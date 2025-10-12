Creo Scalper EA
- 专家
- Aleh Rabtsau
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Creo Scalper EA — 一款经过验证的机器人，专为在M1时间周期上交易黄金 (XAUUSD)而创建。它基于我们多年交易的手动策略。不使用马丁格尔（Martingale），所有交易均以固定手数开仓，这在历史记录中可见。(要求：最低$500存款，手数0.01，M1)。
真实账户监测信号链接: https://www.mql5.com/zh/signals/2323078
从真实交易的第4个月开始，EA的成本将每月增加$30 USD，以反映其价值的增长。
注意: 该EA是专门为在真实交易账户上使用而设计和优化的。
Creo Scalper 价格变动
- 起步价: 30 USD
- 01.11.2025: 60 USD (已生效)
- 01.12.2025: 90 USD (已生效)
- 01.01.2026: 120 USD (预期)
支持与正确设置
开始使用经过验证的参数进行交易。我们将提供快速启动所需的一切。
- 您将获得我们用于自己真实交易账户的一套现成的设置 (.set 文件)。
- 我们将提供详细建议，这是在您的交易账户上正确配置机器人所必需的。
- 支持通过 MQL5.com 内部消息系统或产品评论区提供。
EA设置
时间设置
- Enabling - 启用设置 true/false
- Start trades - 开始时间，格式 00:00
- Stop trades - 停止时间，格式 00:00
主要设置
- Auto Lot - 自动手数，根据公式 (Balance/AutoLot*0.01) 计算
- Lot of orders - 固定手数
- Take profit (0 is not set) - 止盈 (0 - 不设置)
- Stop loss (0 is not set) - 止损 (0 - 不设置)
- Deleting pending orders - 删除挂单 true/false
- Deletion time - 删除挂单的时间 (格式 00:00)
- Averaging - 订单平均。 (启用 / 禁用开立额外订单 (不增加手数)，基于斐波那契信号)
- Total orders (0 - one) - 同时开立的总订单数 (0 - 一个订单)
- Magic number - 魔术号码
ZigZag 设置
- Depth
- Deviation
- Backstep
斐波那契网格自动配置。该 EA 不在周五交易。
I've been using CREO for two weeks. Till now the algo is robust and profitable. Aleh is very supportive. will update the review next month. Update: the algo proves still very good and reliable! thank you Aleh.