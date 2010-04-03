Feyra

Feyra - Il Futuro del Trading

One-Chart EA: Feyra dovrebbe funzionare su un solo grafico (XAUUSD) M15  e fare trading automaticamente su tutti i simboli.

Extra details on set-up: (link)

- Si prega di contattarci per il collegamento al segnale live dopo l'acquisto.

Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 115.

Kindly join our MQL5 channel: (link)

  • Gestione del Rischio: Forti funzionalità di stop-loss e take-profit integrate assicurano che le tue operazioni siano sempre protette.
  • Impostazione Semplice: Nessuna impostazione complicata richiesta. Carica semplicemente l'EA sul tuo grafico e sei pronto a partire!
  • Strategia: Si concentra sulla "Teoria del Profilo di Mercato", analizzando l'accettazione e il rifiuto del prezzo all'interno di specifici intervalli di prezzo.

Feyra?

  • Algoritmi avanzati per decisioni più rapide.
  • Ottimizzato per mercati volatili come XAUUSD.
  • Supporta vari broker con spread bassi.
  • Funziona bene con sfide di prop-firm e conti finanziati.

Utilizzando le nostre strategie sofisticate, Feyra garantisce trading stabile, efficiente e redditizio in diverse condizioni di mercato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA si adatta alle tue esigenze.

Installazione e Configurazione

  1. Installa l'EA sulla tua piattaforma MetaTrader e applicalo a un grafico (XAUUSD).
  2. Seleziona il timeframe (M15), regola la dimensione del lotto se necessario e lascia che l'EA faccia il resto.
  3. Assicurati che il tuo account stia funzionando su un VPS per un trading continuativo.

Deposito Minimo: Raccomandiamo almeno $200 per ottenere i migliori risultati.

Contattaci

Dopo l'acquisto, ti preghiamo di inviarci un messaggio privato per accedere al canale Telegram privato, dove riceverai gli ultimi aggiornamenti, notizie e istruzioni. Questo canale esclusivo è disponibile solo per i nostri clienti!


