BlockLongTimeFlexible

🚀 BlockLongTimeFlexible - Visualisateur de Blocs Temporels
📊 Maîtrisez l'Analyse Temporelle du Marché
BlockLongTimeFlexible est l'outil ultime pour les traders et analystes qui ont besoin de visualiser et d'analyser les périodes temporelles de manière professionnelle et intuitive. Créez des rectangles visuels personnalisables qui mettent en évidence les cycles, les saisonnalités et les modèles temporels directement sur votre graphique.


🎯 Ce que fait cet indicateur

Crée des rectangles colorés sur le graphique pour marquer des périodes de temps spécifiques. Idéal pour analyser les modèles saisonniers, les cycles de marché et comparer différentes périodes.

⚙️ Configuration de base en 3 étapes

1️⃣ Choisir le type de période

  • Année/Mois/Semaine: Sélectionner l'unité de temps

  • Unités par bloc: Combien d'unités chaque rectangle représente (ex: 2 semaines)

  • Nombre de blocs: Combien de rectangles créer

2️⃣ Définir les dates (Optionnel)

  • Utiliser des dates fixes: Cocher pour des périodes spécifiques

  • Date début/fin: Définit le premier rectangle

  • Les suivants seront créés automatiquement

3️⃣ Personnaliser les couleurs

  • Couleur principale: Pour tous les blocs

  • Groupes de couleurs: Mettre en évidence des blocs spécifiques avec différentes couleurs

🎨 Système de couleurs simplifié

Couleurs de base

  • Tous les blocs commencent avec la couleur principale

  • Utilisez les groupes pour colorer des blocs spécifiques

Comment utiliser les groupes

text

Groupe 1: "0,2,4" → Blocs 0, 2 et 4 deviennent ROUGES Groupe 2: "1,3,5" → Blocs 1, 3 et 5 deviennent VERTS Groupe 3: "6-8" → Blocs 6, 7 et 8 deviennent BLEUS

Astuce rapide:

  • "0,2,4"  = blocs spécifiques

  • "1-5"  = tous les blocs de 1 à 5

💡 Exemples pratiques immédiats

Analyse mensuelle

text 
Type: Mois
Unités: 1 (1 mois par bloc)
Blocs: 12 (1 an)
Dates: 01/01/2024 au 31/01/2024
Groupe 1: "0,4,8"   → Janvier de chaque trimestre

Analyse hebdomadaire

text

Type: Semaine Unités: 2 (2 semaines par bloc) Blocs: 6 (12 semaines) Groupe 1: "0,2,4" → Blocs pairs Groupe 2: "1,3,5" → Blocs impairs

🚀 Comment utiliser en pratique

Pour identifier des modèles

  1. Configurez des blocs couvrant des périodes similaires

  2. Utilisez les couleurs pour marquer les performances

  3. Comparez le comportement des prix dans chaque bloc

Pour planifier les entrées

  1. Marquez les périodes historiques de haute/basse volatilité

  2. Utilisez les couleurs pour identifier les meilleurs moments

  3. Observez si les modèles se répètent

Pour l'analyse saisonnière

  1. Créez des blocs annuels pour la même période

  2. Comparez les performances année par année

  3. Identifiez les tendances saisonnières

⚠️ Astuces rapides

Numérotation des blocs:

  • Bloc 0: Première période (la plus récente)

  • Bloc 1: Deuxième période

  • Bloc 2: Troisième période

  • ...et ainsi de suite

Meilleures pratiques:

  • Commencez avec 2-3 couleurs pour éviter l'encombrement

  • Testez d'abord avec peu de blocs

  • Utilisez des couleurs contrastées avec l'arrière-plan

Problèmes courants:

  • Les blocs n'apparaissent pas ? Vérifiez les dates

  • Les couleurs ne fonctionnent pas ? Activez d'abord les groupes

  • Mauvaise visualisation ? Augmentez la largeur des lignes

🔧 Configuration rapide pour débutants

Pour commencer maintenant:

  1. Laissez "Utiliser des dates fixes" DÉCOCHÉ

  2. Choisissez: Semaine | 1 unité | 8 blocs

  3. Couleur principale: Gris

  4. Terminé ! Cela fonctionne déjà.

Pour personnaliser:

  1. Cochez "Utiliser des dates fixes"

  2. Définissez les dates de début/fin

  3. Activez les groupes et configurez les couleurs

  4. Appliquez et visualisez

✅ Résumé final

Fonctionnalité principale: Créer des rectangles de temps sur le graphique

À quoi ça sert:

  • Analyser les modèles temporels

  • Comparer des périodes équivalentes

  • Identifier la saisonnalité

  • Planifier les opérations

Configuration minimale: Choisissez simplement le type de période et le nombre de blocs que vous voulez voir !

