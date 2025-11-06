BlockLongTimeFlexible

🚀 BlockLongTimeFlexible - Визуализатор Временных Блоков
📊 Освойте Временной Анализ Рынка
BlockLongTimeFlexible - это передовой инструмент для трейдеров и аналитиков, которым необходимо профессионально и интуитивно визуализировать и анализировать временные периоды. Создавайте настраиваемые визуальные прямоугольники, которые выделяют циклы, сезонности и временные паттерны непосредственно на вашем графике.


🎯 Что делает этот индикатор

Создает цветные прямоугольники на графике для标记特定时间段。Идеально подходит для анализа сезонных моделей, рыночных циклов и сравнения различных периодов.

⚙️ Базовая настройка за 3 шага

1️⃣ Выберите тип периода

  • Год/Месяц/Неделя: Выберите единицу времени

  • Единиц в блоке: Сколько единиц представляет каждый прямоугольник (напр: 2 недели)

  • Количество блоков: Сколько прямоугольников создать

2️⃣ Установите даты (Опционально)

  • Использовать фиксированные даты: Отметьте для特定时期

  • Дата начала/окончания: Определяет первый прямоугольник

  • Последующие будут созданы автоматически

3️⃣ Настройте цвета

  • Основной цвет: Для всех блоков

  • Цветовые группы: Выделите特定ные блоки разными цветами

🎨 Упрощенная система цветов

Основные цвета

  • Все блоки начинаются с основного цвета

  • Используйте группы для окрашивания特定ных блоков

Как использовать группы

text

Группа 1: "0,2,4" → Блоки 0, 2 и 4 становятся КРАСНЫМИ Группа 2: "1,3,5" → Блоки 1, 3 и 5 становятся ЗЕЛЕНЫМИ Группа 3: "6-8" → Блоки 6, 7 и 8 становятся СИНИМИ

Быстрый совет:

  • "0,2,4"  =特定ные блоки

  • "1-5"  = все блоки с 1 по 5

💡 Практические примеры

Месячный анализ

text 
Тип: Месяц
Единицы: 1 (1 месяц на блок)
Блоки: 12 (1 год)
Даты: 01.01.2024 по 31.01.2024
Группа 1: "0,4,8"   → Январь каждого квартала

Недельный анализ

text

Тип: Неделя Единицы: 2 (2 недели на блок) Блоки: 6 (12 недель) Группа 1: "0,2,4" → Четные блоки Группа 2: "1,3,5" → Нечетные блоки

🚀 Как использовать на практике

Для идентификации моделей

  1. Настройте блоки, охватывающие аналогичные периоды

  2. Используйте цвета для标记表现

  3. Сравните поведение цены в каждом блоке

Для планирования входов

  1. Отметьте исторические периоды высокой/низкой волатильности

  2. Используйте цвета для идентификации лучших моментов

  3. Наблюдайте, повторяются ли модели

Для сезонного анализа

  1. Создайте годовые блоки для相同时间段

  2. Сравните производительность год за годом

  3. Выявите сезонные тенденции

⚠️ Быстрые советы

Нумерация блоков:

  • Блок 0: Первый период (самый последний)

  • Блок 1: Второй период

  • Блок 2: Третий период

  • ...и так далее

Лучшие практики:

  • Начните с 2-3 цветов, чтобы избежать загромождения

  • Сначала протестируйте с небольшим количеством блоков

  • Используйте цвета, контрастирующие с фоном

Распространенные проблемы:

  • Блоки не появляются? Проверьте даты

  • Цвета не работают? Сначала активируйте группы

  • Плохая видимость? Увеличьте ширину линий

🔧 Быстрая настройка для начинающих

Чтобы начать сейчас:

  1. Оставьте "Использовать фиксированные даты" НЕОТМЕЧЕННЫМ

  2. Выберите: Неделя | 1 единица | 8 блоков

  3. Основной цвет: Серый

  4. Готово! Уже работает.

