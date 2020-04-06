MT5BTCPro
- Эксперты
- Stephanos Massouras
- Версия: 1.50
- Обновлено: 27 октября 2025
- Активации: 5
MT5BTCPro — Советник на пересечении EMA
Бесплатно только пару дней. С 1 ноября цена составит 30$ и будет увеличиваться на 30$ каждые 5 покупок. Финальная цена — $499
Рекомендованные символы: BTCUSD — таймфрейм 30 минут
MT5BTCPro автоматизирует тренд-следующую стратегию на основе пересечения быстрой и медленной EMA на текущем таймфрейме графика. Советник рассчитывает риск на сделку (фиксированная сумма в $ или % от баланса), ставит стоп-лосс на основе волатильности и управляет выходом через разворот по правилу, а также опциональный трейлинг-стоп и частичную фиксацию прибыли.
Как это работает (обзор)
- Сигнал: вход при пересечении быстрой EMA выше/ниже медленной (лонг при пересечении вверх, шорт — вниз).
- Начальный стоп: SL ставится как ATR × множитель и автоматически корректируется с учётом стоп/фриз уровней брокера.
- Размер позиции: объём рассчитывается из выбранного риска на сделку и расстояния до SL с учётом минимального шага, мин/макс лота и проверки маржи у брокера.
- Управление выходом: закрытие по обратному пересечению EMA. Доступны трейлинг (ATR/процент/пункты) и частичная фиксация прибыли при достижении заданного R-множителя.
Ключевые возможности
- Движок пересечений EMA: EMA (по умолчанию 12/21) на текущем таймфрейме формируют входы и перевороты.
- Контроль риска: фиксированная сумма или процент от баланса; пользовательские мин/макс лоты; защита по спреду и марже.
- Стопы с учётом волатильности: SL на основе ATR с безопасной минимальной дистанцией; автоматическая нормализация под точность цены.
- Трейлинг-стоп (опционально): ATR, процент цены или фиксированные пункты. Активируется после заданного R.
- Частичная фиксация (опционально): закрытие части позиции при достижении целевого R.
- Дневной лимит риска (опционально): блокирует новые сделки, когда суммарные закрытые убытки за день достигают X% баланса (по Magic Number).
- Остывание (опционально): ожидание N баров после закрытия позиции перед новым входом.
- Учёт ограничений брокера: защита от нарушений стоп/фриз уровней; при необходимости попытка снять SL/TP перед закрытием; настраиваемый допуск по проскальзыванию при закрытии.
- Фильтрация по Magic Number: все операции с ордерами и историей фильтруются по Magic Number советника, чтобы исключить конфликт с другими системами.
- Подробное логирование: события по барам, сигналы, управление позициями и риск-чеки пишутся в журнал Experts.
Входные параметры (кратко)
- Risk: RiskType (Fixed или %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot.
- MAs: EMAPeriod12 (быстрая), EMAPeriod21 (медленная).
- ATR: ATRPeriod, ATRMultiplier для начального SL.
- Trailing (опционально): TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints.
- Partial (опционально): UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent.
- Daily Risk (опционально): UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent.
- Cooldown (опционально): UseCooldown, CooldownBars.
- Broker/Execution: MagicNumber, CloseDeviationPoints (допуск проскальзывания при закрытии).
Рекомендованный стартовый шаблон — BTCUSD (следование тренду)
Этот шаблон нацелен на чистые трендовые движения по BTCUSD.
|Параметр
|Значение
|RiskType
|Fixed Amount
|FixedRisk
|50
|PercentRisk
|2
|ATR * for baseline SL
|1.5
|Minimum Lots
|0.01
|Maximum Lots
|100
|Fast EMA
|12
|Slow EMA
|21
|ATR Period
|14
|Trailing Stop
|% of Current Price
|Start trailing after
|1.0
|if ATR Mode
|1.0
|% of current price
|1.0
|points / price units
|400.0
|UseDailyRiskManagement
|false
|% of balance max loss per day
|2.0
|UseCooldown
|false
|bars on Period Current
|2
|Use Partial-Profit
|false
|take partial at R=
|2.0
|% volume to close
|50
Тестирование и развёртывание
- Strategy Tester: проводите оптимизации под конкретные символы по ATR-множителю, режиму трейлинга и уровням частичной фиксации.
- Профили символов: держите отдельные пресеты для крипто, металлов и FX (разные режимы волатильности).
- Логи: используйте журнал Experts для проверки входов/выходов, расчёта риска и работы дневного лимита/«остывания».
Важно
- Прибыль не гарантируется; результаты зависят от инструмента, брокера и рынка.
- Бэктест — не равно реальная торговля; всегда проводите форвард-тест.
- Советник не собирает персональные данные и не использует внешнее лицензирование или телеметрию.
- Поддержка: через комментарии продукта MQL5 или личные сообщения MQL5.
Предупреждение о рисках
Торговля связана с риском, включая риск потерь. Используйте лимиты риска, соответствующие вашему счёту, и периодически пересматривайте настройки.