Astuce: Commencez simplement et ajoutez de la complexité selon vos besoins. La puissance de cet indicateur réside dans sa flexibilité !

⭐ Caractéristiques Principales
🎯 Flexibilité Totale
• Unités Multiples : Années, Mois ou Semaines
• Périodes Personnalisables : Définissez des dates spécifiques ou utilisez des périodes automatiques
• Blocs Séquentiels : Créez plusieurs périodes en séquence continue
🎨 Système de Couleurs Intelligent
• 3 Groupes de Couleurs : Mettez en évidence différentes périodes avec des couleurs spécifiques
• Personnalisation Complète : Couleur, largeur et style indépendants pour chaque groupe
• Visualisation Claire : Différenciation instantanée entre les types de périodes
⚡ Facile à Utiliser
• Configuration Rapide : Interface intuitive et paramètres simples
• Résultats Immédiats : Voyez les blocs sur le graphique en quelques secondes
• Compatibilité Totale : Fonctionne avec tous les actifs et timeframes

💡 Cas d'Utilisation Professionnels
Pour les Swing Traders
Identifiez les semaines de renversement
Analysez les modèles mensuels récurrents
Planifiez les opérations basées sur les cycles temporels
Pour les Position Traders
Surveillez les tendances trimestrielles
Analysez la saisonnalité annuelle
Identifiez les périodes de haute volatilité
Pour les Analystes
Comparez les performances entre trimestres
Étudiez les corrélations temporelles
Réalisez des backtests visuels de stratégies

🛠 Comment Ça Marche

  1. Configurez la Période de Base
    Sélectionnez l'unité temporelle et le nombre de blocs que vous souhaitez visualiser.

  2. Définissez les Dates
    Utilisez des dates spécifiques ou des périodes séquentielles automatiques.

  3. Personnalisez les Couleurs (Optionnel)
    Attribuez différentes couleurs à différents groupes de périodes.

  4. Analysez Visuellement
    Identifiez les modèles, les supports et résistances temporels.

📈 Exemples d'Application
Analyse Trimestrielle avec Couleurs
• Rouge : Trimestres haussiers
• Vert : Trimestres baissiers
• Bleu : Trimestres neutres
Comparaison Annuelle
• Comparez le même mois dans différentes années
• Identifiez les modèles saisonniers récurrents
• Analysez la performance relative
Étude de Volatilité
• Mettez en évidence les périodes de haute volatilité
• Identifiez les clusters temporels
• Planifiez la gestion des risques