Для настройки:

  1. Отметьте "Использовать фиксированные даты"

  2. Установите даты начала/окончания

  3. Активируйте группы и настройте цвета

  4. Примените и визуализируйте

✅ Итоговый обзор

Основная функциональность: Создание временных прямоугольников на графике

Для чего это нужно:

  • Анализ временных моделей

  • Сравнение эквивалентных периодов

  • Выявление сезонности

  • Планирование операций

Минимальная настройка: Просто выберите тип периода и количество блоков, которые хотите видеть!

Совет: Начните с простого и добавляйте сложность по мере необходимости. Сила этого индикатора в его гибкости!

⭐ Основные Особенности
🎯 Полная Гибкость
• Множественные Единицы: Годы, Месяцы или Недели
• Настраиваемые Периоды: Определяйте конкретные даты или используйте автоматические периоды
• Последовательные Блоки: Создавайте несколько периодов в непрерывной последовательности
🎨 Умная Система Цветов
• 3 Цветовые Группы: Выделяйте различные периоды специфическими цветами
• Полная Настройка: Независимые цвет, ширина и стиль для каждой группы
• Четкая Визуализация: Мгновенное различие между типами периодов
⚡ Простота Использования
• Быстрая Настройка: Интуитивный интерфейс и простые параметры
• Мгновенные Результаты: Смотрите блоки на графике в течение секунд
• Полная Совместимость: Работает со всеми активами и таймфреймами

💡 Профессиональные Сценарии Использования
Для Свинг-Трейдеров
Выявляйте недели разворота
Анализируйте повторяющиеся месячные паттерны
Планируйте операции на основе временных циклов
Для Позиционных Трейдеров
Мониторьте квартальные тренды
Анализируйте годовую сезонность
Определяйте периоды высокой волатильности
Для Аналитиков
Сравнивайте производительность между кварталами
Изучайте временные корреляции
Проводите визуальное бэктестирование стратегий

🛠 Как Это Работает

  1. Настройте Базовый Период
    Выберите единицу времени и количество блоков для визуализации.

  2. Определите Даты
    Используйте конкретные даты или автоматические последовательные периоды.

  3. Настройте Цвета (Опционально)
    Назначайте разные цвета для разных групп периодов.

  4. Визуальный Анализ
    Определяйте паттерны, временные поддержки и сопротивления.

📈 Примеры Применения
Квартальный Анализ с Цветами
• Красный: Бычьи кварталы
• Зеленый: Медвежьи кварталы
• Синий: Нейтральные кварталы
Годовое Сравнение
• Сравнивайте один и тот же месяц в разные годы
• Выявляйте повторяющиеся сезонные паттерны
• Анализируйте относительную производительность
Исследование Волатильности
• Выделяйте периоды высокой волатильности
• Определяйте временные кластеры
• Планируйте управление рисками


