Creo Scalper EA — um robô verificado, criado para negociar em OURO (XAUUSD) no timeframe M1. Baseia-se numa estratégia manual que negociamos há muitos anos. O Martingale não é usado, todas as negociações são abertas com um lote fixo, o que é visível no histórico. (Requisitos: depósito a partir de $500, lote 0.01, M1).

Monitorização de Conta Real

Link do Sinal: https://www.mql5.com/pt/signals/2348939

Link do Sinal: https://www.mql5.com/pt/signals/2323078

A partir do 4º mês de negociação real, o custo do Expert Advisor aumentará em $30 USD mensalmente, refletindo o crescimento do seu valor.

NOTA: O Expert Advisor é projetado e otimizado exclusivamente para uso numa conta de negociação real.

Alterações de Preço do Creo Scalper