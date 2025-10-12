Creo Scalper EA
Creo Scalper EA — um robô verificado, criado para negociar em OURO (XAUUSD) no timeframe M1. Baseia-se numa estratégia manual que negociamos há muitos anos. O Martingale não é usado, todas as negociações são abertas com um lote fixo, o que é visível no histórico. (Requisitos: depósito a partir de $500, lote 0.01, M1).
Monitorização de Conta Real
Link do Sinal: https://www.mql5.com/pt/signals/2348939
A partir do 4º mês de negociação real, o custo do Expert Advisor aumentará em $30 USD mensalmente, refletindo o crescimento do seu valor.
NOTA: O Expert Advisor é projetado e otimizado exclusivamente para uso numa conta de negociação real.
Alterações de Preço do Creo Scalper
- Preço inicial: 30 USD
- 01.11.2025: 60 USD (Em vigor)
- 01.12.2025: 90 USD (Em vigor)
- 01.01.2026: 120 USD (Esperado)
Suporte e Configurações Corretas
Comece a negociar com parâmetros verificados. Forneceremos tudo o necessário para um início rápido.
- Você receberá um conjunto de configurações prontas para uso (ficheiro .set) que usamos na nossa conta de negociação real.
- Forneceremos recomendações detalhadas necessárias para a correta configuração do robô na sua conta de negociação.
- O suporte é fornecido através do sistema de mensagens interno MQL5.com, ou da seção de comentários do produto.
Configurações do Expert Advisor
Configurações de Tempo
- Enabling - ativação das configurações true/false
- Start trades - Hora de início no formato 00:00
- Stop trades - Hora de paragem no formato 00:00
Configurações Principais
- Auto Lot - Lote automático usando a fórmula (Balance/AutoLot*0.01)
- Lot of orders - Lote fixo
- Take profit (0 is not set) - Take profit (0 - não definido)
- Stop loss (0 is not set) - Stop loss (0 - não definido)
- Deleting pending orders - Eliminar ordens pendentes true/false
- Deletion time - Tempo para eliminar ordens pendentes (no formato 00:00)
- Averaging - Média de ordens. (ativar / desativar a abertura de ordens adicionais (SEM aumentar o lote), baseado em sinais de Fibonacci)
- Total orders (0 - one) - Total de ordens abertas simultaneamente (0 - uma ordem)
- Magic number - Número mágico
Configurações ZigZag
- Depth
- Deviation
- Backstep
I've been using CREO for two weeks. Till now the algo is robust and profitable. Aleh is very supportive. will update the review next month. Update: the algo proves still very good and reliable! thank you Aleh.