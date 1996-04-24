Volume Delta Profile V 2 Enhanced


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Volume Delta Profile V2 Enhanced
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Профессиональный инструмент анализа объема и дельты
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Обзор
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**Volume Delta Profile** — это профессиональный аналитический инструмент, объединяющий традиционный анализ Volume Profile с расширенным обнаружением дельты и дисбаланса. Этот комплексный индикатор предоставляет трейдерам детальное представление о рыночной динамике, отображая непрерывные колебания цен с течением времени через графическое представление аукционных данных в реальном времени.

---

Ключевые возможности
--------------------

📊 5 режимов отображения
------------------------

- **VOL** — Гистограмма общего объема: показывает распределение торгового объема
- **BS** — Разделение покупок/продаж: визуализирует давление покупателей и продавцов на каждом ценовом уровне
- **ΔH** — Гистограмма дельты: отображает чистую дельту (объем покупок минус объем продаж) с разделением на положительную и отрицательную
- **B/S#** — Числовые значения объема: показывает точные цифры объема покупок и продаж на каждом уровне
- **Δ#** — Числовые значения дельты: отображает значения дельты с маркерами MAX/MIN и дельтой последней свечи

🎯 Основной функционал
----------------------

Анализ ценностной области (Value Area)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- **Value Area (VA)** — Ценовой диапазон, содержащий 68% торговой активности (1 стандартное отклонение)
- **Value Area High (VAH)** и **Value Area Low (VAL)** — Верхняя и нижняя границы ценностной области
- **Point of Control (POC)** — Ценовой уровень с наибольшим торговым объемом
- **Developing VA** — Визуализация динамики ценностной области в реальном времени

Расширенные функции дельты
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- **Разделение объема покупок/продаж** — Точное разделение
- **Гистограмма дельты** — Визуальное представление чистого давления покупателей/продавцов
- **Маркеры дельты**:
  - ▲ MAX — Максимальный положительный уровень дельты
  - ▼ MIN — Минимальный отрицательный уровень дельты
  - Cls ▲/▼ — Дельта последней свечи
- **Отображение чистой дельты** — Общая дельта с разбивкой на положительную и отрицательную

Обнаружение дисбаланса
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- **Дисбаланс объема** — Выявляет значительные дисбалансы покупок/продаж на ценовых уровнях
- **Цветовая маркировка бычьего/медвежьего дисбаланса** — Визуальное различие для легкой идентификации
- **Настраиваемый множитель** — Регулируемая чувствительность обнаружения дисбаланса
- **Только топ-дисбалансы** — Опция отображения только наиболее значительных дисбалансов

---

Интерактивное управление
------------------------

📱 Кнопки управления
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- **VOL/BS/ΔH/B/S#/Δ#** — Переключение режимов отображения
- **L→ / ←R** — Изменение направления профиля (слева направо или справа налево)
- **+/-** — Регулировка масштаба (ширины баров) для точной визуализации
- **VA** — Включение/отключение отображения ценностной области
- **DR** — Принудительная перерисовка/обновление профиля
- **DLT** — Удаление выбранного профиля
- **FG/BG** — Переключение отображения на переднем/заднем плане

⌨️ Горячие клавиши
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- **Q** — Переключение между монохромной и цветовой схемой Gauss
- **W** — Нажмите для расширения уровней вперед, отпустите для возврата
- **W (двойное нажатие)** — Включение постоянного расширения
- **A** — Переключение между отображением на заднем и переднем плане
- **Z** — Фиксация масштаба графика

---

Технические характеристики
--------------------------

📈 Обработка данных
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- **Точность на уровне минут** — Использует данные таймфреймов M1, M2 и любого другого по вашему выбору для точного распределения объема
- **Интеллектуальное распределение объема** — Распределяет объем по ценовым уровням на основе структуры свечей
- **Обновление в реальном времени** — Живое обновление на каждом тике для текущей свечи
- **Поддержка нескольких таймфреймов** — Работает на всех таймфреймах

