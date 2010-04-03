Одно-График EA: Feyra должен работать только на одном графике (XAUUSD) M15 и автоматически торгует на всех символах.

Extra details on set-up: (link) - Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения ссылки на живой сигнал после покупки.

Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 133.

Feyra - Будущее торговли

Управление рисками: Надежные встроенные функции стоп-лосса и тейк-профита гарантируют защиту ваших сделок.

Простая настройка: Не требуется сложных настроек. Просто загрузите EA на свой график, и он готов к работе!

Стратегия: Сосредоточена на "Теории рыночного профиля", анализируя принятие и отклонение цены в определенных ценовых диапазонах.



Современные алгоритмы для более быстрого принятия решений.

Оптимизирован для волатильных рынков, таких как XAUUSD.

Поддержка различных брокеров с низкими спредами.

Отлично работает с вызовами проп-фирм и фондами счетов.

Используя наши сложные стратегии, Feyra обеспечивает стабильную, эффективную и прибыльную торговлю в различных рыночных условиях. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, этот EA адаптируется к вашим потребностям.

Установка и настройка

Установите EA на свою платформу MetaTrader и примените его к одному графику (XAUUSD). Выберите таймфрейм (M15), при необходимости настройте размер лота и позвольте EA сделать остальное. Убедитесь, что ваш счет работает на VPS для непрерывной торговли.

Минимальный депозит: Мы рекомендуем минимум $200 для лучших результатов.

Свяжитесь с нами

После покупки, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение, чтобы получить доступ к приватному каналу Telegram, где вы получите последние обновления, новости и инструкции. Этот эксклюзивный канал доступен только для наших клиентов!