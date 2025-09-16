Feyra

Feyra - Ticaretin Geleceği

Tek Grafik EA: Feyra yalnızca bir grafik üzerinde çalışmalıdır (XAUUSD) M15  ve otomatik olarak tüm semboller üzerinde işlem yapar.

Extra details on set-up: (link)

- Lütfen satın aldıktan sonra bize canlı sinyal bağlantısı için ulaşın.

Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 131.

Kindly join our MQL5 channel: (link)

  • Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik zarar durdurma ve kar al özellikleri, işlemlerinizin her zaman korunmasını sağlar.
  • Basit Kurulum: Karmaşık ayarlar gerekmiyor. EA'yı grafiğinize yükleyin ve kullanıma hazır!
  • Strateji: Fiyat kabul ve reddini belirli fiyat aralıkları içinde analiz eden "Piyasa Profil Teorisi" üzerine odaklanır.

Feyra?

  • Daha hızlı karar verme için geliştirilmiş algoritmalar.
  • XAUUSD gibi dalgalı piyasalar için optimize edilmiştir.
  • Düşük spreadlerle çeşitli brokerları destekler.
  • Prop-firm meydan okumaları ve finanse edilmiş hesaplarla mükemmel çalışır.

Gelişmiş stratejilerimizi kullanarak, Feyra farklı piyasa koşullarında istikrarlı, verimli ve karlı işlemler sağlar. İster yeni başlayın ister deneyimli bir trader olun, bu EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Kurulum ve Ayar

  1. EA'yı MetaTrader platformunuza yükleyin ve bir grafikte (XAUUSD) uygulayın.
  2. Zaman dilimini (M15) seçin, gerekirse lot boyutunu ayarlayın ve EA'nın geri kalanını yapmasına izin verin.
  3. Kesintisiz ticaret için hesabınızın bir VPS üzerinde çalıştığından emin olun.

Minimum Yatırım: En iyi sonuçlar için en az $200 öneriyoruz.

Bize Ulaşın

Satın aldıktan sonra, en son güncellemeleri, haberleri ve talimatları alacağınız özel Telegram kanalına erişim için lütfen bize özel bir mesaj gönderin. Bu özel kanal yalnızca müşterilerimize sunulmaktadır!


Önerilen ürünler
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Uzman Danışmanlar
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCA
FREE
EA Modern Deviation Trend Pro MT5
Ruslan Pishun
2 (1)
Uzman Danışmanlar
The EA uses a strategy based on strong price deviations, trading is carried out on major currency pairs. For this strategy, the author's indicator "Indicator Maximum Price Deviation" was developed - the algorithm detects deviations in timeframes: M5 and H1 , and if deviations are found, then the advisor opens the first order and then if the price moves in a positive direction, then the adviser opens additional orders on each bar (a total of 9 additional orders are supported). The EA does not inc
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Morgen und Uhr open
Grigorii Isaakian
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Э ксперт создан для  скальпирования на  открытии торгов ММВБ ( начинает работу через несколько секунд после 10=00) и продолжает скальпировать на открытии каждого бара.. Является продолжением продукта  Morgen Open   https://www.mql5.com/ru/market/product/47596 Эксперту желательно работать на часовом  или M30 таймфрейме.  Эксперт работает на указанное пользователем целое количество лотов, проверка минимальна, мартингейл не предусмотрен!!!.  Эксперт при начале работы выставляет 2 отложенных ордера
FREE
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Uzman Danışmanlar
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
Mercury MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Mercury MT5    it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert. Mercury MT5       It is an advanced trading system.  The system is ideal for consolidated market.       You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data  for         multiple  pairs. Broker type: Low spread, fast
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Uzman Danışmanlar
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
EA Frankenstein
Nguyen Thanh Cong
5 (2)
Uzman Danışmanlar
INTRODUCTION Unleash the power of our brand new EA "Frankenstein" and conquer the forex market like never before! Our revolutionary expert advisor combines the strength of a price channel strategy with a sophisticated machine learning algorithm, allowing you to navigate the ever-changing market with precision and confidence. And the best part? For a limited time, you can get "Frankenstein" at a jaw-dropping 80% off during our exclusive launch promotion, priced at just $44! FEATURES Trade pane
Driftal MT5
Najlaa Alsalih
Uzman Danışmanlar
Driftal - Ticaretin Geleceği Tek Grafik EA: Driftal yalnızca bir grafikte çalışmalıdır ( XAUUSD ) M15  ve otomatik olarak tüm sembollerde işlem yapar. Extra details on set-up: (link) - Lütfen satın aldıktan sonra canlı sinyal bağlantısı için bizimle iletişime geçin. Limited Time Offer! Buy now at the discounted price before it increases. Future price might rise up to $2000! Secure your spot today! Kindly join our MQL5 channel : (link) Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik zarar durdurma ve kar alma öz
Tokyo Ghoul
Michael Prescott Burney
Uzman Danışmanlar
Introducing Tokyo Ghoul MT5, an expert advisor developed for the USDJPY currency pair on the H1 chart. This system integrates an extensive 256 distinct trading strategies, offering a multifaceted approach to navigating the market. The core design of Tokyo Ghoul MT5 centers on achieving a high win rate, which is complemented by the use of wider take-profit levels. What distinguishes Tokyo Ghoul is its framework, which is structured to mitigate drawdown, particularly during extreme market conditio
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Uzman Danışmanlar
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
Pro Trader EA
Igor Widiger
Uzman Danışmanlar
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Dhlplus
Yriy Doronin
Uzman Danışmanlar
The HL-Plus Expert Advisor has many settings for trading, the ability to trade one lot or a set of orders on a grid, the ability to work with a loop of orders, it is possible to increase the number of orders according to a given algorithm, as well as reduce the number of orders based on accumulated profit, there is also a functionality Expert Advisor settings for trading on a given trend.  https://www.mql5.com/ru/signals/1749787?source=Site +Signals+My 
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
Uzman Danışmanlar
SmartSMC EA – Liquidity Sweeps For over 10 years in the Gold market I’ve watched how price hunts liquidity before the real move. SmartSMC EA is my distilled version of that edge: a simple, disciplined SMC liquidity-sweep engine that trades XAUUSD with clean risk and professional execution. Why choose SmartSMC? Because it blends Smart Money Concepts with rock-solid automation. You don’t need to second-guess the chart—attach the EA, choose your risk, and let it handle entries, exits, sizing and
MNG Mt5
TDINVEST LLP
4.3 (10)
Uzman Danışmanlar
IMPORTANT : When testing the EA or running it live, make sure to set "Activate MNG Martingale" to "True" Hello & Welcome To MNG MNG is a martingale EA that allows you to configure a lot of features that I'll detail below. But first, I'd like to insist on the fact that a martingale EA is never safe, no matter if it has a good track record for 5+ years, if it shows incredible backtest results, if it's marketed as the best EA or whatever its price is ($30,000 or $50). A martingale EA might blow
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
3.96 (45)
Uzman Danışmanlar
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Hareketli Ortalama EA'nın Tanıtımı NOT - The Moving Average EA'yı satın aldıktan sonra, ücretsiz olarak TradeWatch EA'mı almak için bana özel bir mesaj gönderin! Hareketli Ortalama EA, sentetik endeksler için özel olarak tasarlanmış, aynı zamanda döviz ve diğer varlık sınıflarıyla da etkili bir şekilde çalışan esnek bir ticaret aracıdır. Sabit hareketli ortalama ayarlarına dayanan birçok EA'nın aksine, bu EA kullanıcıların kodlama becerisine ihtiyaç duymadan hareketli ortalama parametrelerini ta
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (M
Nas100 Scalping EA MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Uzman Danışmanlar
--> MT4 Sürümü:   https://www.mql5.com/en/market/product/97464 For recent EA trades check out my Profile : Moustapha Boulouz - 25465153 - Trader's profile - MQL5 Algo Trading community NAS100 endeksinde kısa vadeli fiyat hareketlerini ticaret yapmak isteyen tüccarlar için son EA'yı tanıtalım - NAS100 scalping EA! Scalping EA, New York Borsası Açılış Momentumundan Faydalanır ve Otomatik Bir Ticaret Yazılımıdır. EA, yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlar ve dakikalar içinde küçük fiyat h
Limiter Drawdown
Alain Bleeksma
Uzman Danışmanlar
Limiter Drawdown EA – Otomatik Hesap Koruması Limiter Drawdown EA , MetaTrader 5 için hafif bir risk yönetim aracıdır. Hesapta oluşan düşüşü (drawdown) gerçek zamanlı izler ve sizin belirlediğiniz sınır aşıldığında tüm pozisyonları otomatik olarak kapatır. Her tür ticaret stratejisi için basit ve güvenilir bir güvenlik katmanıdır. Ne yapar Sermaye (equity) ve bakiye oranını sürekli izler Drawdown belirlenen seviyeye ulaştığında tüm pozisyonları kapatır Yeniden girişleri önlemek için bekleyen e
FREE
DCA Smart
Hoai Phuong Tran
Uzman Danışmanlar
DCA Smart EA - Advanced Multi-Function Algorithm Overview DCA Smart EA is a versatile automated and semi-automated trading robot. It is expertly designed to implement sophisticated Dollar-Cost Averaging (DCA), Hedging, and inter-account trade copying strategies. The EA operates independently to eliminate emotional trading and optimize position averaging in volatile markets. Through its intuitive dashboard, you can configure automatic hedging or execute manual hedging commands with a single cli
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Uzman Danışmanlar
This is based on the double moving average cross and arrow mark under the preparation of custom indicators EA. When the blue arrow appears, make a long order. When the red arrow appears, short the order. When the pink line crosses the green line upward, the pink line is above, the green line is below, the golden fork appears, and the blue arrow appears. When the pink line crosses the green line downward, the pink line is below and the green line is above. There is a dead fork and a red arro
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Uzman Danışmanlar
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Go Long EA, çoklu teknik onaylarla sistematik günlük ticaret prensibine dayalı gelişmiş bir gün içi ticaret stratejisi uygular. Birçok trader karmaşık algoritmalar ararken, bu EA basit ama etkili konseptleri sofistike risk yönetimi ve çoklu teknik filtrelerle birleştirir. EA her gün belirli bir saatte pozisyon açar, ancak sadece piyasa koşulları çoklu teknik göstergelerle uyumlu olduğunda işlem yapar. Bu sistematik yaklaşım, kârları aşındırabilecek gecelik tutma maliyetlerinden kaçınırken gün
FREE
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Uzman Danışmanlar
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
SpikeBoom
Kabelo Frans Mampa
Uzman Danışmanlar
A classic buy low & sell high strategy. This Bot is specifically Designed to take advantage of the price movements of US30/Dow Jones on the 1 Hour Chart, as these Indices move based on supply and demand. The interaction between supply and demand in the US30 determines the price of the index. When demand for US30 is high, the price of the US30 will increase. Conversely, when the supply of shares is high and demand is low, the price of t US30  will decrease. Supply and demand analysis is used to i
FREE
Pivot Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Uzman Danışmanlar
This robot trading based following indicators. ADX (Average Directional Movement Index) MAs (Moving Average, MA) Supported Parameters    Pair: EURUSD    Period: 4H, 8H, 12H, 1Day https://www.youtube.com/watch?v=yhM91KUIaK8 Tested with FTMO broker.  We suggest tight spread broker.  If you do not have tight broker, I recommended icmarket broker and you can created tight spread with using following link. Link:  https://icmarkets.com/?camp=64005 Before use it please test own broker. Thank you.
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
Quiet Storm Metatrader4
Najlaa Alsalih
Uzman Danışmanlar
Quiet Storm - Ticaretin Geleceği Tek Grafikte EA: Quiet Storm yalnızca bir grafikte çalışmalıdır ( NZDUSD ) H1  ve otomatik olarak tüm sembollerde işlemler yapar. Extra details on set-up: (link) - Satın aldıktan sonra canlı sinyal bağlantısı için lütfen bizimle iletişime geçin. Limited Time Offer! Buy now at the discounted price before it increases. Future price might rise up to $2000! Secure your spot today! Kindly join our MQL5 channel : (link) Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik stop-loss ve take
Driftal MT5
Najlaa Alsalih
Uzman Danışmanlar
Driftal - Ticaretin Geleceği Tek Grafik EA: Driftal yalnızca bir grafikte çalışmalıdır ( XAUUSD ) M15  ve otomatik olarak tüm sembollerde işlem yapar. Extra details on set-up: (link) - Lütfen satın aldıktan sonra canlı sinyal bağlantısı için bizimle iletişime geçin. Limited Time Offer! Buy now at the discounted price before it increases. Future price might rise up to $2000! Secure your spot today! Kindly join our MQL5 channel : (link) Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik zarar durdurma ve kar alma öz
Feyra MT4
Najlaa Alsalih
Uzman Danışmanlar
Feyra - Ticaretin Geleceği Tek Grafik EA: Feyra yalnızca bir grafik üzerinde çalışmalıdır ( XAUUSD ) M15  ve otomatik olarak tüm semboller üzerinde işlem yapar. Extra details on set-up: (link) - Lütfen satın aldıktan sonra bize canlı sinyal bağlantısı için ulaşın. Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 131. Kindly join our MQL5 channel : (link) Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik zarar durdurma ve kar al özellikleri, işlemlerinizin h
Driftal MT4
Najlaa Alsalih
Uzman Danışmanlar
Driftal - Ticaretin Geleceği Tek Grafik EA: Driftal yalnızca bir grafikte çalışmalıdır ( XAUUSD ) M15  ve otomatik olarak tüm sembollerde işlem yapar. Extra details on set-up: (link) - Lütfen satın aldıktan sonra canlı sinyal bağlantısı için bizimle iletişime geçin. Limited Time Offer! Buy now at the discounted price before it increases. Future price might rise up to $2000! Secure your spot today! Kindly join our MQL5 channel : (link) Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik zarar durdurma ve kar alma öz
Blue Chip Investing MT5
Najlaa Alsalih
5 (1)
Uzman Danışmanlar
İşte Blue Chip Investing , karları en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir Forex robotu. Breakout ve Volatilite Ticareti'ne özelleşmiş olan bu robot, istikrarlı kazançlar arayan tüccarlar için ultimate araçtır. Optimal performans için Blue Chip Investing'i sadece EURCHF çiftinde ve saatlik ( H1 ) zaman diliminde çalıştırın. Ana Özellikler: Gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilen Blue Chip Investing, gerçek zamanlı piyasa verilerini analiz ederek trendleri belirle
Quiet Storm
Najlaa Alsalih
Uzman Danışmanlar
Quiet Storm - Ticaretin Geleceği Tek Grafikte EA: Quiet Storm yalnızca bir grafikte çalışmalıdır ( NZDUSD ) H1  ve otomatik olarak tüm sembollerde işlemler yapar. Extra details on set-up: (link) - Satın aldıktan sonra canlı sinyal bağlantısı için lütfen bizimle iletişime geçin. Limited Time Offer! Buy now at the discounted price before it increases. Future price might rise up to $2000! Secure your spot today! Kindly join our MQL5 channel : (link) Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik stop-loss ve take
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt