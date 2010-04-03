Feyra
One-Chart EA: Feyra deve ser executado em um único gráfico apenas (XAUUSD) M15 e automaticamente negocia em todos os símbolos.
Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 131.
- Gestão de Risco: Recursos robustos de stop-loss e take-profit garantem que suas negociações estejam sempre protegidas.
- Configuração Simples: Não são necessárias configurações complicadas. Basta carregar o EA em seu gráfico e ele estará pronto para usar!
- Estratégia: Foca na "Teoria do Perfil de Mercado", analisando a aceitação e rejeição de preços dentro de faixas de preço específicas.
Feyra?
- Algoritmos avançados para decisões mais rápidas.
- Otimizado para mercados voláteis como XAUUSD.
- Suporta vários corretores com spreads baixos.
- Funciona muito bem com desafios de empresas de prop e contas financiadas.
Usando nossas estratégias sofisticadas, Feyra garante negociações estáveis, eficientes e lucrativas em diferentes condições de mercado. Seja você um iniciante ou um trader experiente, este EA se adapta às suas necessidades.
Instalação e Configuração
- Instale o EA na sua plataforma MetaTrader e aplique-o em um gráfico (XAUUSD).
- Selecione o período de tempo (M15), ajuste o tamanho do lote se necessário, e deixe o EA fazer o resto.
- Certifique-se de que sua conta está rodando em um VPS para negociação contínua.
Depósito Mínimo: Recomendamos pelo menos $200 para os melhores resultados.