Рекомендуем также
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Утилиты
Expert TP SL v04 - Профессиональный торговый помощник с ИИ-системой мотивации Продвинутый инструмент для ручной торговли с автоматическим управлением рисками, защитой от переторговли и интеллектуальной психологической поддержкой для дисциплинированной торговли. ОБЗОР ПРОДУКТА Expert TP SL v04 - это комплексный торговый помощник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают ручную торговлю, но хотят сохранить эмоциональную дисциплину и автоматизировать расчет рисков. Это не просто инструм
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Утилиты
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Утилиты
Trade History By Magic Indicator Unlock Your Trading Insights with Trade History By Magic! Enhance your MetaTrader 5 experience with this powerful indicator designed for traders who demand precision and clarity. Trade History By Magic provides a clear, real-time display of your trading history, organized by magic numbers, directly on your chart. Perfect for both automated and manual traders, this tool helps you track performance effortlessly. Key Features: Organized Trade Tracking : Displays tra
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Утилиты
TradePad - это инструмент как для ручной, так и алгоритмической торговли.  Представляем вам простое решение для быстрых торговых операций и контроля позиций на нескольких торговых инструментах. Внимание, приложение не работает в тестере стратегий! Пробная версия приложения для демо-счета и описание всех инструментов Интерфейс приложения адаптирован для мониторов с высоким разрешением, прост и интуитивно понятен. Для комфортной работы, трейдеру предлагается следующий набор инструментов: менеджер
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Индикаторы
Откройте для себя силу продвинутого анализа объема с Weis Wave Scouter — революционным индикатором для MetaTrader 5, который сочетает проверенные временем принципы метода Вайкоффа и анализа объема VSA (Volume Spread Analysis). Разработанный для трейдеров, стремящихся к точности и глубине в своих операциях, этот индикатор предлагает тактическое чтение рынка через анализ кумулятивных волн объема, помогая выявлять ключевые точки разворота и продолжения тренда. Weis Wave Scouter имеет четкий визуаль
Trading Assistent
Denis Khokhlov
Утилиты
Trading Assistent - это многофункциональная торговая панель, которая объединяет все необходимые инструменты для профессиональной торговли. Панель предоставляет полный контроль над позициями, углубленный анализ рисков и быстрое исполнение ордеров. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ Управление позициями: - Просмотр всех открытых позиций в реальном времени - Сортировка по символу, прибыли, объему и типу - Визуальная индикация прибыльных и убыточных позиций - Групповые операции закрытия - Функция Brea
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Утилиты
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Утилиты
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Утилиты
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Индикаторы
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
FTMO Protector PRO MT5
Rando Pajuste
Утилиты
Short Description: FTMO Protector PRO MT5 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics.  EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT5 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for trade
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Утилиты
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Индикаторы
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Утилита для автоматического управления ордерами и рисками.   Позволяет взять максимум с прибыли и ограничить свои убытки.   Создан практикующим трейдером для трейдеров.   Утилита  проста в использовании,  работает с любыми рыночными ордерами, открытыми трейдером вручную или при помощи советников. Может фильтровать сделки по магическому номеру. Одновременно утилита может работать с любым количеством ордеров.  Имеет такие функции: 1. В ыставление уровней стоплосс и тейкпрофит; 2. З акрытие сделок
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Surfer – Точное захват тренда для MT5 Плывите по рыночным волнам с Moving Average Surfer — советником, созданным для трейдеров, которые ценят точность, эффективность и автоматическое управление рисками. Этот EA объединяет сигналы быстрых и медленных скользящих средних с расширенными рыночными фильтрами, выявляя высоковероятностные торговые возможности. Ключевые особенности: Анализ двух скользящих средних: Использует сигналы быстрой и медленной MA для определения направления рынка
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Индикаторы
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Утилиты
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Volume Acceleration Notificator
Mirko Bastianini
Утилиты
This utility keep you notified about r eal-time increase of volume on every simbol you have into your market watch. Basically it compute the 30 days back volume and compare it with current volume: if you set, for example, 75% into setting page, you will receive telegram  (and also on-screen) notification when current volume is above 75% of maximum of last 30-days volume. To configure Telegram notification: Go to Metatrader, "Windows->Options->Expert Advisor-> WebRequests for URL" and write "http
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
С этим продуктом покупают
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Утилиты
Live Forex Signals предназначен для торговли по сигналам сайта   https://live-forex-signals.com/en  и  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal для MetaTrader 4   https://www.mql5.com/ru/market/product/81445 Параметры Username и Password  если у вас имеется подписка на сайты   live-forex-signals.com / foresignal.com , тогда вам следует заполнить эти параметры своими учетными данными; если подписки нет, тогда оставьте поля пустыми; Komment   комментарий к открываемым сделкам Risk   риск в п
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Утилиты
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Утилиты
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Утилиты
Представляю вашему вниманию мощную утилиту по прогнозированию будущего движения актива основанную на законе вибрации W.D.Ganna. Данная утилита анализирует выбранную модель рынка и выдает коды будущих возможных моделей движение рынка. Если ввести выбранный код в соответствующее окошко вы получите прогноз потенциального возможного движения рынка. Утилита имеет возможность вывода нескольких потенциальных моделей прогноза. Прогноз пока не имеет привязку ко времени и цене и выдает прогноз как есть. Н
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Утилиты
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Утилиты
Торгуйте на криптобиржах в МТ5! GRat_Crypto — это инструмент для ручной и автоматической торговли, в т.ч ЛЮБЫМИ имеющимися советниками, ЛЮБОЙ криптовалютой на самых популярных криптобиржах в привычной среде MT5 в режиме 24/7. Возможности 1. Доступны ВСЕ инструменты 9 наиболее популярных криптобирж: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin, MEXC  и OKX . 2. Возможность выставлять ЛЮБЫЕ доступные в MT5 типы ордеров, как рыночные, так и отложенные, модифицировать ордера и позиции, у
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Утилиты
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Утилиты
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Утилиты
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Утилиты
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Утилиты
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Утилиты
Autogrids Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. ️ Key Features Dual Strategy Mode: Quantitative or Manual Grid: Choose between the Quantitative Mode, which automatically generates grids based on the statistical distribution of d
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Утилиты
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Утилиты
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Утилиты
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Утилиты
Этот программный продукт не имеет аналогов в мире, поскольку он является универсальным "пультом управления" торговых операций, начиная от получения торговых сигналов, автоматизации входа в позиции, установки стоп-лоссов и тейк-профитов, а также трейлинга прибыли одновременно по множеству сделок в одном открытом окне. Интуитивно понятное управление экспертом в "три клика" на экране монитора позволяет полноценно использовать все его функции на разного рода компьютерах, включая планшетные. Взаимоде
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Утилиты
Утилита позволяет строить различные виды графиков: Секундный график от 1 секунды до 86400 секунд Тиковый график от 1 тика и выше Объемный график Дельтовый график Ренко график Рендж график Демоверсия утилиты https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Встроенные индикаторы для объемного анализа:  дневной профиль рынка и профиль рынка выбираемого таймфрейма, Cluster Search, Imbalance, VWAP, Dynamic POC, VAH, VAL профиль стакана цен вертикальный объем с различными вариантами отображения, дельта
Fly With Gold Trend Filter Dashboard
Daniele Bonann
Утилиты
Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO Market Condition & Trend Analysis Dashboard for MT4 / MT5 Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO is a professional market condition analysis indicator designed to help traders identify trend, range (lateral), and neutral market phases in real time. This product is an analysis and decision-support tool . It does not generate trading signals , does not open trades , and does not guarantee profits . What the Indicator Does Analyzes market conditions and classi
