BlockLongTimeFlexible
- Yardımcı programlar
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Sürüm: 8.35
🚀 BlockLongTimeFlexible - Zaman Blokları Görselleştirici
📊 Piyasa Zaman Analizinde Ustalaşın
BlockLongTimeFlexible, zaman periyotlarını profesyonel ve sezgisel bir şekilde görselleştirmek ve analiz etmek ihtiyacı olan trader'lar ve analistler için nihai araçtır. Grafiğinizde doğrudan döngüleri, mevsimsellikleri ve zamansal desenleri vurgulayan özelleştirilebilir görsel dikdörtgenler oluşturun.
]
🎯 Bu gösterge ne yapar
Grafikte belirli zaman periyotlarını işaretlemek için renkli dikdörtgenler oluşturur. Mevsimsel desenleri, piyasa döngülerini analiz etmek ve farklı dönemleri karşılaştırmak için idealdir.
⚙️ 3 Adımda Temel Kurulum
1️⃣ Periyot Türünü Seçin
-
Yıl/Ay/Hafta: Zaman birimini seçin
-
Blok başına birim: Her dikdörtgenin kaç birim temsil ettiği (örn: 2 hafta)
-
Blok miktarı: Kaç dikdörtgen oluşturulacak
2️⃣ Tarihleri Belirleyin (İsteğe bağlı)
-
Sabit tarihler kullan: Belirli periyotlar için işaretleyin
-
Başlangıç/Bitiş tarihi: İlk dikdörtgeni tanımlar
-
Sonrakiler otomatik olarak oluşturulacak
3️⃣ Renkleri Özelleştirin
-
Ana renk: Tüm bloklar için
-
Renk grupları: Belirli blokları farklı renklerle vurgulayın
🎨 Basitleştirilmiş Renk Sistemi
Temel renkler
-
Tüm bloklar ana renkle başlar
-
Belirli blokları renklendirmek için grupları kullanın
Gruplar nasıl kullanılır
Grup 1: "0,2,4" → Blok 0, 2 ve 4 KIRMIZI olur Grup 2: "1,3,5" → Blok 1, 3 ve 5 YEŞİL olur Grup 3: "6-8" → Blok 6, 7 ve 8 MAVİ olur
Hızlı ipucu:
-
"0,2,4" = belirli bloklar
-
"1-5" = 1'den 5'e kadar tüm bloklar
💡 Pratik örnekler
Aylık analiz
Tür: Ay Birim: 1 (blok başına 1 ay) Bloklar: 12 (1 yıl) Tarihler: 01/01/2024 - 31/01/2024 Grup 1: "0,4,8" → Her çeyreğin Ocak ayı
Haftalık analiz
Tür: Hafta Birim: 2 (blok başına 2 hafta) Bloklar: 6 (12 hafta) Grup 1: "0,2,4" → Çift bloklar Grup 2: "1,3,5" → Tek bloklar
🚀 Pratikte nasıl kullanılır
Desenleri tanımlamak için
-
Benzer periyotları kapsayan bloklar yapılandırın
-
Performansları işaretlemek için renkleri kullanın
-
Her blokta fiyat davranışını karşılaştırın
Girişleri planlamak için
-
Tarihsel yüksek/düşük oynaklık dönemlerini işaretleyin
-
En iyi anları belirlemek için renkleri kullanın
-
Desenlerin tekrarlanıp tekrarlanmadığını gözlemleyin
Mevsimsel analiz için
-
Aynı dönem için yıllık bloklar oluşturun
-
Yıllık performansı karşılaştırın
-
Mevsimsel trendleri belirleyin
⚠️ Hızlı ipuçları
Blok numaralandırması:
-
Blok 0: İlk periyot (en yakın)
-
Blok 1: İkinci periyot
-
Blok 2: Üçüncü periyot
-
...ve böyle devam eder
En iyi uygulamalar:
-
Karışıklığı önlemek için 2-3 renkle başlayın
-
Önce az sayıda blokla test edin
-
Arka planla kontrast oluşturan renkler kullanın
Yaygın sorunlar:
-
Bloklar görünmüyor mu? Tarihleri kontrol edin
-
Renkler çalışmıyor mu? Önce grupları etkinleştirin
-
Kötü görünürlük mü? Çizgi genişliğini artırın
🔧 Yeni başlayanlar için hızlı kurulum
Hemen başlamak için:
-
"Sabit tarihler kullan" İŞARETLİ OLMASIN
-
Seçin: Hafta | 1 birim | 8 blok
-
Ana renk: Gri
-
Tamam! Zaten çalışıyor.
