Asesor Experto de Un Gráfico: Feyra debe ejecutarse en un solo gráfico (XAUUSD) M15 y opera automáticamente en todos los símbolos.

Por favor contáctenos para obtener el enlace de señal en vivo después de la compra.

Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 123.

Feyra - El Futuro del Comercio

Kindly join our MQL5 channel:



Gestión de Riesgos: Las funciones de stop-loss y take-profit integradas garantizan que sus operaciones estén siempre protegidas.

Las funciones de stop-loss y take-profit integradas garantizan que sus operaciones estén siempre protegidas. Configuración Simple: No se requieren configuraciones complicadas. Simplemente cargue el EA en su gráfico y ¡estará listo para comenzar!

No se requieren configuraciones complicadas. Simplemente cargue el EA en su gráfico y ¡estará listo para comenzar! Estrategia: Se centra en la "Teoría del Perfil de Mercado", analizando la aceptación y rechazo del precio dentro de rangos de precios específicos.



¿Feyra?

Algoritmos avanzados para una toma de decisiones más rápida.

Optimizado para mercados volátiles como XAUUSD.

Soporta varios corredores con spreads bajos.

Funciona muy bien con desafíos de empresas de prop y cuentas financiadas.

Usando nuestras sofisticadas estrategias, Feyra asegura un comercio estable, eficiente y rentable bajo diferentes condiciones de mercado. Ya sea que seas un principiante o un comerciante experimentado, este EA se adapta a tus necesidades.

Instalación y Configuración

Instale el EA en su plataforma MetaTrader y aplíquelo a un gráfico (XAUUSD). Seleccione el marco de tiempo (M15), ajuste el tamaño del lote si es necesario y deje que el EA haga el resto. Asegúrese de que su cuenta esté funcionando en un VPS para un comercio continuo.

Depósito Mínimo: Recomendamos al menos $200 para obtener los mejores resultados.

Contáctenos

Después de realizar la compra, por favor envíenos un mensaje privado para obtener acceso al canal privado de Telegram, donde recibirá las últimas actualizaciones, noticias e instrucciones. ¡Este canal exclusivo solo está disponible para nuestros clientes!