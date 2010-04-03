单图表专家顾问： Feyra 应该只在一个图表上运行 (XAUUSD) M15 并自动在所有符号上交易。

Extra details on set-up: (link) - 请在购买后与我们联系以获取实时信号链接。 - 请在购买后与我们联系以获取实时信号链接。

Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 103.

Feyra - 交易的未来

Kindly join our MQL5 channel: (link)



风险管理： 强大的内置止损和止盈功能确保您的交易始终受到保护。

强大的内置止损和止盈功能确保您的交易始终受到保护。 简单设置： 不需要复杂的设置。只需将EA加载到您的图表上，它就准备好了！

不需要复杂的设置。只需将EA加载到您的图表上，它就准备好了！ 策略： 专注于“市场概况理论”，分析特定价格范围内的价格接受和拒绝。



Feyra?

先进的算法以更快的决策。

针对XAUUSD等波动市场进行了优化。

支持低点差的各种经纪商。

与prop-firm挑战和资金账户完美配合。

利用我们的复杂策略，Feyra 确保在不同市场条件下稳定、高效和盈利的交易。无论您是初学者还是有经验的交易者，此EA均能适应您的需求。

安装和设置

在您的MetaTrader平台上安装EA，并将其应用于一个图表（XAUUSD）。 选择时间框架（M15），如有必要，调整手数，然后让EA做其余的事情。 确保您的账户在VPS上运行，以进行持续交易。

最低存款： 我们建议至少存入$200以获得最佳结果。

联系我们

购买后，请向我们发送私人消息以获取访问私人Telegram频道的权限，在该频道中，您将收到最新的更新、新闻和说明。这个独家频道仅对我们的客户开放！