Creo Scalper EA
- Asesores Expertos
- Aleh Rabtsau
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Creo Scalper EA — un robot verificado, creado para operar en ORO (XAUUSD) en el marco de tiempo M1. Se basa en una estrategia manual con la que operamos desde hace muchos años. No se utiliza Martinagala, todas las operaciones se abren con un lote fijo, lo que se puede ver en el historial. (Requisitos: depósito a partir de $500, lote 0.01, M1).
Seguimiento de cuenta real
Enlace de la señal: https://www.mql5.com/es/signals/2348939
Enlace de la señal: https://www.mql5.com/es/signals/2323078
A partir del 4º mes de trading real, el coste del Asesor Experto aumentará en $30 USD mensualmente, reflejando el crecimiento de su valor.
NOTA: El Asesor Experto está diseñado y optimizado exclusivamente para su uso en una cuenta de trading real.
Cambios de precio de Creo Scalper
- Precio inicial: 30 USD
- 01.11.2025: 60 USD (En vigor)
- 01.12.2025: 90 USD (En vigor)
- 01.01.2026: 120 USD (Previsto)
Soporte y configuración correcta
Empiece a operar con parámetros verificados. Le proporcionaremos todo lo necesario para un inicio rápido.
- Recibirá un conjunto de ajustes listos para usar (archivo .set) que utilizamos en nuestra cuenta de trading real.
- Proporcionaremos recomendaciones detalladas necesarias para la configuración correcta del robot en su cuenta de trading.
- El soporte se proporciona a través del sistema de mensajería interna de MQL5.com, o la sección de comentarios del producto.
Configuración del Asesor Experto
Configuración de tiempo
- Enabling - activación de la configuración true/false
- Start trades - Hora de inicio en formato 00:00
- Stop trades - Hora de parada en formato 00:00
Configuración principal
- Auto Lot - Lote automático según la fórmula (Balance/AutoLot*0.01)
- Lot of orders - Lote fijo
- Take profit (0 is not set) - Take profit (0 - no se establece)
- Stop loss (0 is not set) - Stop loss (0 - no se establece)
- Deleting pending orders - Eliminación de órdenes pendientes true/false
- Deletion time - Tiempo de eliminación de órdenes pendientes (en formato 00:00)
- Averaging - Promediado de órdenes. (activar / desactivar la apertura de órdenes adicionales (SIN aumentar el lote), basado en señales de Fibonacci)
- Total orders (0 - one) - Total de órdenes abiertas simultáneamente (0 - una orden)
- Magic number - Número mágico
Configuración ZigZag
- Depth
- Deviation
- Backstep
I've been using CREO for two weeks. Till now the algo is robust and profitable. Aleh is very supportive. will update the review next month. Update: the algo proves still very good and reliable! thank you Aleh.