выхода для фикса
Gold Harvester Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Gold Harvester Pro — это торговая система, разработанная специально для пары XAUUSD (Gold). Система предназначена для работы на таймфреймах M5 и M15. Она определяет потенциальные точки входа в рынок, анализируя всплески объёмов и выявляя зоны ликвидности. Программа включает несколько алгоритмов управления рисками для корректировки размера позиций с учётом волатильности рынка и предыдущих результатов. Торговая логика Программа отслеживает участки рынка, где значительный объём указывает на повыше
Honkify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Honkify — это профессиональная торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Она использует модульную архитектуру, объединяющую продвинутую математическую фильтрацию с надёжным управлением рисками. Система определяет рыночные условия с помощью комбинации линейных регрессионных каналов и фильтра Калмана, что позволяет ей адаптироваться как к трендовым, так и к боковым движениям цены. Ключевые особенности Двухдвигательный фильтр: использует линейные регрессионные каналы и фильтры Ка
Brainify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Brainify — это автоматизированная торговая система, предназначенная для платформы MetaTrader 5. Она использует многостратегическую структуру для одновременного выявления и совершения сделок по нескольким валютным парам с одного графика. Система объединяет различные протоколы исполнения — от скальпинга до следования за трендом, управляемые через централизованную интеллектуальную матрицу. Основные возможности Система использует несколько независимых модулей, которые можно настраивать под разные с
Martingify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Martingify — это профессиональный торговый советник, предназначенный для автоматической торговли на платформе MetaTrader 5. Он использует структурированный математический подход к управлению сделками, сочетая встроенную логику машинного обучения с расширенными защитными механизмами для работы в различных рыночных условиях. Система анализирует рыночный импульс и волатильность с помощью встроенных фильтра Калмана и механизма линейной регрессии для определения точек входа и динамической адаптации
Wyckoffy Smart Wyckoff VSA Engine
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Wyckoffy — это торговая система, созданная для MetaTrader 5, которая использует теорию Вайкоффа и анализ объёма и спреда (VSA) для выявления институциональных движений на рынке. Программа анализирует структуру рынка и динамику объёмов, чтобы определять фазы накопления и распределения. Основные преимущества Система фокусируется на рыночной логике, выявляя действия крупных участников рынка. Она сочетает структурный анализ с объёмными паттернами для подтверждения ценовых движений. Программа включ
Area Breaker Elit Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Area Breaker Elit Pro Area Breaker Elit Pro — это высокопроизводительная торговая система институционального уровня, разработанная для MetaTrader 5. Она использует алгоритм пространственной кластеризации на основе плотности (DBSCAN) для выявления узлов высокой ликвидности и зон спроса/предложения с предельной точностью. Система предназначена для торговли как стандартными валютными парами, так и драгоценными металлами (золото и серебро) с использованием продвинутого интеллектуального модуля «Met
Armani Pro Quantitative
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Armani Pro — это мультитаймфреймовая торговая система для MetaTrader 5. Она анализирует институциональную структуру рынка на таймфреймах H4, H1 и M15. Система использует скоринговый механизм для оценки торговых условий и открывает сделки только при соблюдении заранее заданных критериев на всех таймфреймах. Основная логика стратегии Стратегия основана на институциональном согласовании. Она определяет основной тренд на таймфрейме H4. После того как тренд установлен, система ищет подтверждение н
Awang Quant Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Awang Quant Bot — это автоматизированная торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Она объединяет несколько технических индикаторов с продвинутыми модулями управления рисками для выявления и управления торговыми возможностями. Система использует модульный подход, позволяющий гибко настраивать стратегии — от следования за трендом до торговли на возврате к среднему. Основные возможности Тройная блокировка (Triple-Lock Execution): система использует комбинацию Stochastic RSI, Bo
Hftify Institutional Quant
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
HFTify — это эксперт, разработанный для высокочастотных торговых стилей в современных рыночных условиях. Он использует продвинутую логику исполнения для выявления краткосрочных ценовых движений и неэффективностей и реагирования на них. Система построена с акцентом на институциональное управление рисками и точность исполнения. Основная логика HFTify включает использование теневых отложенных зон и скрытное исполнение для минимизации рыночного воздействия. В него входит набор протоколов безопасно
