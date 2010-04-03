Feyra
Одно-График EA: Feyra должен работать только на одном графике (XAUUSD) M15 и автоматически торгует на всех символах.
Extra details on set-up:
- Управление рисками: Надежные встроенные функции стоп-лосса и тейк-профита гарантируют защиту ваших сделок.
- Простая настройка: Не требуется сложных настроек. Просто загрузите EA на свой график, и он готов к работе!
- Стратегия: Сосредоточена на "Теории рыночного профиля", анализируя принятие и отклонение цены в определенных ценовых диапазонах.
Feyra?
- Современные алгоритмы для более быстрого принятия решений.
- Оптимизирован для волатильных рынков, таких как XAUUSD.
- Поддержка различных брокеров с низкими спредами.
- Отлично работает с вызовами проп-фирм и фондами счетов.
Используя наши сложные стратегии, Feyra обеспечивает стабильную, эффективную и прибыльную торговлю в различных рыночных условиях. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, этот EA адаптируется к вашим потребностям.
Установка и настройка
- Установите EA на свою платформу MetaTrader и примените его к одному графику (XAUUSD).
- Выберите таймфрейм (M15), при необходимости настройте размер лота и позвольте EA сделать остальное.
- Убедитесь, что ваш счет работает на VPS для непрерывной торговли.
Минимальный депозит: Мы рекомендуем минимум $200 для лучших результатов.
Свяжитесь с нами
После покупки, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение, чтобы получить доступ к приватному каналу Telegram, где вы получите последние обновления, новости и инструкции. Этот эксклюзивный канал доступен только для наших клиентов!