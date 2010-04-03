Feyra

Feyra - O Futuro do Trading

One-Chart EA: Feyra deve ser executado em um único gráfico apenas (XAUUSD) M15  e automaticamente negocia em todos os símbolos.

Extra details on set-up: (link)

- Por favor, entre em contato conosco para o link do sinal ao vivo após a compra.

Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 131.

Kindly join our MQL5 channel: (link)

  • Gestão de Risco: Recursos robustos de stop-loss e take-profit garantem que suas negociações estejam sempre protegidas.
  • Configuração Simples: Não são necessárias configurações complicadas. Basta carregar o EA em seu gráfico e ele estará pronto para usar!
  • Estratégia: Foca na "Teoria do Perfil de Mercado", analisando a aceitação e rejeição de preços dentro de faixas de preço específicas.

Feyra?

  • Algoritmos avançados para decisões mais rápidas.
  • Otimizado para mercados voláteis como XAUUSD.
  • Suporta vários corretores com spreads baixos.
  • Funciona muito bem com desafios de empresas de prop e contas financiadas.

Usando nossas estratégias sofisticadas, Feyra garante negociações estáveis, eficientes e lucrativas em diferentes condições de mercado. Seja você um iniciante ou um trader experiente, este EA se adapta às suas necessidades.

Instalação e Configuração

  1. Instale o EA na sua plataforma MetaTrader e aplique-o em um gráfico (XAUUSD).
  2. Selecione o período de tempo (M15), ajuste o tamanho do lote se necessário, e deixe o EA fazer o resto.
  3. Certifique-se de que sua conta está rodando em um VPS para negociação contínua.

Depósito Mínimo: Recomendamos pelo menos $200 para os melhores resultados.

Entre em Contato Conosco

Após a compra, envie-nos uma mensagem privada para obter acesso ao canal privado do Telegram, onde você receberá as atualizações, notícias e instruções mais recentes. Este canal exclusivo está disponível apenas para nossos clientes!


