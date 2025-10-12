Creo Scalper EA – ein geprüfter Roboter, entwickelt für den Handel mit GOLD (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen. Er basiert auf einer manuellen Strategie, die wir seit vielen Jahren handeln. Martingale wird nicht verwendet, alle Trades werden mit einer festen Lotgröße eröffnet, was in der Historie sichtbar ist. (Anforderungen: Einlage ab $500, Lot 0.01, M1).

Überwachung des Echtzeitkontos

Signal-Link: https://www.mql5.com/ ja /signals/2348939

Signal-Link: www.mql5.com/de/signals/2323078

Ab dem 4. Monat des Echtzeithandels erhöht sich der Preis des Expert Advisors monatlich um $30 USD, was den Anstieg seines Wertes widerspiegelt.

HINWEIS: Der Expert Advisor ist ausschließlich für die Verwendung auf einem echten Handelskonto entwickelt und optimiert.

Preisänderungen bei Creo Scalper