🎨 Настройки
~~~~~~~~~~~~

- **Цветовые настройки** — Полностью настраиваемые цвета для всех элементов
- **Управление масштабом** — Регулируемая ширина баров (1–500 пунктов на бар)
- **Множитель дисбаланса** — Настраиваемая чувствительность (по умолчанию 2.0)
- **Бары расширения** — Расширение линий VA и POC вперед

---

Варианты использования
----------------------

📊 Для трейдеров
~~~~~~~~~~~~~~~~

- **Определение уровней поддержки/сопротивления** — Точные уровни S/R из профиля объема
- **Анализ рыночных настроений** — Объем покупок/продаж раскрывает предпочтения трейдеров
- **Точки входа/выхода** — Границы ценностной области предоставляют оптимальные зоны для торговли
- **Подтверждение пробоя** — Дисбалансы объема подтверждают силу пробоя
- **Обнаружение дивергенций** — Сигналы дивергенции цены и объема/дельты

📈 Для аналитиков
~~~~~~~~~~~~~~~~~

- **Анализ рыночной структуры** — Понимание поведения аукционного рынка
- **Распределение объема** — Выявление паттернов накопления/распределения
- **Дельта-анализ** — Отслеживание импульса и абсорбции
- **Торговля по дисбалансам** — Обнаружение институциональных потоков заказов

---

Системные требования
--------------------

- **Платформа**: MetaTrader 5 (MT5)
- **Счет**: Работает как на демо-, так и на реальных счетах
- **Таймфреймы**: Поддерживаются все таймфреймы
- **Символы**: Поддерживаются все символы

---

Преимущества
------------

✅ **Все в одном** — Объединяет Volume Profile, дельту и анализ дисбаланса
✅ **Обновление в реальном времени** — Обработка рыночных данных в реальном времени
✅ **Высокая настраиваемость** — Широкие возможности настройки цветов и поведения
✅ **Удобство использования** — Интуитивно понятные кнопки и горячие клавиши
✅ **Профессиональный уровень** — Используется институциональными трейдерами
✅ **Высокая производительность** — Оптимизирован для скорости и эффективности
✅ **Постоянство профилей** — Сохранение и восстановление профилей между сессиями
✅ **Передний/задний план** — Гибкие варианты отображения

---

История версий
--------------

- **v2.0** — Улучшенный Volume Delta Profile
  - Добавлена гистограмма разделения покупок/продаж
  - Добавлена гистограмма и числовые значения дельты
  - Добавлено обнаружение дисбаланса
  - Добавлены маркеры MAX/MIN дельты
  - Добавлено обновление в реальном времени
  - Добавлено сохранение профилей
  - Улучшена защита с жестко закодированной лицензией

---

Краткое руководство
-------------------

1. **Установите** индикатор на платформу MT5
2. **Нарисуйте прямоугольник** на графике (двойной клик для задания временного и ценового диапазона)
3. **Используйте кнопки** для настройки отображения
4. **Анализируйте** распределение объема, дельту и дисбалансы
5. **Торгуйте** уверенно, используя профессиональные инсайты

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ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Bill Williams Advanced предназначен для автоматического анализа графика по системе " Profitunity " Билла Уильямса. Индикатор анализирует сразу четыре таймфрейма. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. Анализирует график по системе "Profitunity" Билла Уильямса. Сигналы помещает в таблицу в углу экрана и на график цены. 2. Находит все известные сигналы АО и АС, а также сигналы зон. Оснащён трендовым фильтром по Аллигатору. 3. Находит "Дивергентный бар", а та
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
Индикаторы
Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
Индикаторы
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
KAMA Confluence Engine
Ivan Stefanov
Индикаторы
KAMA Confluence Engine Торгуйте по тренду — и знайте свою точку входа, стоп и цели в момент его разворота. KAMA Confluence Engine — это универсальный трендовый индикатор, построенный вокруг адаптивной скользящей средней Кауфмана (KAMA), усиленный учётом тикового объёма, мульти‑таймфрейм подтверждением и автоматическими торговыми уровнями. Он адаптируется к рынку: быстрый и чувствительный в трендах, спокойный и фильтрующий шум во флэте — чтобы вы оставались на правильной стороне движения без лишн
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