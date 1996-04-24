Volume Delta Profile V 2 Enhanced





ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ – ТРЕБУЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ И АКТИВАЦИЯ

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🚨 Инструкция по активации:





После завершения покупки немедленно свяжитесь с нами, чтобы получить лицензионный ключ, пароль или данные для активации. Без них программное обеспечение не будет работать. Мы здесь, чтобы обеспечить бесперебойный процесс активации и ответить на любые ваши вопросы.





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Volume Delta Profile V2 Enhanced

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Профессиональный инструмент анализа объема и дельты

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Обзор

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**Volume Delta Profile** — это профессиональный аналитический инструмент, объединяющий традиционный анализ Volume Profile с расширенным обнаружением дельты и дисбаланса. Этот комплексный индикатор предоставляет трейдерам детальное представление о рыночной динамике, отображая непрерывные колебания цен с течением времени через графическое представление аукционных данных в реальном времени.





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Ключевые возможности

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📊 5 режимов отображения

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- **VOL** — Гистограмма общего объема: показывает распределение торгового объема

- **BS** — Разделение покупок/продаж: визуализирует давление покупателей и продавцов на каждом ценовом уровне

- **ΔH** — Гистограмма дельты: отображает чистую дельту (объем покупок минус объем продаж) с разделением на положительную и отрицательную

- **B/S#** — Числовые значения объема: показывает точные цифры объема покупок и продаж на каждом уровне

- **Δ#** — Числовые значения дельты: отображает значения дельты с маркерами MAX/MIN и дельтой последней свечи





🎯 Основной функционал

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Анализ ценностной области (Value Area)

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- **Value Area (VA)** — Ценовой диапазон, содержащий 68% торговой активности (1 стандартное отклонение)

- **Value Area High (VAH)** и **Value Area Low (VAL)** — Верхняя и нижняя границы ценностной области

- **Point of Control (POC)** — Ценовой уровень с наибольшим торговым объемом

- **Developing VA** — Визуализация динамики ценностной области в реальном времени





Расширенные функции дельты

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- **Разделение объема покупок/продаж** — Точное разделение

- **Гистограмма дельты** — Визуальное представление чистого давления покупателей/продавцов

- **Маркеры дельты**:

- ▲ MAX — Максимальный положительный уровень дельты

- ▼ MIN — Минимальный отрицательный уровень дельты

- Cls ▲/▼ — Дельта последней свечи

- **Отображение чистой дельты** — Общая дельта с разбивкой на положительную и отрицательную





Обнаружение дисбаланса

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- **Дисбаланс объема** — Выявляет значительные дисбалансы покупок/продаж на ценовых уровнях

- **Цветовая маркировка бычьего/медвежьего дисбаланса** — Визуальное различие для легкой идентификации

- **Настраиваемый множитель** — Регулируемая чувствительность обнаружения дисбаланса

- **Только топ-дисбалансы** — Опция отображения только наиболее значительных дисбалансов





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Интерактивное управление

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📱 Кнопки управления

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- **VOL/BS/ΔH/B/S#/Δ#** — Переключение режимов отображения

- **L→ / ←R** — Изменение направления профиля (слева направо или справа налево)

- **+/-** — Регулировка масштаба (ширины баров) для точной визуализации

- **VA** — Включение/отключение отображения ценностной области

- **DR** — Принудительная перерисовка/обновление профиля

- **DLT** — Удаление выбранного профиля

- **FG/BG** — Переключение отображения на переднем/заднем плане





⌨️ Горячие клавиши

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- **Q** — Переключение между монохромной и цветовой схемой Gauss

- **W** — Нажмите для расширения уровней вперед, отпустите для возврата

- **W (двойное нажатие)** — Включение постоянного расширения

- **A** — Переключение между отображением на заднем и переднем плане

- **Z** — Фиксация масштаба графика





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Технические характеристики

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📈 Обработка данных

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- **Точность на уровне минут** — Использует данные таймфреймов M1, M2 и любого другого по вашему выбору для точного распределения объема

- **Интеллектуальное распределение объема** — Распределяет объем по ценовым уровням на основе структуры свечей

- **Обновление в реальном времени** — Живое обновление на каждом тике для текущей свечи

- **Поддержка нескольких таймфреймов** — Работает на всех таймфреймах





🎨 Настройки

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- **Цветовые настройки** — Полностью настраиваемые цвета для всех элементов

- **Управление масштабом** — Регулируемая ширина баров (1–500 пунктов на бар)

- **Множитель дисбаланса** — Настраиваемая чувствительность (по умолчанию 2.0)

- **Бары расширения** — Расширение линий VA и POC вперед





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Варианты использования

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📊 Для трейдеров

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- **Определение уровней поддержки/сопротивления** — Точные уровни S/R из профиля объема

- **Анализ рыночных настроений** — Объем покупок/продаж раскрывает предпочтения трейдеров

- **Точки входа/выхода** — Границы ценностной области предоставляют оптимальные зоны для торговли

- **Подтверждение пробоя** — Дисбалансы объема подтверждают силу пробоя

- **Обнаружение дивергенций** — Сигналы дивергенции цены и объема/дельты





📈 Для аналитиков

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- **Анализ рыночной структуры** — Понимание поведения аукционного рынка

- **Распределение объема** — Выявление паттернов накопления/распределения

- **Дельта-анализ** — Отслеживание импульса и абсорбции

- **Торговля по дисбалансам** — Обнаружение институциональных потоков заказов





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Системные требования

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- **Платформа**: MetaTrader 5 (MT5)

- **Счет**: Работает как на демо-, так и на реальных счетах

- **Таймфреймы**: Поддерживаются все таймфреймы

- **Символы**: Поддерживаются все символы





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Преимущества

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✅ **Все в одном** — Объединяет Volume Profile, дельту и анализ дисбаланса

✅ **Обновление в реальном времени** — Обработка рыночных данных в реальном времени

✅ **Высокая настраиваемость** — Широкие возможности настройки цветов и поведения

✅ **Удобство использования** — Интуитивно понятные кнопки и горячие клавиши

✅ **Профессиональный уровень** — Используется институциональными трейдерами

✅ **Высокая производительность** — Оптимизирован для скорости и эффективности

✅ **Постоянство профилей** — Сохранение и восстановление профилей между сессиями

✅ **Передний/задний план** — Гибкие варианты отображения





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История версий

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- **v2.0** — Улучшенный Volume Delta Profile

- Добавлена гистограмма разделения покупок/продаж

- Добавлена гистограмма и числовые значения дельты

- Добавлено обнаружение дисбаланса

- Добавлены маркеры MAX/MIN дельты

- Добавлено обновление в реальном времени

- Добавлено сохранение профилей

- Улучшена защита с жестко закодированной лицензией





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Краткое руководство

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1. **Установите** индикатор на платформу MT5

2. **Нарисуйте прямоугольник** на графике (двойной клик для задания временного и ценового диапазона)

3. **Используйте кнопки** для настройки отображения

4. **Анализируйте** распределение объема, дельту и дисбалансы

5. **Торгуйте** уверенно, используя профессиональные инсайты





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