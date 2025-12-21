Feyra

Feyra - Die Zukunft des Handels

One-Chart EA: Feyra sollte nur auf einem Chart (XAUUSD) M15  laufen und automatisch auf allen Symbolen handeln.

Extra details on set-up: (link)

- Bitte kontaktieren Sie uns nach dem Kauf für den Livestream-Link.

Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 125.

Kindly join our MQL5 channel: (link)

  • Risikomanagement: Starke integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Trades immer geschützt sind.
  • Einfache Einrichtung: Keine komplizierten Einstellungen erforderlich. Laden Sie einfach den EA auf Ihren Chart, und er ist bereit!
  • Strategie: Fokussiert auf die „Marktprofil-Theorie“, die die Preisakzeptanz und -ablehnung innerhalb bestimmter Preisspannen analysiert.

Feyra?

  • Fortschrittliche Algorithmen für schnellere Entscheidungen.
  • Optimiert für volatile Märkte wie XAUUSD.
  • Unterstützt verschiedene Broker mit niedrigen Spreads.
  • Funktioniert hervorragend bei Prop-Firma-Herausforderungen und finanzierten Konten.

Durch die Nutzung unserer ausgeklügelten Strategien stellt Feyra sicheres, effizientes und profitables Trading unter verschiedenen Marktbedingungen sicher. Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, dieser EA passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Installation und Einrichtung

  1. Installieren Sie den EA auf Ihrer MetaTrader-Plattform und wenden Sie ihn auf einen Chart (XAUUSD) an.
  2. Wählen Sie den Zeitrahmen (M15), passen Sie die Lotgröße bei Bedarf an und lassen Sie den EA den Rest machen.
  3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto auf einem VPS für kontinuierliches Trading läuft.

Mindesteinzahlung: Wir empfehlen mindestens 200 $ für die besten Ergebnisse.

Kontaktieren Sie uns

Nach dem Kauf senden Sie uns bitte eine private Nachricht, um Zugang zum privaten Telegram-Kanal zu erhalten, in dem Sie die neuesten Updates, Nachrichten und Anweisungen erhalten. Dieser exklusive Kanal ist nur für unsere Kunden verfügbar!


