BlockLongTimeFlexible - 시간 블록 시각화 도구

시장의 시간적 분석을 마스터하세요

BlockLongTimeFlexible은 시간대를 전문적이고 직관적으로 시각화하고 분석해야 하는 트레이더와 분석가를 위한 궁극적인 도구입니다. 차트에서 직접 주기, 계절성 및 시간적 패턴을 강조하는 사용자 정의 가능한 시각적 사각형을 생성하세요.

BlockLongTimeFlexible 지표 간편 매뉴얼

이 지표는 무엇을 하나요?

특정 기간을 표시하기 위해 차트에 색상 사각형을 생성합니다. 계절적 패턴, 시장 주기 분석 및 기간 비교에 이상적입니다.

3단계 기본 설정

1. 기간 유형 선택

년/월/주: 시간 단위를 선택합니다.

블록당 단위: 각 사각형이 나타내는 단위 수를 설정합니다(예: 2주).

블록 수: 생성할 사각형 수를 설정합니다.

2. 날짜 정의 (선택 사항)

고정 날짜 사용: 특정 기간에 대해 활성화합니다.

시작/종료 날짜: 첫 번째 블록을 정의합니다.

다음 블록들은 자동으로 생성됩니다.

3. 색상 맞춤 설정

기본 색상: 모든 블록에 적용됩니다.

색상 그룹: 서로 다른 색상으로 특정 블록을 강조합니다.

간소화된 색상 시스템

기본 색상

모든 블록은 기본 색상으로 시작합니다.

그룹을 사용하여 특정 블록에 색상을 입히세요.

그룹 사용 방법

그룹 1: "0,2,4" → 블록 0, 2, 4가 빨간색으로 표시됩니다.

그룹 2: "1,3,5" → 블록 1, 3, 5가 초록색으로 표시됩니다.

그룹 3: "6-8" → 블록 6, 7, 8이 파란색으로 표시됩니다.

빠른 팁:

"0,2,4" = 특정 블록

"1-5" = 1부터 5까지의 모든 블록

즉시 적용 가능한 실전 예시

월간 분석

유형: 월

단위: 1 (블록당 1개월)

블록 수: 12 (1년)

날짜: 2024년 1월 1일 ~ 2024년 1월 31일

그룹 1: "0,4,8" → 각 분기의 1월

주간 분석

유형: 주

단위: 2 (블록당 2주)

블록 수: 6 (12주)

그룹 1: "0,2,4" → 짝수 블록

그룹 2: "1,3,5" → 홀수 블록

실전 활용 방법

패턴 식별을 위해

유사한 기간을 포괄하는 블록을 구성하세요.

성과를 표시하기 위해 색상을 사용하세요.

각 블록에서 가격 행동을 비교하세요.

진입 계획을 위해

변동성이 높았던/낮았던 역사적 기간을 표시하세요.

최적의 시기를 식별하기 위해 색상을 사용하세요.

패턴이 반복되는지 관찰하세요.

계절성 분석을 위해

동일 기간에 대한 연간 블록을 생성하세요.

연도별 성과를 비교하세요.

계절적 추세를 식별하세요.

빠른 팁

블록 번호 매기기:

블록 0: 첫 번째 (가장 최근) 기간

블록 1: 두 번째 기간

블록 2: 세 번째 기간

...이런 식으로 계속됩니다.

모범 사례:

복잡하지 않도록 2-3가지 색상으로 시작하세요.

먼저 적은 수의 블록으로 테스트하세요.

배경과 대비되는 색상을 사용하세요.

일반적인 문제:

블록이 나타나지 않나요? 날짜를 확인하세요.

색상이 작동하지 않나요? 먼저 그룹을 활성화하세요.

가시성이 낮나요? 선 너비를 늘리세요.

초보자를 위한 빠른 설정

지금 바로 시작하려면:

"고정 날짜 사용"을 비활성화된 상태로 둡니다.

선택: 주 | 1 단위 | 8 블록

기본 색상: 회색

완료! 이미 작동하고 있습니다.

맞춤 설정하려면:

"고정 날짜 사용"을 활성화하세요.

시작/종료 날짜를 정의하세요.

그룹을 활성화하고 색상을 구성하세요.

적용하고 시각화하세요.

최종 요약

주요 기능: 차트에 시간 사각형을 생성합니다.

용도:

시간적 패턴 분석.

동등 기간 비교.

계절성 식별.

거래 계획 수립.

최소 구성: 원하는 블록 수와 기간 유형만 선택하면 됩니다!

팁: 간단하게 시작하여 필요에 따라 복잡성을 추가하세요. 이 지표의 힘은 유연성에 있습니다!

주요 특징

완전한 유연성

다중 단위: 년, 월 또는 주.

맞춤형 기간: 특정 날짜를 정의하거나 자동 기간을 사용하세요.

순차적 블록: 연속적인 순서로 여러 기간을 생성하세요.

지능형 색상 시스템

3가지 색상 그룹: 특정 색상으로 서로 다른 기간을 강조하세요.

완전한 맞춤 설정: 각 그룹에 대한 독립적인 색상, 너비 및 스타일.

명확한 시각화: 기간 유형 간 즉시 구분.

사용 편의성

빠른 구성: 직관적인 인터페이스와 간단한 매개변수.

즉각적인 결과: 몇 초 안에 차트에서 블록을 확인하세요.

완전한 호환성: 모든 자산과 타임프레임에서 작동합니다.

전문적 사용 사례

스윙 트레이더를 위해

반전 주를 식별하세요.

반복되는 월간 패턴을 분석하세요.

시간 주기에 기반한 거래를 계획하세요.

포지션 트레이더를 위해

분기별 추세를 모니터링하세요.

연간 계절성을 분석하세요.

고변동성 기간을 식별하세요.

분석가를 위해

분기 간 성과를 비교하세요.

시간적 상관관계를 연구하세요.

전략의 시각적 백테스팅을 수행하세요.

작동 방식

기본 기간 구성: 시간 단위와 시각화할 블록 수를 선택합니다. 날짜 정의: 특정 날짜 또는 자동 순차 기간을 사용합니다. 색상 맞춤 설정 (선택 사항): 서로 다른 기간 그룹에 다른 색상을 할당합니다. 시각적 분석 수행: 시간적 패턴, 지지 및 저항 수준을 식별합니다.

적용 예시

색상을 활용한 분기별 분석

빨강: 상승 분기

초록: 하락 분기

파랑: 중립 분기

연간 비교

다른 해의 동일한 월을 비교하세요.

반복되는 계절적 패턴을 식별하세요.

상대적 성과를 분석하세요.

변동성 연구

고변동성 기간을 강조 표시하세요.

시간적 클러스터를 식별하세요.

리스크 관리를 계획하세요.