Özelleştirmek için:
-
"Sabit tarihler kullan"ı işaretleyin
-
Başlangıç/bitiş tarihlerini belirleyin
-
Grupları etkinleştirin ve renkleri yapılandırın
-
Uygulayın ve görselleştirin
✅ Son özet
Ana işlevsellik: Grafikte zaman dikdörtgenleri oluşturma
Ne işe yarar:
-
Zamansal desenleri analiz etme
-
Eşdeğer periyotları karşılaştırma
-
Mevsimselliği tanımlama
-
İşlemleri planlama
Minimum kurulum: Sadece periyot türünü ve görmek istediğiniz blok sayısını seçin!
İpucu: Basit başlayın ve ihtiyacınıza göre karmaşıklık ekleyin. Bu göstergenin gücü esnekliğindedir!
⭐ Temel Özellikler
🎯 Tam Esneklik
• Çoklu Birimler: Yıllar, Aylar veya Haftalar
• Özelleştirilebilir Periyotlar: Spesifik tarihler tanımlayın veya otomatik periyotlar kullanın
• Sıralı Bloklar: Sürekli dizide birden fazla periyot oluşturun
🎯 Akıllı Renk Sistemi
• 3 Renk Grubu: Farklı periyotları spesifik renklerle vurgulayın
• Tam Özelleştirme: Her grup için bağımsız renk, genişlik ve stil
• Net Görselleştirme: Periyot türleri arasında anlık farklılaştırma
⚡ Kullanım Kolaylığı
• Hızlı Kurulum: Sezgisel arayüz ve basit parametreler
• Anında Sonuçlar: Saniyeler içinde grafikte blokları görün
• Tam Uyumluluk: Tüm varlıklar ve zaman dilimleriyle çalışır
💡 Profesyonel Kullanım Senaryoları
Swing Trader'lar İçin
Dönüş haftalarını tanımlayın
Tekrarlanan aylık desenleri analiz edin
Zamansal döngülere dayalı işlemler planlayın
Pozisyon Trader'ları İçin
Üç aylık trendleri izleyin
Yıllık mevsimselliği analiz edin
Yüksek volatilite dönemlerini tanımlayın
Analistler İçin
Çeyrekler arası performansı karşılaştırın
Zamansal korelasyonları inceleyin
Görsel strateji backtest'i yapın
🛠 Nasıl Çalışır
-
Temel Periyodu Yapılandırın
Zaman birimini ve kaç blok görselleştirmek istediğinizi seçin.
-
Tarihleri Tanımlayın
Spesifik tarihler veya otomatik sıralı periyotlar kullanın.
-
Renkleri Özelleştirin (Opsiyonel)
Farklı periyot gruplarına farklı renkler atayın.
-
Görsel Analiz Yapın
Desenleri, zamansal destek ve dirençleri tanımlayın.
📈 Uygulama Örnekleri
Renkli Çeyreklik Analiz
• Kırmızı: Yükseliş çeyrekleri
• Yeşil: Düşüş çeyrekleri
• Mavi: Nötr çeyrekler
Yıllık Karşılaştırma
• Farklı yıllardaki aynı ayı karşılaştırın
• Tekrarlanan mevsimsel desenleri tanımlayın
• Göreceli performansı analiz edin
Volatilite Çalışması
• Yüksek volatilite dönemlerini vurgulayın
• Zamansal kümeleri tanımlayın
• Risk yönetimi planlayın