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Утилиты
Серия продуктов под маркой  FiboPlusWave Готовая торговая система на основе  волн Эллиотта и уровней Фибоначчи . Просто и доступно. Отображение разметки волн Эллиотта (основной или альтернативный вариант) на графике. Построение горизонтальных уровней, линий поддержек и сопротивления, канала. Наложение уровней Фибоначчи на волны 1, 3, 5, A Система алертов (на экран, E-Mail, Push уведомления).    Особенности: не вникая в волновую теорию Эллиотта, можно сразу открыть один из возможных вариантов вхо
Другие продукты этого автора
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Руководство по индикатору Gatilho Swing Обзор Gatilho Swing   — это продвинутый визуальный индикатор для MetaTrader 5, который объединяет несколько инструментов технического анализа в одной панели. Он идентифицирует значимые уровни, рисует прямоугольники сессий, отмечает максимумы/минимумы предыдущего дня и сигнализирует о вершинах и основаниях с помощью цветных стрелок. Основные возможности 1. Линии максимума и минимума предыдущего дня Рисует горизонтальные линии на уровнях максимума и минимум
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Общее описание Digital Clock — это индикатор, разработанный Эвертоном Мессиасом, который отображает цифровые часы в реальном времени прямо на графике MetaTrader 5. Он идеально подходит для трейдеров, которым важно следить за временем торговых сессий, не покидая платформу. Основные функции: Отображение времени в реальном режиме (часы:минуты:секунды) Полная настройка цвета, шрифта и размера Гибкое размещение в любой точке графика Автоматическое обновление каждую секунду Совмести
FREE
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
Визуализатор Силы Покупателей и Продавцов (Buy vs Sell Power Strength Visualizer) Описание: Визуализатор Силы Покупателей и Продавцов — это эксклюзивный индикатор для MetaTrader 5, который превращает анализ рыночной силы в интуитивно понятный визуальный опыт. Он отображает индикаторы Силы Покупки и Силы Продажи, а также окрашивает фон графика в зависимости от того, какая сила доминирует: Зеленый → Доминирует Сила Покупки (давление покупателей) Красный → Доминирует Сила Продажи (давление
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Название индикатора:   BullBear Display Версия:   1.00 Разработчик:  É verton Messias Компания:   MT5TOOLSLAB Тип:   Индикатор графика Рынок:   Форекс, Акции, Фьючерсы, Криптовалюты 2. ОПИСАНИЕ BullBear Display   — визуальный индикатор, показывающий в реальном времени: Силу быков (покупателей) Силу медведей (продавцов) Доминирование на рынке (кто контролирует цену) Индикатор отображает эту информацию в верхнем левом углу графика, позволяя быстро анализировать настроения рынк
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
PullbackShit – Сигналы на M5 PullbackShit – это индикатор, разработанный для трейдеров, ищущих объективные точки входа на откатах на пятиминутном таймфрейме. Основанный на взаимодействии цены и скользящей средней, индикатор отмечает на графике потенциальные точки покупки и продажи четкими визуальными стрелками.   Основные функции: Проверенные откаты:   Генерирует сигнал только при возврате цены к средней и подтверждении движения. Четкие визуальные сигналы:   Зеленые (покупка) и красные (прода
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
Визуализатор Силы Покупателей и Продавцов (Buy vs Sell Power Strength Visualizer) Описание: Визуализатор Силы Покупателей и Продавцов — это эксклюзивный индикатор для MetaTrader 5, который превращает анализ рыночной силы в интуитивно понятный визуальный опыт. Он отображает индикаторы Силы Покупки и Силы Продажи, а также окрашивает фон графика в зависимости от того, какая сила доминирует: Зеленый → Доминирует Сила Покупки (давление покупателей) Красный → Доминирует Сила Продажи (давление
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
Daily First Hour Lines - Индикатор для MetaTrader 5 Описание Daily First Hour Lines   - это инновационный технический индикатор для MetaTrader 5, который автоматически строит уровни поддержки и сопротивления на основе первой свечи 1 часа каждой торговой сессии. Разработанный для трейдеров, работающих на финансовых рынках, этот индикатор предоставляет crucial визуальные ориентиры для идентификации потенциальных точек разворота и продолжения тенденции. Основные характеристики Линии первой H1 свечи
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
PriceActionCore (MT5) – Индикатор чистого Прайс Экшн - ( МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ $30 USD. Заплатите один раз и используйте индикатор навсегда. MINIMAL'NAYA TSENA PRODAZHI $30 USD. Zaplatite odin raz i ispol'zuyte indikator navsegda.) Автор: Everton Версия: 1.50 Платформа: MetaTrader 5 Не забудьте включить отображение описания на платформе! (Ne zabud'te vklyuchit' otobrazheniye opisaniya na platforme!) Профиль чистого прайс экшн Чистые графики, только свечи (без индикаторов). Горизонтальны
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Индикатор First Order Block of the Day - Идентификация областей стоимости Описание Индикатор   First Order Block of the Day   (Первый блок ордеров дня) — это важнейший инструмент для трейдеров, работающих на основе концепции блоков ордеров и анализа рыночного профиля. Этот индикатор автоматически идентифицирует первый блок ордеров, сформированный в первый час торгов каждого дня — область, имеющую крайне важное значение для принятия стратегических решений. Основные характеристики Автоматическая
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Индикатор Daily Change - Отображение рыночных изменений в реальном времени Обзор Daily Change Indicator - это профессиональный торговый инструмент для MetaTrader 5, который обеспечивает мониторинг дневных изменений цены непосредственно на вашем графике. Этот легкий, но мощный индикатор отображает изменение цены за текущий день как в абсолютных пунктах, так и в процентном соотношении, удобно расположенное рядом с линией цены Bid для мгновенной оценки рынка. Ключевые особенности Изменения за ден
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Индикатор First Order Block of the Day - Идентификация областей стоимости Описание Индикатор   First Order Block of the Day   (Первый блок ордеров дня) — это важнейший инструмент для трейдеров, работающих на основе концепции блоков ордеров и анализа рыночного профиля. Этот индикатор автоматически идентифицирует первый блок ордеров, сформированный в первый час торгов каждого дня — область, имеющую крайне важное значение для принятия стратегических решений. Основные характеристики Автоматическая
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Индикатор BlocoSwingBR Определитель зон стоимости BlocoSwingBR помогает выделять ключевые ценовые зоны на графике для лучшего анализа и принятия решений. Основные функции: Динамические прямоугольники Фиксированные дневные прямоугольники Линии предыдущего дня (High/Low) Стрелки свинга Гибкие настройки Преимущества для трейдера: Определение зон защиты и атаки Распознавание свингов (High/Low) Объективные стратегии Price Action Автоматическая поддержка/сопротивление Bl
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
BlockOscilationDay – Профессиональный визуальный анализ рынка Описание BlockOscilationDay – это сложный технический индикатор, который обеспечивает четкий и элегантный визуальный анализ рыночных движений. Разработанный для трейдеров, ценящих простоту и эффективность, индикатор сочетает в себе несколько уровней информации в чистом и интуитивно понятном интерфейсе. Основные особенности Мультитаймфреймовый анализ Настраиваемые динамические линии тренда на любом таймфрейме Визуализация значимых
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
RUSSIAN (Русский) EssentialLines Indicator v3.00 – Руководство EssentialLines v3.00 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматически наносит уровни предыдущего дня: High, Low, Open, Close и Mid Range. Каждый уровень имеет индивидуальный контроль видимости, цвета, стиля и толщины. Установка Скопируйте файл в: MT5/MQL5/Indicators Перезапустите MT5 Добавьте индикатор на график Настройки Видимость: High, Low, Open, Close, Mid Range Активируйте только нужные уровни. Индивидуальные параметры: ц
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
PriceMovementMapper революционизирует технический анализ своим уникальным визуальным подходом к прайс экшен. Этот инновационный индикатор для MT5 создает динамические блоки, которые отображают дневные диапазоны открытия/закрытия с умными вертикальными линиями, показывающими экстремумы цены. В отличие от обычных инструментов, он обеспечивает кристально четкую визуализацию структуры рынка, силы тренда и ключевых уровней поддержки/сопротивления с помощью цветных прямоугольников и интуитивных соеди
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Price Movement Mapper B3 - Эксклюзивный индикатор для бразильской фондовой биржи Техническое описание: Price Movement Mapper B3 - это продвинутый индикатор, разработанный специально для технического анализа активов, торгуемых на Бразильской фондовой бирже (B3). Этот визуальный инструмент отображает дневные движения цен через уникальное графическое представление, сочетающее цветные блоки со стратегически размещенными вертикальными линиями. Ключевые особенности: Цветные дневные блоки : Четкое виз
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв