Feyra

Feyra - 거래의 미래

원 차트 EA: Feyra는 하나의 차트에서만 실행되어야 합니다 (XAUUSD) M15  모든 심볼에서 자동으로 거래합니다.

Extra details on set-up: (link)

- 구매 후 실시간 신호 링크를 받으시려면 저희에게 연락해 주세요.

Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 114.

Kindly join our MQL5 channel: (link)

  • 위험 관리: 강력한 내장 손절매 및 이익 실현 기능으로 거래를 항상 보호합니다.
  • 간단한 설정: 복잡한 설정이 필요 없습니다. EA를 차트에 로드하기만 하면 준비 완료입니다!
  • 전략: 특정 가격 범위 내에서 가격 수용 및 거부를 분석하는 "시장 프로필 이론"에 집중합니다.

Feyra?

  • 더 빠른 의사 결정을 위한 고급 알고리즘.
  • XAUUSD와 같은 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다.
  • 저 스프레드로 다양한 브로커를 지원합니다.
  • 프롭 회사 도전 및 자금 계좌와 함께 잘 작동합니다.

우리의 정교한 전략을 사용하여 Feyra는 다양한 시장 조건에서 안정적이고 효율적이며 수익성 있는 거래를 보장합니다. 초보자든 경험이 풍부한 트레이더든 이 EA는 귀하의 필요에 맞게 조정됩니다.

설치 및 설정

  1. MetaTrader 플랫폼에 EA를 설치하고 하나의 차트(XAUUSD)에 적용합니다.
  2. 시간 프레임(M15)을 선택하고 필요에 따라 로트 크기를 조정한 후 EA가 나머지를 진행하도록 합니다.
  3. 지속적인 거래를 위해 계정이 VPS에서 실행되고 있는지 확인합니다.

최소 예치금: 최상의 결과를 위해 최소 $200을 권장합니다.

문의하기

구매 후, 최신 업데이트, 뉴스 및 지침을 받을 수 있는 비공식 텔레그램 채널에 액세스하기 위해 저희에게 개인 메시지를 보내주세요. 이 독점 채널은 저희 고객에게만 제공됩니다!


제작자의 제품 더 보기
Blue Chip Investing MT5
Najlaa Alsalih
5 (1)
Experts
Blue Chip Investing 을 소개합니다. 이는 노력 없이 수익을 극대화하도록 설계된 혁신적인 Forex 로봇입니다. 변동성 및 돌파 거래를 전문으로 하며, 지속적인 이익을 추구하는 트레이더를 위한 최고의 도구입니다. 최적의 성능을 위해 Blue Chip Investing은 EURCHF 페어와 시간당( H1 ) 시간 프레임에서만 사용하세요. 주요 특징: 고급 AI 기술을 기반으로 하여, Blue Chip Investing은 실시간 시장 데이터를 분석하여 추세를 식별하고 결과를 정확하게 예측합니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 모든 수준의 트레이더가 쉽게 탐색하고 기능을 활용할 수 있습니다. 지속적으로 개선되며, 봇은 변화하는 시장 조건에 적응하고 배우면서 지속적인 성공을 보장합니다. 강력한 위험 관리 시스템을 갖추고 있으며, 각 거래는 현재 시장 조건에 맞춰 조정된 손실 중지 및 이익 실현 기능으로 보호됩니다. 2010년부터 2020년까지 훈련을 받았으며, 그 이후 실
Frozen Pulse
Najlaa Alsalih
Experts
Frozen Pulse - 거래의 미래 원차트 EA: Frozen Pulse는 단일 차트( XAGUSD ) M15  에서 실행되며 모든 심볼에 대해 자동으로 거래합니다. Extra details on set-up: (link) - 구매 후 실시간 신호 링크에 대해 저희에게 문의해 주세요. Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details. Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 182. Kindly join our MQL5 channel : (link) 위험 관리: 강력한 내장 손실제한 및 이익 실현 기능이 거래를 항상 보호합니다. 간편한 설정: 복잡한 설정이 필요 없습니다. 차트에 EA를 로드하면 바로 사용할 준비가 완료됩니다! 전략: 변동성
Iron Silk MT5
Najlaa Alsalih
Experts
Iron Silk  - 거래의 미래 설정에 대한 추가 세부정보 : (링크) 구매 후 실시간 신호 링크를 위해 저희에게 문의하세요. 충성도 보너스 — 구매 후 메시지를 보내주시면 선물 EA 를 받을 수 있습니다. 저희 MQL5 채널 에 참여해 주세요 (우선 텔레그램  으로 문의하세요):  (링크) 제공된 설정으로 역테스트가 더 잘 작동합니다. 파일을 위해 저에게 연락하세요. 가격은 1000 부터 시작합니다. 지금까지 1 트레이더만 접근 가능합니다. 5 라이센스가 발급되면 가격이 1516 로 인상됩니다. ****** 데모 사용을 위한  시험 버전 파일   을 원하시면 알려주세요. ****** 위험 관리: 강력한 내장 손절매 및 이익실현 기능으로 거래가 항상 보호됩니다 (자세한 내용은 저에게 문의하세요). 간단한 설정: One-Chart EA -   Iron Silk는 하나의 차트 에서만 실행되어야 합니다 ( XAGUSD )   M30    모든 심볼에서 자동으로 거래합니다. 전략:
