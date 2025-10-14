과장도 없고, 불필요한 위험도 없습니다. 최소한의 손실로 거래하기: One Man Army는 개인 트레이더와 프롭 펌(prop firm) 트레이딩 모두를 위해 설계된 다중 통화 거래 시스템입니다. 이 시스템은 단기 및 중기 시장 조정과 반전을 포착하는 스캘핑 전략을 따르며, **지정가 대기 주문(limit order)**을 통해 거래를 수행합니다. 이 트레이딩 봇은 방향을 추측하지 않습니다. 가장 유리한 가격대에서 높은 정밀도로 진입합니다. 당신이 원하는 방식 그대로입니다. 이제 자세히 살펴봅시다.

주요 특징



마틴게일 없음, 물타기 없음

모든 거래는 개별 스톱로스로 보호됨

개인 계좌 및 프롭 펌 거래 모두에 적합

거래 타임프레임: M15

거래 자산: 17개 통화쌍

권장 레버리지: 1:30 이상

최소 시작 자본: 500달러

One Man Army 개발 로드맵



출시 이후 몇 달 동안 One Man Army 프로젝트는 다음과 같은 방향으로 발전할 예정입니다.



6개월마다 설정 파일을 정기적으로 업데이트하여 최신 시장 환경에 맞게 유지

평균 보유 시간 5–10시간의 추가 스캘핑 알고리즘 개발 (별도 포트폴리오로 제공)

양방향 포지션을 동시에 운용하는 고급 헤징 알고리즘 개발 (별도 포트폴리오로 제공)

피보나치 기반의 단계적 청산을 수행하는 다중 포지션 알고리즘(2~3개 동시 거래) 구현 — 또 하나의 추가 포트폴리오 옵션

즉, 네 가지 서로 다른 전략으로 작동할 수 있는 안정적이고 시장 적응형 알고리즘을 얻게 됩니다.

상세 설명



One Man Army는 지정가 대기 주문을 사용하여 반전 가능성이 높은 구간에서만 진입합니다. 가격을 쫓지 않고, 무작위 진입도 없습니다. 구조적이고 계획적인 포지셔닝만 수행합니다.

각 거래는 시장 구조에 따라 동적으로 계산된 개별 스톱로스로 보호됩니다.

이는 500달러의 소액 계좌든 대규모 계좌든 확실한 자본 보호 를 의미합니다.

를 의미합니다. 마틴게일 없음, 물타기 없음 — 그리드 거래, 포지션 배수 확대, 도박성 로직은 전혀 없습니다.

통제된 리스크 노출과 전문적인 리스크 관리 만을 사용합니다.

만을 사용합니다. 17개의 상품, 하나의 포트폴리오. 주요 통화쌍 간에 리스크를 분산시켜 다양한 시장 환경에서도 균형 잡히고 안정적인 성과를 유지합니다.

프롭 펌 계좌와 개인 계좌 모두에 적합하며, 엄격한 리스크 관리 기준을 충족합니다.

누구나 접근 가능 — 500달러만으로 시작할 수 있으며, 높은 레버리지는 필요 없습니다 (1:30이면 충분).

전 세계 모든 MT5 브로커와 호환 — 유럽, 미국, 아시아 브로커에서 테스트 및 안정적 작동 확인.

완전 자동화된 운용 — 감정에 휘둘리지 않고, 규칙을 지키며, 24/5 체계적인 거래 수행.

당신은 통제력을 유지하고, 알고리즘이 모든 일을 처리합니다.