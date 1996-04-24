Volume Delta Profile V 2 Enhanced
- Индикаторы
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- Версия: 2.0
- Активации: 5
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ – ТРЕБУЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ И АКТИВАЦИЯ
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🚨 Инструкция по активации:
После завершения покупки немедленно свяжитесь с нами, чтобы получить лицензионный ключ, пароль или данные для активации. Без них программное обеспечение не будет работать. Мы здесь, чтобы обеспечить бесперебойный процесс активации и ответить на любые ваши вопросы.
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Volume Delta Profile V2 Enhanced
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Профессиональный инструмент анализа объема и дельты
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Обзор
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**Volume Delta Profile** — это профессиональный аналитический инструмент, объединяющий традиционный анализ Volume Profile с расширенным обнаружением дельты и дисбаланса. Этот комплексный индикатор предоставляет трейдерам детальное представление о рыночной динамике, отображая непрерывные колебания цен с течением времени через графическое представление аукционных данных в реальном времени.
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Ключевые возможности
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📊 5 режимов отображения
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- **VOL** — Гистограмма общего объема: показывает распределение торгового объема
- **BS** — Разделение покупок/продаж: визуализирует давление покупателей и продавцов на каждом ценовом уровне
- **ΔH** — Гистограмма дельты: отображает чистую дельту (объем покупок минус объем продаж) с разделением на положительную и отрицательную
- **B/S#** — Числовые значения объема: показывает точные цифры объема покупок и продаж на каждом уровне
- **Δ#** — Числовые значения дельты: отображает значения дельты с маркерами MAX/MIN и дельтой последней свечи
🎯 Основной функционал
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Анализ ценностной области (Value Area)
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- **Value Area (VA)** — Ценовой диапазон, содержащий 68% торговой активности (1 стандартное отклонение)
- **Value Area High (VAH)** и **Value Area Low (VAL)** — Верхняя и нижняя границы ценностной области
- **Point of Control (POC)** — Ценовой уровень с наибольшим торговым объемом
- **Developing VA** — Визуализация динамики ценностной области в реальном времени
Расширенные функции дельты
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- **Разделение объема покупок/продаж** — Точное разделение
- **Гистограмма дельты** — Визуальное представление чистого давления покупателей/продавцов
- **Маркеры дельты**:
- ▲ MAX — Максимальный положительный уровень дельты
- ▼ MIN — Минимальный отрицательный уровень дельты
- Cls ▲/▼ — Дельта последней свечи
- **Отображение чистой дельты** — Общая дельта с разбивкой на положительную и отрицательную
Обнаружение дисбаланса
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- **Дисбаланс объема** — Выявляет значительные дисбалансы покупок/продаж на ценовых уровнях
- **Цветовая маркировка бычьего/медвежьего дисбаланса** — Визуальное различие для легкой идентификации
- **Настраиваемый множитель** — Регулируемая чувствительность обнаружения дисбаланса
- **Только топ-дисбалансы** — Опция отображения только наиболее значительных дисбалансов
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Интерактивное управление
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📱 Кнопки управления
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- **VOL/BS/ΔH/B/S#/Δ#** — Переключение режимов отображения
- **L→ / ←R** — Изменение направления профиля (слева направо или справа налево)
- **+/-** — Регулировка масштаба (ширины баров) для точной визуализации
- **VA** — Включение/отключение отображения ценностной области
- **DR** — Принудительная перерисовка/обновление профиля
- **DLT** — Удаление выбранного профиля
- **FG/BG** — Переключение отображения на переднем/заднем плане
⌨️ Горячие клавиши
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- **Q** — Переключение между монохромной и цветовой схемой Gauss
- **W** — Нажмите для расширения уровней вперед, отпустите для возврата
- **W (двойное нажатие)** — Включение постоянного расширения
- **A** — Переключение между отображением на заднем и переднем плане
- **Z** — Фиксация масштаба графика
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Технические характеристики
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📈 Обработка данных
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- **Точность на уровне минут** — Использует данные таймфреймов M1, M2 и любого другого по вашему выбору для точного распределения объема
- **Интеллектуальное распределение объема** — Распределяет объем по ценовым уровням на основе структуры свечей
- **Обновление в реальном времени** — Живое обновление на каждом тике для текущей свечи
- **Поддержка нескольких таймфреймов** — Работает на всех таймфреймах
🎨 Настройки
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- **Цветовые настройки** — Полностью настраиваемые цвета для всех элементов
- **Управление масштабом** — Регулируемая ширина баров (1–500 пунктов на бар)
- **Множитель дисбаланса** — Настраиваемая чувствительность (по умолчанию 2.0)
- **Бары расширения** — Расширение линий VA и POC вперед
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Варианты использования
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📊 Для трейдеров
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- **Определение уровней поддержки/сопротивления** — Точные уровни S/R из профиля объема
- **Анализ рыночных настроений** — Объем покупок/продаж раскрывает предпочтения трейдеров
- **Точки входа/выхода** — Границы ценностной области предоставляют оптимальные зоны для торговли
- **Подтверждение пробоя** — Дисбалансы объема подтверждают силу пробоя
- **Обнаружение дивергенций** — Сигналы дивергенции цены и объема/дельты
📈 Для аналитиков
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- **Анализ рыночной структуры** — Понимание поведения аукционного рынка
- **Распределение объема** — Выявление паттернов накопления/распределения
- **Дельта-анализ** — Отслеживание импульса и абсорбции
- **Торговля по дисбалансам** — Обнаружение институциональных потоков заказов
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Системные требования
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- **Платформа**: MetaTrader 5 (MT5)
- **Счет**: Работает как на демо-, так и на реальных счетах
- **Таймфреймы**: Поддерживаются все таймфреймы
- **Символы**: Поддерживаются все символы
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Преимущества
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✅ **Все в одном** — Объединяет Volume Profile, дельту и анализ дисбаланса
✅ **Обновление в реальном времени** — Обработка рыночных данных в реальном времени
✅ **Высокая настраиваемость** — Широкие возможности настройки цветов и поведения
✅ **Удобство использования** — Интуитивно понятные кнопки и горячие клавиши
✅ **Профессиональный уровень** — Используется институциональными трейдерами
✅ **Высокая производительность** — Оптимизирован для скорости и эффективности
✅ **Постоянство профилей** — Сохранение и восстановление профилей между сессиями
✅ **Передний/задний план** — Гибкие варианты отображения
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История версий
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- **v2.0** — Улучшенный Volume Delta Profile
- Добавлена гистограмма разделения покупок/продаж
- Добавлена гистограмма и числовые значения дельты
- Добавлено обнаружение дисбаланса
- Добавлены маркеры MAX/MIN дельты
- Добавлено обновление в реальном времени
- Добавлено сохранение профилей
- Улучшена защита с жестко закодированной лицензией
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Краткое руководство
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1. **Установите** индикатор на платформу MT5
2. **Нарисуйте прямоугольник** на графике (двойной клик для задания временного и ценового диапазона)
3. **Используйте кнопки** для настройки отображения
4. **Анализируйте** распределение объема, дельту и дисбалансы
5. **Торгуйте** уверенно, используя профессиональные инсайты
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