🚀 BlockLongTimeFlexible - Zaman Blokları Görselleştirici

📊 Piyasa Zaman Analizinde Ustalaşın

BlockLongTimeFlexible, zaman periyotlarını profesyonel ve sezgisel bir şekilde görselleştirmek ve analiz etmek ihtiyacı olan trader'lar ve analistler için nihai araçtır. Grafiğinizde doğrudan döngüleri, mevsimsellikleri ve zamansal desenleri vurgulayan özelleştirilebilir görsel dikdörtgenler oluşturun.

🎯 Bu gösterge ne yapar

Grafikte belirli zaman periyotlarını işaretlemek için renkli dikdörtgenler oluşturur. Mevsimsel desenleri, piyasa döngülerini analiz etmek ve farklı dönemleri karşılaştırmak için idealdir.

⚙️ 3 Adımda Temel Kurulum

1️⃣ Periyot Türünü Seçin

Yıl/Ay/Hafta : Zaman birimini seçin

Blok başına birim : Her dikdörtgenin kaç birim temsil ettiği (örn: 2 hafta)

Blok miktarı: Kaç dikdörtgen oluşturulacak

2️⃣ Tarihleri Belirleyin (İsteğe bağlı)

Sabit tarihler kullan : Belirli periyotlar için işaretleyin

Başlangıç/Bitiş tarihi : İlk dikdörtgeni tanımlar

Sonrakiler otomatik olarak oluşturulacak

3️⃣ Renkleri Özelleştirin

Ana renk : Tüm bloklar için

Renk grupları: Belirli blokları farklı renklerle vurgulayın

🎨 Basitleştirilmiş Renk Sistemi

Temel renkler

Tüm bloklar ana renkle başlar

Belirli blokları renklendirmek için grupları kullanın

Gruplar nasıl kullanılır

text Grup 1: "0,2,4" → Blok 0, 2 ve 4 KIRMIZI olur Grup 2: "1,3,5" → Blok 1, 3 ve 5 YEŞİL olur Grup 3: "6-8" → Blok 6, 7 ve 8 MAVİ olur

Hızlı ipucu:

"0,2,4" = belirli bloklar

"1-5" = 1'den 5'e kadar tüm bloklar

💡 Pratik örnekler

Aylık analiz

text Tür: Ay Birim: 1 (blok başına 1 ay) Bloklar: 12 (1 yıl) Tarihler: 01/01/2024 - 31/01/2024 Grup 1: "0,4,8" → Her çeyreğin Ocak ayı

Haftalık analiz

text Tür: Hafta Birim: 2 (blok başına 2 hafta) Bloklar: 6 (12 hafta) Grup 1: "0,2,4" → Çift bloklar Grup 2: "1,3,5" → Tek bloklar

🚀 Pratikte nasıl kullanılır

Desenleri tanımlamak için

Benzer periyotları kapsayan bloklar yapılandırın Performansları işaretlemek için renkleri kullanın Her blokta fiyat davranışını karşılaştırın

Girişleri planlamak için

Tarihsel yüksek/düşük oynaklık dönemlerini işaretleyin En iyi anları belirlemek için renkleri kullanın Desenlerin tekrarlanıp tekrarlanmadığını gözlemleyin

Mevsimsel analiz için

Aynı dönem için yıllık bloklar oluşturun Yıllık performansı karşılaştırın Mevsimsel trendleri belirleyin

⚠️ Hızlı ipuçları

Blok numaralandırması:

Blok 0: İlk periyot (en yakın)

Blok 1: İkinci periyot

Blok 2: Üçüncü periyot

...ve böyle devam eder

En iyi uygulamalar:

Karışıklığı önlemek için 2-3 renkle başlayın

Önce az sayıda blokla test edin

Arka planla kontrast oluşturan renkler kullanın

Yaygın sorunlar:

Bloklar görünmüyor mu? Tarihleri kontrol edin

Renkler çalışmıyor mu? Önce grupları etkinleştirin

Kötü görünürlük mü? Çizgi genişliğini artırın

🔧 Yeni başlayanlar için hızlı kurulum

Hemen başlamak için:

"Sabit tarihler kullan" İŞARETLİ OLMASIN Seçin: Hafta | 1 birim | 8 blok Ana renk: Gri Tamam! Zaten çalışıyor.

Özelleştirmek için:

"Sabit tarihler kullan"ı işaretleyin Başlangıç/bitiş tarihlerini belirleyin Grupları etkinleştirin ve renkleri yapılandırın Uygulayın ve görselleştirin

✅ Son özet

Ana işlevsellik: Grafikte zaman dikdörtgenleri oluşturma

Ne işe yarar:

Zamansal desenleri analiz etme

Eşdeğer periyotları karşılaştırma

Mevsimselliği tanımlama

İşlemleri planlama

Minimum kurulum: Sadece periyot türünü ve görmek istediğiniz blok sayısını seçin!

İpucu: Basit başlayın ve ihtiyacınıza göre karmaşıklık ekleyin. Bu göstergenin gücü esnekliğindedir!

⭐ Temel Özellikler

🎯 Tam Esneklik

• Çoklu Birimler: Yıllar, Aylar veya Haftalar

• Özelleştirilebilir Periyotlar: Spesifik tarihler tanımlayın veya otomatik periyotlar kullanın

• Sıralı Bloklar: Sürekli dizide birden fazla periyot oluşturun

🎯 Akıllı Renk Sistemi

• 3 Renk Grubu: Farklı periyotları spesifik renklerle vurgulayın

• Tam Özelleştirme: Her grup için bağımsız renk, genişlik ve stil

• Net Görselleştirme: Periyot türleri arasında anlık farklılaştırma

⚡ Kullanım Kolaylığı

• Hızlı Kurulum: Sezgisel arayüz ve basit parametreler

• Anında Sonuçlar: Saniyeler içinde grafikte blokları görün

• Tam Uyumluluk: Tüm varlıklar ve zaman dilimleriyle çalışır

💡 Profesyonel Kullanım Senaryoları

Swing Trader'lar İçin

Dönüş haftalarını tanımlayın

Tekrarlanan aylık desenleri analiz edin

Zamansal döngülere dayalı işlemler planlayın

Pozisyon Trader'ları İçin

Üç aylık trendleri izleyin

Yıllık mevsimselliği analiz edin

Yüksek volatilite dönemlerini tanımlayın

Analistler İçin

Çeyrekler arası performansı karşılaştırın

Zamansal korelasyonları inceleyin

Görsel strateji backtest'i yapın

🛠 Nasıl Çalışır

Temel Periyodu Yapılandırın

Zaman birimini ve kaç blok görselleştirmek istediğinizi seçin. Tarihleri Tanımlayın

Spesifik tarihler veya otomatik sıralı periyotlar kullanın. Renkleri Özelleştirin (Opsiyonel)

Farklı periyot gruplarına farklı renkler atayın. Görsel Analiz Yapın

Desenleri, zamansal destek ve dirençleri tanımlayın.

📈 Uygulama Örnekleri

Renkli Çeyreklik Analiz

• Kırmızı: Yükseliş çeyrekleri

• Yeşil: Düşüş çeyrekleri

• Mavi: Nötr çeyrekler

Yıllık Karşılaştırma

• Farklı yıllardaki aynı ayı karşılaştırın

• Tekrarlanan mevsimsel desenleri tanımlayın

• Göreceli performansı analiz edin

Volatilite Çalışması

• Yüksek volatilite dönemlerini vurgulayın

• Zamansal kümeleri tanımlayın

• Risk yönetimi planlayın