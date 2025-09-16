One-Chart EA : Feyra doit fonctionner sur un seul graphique seulement (XAUUSD) M15 et trade automatiquement sur tous les symboles.

Extra details on set-up: (link) - Veuillez nous contacter pour le lien de signal en direct après l'achat.

Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 109.

Feyra - L'avenir du trading

Gestion des risques : Des fonctionnalités de stop-loss et de take-profit robustes garantissent que vos trades sont toujours protégés.

Configuration simple : Aucune configuration compliquée requise. Il suffit de charger l'EA sur votre graphique, et c'est prêt à partir !

Stratégie : Se concentre sur la "Théorie du profil de marché", en analysant l'acceptation et le rejet des prix dans des plages de prix spécifiques.



Feyra ?

Algorithmes avancés pour une prise de décision plus rapide.

Optimisé pour les marchés volatils comme XAUUSD.

Prend en charge divers courtiers avec de faibles spreads.

Fonctionne parfaitement avec les défis de sociétés de financement et les comptes financés.

En utilisant nos stratégies sophistiquées, Feyra garantit un trading stable, efficace et rentable dans différentes conditions de marché. Que vous soyez un débutant ou un trader expérimenté, cet EA s'adapte à vos besoins.

Installation et configuration

Installez l'EA sur votre plateforme MetaTrader et appliquez-le sur un graphique (XAUUSD). Sélectionnez la période (M15), ajustez la taille du lot si nécessaire, et laissez l'EA faire le reste. Assurez-vous que votre compte fonctionne sur un VPS pour un trading continu.

Dépôt minimum : Nous recommandons au moins 200 $ pour les meilleurs résultats.

Contactez-nous

Après l'achat, veuillez nous envoyer un message privé pour accéder au canal privé Telegram, où vous recevrez les dernières mises à jour, nouvelles et instructions. Ce canal exclusif est uniquement disponible pour nos clients !