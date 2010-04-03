One-Chart EA: Feyra deve ser executado em um único gráfico apenas (XAUUSD) M15 e automaticamente negocia em todos os símbolos.

Extra details on set-up: (link)

Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 131.

Feyra - O Futuro do Trading

Gestão de Risco: Recursos robustos de stop-loss e take-profit garantem que suas negociações estejam sempre protegidas.

Recursos robustos de stop-loss e take-profit garantem que suas negociações estejam sempre protegidas. Configuração Simples: Não são necessárias configurações complicadas. Basta carregar o EA em seu gráfico e ele estará pronto para usar!

Não são necessárias configurações complicadas. Basta carregar o EA em seu gráfico e ele estará pronto para usar! Estratégia: Foca na "Teoria do Perfil de Mercado", analisando a aceitação e rejeição de preços dentro de faixas de preço específicas.



Feyra?

Algoritmos avançados para decisões mais rápidas.

Otimizado para mercados voláteis como XAUUSD.

Suporta vários corretores com spreads baixos.

Funciona muito bem com desafios de empresas de prop e contas financiadas.

Usando nossas estratégias sofisticadas, Feyra garante negociações estáveis, eficientes e lucrativas em diferentes condições de mercado. Seja você um iniciante ou um trader experiente, este EA se adapta às suas necessidades.

Instalação e Configuração

Instale o EA na sua plataforma MetaTrader e aplique-o em um gráfico (XAUUSD). Selecione o período de tempo (M15), ajuste o tamanho do lote se necessário, e deixe o EA fazer o resto. Certifique-se de que sua conta está rodando em um VPS para negociação contínua.

Depósito Mínimo: Recomendamos pelo menos $200 para os melhores resultados.