Produits recommandés
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicateurs
À propos de l'indicateur Ce indicateur est basé sur des simulations de Monte Carlo des prix de clôture d'un instrument financier. Par définition, Monte Carlo est une technique statistique utilisée pour modéliser la probabilité de différents résultats dans un processus impliquant des nombres aléatoires basés sur des résultats observés précédemment. Comment cela fonctionne-t-il ? Ce indicateur génère plusieurs scénarios de prix pour un actif en modélisant les variations de prix aléatoires au fil
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicateurs
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitaires
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
FTMO Protector PRO MT5
Rando Pajuste
Utilitaires
Short Description: FTMO Protector PRO MT5 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics.  EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT5 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for trade
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitaires
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (1)
Indicateurs
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [Download PDF]( https: //drive.google.com/file/d/1jrLaC_drgino8fOXZ37qTHl6KGUValEk/view ) Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta volume flow to reveal when smart money accumulates (absorption) or distributes (exhaustion) before major price reversals. Core
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicateurs
Découvrez la puissance de l'analyse avancée du volume avec le Weis Wave Scouter, un indicateur révolutionnaire pour MetaTrader 5 combinant les principes éprouvés de la méthode Wyckoff et de l'analyse VSA (Volume Spread Analysis). Conçu pour les traders recherchant précision et profondeur, cet indicateur fournit une lecture tactique du marché via l'analyse des vagues de volume cumulatif, aidant à identifier les points clés de retournement et de continuation de tendance. Le Weis Wave Scouter propo
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitaires
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicateurs
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indicateurs
This is a multi-symbol and multi-timeframe table-based indicator designed for a candlestick patterns detection with 46 patterns for META TRADER 5. Each formation has own image for easier recognition. Here you find most popular formations such as "Engulfing", "Hammer", "Three Line Strike", "Piercing" or Doji - like candles. Check my full list of patterns on my screenshots below. Also you can not only switch all bearish or bullish patterns from input, but also select formation for a specified symb
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitaires
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilitaires
TradePad est un outil pour le trading manuel et algorithmique. Nous vous présentons une solution simple pour des opérations de trading rapides et le contrôle des positions sur plusieurs instruments de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie! Version d'essai de l'application pour un compte démo et une description de tous les outils L'interface de l'application est adaptée aux moniteurs haute résolution, simple et intuitive. Pour un travail confortable, le
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Utilitaires
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Experts
AlphaGain AI – Précision de niveau expert avec IA nouvelle génération AlphaGain AI est un Expert Advisor (EA) haut de gamme pour MetaTrader 5, alimenté par l’intelligence artificielle et plus de 10 ans de données historiques pour des signaux fiables et une gestion des risques avancée. Caractéristiques principales : Noyau IA : détecte les figures de chandeliers, zones de volatilité et impulsion du marché ; Entraîné sur 10+ années de données ; Stratégie intelligente d’entrée/sortie : SL/T
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitaires
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilitaires
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper - scalpeur de ticks à   grande vitesse avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de devises automatiquement. Vous rêvez d'un conseiller qui calculera automatiquement les paramètres de trading ? Optimisé et réglé automatiquement ? La version complète du système pour MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   pour MetaTrader 4 TickSniper - Description complète       + DÉMO + PDF L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de program
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicateurs
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Automated Spike Catcher
Harifidy Razafindranaivo
Utilitaires
INTRODUCTION : This Panel is made to detect the spike presence and escape the moment occuring the presence of sudden  strong price movement and open buy or sell trade transaction automatically after providing  a signal control to operate autonomously the trade. It is a best scalper and a good spike escaper.     There are another functionalities like  Martingale strategy  and a Deep Moving Average Indicator , it last triggers automatically when the control are checked. These are made to help us
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Experts
R1 Deep Seek EA - La solution de trading de précision ultime ! Si vous recherchez une approche de trading hautement efficace, cohérente et durable sur le marché du Forex, combinée à un système avancé de calcul de moyenne basé sur les mathématiques, alors R1 Deep Seek EA est la solution parfaite pour vous ! Qu'est-ce qui rend R1 Deep Seek EA unique ? R1 Deep Seek EA est conçu avec une stratégie intelligente qui exécute des transactions précises et calculées. Il place plusieurs ordres d'achat e
FinalStrike EA
Jason Smith
Utilitaires
Automatically Close Trades at Your Desired Profit Target! Take the guesswork out of trading by automatically closing your positions as soon as they reach your set profit target. Add to any chart-  The Bot will monitor all open trades Key Features:     Automatic Trade Closing:     Set a profit target in USD, and let FinalStrike automatically close the trade when dollar amount is achieved     Multiple Positions Supported:     Whether you have one or multiple trades open across different pairs,
