Creo Scalper EA
- Experten
- Aleh Rabtsau
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Creo Scalper EA – ein geprüfter Roboter, entwickelt für den Handel mit GOLD (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen. Er basiert auf einer manuellen Strategie, die wir seit vielen Jahren handeln. Martingale wird nicht verwendet, alle Trades werden mit einer festen Lotgröße eröffnet, was in der Historie sichtbar ist. (Anforderungen: Einlage ab $500, Lot 0.01, M1).
Überwachung des Echtzeitkontos
Signal-Link: https://www.mql5.com/ja/signals/2348939
Signal-Link: www.mql5.com/de/signals/2323078
Ab dem 4. Monat des Echtzeithandels erhöht sich der Preis des Expert Advisors monatlich um $30 USD, was den Anstieg seines Wertes widerspiegelt.
HINWEIS: Der Expert Advisor ist ausschließlich für die Verwendung auf einem echten Handelskonto entwickelt und optimiert.
Preisänderungen bei Creo Scalper
- Startpreis: 30 USD
- 01.11.2025: 60 USD (In Kraft getreten)
- 01.12.2025:90 USD (In Kraft getreten)
- 01.01.2026: 120 USD (Erwartet)
Support und korrekte Einstellungen
Beginnen Sie den Handel mit geprüften Parametern. Wir stellen alles Notwendige für einen schnellen Start bereit.
- Sie erhalten ein fertiges Einstellungsset (.set-Datei), das wir auf unserem echten Handelskonto verwenden.
- Wir stellen detaillierte Empfehlungen bereit, die für die korrekte Konfiguration des Roboters auf Ihrem Handelskonto notwendig sind.
- Der Support erfolgt über das interne Nachrichtensystem von MQL5.com oder den Produkt-Kommentarbereich.
Expert Advisor Einstellungen
Zeiteinstellungen
- Enabling - Aktivieren der Einstellungen true/false
- Start trades - Startzeit im Format 00:00
- Stop trades - Stoppzeit im Format 00:00
Haupteinstellungen
- Auto Lot - Auto-Lot basierend auf der Formel (Balance/AutoLot*0.01)
- Lot of orders - Feste Lotgröße
- Take profit (0 is not set) - Take Profit (0 - nicht gesetzt)
- Stop loss (0 is not set) - Stop Loss (0 - nicht gesetzt)
- Deleting pending orders - Löschen von Pending Orders true/false
- Deletion time - Zeit zum Löschen von Pending Orders (im Format 00:00)
- Averaging - Durchschnittsbildung von Orders. (Zusätzliche Orders öffnen / nicht öffnen (OHNE Lot-Erhöhung), basierend auf Fibonacci-Signalen)
- Total orders (0 - one) - Gesamtzahl der gleichzeitig geöffneten Orders (0 - eine Order)
- Magic number - Magic Number
ZigZag Einstellungen
- Depth
- Deviation
- Backstep
I've been using CREO for two weeks. Till now the algo is robust and profitable. Aleh is very supportive. will update the review next month. Update: the algo proves still very good and reliable! thank you Aleh.