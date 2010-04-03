원 차트 EA: Feyra는 하나의 차트에서만 실행되어야 합니다 (XAUUSD) M15 모든 심볼에서 자동으로 거래합니다.

Extra details on set-up: (link) - 구매 후 실시간 신호 링크를 받으시려면 저희에게 연락해 주세요.

Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 114.

Feyra - 거래의 미래

위험 관리: 강력한 내장 손절매 및 이익 실현 기능으로 거래를 항상 보호합니다.

강력한 내장 손절매 및 이익 실현 기능으로 거래를 항상 보호합니다. 간단한 설정: 복잡한 설정이 필요 없습니다. EA를 차트에 로드하기만 하면 준비 완료입니다!

복잡한 설정이 필요 없습니다. EA를 차트에 로드하기만 하면 준비 완료입니다! 전략: 특정 가격 범위 내에서 가격 수용 및 거부를 분석하는 "시장 프로필 이론"에 집중합니다.



더 빠른 의사 결정을 위한 고급 알고리즘.

XAUUSD와 같은 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다.

저 스프레드로 다양한 브로커를 지원합니다.

프롭 회사 도전 및 자금 계좌와 함께 잘 작동합니다.

우리의 정교한 전략을 사용하여 Feyra는 다양한 시장 조건에서 안정적이고 효율적이며 수익성 있는 거래를 보장합니다. 초보자든 경험이 풍부한 트레이더든 이 EA는 귀하의 필요에 맞게 조정됩니다.

설치 및 설정

MetaTrader 플랫폼에 EA를 설치하고 하나의 차트(XAUUSD)에 적용합니다. 시간 프레임(M15)을 선택하고 필요에 따라 로트 크기를 조정한 후 EA가 나머지를 진행하도록 합니다. 지속적인 거래를 위해 계정이 VPS에서 실행되고 있는지 확인합니다.

최소 예치금: 최상의 결과를 위해 최소 $200을 권장합니다.

문의하기

구매 후, 최신 업데이트, 뉴스 및 지침을 받을 수 있는 비공식 텔레그램 채널에 액세스하기 위해 저희에게 개인 메시지를 보내주세요. 이 독점 채널은 저희 고객에게만 제공됩니다!