MT5BTCPro

MT5BTCPro — Советник на пересечении EMA

Бесплатно только пару дней. С 1 ноября цена составит 30$ и будет увеличиваться на 30$ каждые 5 покупок. Финальная цена — $499

Рекомендованные символы: BTCUSD — таймфрейм 30 минут

MT5BTCPro автоматизирует тренд-следующую стратегию на основе пересечения быстрой и медленной EMA на текущем таймфрейме графика. Советник рассчитывает риск на сделку (фиксированная сумма в $ или % от баланса), ставит стоп-лосс на основе волатильности и управляет выходом через разворот по правилу, а также опциональный трейлинг-стоп и частичную фиксацию прибыли.

Как это работает (обзор)

  1. Сигнал: вход при пересечении быстрой EMA выше/ниже медленной (лонг при пересечении вверх, шорт — вниз).
  2. Начальный стоп: SL ставится как ATR × множитель и автоматически корректируется с учётом стоп/фриз уровней брокера.
  3. Размер позиции: объём рассчитывается из выбранного риска на сделку и расстояния до SL с учётом минимального шага, мин/макс лота и проверки маржи у брокера.
  4. Управление выходом: закрытие по обратному пересечению EMA. Доступны трейлинг (ATR/процент/пункты) и частичная фиксация прибыли при достижении заданного R-множителя.

Ключевые возможности

  • Движок пересечений EMA: EMA (по умолчанию 12/21) на текущем таймфрейме формируют входы и перевороты.
  • Контроль риска: фиксированная сумма или процент от баланса; пользовательские мин/макс лоты; защита по спреду и марже.
  • Стопы с учётом волатильности: SL на основе ATR с безопасной минимальной дистанцией; автоматическая нормализация под точность цены.
  • Трейлинг-стоп (опционально): ATR, процент цены или фиксированные пункты. Активируется после заданного R.
  • Частичная фиксация (опционально): закрытие части позиции при достижении целевого R.
  • Дневной лимит риска (опционально): блокирует новые сделки, когда суммарные закрытые убытки за день достигают X% баланса (по Magic Number).
  • Остывание (опционально): ожидание N баров после закрытия позиции перед новым входом.
  • Учёт ограничений брокера: защита от нарушений стоп/фриз уровней; при необходимости попытка снять SL/TP перед закрытием; настраиваемый допуск по проскальзыванию при закрытии.
  • Фильтрация по Magic Number: все операции с ордерами и историей фильтруются по Magic Number советника, чтобы исключить конфликт с другими системами.
  • Подробное логирование: события по барам, сигналы, управление позициями и риск-чеки пишутся в журнал Experts.

Входные параметры (кратко)

  • Risk: RiskType (Fixed или %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot.
  • MAs: EMAPeriod12 (быстрая), EMAPeriod21 (медленная).
  • ATR: ATRPeriod, ATRMultiplier для начального SL.
  • Trailing (опционально): TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints.
  • Partial (опционально): UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent.
  • Daily Risk (опционально): UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent.
  • Cooldown (опционально): UseCooldown, CooldownBars.
  • Broker/Execution: MagicNumber, CloseDeviationPoints (допуск проскальзывания при закрытии).

Рекомендованный стартовый шаблон — BTCUSD (следование тренду)

Этот шаблон нацелен на чистые трендовые движения по BTCUSD.

Параметр Значение
RiskType Fixed Amount
FixedRisk 50
PercentRisk 
 2
ATR * for baseline SL   1.5
Minimum Lots 0.01
Maximum Lots 100
Fast EMA 12 
Slow EMA 21 
 ATR Period 14
 Trailing Stop % of Current Price 
 Start trailing after 1.0
 if ATR Mode 1.0
 % of current price 1.0 
 points / price units 400.0 
 UseDailyRiskManagement false
 % of balance max loss per day 2.0 
 UseCooldown false
 bars on Period Current
 Use Partial-Profit false 
 take partial at R= 2.0 
 % volume to close 50 

    Тестирование и развёртывание

    • Strategy Tester: проводите оптимизации под конкретные символы по ATR-множителю, режиму трейлинга и уровням частичной фиксации.
    • Профили символов: держите отдельные пресеты для крипто, металлов и FX (разные режимы волатильности).
    • Логи: используйте журнал Experts для проверки входов/выходов, расчёта риска и работы дневного лимита/«остывания».

    Важно

    • Прибыль не гарантируется; результаты зависят от инструмента, брокера и рынка.
    • Бэктест — не равно реальная торговля; всегда проводите форвард-тест.
    • Советник не собирает персональные данные и не использует внешнее лицензирование или телеметрию.
    • Поддержка: через комментарии продукта MQL5 или личные сообщения MQL5.

    Предупреждение о рисках

    Торговля связана с риском, включая риск потерь. Используйте лимиты риска, соответствующие вашему счёту, и периодически пересматривайте настройки.