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Utilitaires
Trade History By Magic Indicator Unlock Your Trading Insights with Trade History By Magic! Enhance your MetaTrader 5 experience with this powerful indicator designed for traders who demand precision and clarity. Trade History By Magic provides a clear, real-time display of your trading history, organized by magic numbers, directly on your chart. Perfect for both automated and manual traders, this tool helps you track performance effortlessly. Key Features: Organized Trade Tracking : Displays tra
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Magic Storm MT5
- Reni
5 (1)
Experts
Best Tested Pairs :-  Step Index (Also can use on other pairs which spread is lowest) How does the Magic Storm work The Magic Storm will commence only if the Initial Trade becomes a losing trade. In case the initial trade is a profitable one, or has been closed by the trader there is no need for the Magic Stormto be initiated. Let’s assume that the initial trade was a 1 lot buy trade with Recovery Zone Range Pips is 50 and Recovery Zone Exit Pips is 150 pips. The take profit for this tr
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy.    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.    Whether you're a scal
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitaires
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitaires
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitaires
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitaires
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitaires
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitaires
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitaires
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilitaires
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitaires
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitaires
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilitaires
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Telegram Trade Manager For MT5
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Utilitaires
All in one Multipurpose   Telegram Trade Management , Manage and Copy Trades on the go From Telegram Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Execute Trades on mobile with fast execution When away from desktop MT5, or scalping the market with mobile device, or needed to copy trades from telegram groups while away, or doing some other activities, Telegram EA Manager is an effective tool to perform any trade operation with swift execution. In other words, Our  Telegram Trade Manag
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitaires
Outil de trading Binance pour MT5 1. Ce produit inclut un graphique en direct depuis WebSocket, un graphique historique et des mises à jour automatiques au redémarrage du terminal MT5 pour un fonctionnement fluide et sans intervention manuelle, vous permettant de trader Binance en toute fluidité. Trading, graphique en direct et données historiques disponibles pour le marché au comptant et les contrats à terme. Fonctionnalités graphiques : 1. Graphique OHLC en direct via WebSocket (WSS) 2. Mis
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitaires
Crypto Charting for MT5 – Intégration des graphiques cryptos dans MetaTrader 5 Présentation Crypto Charting for MT5 fournit des graphiques OHLC en temps réel via WebSocket. Il prend en charge plusieurs plateformes d’échange avec une synchronisation automatique dans MT5. Fonctionnalités Données en temps réel via WebSocket Mise à jour automatique des données historiques Synchronisation programmée après perte de connexion Compatibilité avec tous les intervalles de temps MT5 Données OHLCV complètes
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Utilitaires
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitaires
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
UniversalEAsl
Denigo240228
Utilitaires
Советник, в первую очередь, ориентирован на помощь в ручной торговле. Так же, может сам открывать позиции.  Выставляемые советником TP и SL можно перетаскивать. Учитывает магики. Основные стратегии: 1. Базовая стратегия (MA+ATR+Patterns) Тренд: Скользящая средняя (MA) Фильтр волатильности: ATR с динамическим множителем Паттерны: Серии баров для определения разворотов Режимы: ONLY_BUY/ONLY_SELL/BOTH 2. Стратегия Боллинджера Три подрежима: Breakout - пробойные сигналы в тренде Reversal - развор
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitaires
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Scanner Professionnel de Motifs Aperçu Le CRT Pro Trading EA Ultimate v10 est un Expert Advisor multi-symboles avancé développé par Helios Technologies qui se spécialise dans la détection et le trading de motifs CRT (Consolidation-Manipulation-Distribution) avec alignement intelligent de tendance. Cet EA combine des concepts de trading institutionnel avec une gestion intelligente des signaux pour fournir des opportunités de trading à haute probabilité sur plus
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitaires
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. Unlike conventional grid trading systems, Autogrids EA strategically models price distributions to define precise trading intervals, ensuring optimized entry points. Whether the mar
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitaires
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitaires
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
RedFox Copier Pro MT5
Rui Manh Tien
5 (2)
Utilitaires
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To MT5 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT5 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT5 account. Reduce The Risk Telegram To Mt5   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to MT5 platforms. Users not only can follow all instructions from the signal
Plus de l'auteur