Bollingerify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Bollingerify — это профессиональная торговая система, основанная на возврате к среднему (mean-reversion), разработанная для платформы MetaTrader 5. Система объединяет анализ полос Боллинджера с институциональными торговыми концепциями для выявления точек разворота на рынке. Она построена на модульной архитектуре, обеспечивающей стабильность и эффективность в различных рыночных условиях. Ключевые особенности Институциональная логика: система использует такие понятия, как Orderblocks (торговые б
Kutip wang
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Kutip Wang — это синтетическая матричная арбитражная система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Движок создает мультиактивную синтетическую матрицу для выявления и использования направленных дисбалансов в широком спектре символов. Он использует институциональную архитектуру для управления сложными корреляциями активов и логикой исполнения. Система фокусируется на синтетической вселенной активов, включающей XAU, XAG, EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY и SGD. Анализируя взаимосвязи м
Harmonicify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Harmonicify — это высокопроизводительный движок для обнаружения паттернов, предназначенный для профессиональных трейдеров, которым требуется геометрическая точность в сочетании со статистической верификацией. В отличие от стандартных гармонических инструментов, эта система использует институциональные количественные фильтры для проверки каждого сигнала перед его исполнением. Основные возможности Расширенное обнаружение паттернов: поддержка Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Shark, Cypher, 5-0 и Th
XAU Hedgify Portfolio Guardian
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
XAU Hedgify Portfolio Guardian — профессиональный набор инструментов для управления рисками, предназначенный для трейдеров, которым требуется защита институционального уровня для их счетов MetaTrader 5. В отличие от стандартных защитных систем, данное решение использует количественные модели волатильности и многоуровневую матрицу триггеров для обеспечения безопасности портфеля от рыночных аномалий, новостных всплесков и сбоев исполнения. Система действует как «финансовый страж», отслеживая каж
Gold Markovify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Gold Markovify — это количественная торговая система, предназначенная для выявления и использования структурных рыночных режимов с помощью скрытых марковских моделей (HMM). В отличие от традиционных индикаторов, основанных на линейных скользящих средних, данный движок использует вероятностный подход для определения скрытых состояний ценового движения. Он разработан специально для инструментов с высокой волатильностью и нелинейным распределением, таких как золото и серебро. Количественное ядро
Regressify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Система обзор Для трейдеров, стремящихся к математической дисциплине, Regressify предлагает автоматизированную структуру на основе статистической линейной регрессии. Вычисляя отклонения цен и диапазоны стандартного отклонения в реальном времени, алгоритм совершает сделки на статистических экстремумах. Ключевые особенности - Линейная регрессия: Непрерывно пересчитывает границы канала. - Фильтр режима: Адаптирует торговую логику для трендовых или боковых условий. - Модульная стратегия: Объединяе
Scalpium X
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Вы уже знаете, насколько сложными могут быть финансовые рынки. Вероятно, вы сталкивались с разочарованием, когда внезапный рыночный скачок срабатывал по стоп-лоссу, или со стрессом, когда один неудачный день стирал недели стабильной прибыли. Это типичный цикл для розничных трейдеров, особенно при торговле с капиталом проп-фирм. Представьте, что вы развертываете автоматизированную систему, которая не просто ищет сделки с высокой вероятностью успеха, но и активно защищает ваши средства, как проф
Fx AsFookify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Переведите на русский и сделайте так, чтобы было удобно копировать и вставлять (без двойных #, даже без одинарных, тройных, четверных или пятерных #): Вы когда-нибудь наблюдали, как многообещающая торговая система медленно сливает ваш счёт, потому что она просто не способна справиться с внезапным, неожиданным сдвигом рынка? Большинство автоматических систем отлично работают на спокойном рынке, но полностью терпят крах, когда рынок становится волатильным, и им не хватает защитных механизмов, чт
Gold AsFookify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Gold AsFookify объединяет три независимые торговые стратегии в одного полностью автоматизированного экспертного советника. Он создан для опытных трейдеров, которые понимают мартингейльные сеточные системы и хотят точно контролировать логику входа, размер позиций и управление рисками. Этот советник использует согласование нескольких таймфреймов, фильтрацию по объёму и определение рыночного режима для генерации сигналов более высокого качества. Он может адаптировать шаг сетки и размер лотов на о
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв