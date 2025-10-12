Creo Scalper EA
Creo Scalper EA — проверенный робот, созданный для торговли на ЗОЛОТЕ (XAUUSD) на таймфрейме M1. Основан на ручной стратегии, которой мы торгуем уже много лет. Мартингейл не используется, все сделки открываются фиксированным лотом, что видно на истории. (Требования: депозит от $500, лот 0.01, M1).
Мониторинг реального счетаСсылка на сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2323078
Начиная с 4-го месяца реальной торговли, стоимость советника будет увеличиваться на $30 USD ежемесячно, отражая рост его ценности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Советник разработан и оптимизирован исключительно для использования на реальном торговом счете.
Изменения цены на Creo Scalper
- Стартовая цена: 30 USD
- 01.11.2025: 60 USD (Вступило в силу)
- 01.12.2025: 90 USD (Вступило в силу)
- 01.01.2026: 120 USD (Ожидается)
Поддержка и правильные настройки
Начните торговать с проверенными параметрами. Мы предоставим все необходимое для быстрого старта.
- Вы получите готовый набор настроек (.set файл), которые мы используем на своем реальном торговом счете.
- Мы предоставим подробные рекомендации, необходимые для правильного конфигурирования робота на Вашем торговом счете.
- Поддержка осуществляется через внутреннюю систему сообщений MQL5.com, или раздел комментариев к продукту.
Настройки советника
Настройки времени
- Enabling - включение настроек true/false
- Start trades - Время старта в формате 00:00
- Stop trades - Время стопа в формате 00:00
Основные настройки
- Auto Lot - Авто лот по формуле (Баланс/AutoLot*0,01)
- Lot of orders - Фиксированный лот
- Take profit (0 is not set) - Тейк профит (0 - не выставляется)
- Stop loss (0 is not set) - Стоп лосс (0 - не выставляется)
- Deleting pending orders - Удаление отложенных ордеров true/false
- Deletion time - Время удаления отложенных ордеров (в формате 00:00)
- Averaging - Усреднение ордеров. (включить / выключить открытие дополнительных ордеров (БЕЗ увеличения лота), по сигналам Фибоначчи)
- Total orders (0 - one) - Всего ордеров открытых одновременно (0 - один ордер)
- Magic number - Магик номер
Настройки ZigZag
- Depth
- Deviation
- Backstep
I've been using CREO for two weeks. Till now the algo is robust and profitable. Aleh is very supportive. will update the review next month. Update: the algo proves still very good and reliable! thank you Aleh.