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Swing Trigger - Indicateur Professionnel pour Swing Trading Indicateur avancé MT5 pour le swing trading sur timeframe H1. Identifie les points de retournement par analyse intelligente de price action. Rectangles personnalisables, lignes de référence et signaux d'entrée clairs. Design minimaliste pour des graphiques épurés. Caractéristiques: Rectangles de prix, niveaux de la veille, flèches de retournement, couleurs/styles personnalisables. Performance optimisée.
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Description   : Le "Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente" est un indicateur exclusif pour MetaTrader 5 qui transforme l'analyse des forces du marché en une expérience visuelle intuitive. Il affiche les indicateurs de Puissance d'Achat et de Puissance de Vente, tout en colorant l'arrière-plan du graphique selon la force dominante :   Vert   → Puissance d'Achat dominante (pression haussière)   Rou
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
BullBea Display – Version Pro Découvrez un outil professionnel conçu pour les traders qui privilégient précision et rapidité d'analyse.   BullBea Display   affiche en temps réel la véritable force des acheteurs ( Bulls ) et des vendeurs ( Bears ) directement sur votre graphique, vous permettant de voir clairement qui contrôle le marché à chaque instant — sans signaux superflus. Design minimaliste, indicateurs clairs et compatibilité totale avec   MetaTrader   — le tout sans altérer l'apparence d
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
PullbackShit – Signaux sur M5 PullbackShit est un indicateur conçu pour les traders recherchant des entrées objectives sur les retracements en timeframe de 5 minutes. Basé sur l'interaction entre le prix et la moyenne mobile, l'indicateur marque sur le graphique les points d'achat et de vente potentiels avec des flèches visuelles claires.   Fonctionnalités principales: Retracements validés:   Génère un signal uniquement lorsque le prix revient à la moyenne et confirme le mouvement. Signaux cl
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Description   : Le "Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente" est un indicateur exclusif pour MetaTrader 5 qui transforme l'analyse des forces du marché en une expérience visuelle intuitive. Il affiche les indicateurs de Puissance d'Achat et de Puissance de Vente, tout en colorant l'arrière-plan du graphique selon la force dominante :   Vert   → Puissance d'Achat dominante (pression haussière)   Rou
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
Daily First Hour Lines - Indicateur pour MetaTrader 5 Description Le   Daily First Hour Lines   est un indicateur technique innovant pour MetaTrader 5 qui trace automatiquement les niveaux de support et de résistance basés sur la première bougie de 1 heure de chaque session de trading. Développé pour les traders opérant sur les marchés financiers, cet indicateur fournit des références visuelles cruciales pour identifier les points potentiels de inversion et de continuation de tendance. Caractéri
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
PriceActionCore (MT5) – Indicateur de Price Action Pur - ( PRIX MINIMAL DE VENTE 30 USD. Payez une fois et possédez l'indicateur pour toujours. ) Auteur : Everton Version : 1.50 Plateforme : MetaTrader 5 N'oubliez pas d'activer l'affichage de la description sur la plateforme ! Profil de Price Action Pure Graphiques propres, seulement des chandeliers (sans indicateurs). Lignes horizontales : support, résistance, clôture quotidienne, haut et bas de la veille. Utilisé par les traders qui trad
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Indicateur First Order Block of the Day - Identification des Zones de Valeur Description L'indicateur   First Order Block of the Day   (Premier Bloc d'Ordres du Jour) est un outil essentiel pour les traders qui opèrent sur la base du concept de blocs d'ordres et de l'analyse du profil de marché. Cet indicateur identifie automatiquement le premier bloc d'ordres formé lors de la première heure de négociation de chaque jour, une zone d'une importance extrême pour la prise de décisions stratégiques
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Indicateur Daily Change - Affichage de Variation de Marché en Temps Réel Aperçu L'indicateur Daily Change est un outil de trading professionnel conçu pour MetaTrader 5 qui fournit une surveillance en temps réel des variations de prix quotidiennes directement sur votre graphique. Cet indicateur léger mais puissant affiche la variation de prix du jour en points absolus et en pourcentage, positionné conveniently à côté de la ligne de prix Bid pour une évaluation immédiate du marché. Caractéristiqu
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Indicateur First Order Block of the Day - Identification des Zones de Valeur Description L'indicateur   First Order Block of the Day   (Premier Bloc d'Ordres du Jour) est un outil essentiel pour les traders qui opèrent sur la base du concept de blocs d'ordres et de l'analyse du profil de marché. Cet indicateur identifie automatiquement le premier bloc d'ordres formé lors de la première heure de négociation de chaque jour, une zone d'une importance extrême pour la prise de décisions stratégiques
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Indicateur BlocoSwingBR Identificateur de Zones de Valeur Le BlocoSwingBR met en évidence les zones de prix clés sur le graphique pour une analyse claire. Caractéristiques principales: Rectangles dynamiques Rectangles fixes quotidiens Lignes du jour précédent Flèches de swing Paramètres flexibles Avantages pour le trader: Identifier zones de défense et d’attaque Reconnaître les swings (hauts et bas) Stratégies de Price Action plus objectives Support/résistance auto
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
BlockOscilationDay - Outil Professionnel d'Analyse de Marché Description Le BlockOscilationDay est un indicateur technique sophistiqué qui fournit une visualisation claire et élégante des mouvements du marché. Développé pour les traders qui valorisent la simplicité et l'efficacité, cet indicateur combine plusieurs couches d'informations dans une interface propre et intuitive. Sa philosophie de design minimaliste garantit que les données essentielles du marché sont présentées sans encombrer vot
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis