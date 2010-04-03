Feyra
One-Chart EA: Feyra dovrebbe funzionare su un solo grafico (XAUUSD) M15 e fare trading automaticamente su tutti i simboli.
Extra details on set-up: (link)- Si prega di contattarci per il collegamento al segnale live dopo l'acquisto.
Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 115.
- Gestione del Rischio: Forti funzionalità di stop-loss e take-profit integrate assicurano che le tue operazioni siano sempre protette.
- Impostazione Semplice: Nessuna impostazione complicata richiesta. Carica semplicemente l'EA sul tuo grafico e sei pronto a partire!
- Strategia: Si concentra sulla "Teoria del Profilo di Mercato", analizzando l'accettazione e il rifiuto del prezzo all'interno di specifici intervalli di prezzo.
Feyra?
- Algoritmi avanzati per decisioni più rapide.
- Ottimizzato per mercati volatili come XAUUSD.
- Supporta vari broker con spread bassi.
- Funziona bene con sfide di prop-firm e conti finanziati.
Utilizzando le nostre strategie sofisticate, Feyra garantisce trading stabile, efficiente e redditizio in diverse condizioni di mercato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA si adatta alle tue esigenze.
Installazione e Configurazione
- Installa l'EA sulla tua piattaforma MetaTrader e applicalo a un grafico (XAUUSD).
- Seleziona il timeframe (M15), regola la dimensione del lotto se necessario e lascia che l'EA faccia il resto.
- Assicurati che il tuo account stia funzionando su un VPS per un trading continuativo.
Deposito Minimo: Raccomandiamo almeno $200 per ottenere i migliori risultati.
Contattaci
Dopo l'acquisto, ti preghiamo di inviarci un messaggio privato per accedere al canale Telegram privato, dove riceverai gli ultimi aggiornamenti, notizie e istruzioni. Questo canale esclusivo è disponibile solo per i nostri clienti!