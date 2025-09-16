Feyra
- Uzman Danışmanlar
- Najlaa Alsalih
- Sürüm: 1.37
- Güncellendi: 16 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Tek Grafik EA: Feyra yalnızca bir grafik üzerinde çalışmalıdır (XAUUSD) M15 ve otomatik olarak tüm semboller üzerinde işlem yapar.
Extra details on set-up: (link)- Lütfen satın aldıktan sonra bize canlı sinyal bağlantısı için ulaşın.
Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 131.
Kindly join our MQL5 channel: (link)
- Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik zarar durdurma ve kar al özellikleri, işlemlerinizin her zaman korunmasını sağlar.
- Basit Kurulum: Karmaşık ayarlar gerekmiyor. EA'yı grafiğinize yükleyin ve kullanıma hazır!
- Strateji: Fiyat kabul ve reddini belirli fiyat aralıkları içinde analiz eden "Piyasa Profil Teorisi" üzerine odaklanır.
Feyra?
- Daha hızlı karar verme için geliştirilmiş algoritmalar.
- XAUUSD gibi dalgalı piyasalar için optimize edilmiştir.
- Düşük spreadlerle çeşitli brokerları destekler.
- Prop-firm meydan okumaları ve finanse edilmiş hesaplarla mükemmel çalışır.
Gelişmiş stratejilerimizi kullanarak, Feyra farklı piyasa koşullarında istikrarlı, verimli ve karlı işlemler sağlar. İster yeni başlayın ister deneyimli bir trader olun, bu EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.
Kurulum ve Ayar
- EA'yı MetaTrader platformunuza yükleyin ve bir grafikte (XAUUSD) uygulayın.
- Zaman dilimini (M15) seçin, gerekirse lot boyutunu ayarlayın ve EA'nın geri kalanını yapmasına izin verin.
- Kesintisiz ticaret için hesabınızın bir VPS üzerinde çalıştığından emin olun.
Minimum Yatırım: En iyi sonuçlar için en az $200 öneriyoruz.
Bize Ulaşın
Satın aldıktan sonra, en son güncellemeleri, haberleri ve talimatları alacağınız özel Telegram kanalına erişim için lütfen bize özel bir mesaj gönderin. Bu özel kanal yalnızca müşterilerimize sunulmaktadır!