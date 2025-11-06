BlockLongTimeFlexible

🚀 BlockLongTimeFlexible - Zaman Blokları Görselleştirici
📊 Piyasa Zaman Analizinde Ustalaşın
BlockLongTimeFlexible, zaman periyotlarını profesyonel ve sezgisel bir şekilde görselleştirmek ve analiz etmek ihtiyacı olan trader'lar ve analistler için nihai araçtır. Grafiğinizde doğrudan döngüleri, mevsimsellikleri ve zamansal desenleri vurgulayan özelleştirilebilir görsel dikdörtgenler oluşturun.

]

🎯 Bu gösterge ne yapar

Grafikte belirli zaman periyotlarını işaretlemek için renkli dikdörtgenler oluşturur. Mevsimsel desenleri, piyasa döngülerini analiz etmek ve farklı dönemleri karşılaştırmak için idealdir.

⚙️ 3 Adımda Temel Kurulum

1️⃣ Periyot Türünü Seçin

  • Yıl/Ay/Hafta: Zaman birimini seçin

  • Blok başına birim: Her dikdörtgenin kaç birim temsil ettiği (örn: 2 hafta)

  • Blok miktarı: Kaç dikdörtgen oluşturulacak

2️⃣ Tarihleri Belirleyin (İsteğe bağlı)

  • Sabit tarihler kullan: Belirli periyotlar için işaretleyin

  • Başlangıç/Bitiş tarihi: İlk dikdörtgeni tanımlar

  • Sonrakiler otomatik olarak oluşturulacak

3️⃣ Renkleri Özelleştirin

  • Ana renk: Tüm bloklar için

  • Renk grupları: Belirli blokları farklı renklerle vurgulayın

🎨 Basitleştirilmiş Renk Sistemi

Temel renkler

  • Tüm bloklar ana renkle başlar

  • Belirli blokları renklendirmek için grupları kullanın

Gruplar nasıl kullanılır

text

Grup 1: "0,2,4" → Blok 0, 2 ve 4 KIRMIZI olur Grup 2: "1,3,5" → Blok 1, 3 ve 5 YEŞİL olur Grup 3: "6-8" → Blok 6, 7 ve 8 MAVİ olur

Hızlı ipucu:

  • "0,2,4"  = belirli bloklar

  • "1-5"  = 1'den 5'e kadar tüm bloklar

💡 Pratik örnekler

Aylık analiz

text 
Tür: Ay
Birim: 1 (blok başına 1 ay)
Bloklar: 12 (1 yıl)
Tarihler: 01/01/2024 - 31/01/2024
Grup 1: "0,4,8"   → Her çeyreğin Ocak ayı

Haftalık analiz

text

Tür: Hafta Birim: 2 (blok başına 2 hafta) Bloklar: 6 (12 hafta) Grup 1: "0,2,4" → Çift bloklar Grup 2: "1,3,5" → Tek bloklar

🚀 Pratikte nasıl kullanılır

Desenleri tanımlamak için

  1. Benzer periyotları kapsayan bloklar yapılandırın

  2. Performansları işaretlemek için renkleri kullanın

  3. Her blokta fiyat davranışını karşılaştırın

Girişleri planlamak için

  1. Tarihsel yüksek/düşük oynaklık dönemlerini işaretleyin

  2. En iyi anları belirlemek için renkleri kullanın

  3. Desenlerin tekrarlanıp tekrarlanmadığını gözlemleyin

Mevsimsel analiz için

  1. Aynı dönem için yıllık bloklar oluşturun

  2. Yıllık performansı karşılaştırın

  3. Mevsimsel trendleri belirleyin

⚠️ Hızlı ipuçları

Blok numaralandırması:

  • Blok 0: İlk periyot (en yakın)

  • Blok 1: İkinci periyot

  • Blok 2: Üçüncü periyot

  • ...ve böyle devam eder

En iyi uygulamalar:

  • Karışıklığı önlemek için 2-3 renkle başlayın

  • Önce az sayıda blokla test edin

  • Arka planla kontrast oluşturan renkler kullanın

Yaygın sorunlar:

  • Bloklar görünmüyor mu? Tarihleri kontrol edin

  • Renkler çalışmıyor mu? Önce grupları etkinleştirin

  • Kötü görünürlük mü? Çizgi genişliğini artırın

🔧 Yeni başlayanlar için hızlı kurulum

Hemen başlamak için:

  1. "Sabit tarihler kullan" İŞARETLİ OLMASIN

  2. Seçin: Hafta | 1 birim | 8 blok

  3. Ana renk: Gri

  4. Tamam! Zaten çalışıyor.

Özelleştirmek için:

  1. "Sabit tarihler kullan"ı işaretleyin

  2. Başlangıç/bitiş tarihlerini belirleyin

  3. Grupları etkinleştirin ve renkleri yapılandırın

  4. Uygulayın ve görselleştirin

✅ Son özet

Ana işlevsellik: Grafikte zaman dikdörtgenleri oluşturma

Ne işe yarar:

  • Zamansal desenleri analiz etme

  • Eşdeğer periyotları karşılaştırma

  • Mevsimselliği tanımlama

  • İşlemleri planlama

Minimum kurulum: Sadece periyot türünü ve görmek istediğiniz blok sayısını seçin!

İpucu: Basit başlayın ve ihtiyacınıza göre karmaşıklık ekleyin. Bu göstergenin gücü esnekliğindedir!

⭐ Temel Özellikler
🎯 Tam Esneklik
• Çoklu Birimler: Yıllar, Aylar veya Haftalar
• Özelleştirilebilir Periyotlar: Spesifik tarihler tanımlayın veya otomatik periyotlar kullanın
• Sıralı Bloklar: Sürekli dizide birden fazla periyot oluşturun
🎯 Akıllı Renk Sistemi
• 3 Renk Grubu: Farklı periyotları spesifik renklerle vurgulayın
• Tam Özelleştirme: Her grup için bağımsız renk, genişlik ve stil
• Net Görselleştirme: Periyot türleri arasında anlık farklılaştırma
⚡ Kullanım Kolaylığı
• Hızlı Kurulum: Sezgisel arayüz ve basit parametreler
• Anında Sonuçlar: Saniyeler içinde grafikte blokları görün
• Tam Uyumluluk: Tüm varlıklar ve zaman dilimleriyle çalışır

💡 Profesyonel Kullanım Senaryoları
Swing Trader'lar İçin
Dönüş haftalarını tanımlayın
Tekrarlanan aylık desenleri analiz edin
Zamansal döngülere dayalı işlemler planlayın
Pozisyon Trader'ları İçin
Üç aylık trendleri izleyin
Yıllık mevsimselliği analiz edin
Yüksek volatilite dönemlerini tanımlayın
Analistler İçin
Çeyrekler arası performansı karşılaştırın
Zamansal korelasyonları inceleyin
Görsel strateji backtest'i yapın

🛠 Nasıl Çalışır

  1. Temel Periyodu Yapılandırın
    Zaman birimini ve kaç blok görselleştirmek istediğinizi seçin.

  2. Tarihleri Tanımlayın
    Spesifik tarihler veya otomatik sıralı periyotlar kullanın.

  3. Renkleri Özelleştirin (Opsiyonel)
    Farklı periyot gruplarına farklı renkler atayın.

  4. Görsel Analiz Yapın
    Desenleri, zamansal destek ve dirençleri tanımlayın.

📈 Uygulama Örnekleri
Renkli Çeyreklik Analiz
• Kırmızı: Yükseliş çeyrekleri
• Yeşil: Düşüş çeyrekleri
• Mavi: Nötr çeyrekler
Yıllık Karşılaştırma
• Farklı yıllardaki aynı ayı karşılaştırın
• Tekrarlanan mevsimsel desenleri tanımlayın
• Göreceli performansı analiz edin
Volatilite Çalışması
• Yüksek volatilite dönemlerini vurgulayın
• Zamansal kümeleri tanımlayın
• Risk yönetimi planlayın


EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Yardımcı programlar
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Yardımcı programlar
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Yardımcı programlar
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Yardımcı programlar
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Yardımcı programlar
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Yardımcı programlar
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Yardımcı programlar
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Yardımcı programlar
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Yardımcı programlar
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Yardımcı programlar
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Telegram Trade Manager For MT5
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Yardımcı programlar
All in one Multipurpose   Telegram Trade Management , Manage and Copy Trades on the go From Telegram Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Execute Trades on mobile with fast execution When away from desktop MT5, or scalping the market with mobile device, or needed to copy trades from telegram groups while away, or doing some other activities, Telegram EA Manager is an effective tool to perform any trade operation with swift execution. In other words, Our  Telegram Trade Manag
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Yardımcı programlar
MT5 için Binance İşlem Aracı 1. Bu ürün, websocket üzerinden canlı grafikler, geçmiş grafikler ve MT5 terminali yeniden başlatıldığında otomatik güncellemeler içerir. Bu sayede hiçbir manuel müdahale olmadan sorunsuz bir şekilde Binance'de işlem yapma deneyimi yaşarsınız. Spot ve Vadeli İşlemler için İşlem, Canlı Grafik ve Geçmiş Veriler mevcuttur. Grafik Özellikleri: 1. Websocket (wss) üzerinden Canlı OHLC Grafiği 2. API üzerinden Geçmiş Güncelleme 3. MT5'i her açtığınızda grafiklerdeki geç
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Yardımcı programlar
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 için Kripto Para Grafikleri Genel Bakış Crypto Charting for MT5, WebSocket üzerinden gerçek zamanlı OHLC verisi sağlar. Birçok borsa desteklenir ve MT5 içinde otomatik veri senkronizasyonu yapılır. Özellikler WebSocket ile canlı veri akışı Otomatik geçmiş veri güncellemesi Bağlantı kesintilerinde planlı senkronizasyon Tüm MT5 zaman dilimleriyle uyumlu Tam OHLCV veri yapısı Strateji testine destek Otomatik yeniden bağlanma Desteklenen Borsalar Binance, Byb
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Yardımcı programlar
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Yardımcı programlar
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
UniversalEAsl
Denigo240228
Yardımcı programlar
Советник, в первую очередь, ориентирован на помощь в ручной торговле. Так же, может сам открывать позиции.  Выставляемые советником TP и SL можно перетаскивать. Учитывает магики. Основные стратегии: 1. Базовая стратегия (MA+ATR+Patterns) Тренд: Скользящая средняя (MA) Фильтр волатильности: ATR с динамическим множителем Паттерны: Серии баров для определения разворотов Режимы: ONLY_BUY/ONLY_SELL/BOTH 2. Стратегия Боллинджера Три подрежима: Breakout - пробойные сигналы в тренде Reversal - развор
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Yardımcı programlar
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Profesyonel Patern Tarayıcı Genel Bakış CRT Pro Trading EA Ultimate v10, Helios Technologies tarafından geliştirilen, akıllı trend hizalaması ile CRT (Konsolidasyon-Manipülasyon-Dağıtım) paternlerini tespit etme ve ticaretinde uzmanlaşmış gelişmiş bir çoklu sembol Expert Advisor'dır. Bu EA, birden fazla piyasada yüksek olasılıklı ticaret fırsatları sağlamak için kurumsal ticaret kavramlarını akıllı sinyal yönetimi ile birleştirir. Ana Özellikler Trend Hizalı
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Yardımcı programlar
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. Unlike conventional grid trading systems, Autogrids EA strategically models price distributions to define precise trading intervals, ensuring optimized entry points. Whether the mar
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Yardımcı programlar
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Yardımcı programlar
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
RedFox Copier Pro MT5
Rui Manh Tien
5 (2)
Yardımcı programlar
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To MT5 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT5 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT5 account. Reduce The Risk Telegram To Mt5   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to MT5 platforms. Users not only can follow all instructions from the signal
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
Swing Trigger - Profesyonel Swing Trading Göstergesi H1 zaman dilimi swing trading için uzmanlaşmış MT5 göstergesi. Akıllı fiyat hareketi analizi ile ana dönüş noktalarını belirler. Özelleştirilebilir dikdörtgenler, referans çizgileri ve net giriş sinyalleri. Minimalist tasarım ile düzenli grafikler. Özellikler: Fiyat dikdörtgenleri, önceki gün seviyeleri, dönüş okları, renk/stil özelleştirme. Optimize edilmiş performans.
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Alım vs Satım Güç Görselleştirici (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Açıklama : "Alım vs Satım Güç Görselleştirici", MetaTrader 5 için özel olarak geliştirilmiş bir gösterge olup piyasa güç analizini sezgisel bir görsel deneyime dönüştürür. Alım Gücü ve Satım Gücü göstergelerini çizerek hangi tarafın baskın olduğuna göre grafik arkaplanını renklendirir:   Yeşil   → Alım gücü baskın (yükseliş baskısı)   Kırmızı   → Satım gücü baskın (düşüş baskısı)   Siyah   → Güç dengesi Trend
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
BullBea Display – Pro Sürüm Analizde hassasiyet ve hıza değer veren traderlar için tasarlanmış profesyonel bir araç keşfedin.   BullBea Display , alıcıların (Boğalar) ve satıcıların (Ayılar) gerçek gücünü grafik üzerinde anlık olarak gösterir - gereksiz sinyaller olmadan piyasayı kimin kontrol ettiğini net bir şekilde görmenizi sağlar. Sade tasarım, anlaşılır metrikler ve   MetaTrader   ile tam uyum - tüm bunlar grafiğinizin görünümünü değiştirmeden. Artık gücün nerede olduğunu, zayıflığın nered
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
PullbackShit – M5 Sinyalleri PullbackShit, 5 dakikalık zaman diliminde objektif geri çekilme girişleri arayan yatırımcılar için geliştirilmiş bir göstergedir. Fiyat ve hareketli ortalama etkileşimine dayanarak, grafik üzerinde potansiyel alım ve satım noktalarını net görsel oklarla işaretler.   Temel Özellikler: Doğrulanmış geri çekilmeler:   Sadece fiyat ortalamaya döndüğünde ve hareketi onayladığında sinyal üretir. Net görsel sinyaller:   Grafik üzerinde yeşil (alım) ve kırmızı (satım) okla
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Alım vs Satım Güç Görselleştirici (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Açıklama : "Alım vs Satım Güç Görselleştirici", MetaTrader 5 için özel olarak geliştirilmiş bir gösterge olup piyasa güç analizini sezgisel bir görsel deneyime dönüştürür. Alım Gücü ve Satım Gücü göstergelerini çizerek hangi tarafın baskın olduğuna göre grafik arkaplanını renklendirir:   Yeşil   → Alım gücü baskın (yükseliş baskısı)   Kırmızı   → Satım gücü baskın (düşüş baskısı)   Siyah   → Güç dengesi Trend
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 için Gösterge Açıklama Daily First Hour Lines , her işlem seansının ilk 1 saatlik mumuna dayalı olarak destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak çizen MetaTrader 5 için yenilikçi bir teknik göstergedir. Finansal piyasalarda işlem yapan traderlar için geliştirilen bu gösterge, potansiyel dönüş noktalarını ve trend devamlılığını belirlemek için kritik görsel referanslar sağlar. Ana Özellikler İlk H1 Mum Çizgileri : Her günün ilk 1 saatlik mumunun yüksek ve
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
PriceActionCore (MT5) – Saf Fiyat Hareketi Göstergesi - ( MİNİMUM SATIŞ FİYATI $30 USD. Bir kez ödeyin, göstergeye sonsuz sahip olun.) Yazar: Everton Sürüm: 1.50 Platform: MetaTrader 5 Platformda açıklama görünümünü etkinleştirmeyi unutmayın! Saf Fiyat Hareketi Profili Temiz grafikler, sadece mumlar (göstergesiz). Yatay çizgiler: destek, direnç, günlük kapanış, önceki günün yüksek ve düşüğü. Geri çekilmeler, kırılmalar ve dönüşler işlemleri yapan trader'lar tarafından kullanılır. Göster
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
First Order Block of the Day Göstergesi - Değer Alanları Tanımlama Açıklama First Order Block of the Day   (Günün İlk Emir Bloğu) göstergesi, emir blokları ve piyasa profili analizi kavramına dayalı işlem yapan traderlar için temel bir araçtır. Bu gösterge, her günün ilk işlem saati içinde oluşan ilk emir bloğunu otomatik olarak tanımlar; bu alan stratejik karar alma için son derece önemlidir. Ana Özellikler Otomatik Tanımlama : 1sa mumuna dayalı olarak günün ilk emir bloğunun dikdörtgenini oto
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
Günlük Değişim Göstergesi - Gerçek Zamanlı Piyasa Değişimi Görüntüleme Genel Bakış Günlük Değişim Göstergesi, MetaTrader 5 için tasarlanmış profesyonel bir işlem aracıdır ve grafiğinizde doğrudan günlük fiyat değişimlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Bu hafif ancak güçlü gösterge, mevcut günün fiyat değişimini hem mutlak puan hem de yüzde olarak gösterir ve anlık piyasa değerlendirmesi için Bid fiyat çizgisinin yanında uygun şekilde konumlandırılır. Temel Özellikler Gerçek Zamanlı Günlü
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
First Order Block of the Day Göstergesi - Değer Alanları Tanımlama Açıklama First Order Block of the Day   (Günün İlk Emir Bloğu) göstergesi, emir blokları ve piyasa profili analizi kavramına dayalı işlem yapan traderlar için temel bir araçtır. Bu gösterge, her günün ilk işlem saati içinde oluşan ilk emir bloğunu otomatik olarak tanımlar; bu alan stratejik karar alma için son derece önemlidir. Ana Özellikler Otomatik Tanımlama : 1sa mumuna dayalı olarak günün ilk emir bloğunun dikdörtgenini oto
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
BlocoSwingBR Göstergesi Değer Alanı Belirleyici BlocoSwingBR , grafikteki önemli fiyat bölgelerini vurgular ve kararları kolaylaştırır. Ana Özellikler: Dinamik dikdörtgenler Günlük sabit dikdörtgenler Önceki günün yüksek/düşük çizgileri Swing okları Esnek ayarlar Trader Avantajları: Savunma ve saldırı bölgelerini belirleme Swing kalıplarını tanıma Daha objektif Price Action stratejileri Otomatik destek/direnç BlocoSwingBR - Gelişmiş Grafik Analiz Göstergesi BlocoS
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
BlockOscilationDay - Profesyonel Piyasa Analiz Aracı Açıklama BlockOscilationDay, piyasa hareketlerinin net ve şık bir görselleştirmesini sağlayan sofistike bir teknik göstergedir. Basitlik ve verimliliğe değer veren traderlar için geliştirilen bu gösterge, temiz ve sezgisel bir arayüz içinde birden fazla bilgi katmanını birleştirir. Minimalist tasarım felsefesi, grafiğinizi karmaşık hale getirmeden temel piyasa verilerinin sunulmasını sağlayarak daha hızlı ve hassas işlem kararlarına olanak t
