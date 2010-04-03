ワンチャートEA：Feyraは一つのチャート（XAUUSD）M15 でのみ実行され、すべてのシンボルで自動的に取引を行います。

Extra details on set-up: (link) - 購入後にライブシグナルリンクについてお問い合わせください。 - 購入後にライブシグナルリンクについてお問い合わせください。

Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 127.

Feyra - 取引の未来

Kindly join our MQL5 channel: (link)



リスク管理： 強力な組み込みのストップロスとテイクプロフィット機能により、常に取引が保護されます。

強力な組み込みのストップロスとテイクプロフィット機能により、常に取引が保護されます。 簡単なセットアップ： 複雑な設定は不要です。EAをチャートに読み込むだけで、すぐに使えます！

複雑な設定は不要です。EAをチャートに読み込むだけで、すぐに使えます！ 戦略： 特定の価格範囲内での価格の受け入れと拒否を分析する「市場プロファイル理論」に焦点を当てています。



Feyraとは？

高速な意思決定のための高度なアルゴリズム。

XAUUSDのようなボラタイルな市場に最適化されています。

低スプレッドのさまざまなブローカーをサポートしています。

プロップファームのチャレンジや資金提供アカウントに最適です。

私たちの洗練された戦略を使用することで、Feyraはさまざまな市場条件下で安定した効率的で利益を上げる取引を保証します。初心者でも経験者でも、このEAはあなたのニーズに適応します。

インストールとセットアップ

EAをMetaTraderプラットフォームにインストールし、1つのチャート（XAUUSD）に適用します。 タイムフレーム（M15）を選択し、必要に応じてロットサイズを調整し、EAに残りを任せます。 継続的な取引のために、アカウントがVPSで稼働していることを確認してください。

最低入金： 最良の結果を得るために、少なくとも$200をお勧めします。

お問い合わせ

購入後、最新の更新、ニュース、および指示を受け取るために、プライベートTelegramチャンネルにアクセスするためのプライベートメッセージを送信してください。この独占的なチャンネルは、私たちの顧客のためだけに提供されています！